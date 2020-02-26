Коронавирус мировой экономики

Коронавирус вырвался на свободу. Такую оценку в одной из недавних публикаций в авторитетном журнале высказали австралийские ученые после изучения имеющихся в мире данных о заболевших и инфицированных. Попытки сдержать распространение COVID-19 не увенчались успехом. Собственно, это стало ясно, когда вспышки болезни произошли в Италии, Израиле и Иране. Сообщения о принимаемых мерах напоминают боевые сводки. Очевидно, что человечество имеет дело с эпидемией, влияние которой на мировую экономику еще предстоит оценить.

Ситуация вокруг эпидемии коронавируса в очередной раз доказала, что не так страшен сам факт события, как паника, его сопровождающая. Отсутствие понимания того, с чем приходится иметь дело, с одной стороны, и тотальное недоверие к правительствам — с другой, привели не только к росту агрессии по отношению к выходцам из Азии, но и к падению фондовых рынков в США и Европе. 24 февраля все три основных фондовых индекса США упали в среднем сразу на 3,5%. Пишут, что обвал в Европе стал наихудшим за последние четыре года, а золото подорожало на 2,6%.

И в то же время, если судить по прогнозам МВФ, озвученным недавно в СМИ, не так страшен коронавирус, как его малюют. "В нашем основном сценарии, рассматриваемом сейчас, вводятся заявленные меры, и экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате влияние на мировую экономику может быть относительно незначительным и кратковременным", — отметила глава МВФ Кристалина Георгиева на собрании министров финансов и глав центральных банков G-20, состоявшемся 22 февраля в Эль-Рияде. По ее мнению, если коронавирус не будет распространяться по миру высокими темпами, а Китай скоро возобновит производство, мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год. При этом она подчеркнула, что Фонд также не исключает более грозных сценариев, "когда распространение вируса во всем мире будет продолжаться дольше, и последствия для роста будут более затяжными".

Теперь отвлечемся от цифр и попробуем проанализировать происходящее, исходя из соображений более общих, чем подсчет процентных пунктов. Прежде всего следует отметить, что единственным "положительным" сценарием в сложившейся ситуации будет разработка надежных систем тестирования коронавируса даже у внешне здоровых людей (то есть у тех, кто не имеет никаких симптомов, но является носителем), а также создание вакцины и(или) лекарственных средств, которые могли бы если не излечивать, то значительно облегчать протекание болезни и снижать смертность от ее осложнений. Складывается впечатление, что масштабы этой проблемы все еще не осознаются. Давайте вспомним, к каким последствиям привел один-единственный случай, когда террорист спрятал небольшое количество взрывчатки в каблуке ботинка, — теперь по всему миру сотни миллионов людей заставляют снимать обувь и пропускать ее через сканнер.

Появление вируса с инкубационным периодом до 28 дней, имеющего возможность не только передаваться воздушно-капельным путем, но и оставаться активным на поверхности предметов, в том числе сидений в транспорте, вызывать специфические симптомы у одних и не вызывать их у других, да еще и не излечиваться до конца и приводить к развитию болезни повторно, является крайне опасным фактором, в частности, в социально-экономической сфере. Россия закрывает границы с Китаем, Турция и Армения — с Ираном, Австрия — с Италией, в Италии паникуют, власти отменяют Венецианский карнавал и закрывают Миланскую оперу, в Южной Корее объявлена угроза наивысшей степени, производители закрывают заводы, повсеместно вводятся карантины и продлеваются каникулы. Паника охватила не только Новые Санжары, но и вполне развитые регионы планеты. Все еще нет точных данных по инфицированию и заболеваемости в Африке, где Китай присутствует практически повсеместно, и в Индии, где уровень санитарии вряд ли способен остановить вирус.

Каковы же возможные последствия для экономики планеты, которые можно спрогнозировать уже сейчас? Прежде всего под ударом даже не коронавируса, а паники, связанной с ним, оказывается мировой туризм. Можно прогнозировать, что отныне и до тех пор, пока не будут выполнены приведенные выше условия "положительного сценария", каждое массовое мероприятие, появление любого человека с чертами лица "из Азии", который кашлянет в толпе, каждый случай появления новости о заражении на круизном лайнере, в метро, трамвае или автобусе будут вызывать панику. Как утверждал Фрейд, человеком движут две вещи — стремление к наслаждению и страх перед страданиями. В данном случае именно страх побеждает все остальные чувства. Можно сколько угодно утверждать, что от гриппа умирает больше людей, но непонятный коронавирус выглядит опаснее. Поэтому следует ожидать падения акций транспортных и туристических компаний, резкого роста ставок по программам медицинского страхования. Не исключено, что вскоре появятся требования обязательного наличия специальных страховок при путешествии за границу, а также прохождения контроля в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автостанциях.

Разумеется, основные прямые потери несет Китай. В связи с карантинами и жесткими мерами изоляции в регионах, где зарегистрированы вспышки болезни, значительное количество предприятий не могут возобновить работу, даже если приняты чрезвычайные меры. По сообщениям из Китая, если на предприятии выявляется один инфицированный сотрудник, собственник обязан обеспечить изолированное проживание в карантине для всех работников и выплачивать им заработную плату до возобновления разрешения на производство (минимум 28 дней карантина). Разорваны логистические цепочки по поставкам комплектующих и запасных частей, контракты срываются непредсказуемо и неожиданно, сроки выполнения заказов увеличиваются с одного до трех месяцев. Пока все это еще не катастрофа, а просто усложнение деловой активности. Однако если оптимистические прогнозы не оправдаются, кризис может затронуть логистические цепочки в глобальном масштабе.

Судя по имеющимся данным, по всему миру день и ночь работают специалисты в поисках вакцины. У всех, кто к этому причастен, есть расшифрованный китайскими специалистами геном вируса, и осуществляется обмен клиническими данными, но все же паника распространяется. По мнению профессора-эпидемиолога из Гарварда Марка Липсича, проблема нынешнего вируса по сравнению с предыдущими недавними эпидемиями заключается в том, что "его распространение не удастся сдержать". Беспрецедентные карантинные меры, предпринятые в Китае, не остановили вирус, обнаруженный уже в 24 странах. Причина этого — бессимптомные носители COVID-19 и те, у кого болезнь протекает в легкой форме. По мнению эпидемиологов, на сегодняшний день не ясно, возможна ли выработка иммунитета к этому вирусу, является ли вспышка заболеваемости сезонной и не станет ли регулярной только потому, что инфицированных бессимптомных может быть в сотни, если не в тысячи раз больше, чем заболевших. Потребность в вакцине настолько велика, что стоило небольшой американской компании Inovio сообщить в январе о разработке вакцины, как ее акции выросли вдвое, хотя специалистам было понятно, что так быстро вакцина появиться не могла. Позже выяснилось, что информация была преждевременной. В случае с эпидемией SARS вакцина появилась через 20 месяцев после расшифровки генома, в наши дни ту же работу можно проделать за три месяца, однако производство вакцины и ее доставка по всему миру, обучение персонала могут занять до года-полутора. Сейчас Трамп обратился к Конгрессу с просьбой выделить 2,5 миллиарда долларов на борьбу с эпидемией, и это при том, что заболевших американцев пока насчитывается меньше сотни…