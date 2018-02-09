Курс гривни: передышка до лета?

Динамика курса гривни в начале текущего года у многих вызвала беспокойство. Люди склонны связывать с ослаблением гривни экономические провалы правительства и крах экономики.

Отчасти это действительно так, но если проанализировать динамику курса гривни за последние четыре года, то можно увидеть, что циклы курсовых колебаний повторяются, более того, сама динамика курса улучшается. Данный вывод можно получить, сравнив динамику нашей валюты за последние четыре года. Так, каждую зиму гривня снижается, формируя свои пиковые отметки. Старт ослабления гривни приходится на октябрь, а финиш — на конец марта. С каждым годом кривая курса несколько изменяет свои формы, но в целом цикличность сохраняется. Для многих аналитиков данное событие не будет новостью, как и причины формирования этой закономерности — снижение валютной выручки и рост спроса на валюту из-за покупки энергоресурсов.

При этом в январе гривня удивила многих, продемонстрировав рост до отметки в 28,9, она резко начала корректироваться и буквально в течение недели отыграла свои позиции, с которых начался текущий год. Такая динамика сопряжена с активностью игроков на рынке и действиями НБУ. Так, по итогам января, портфель ОВГЗ, который держат нерезиденты, был увеличен на 2,5 млрд грн — с 5,7 млрд до 8,3 млрд. Эта покупка пришлась на период наиболее высокого курса и смогла снизить котировки доллара до уровня в 27,6. Общий объем покупки составил порядка 90 млн долл. Таким образом, покупатели государственных долговых бумаг смогут не только выручить прибыль от выплат по ним, но и заработать на курсовой разнице, которая к лету возрастет в разы. При этом сам ЦБ в этот период активно скупал валюту, удерживая курс от более глубокой коррекции.

Стоит отметить, что зачастую после такого существенного укрепления гривня продолжает нисходящую тенденцию уже до конца лета. В этом месяце данная история будет продолжена, и динамика гривни будет более положительна, чем в январе. Общий коридор для национальной валюты составит 28–27,5 с потенциальным сближением курса с отметкой в 27 грн за доллар.

Препятствовать этому может гривневая ликвидность, которая накопилась на корсчетах в банках и составляет порядка 45 млрд грн. В теории банки могут отправить ее на покупки доллара и репатриации. Риски также формируют повышенные аппетиты со стороны импортеров, которые по-прежнему нуждаются в импортных товарах, в частности в энергоресурсах. Нуждаются в дивидендах и материнские компании, многие "дочки" которых представлены в Украине. Они также могут конвертировать свою прибыль в доллары. Но этот риск будет возрастать к концу месяца и на данный момент не должен сильно воздействовать на рынок. Также существует риск со стороны умелых дельцов, которые зарабатывают на разнице между наличным курсом и межбанком. В случае роста спреда между ценами двух площадок давление на гривню усилится.

Важно понимать, что на февраль не намечаются особо крупные выплаты по внешним обязательствам, и их общий объем составил 300 млн долл., выплата которых пришлась на 1–5 февраля. Как видим, этот период мы прошли безболезненно. Таким образом, сложив отрицательные и положительные факторы текущего месяца, можно сделать вывод, что февраль будет менее волатильным для гривни и более положительным, чем прошлые два месяца. Исходя из этого, прогноз для национальной валюты — это укрепление среднего курса НБУ до отметки 27,4, для межбанка снижение котировок к уровню 27,5 до конца февраля.