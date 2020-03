Коронакризис и карантинный шок. Как будем преодолевать?

Сразу после окончания карантина внимание украинского общества будет приковано к вопросам социально-экономической состоятельности государства, в частности выживания в условиях мирового экономического кризиса, спровоцированного глобальным карантином. Даже до распространения COVID-19 Украина не была экономически успешной или конкурентоспособной в мире. Что же будет после завершения пандемии?

Мы вошли в этот шторм со следующими показателями: в 2019 году производство промышленной продукции в Украине снизилось на 1,9%. Негативная тенденция продолжалась в 2020-м — в январе сокращение составило 5,1%.

Отечественная промышленность до сих пор не смогла вернуться к уровню 2012 года: по итогам 2019-го индекс промышленной продукции был на 22,9% ниже. Наибольшие потери испытал машиностроительный сектор, в частности производство автотранспортных средств составило лишь 31,0% от уровня 2012 года, отрасли вагоностроения — 29,7, станкостроения — 68,2, металлургии — 70,8, продукции сельскохозяйственного машиностроения — 68,4%.

Производственная и экспортная специализация страны подверглась очевидной деградации и теряет в показателях сложности. Автомобилестроительная отрасль переориентировалась с выпуска транспортных средств на комплекты проводов для свечей зажигания, вагоностроение — с подвижного состава на колесные пары, сельскохозяйственное машиностроение — с тракторов на навесные механизмы.

Украина погрузилась в экономическую депрессию с падением ВВП, оттоком инвестиций, ростом долговой нагрузки, спадом промышленного производства, экспорта и занятости, снижением реальных доходов домохозяйств.

Вместо создания новой перспективы развития, что можно начинать делать в условиях большей лояльности международных организаций, страну поставили под угрозу социальной дестабилизации, поскольку миллионы людей оказались за чертой бедности, которая усиливается почти полной остановкой экономической активности в условиях карантина, а предприниматели, работники и молодежь резко потеряли бизнес, рабочие места или места обучения.

Каждая страна, становясь на путь развития после войны или освобождения от колониальной зависимости в результате расставания с авторитарным прошлым, должна ответить на кардинальный вопрос: какие механизмы и инструменты развития использовать? Либо вашингтонский консенсус, предусматривающий дерегуляцию, приватизацию, либерализацию, то есть отдаление государственного влияния от экономики, либо определение приоритетных секторов экономики и применение различных мер для их стимулирования, выращивание "национальных чемпионов" и создание анклавов и экосистемы инноваций, наполненных средним и малым инновационным бизнесом, для удовлетворения собственных нужд и мощного экспорта.

Все без исключения страны, достигшие реального успеха, применяли именно второй подход — стимулирование новых направлений и поэтапное изменение структуры экономики.

Также при избрании второго варианта на уровне государств принимались решения о развитии специальных экономических зон (СЭЗ) путем отвода отдельных территорий, в которых предприятиям предоставляются стимулы для инвестиционной и хозяйственной деятельности.

На сегодняшний день в мире действуют свыше 5,5 тысячи зон со специальными режимами 30 типов — от небольших, вмещающих несколько производств, до огромных — на тысячи гектаров. Более половины СЭЗ находятся в Китае.

Такие зоны могут быть созданы в портах, со льготными условиями экспорта/импорта, а также как научные и технологические парки, где формируются стимулы для разработки и коммерциализации инноваций. Наиболее распространенной практикой остаются индустриальные парки (ИП) — промышленные площадки со специально обустроенной инженерно-технической инфраструктурой, готовые для размещения производства товаров и услуг. Обычно для резидентов ИП предусмотрен ряд стимулов (налоговых, финансовых, таможенных, земельных), а также стимулов в виде скидок на оплату коммунальных услуг, компенсации выплат на одного занятого и т.п.

Наиболее успешны в использовании индустриальных парков как механизма развития Турция, Польша, Чехия, Словакия, Китай и Южная Корея. Среди активных участников этого тренда в последние пять лет следует отметить страны Африки.

На территории Польши функционируют более 70 индустриальных и технологических парков, они могут получить компенсацию 85% затрат на обустройство своей инфраструктуры и рекламу, а также гранты на обучение персонала и финансовую помощь в случае инвестирования в приоритетные отрасли, налоговые стимулы, также функционирует профильное государственное агентство. Сеть индустриальных парков в Катовице в сочетании с региональным фондом развития позволила депрессивному шахтерскому городу привлечь свыше 10 млрд долл. прямых иностранных инвестиций. Имея развитую инфраструктуру, институциональную сформированность государственного управления и финансовый ресурс, в Польше с 2019 года ввели режим свободной экономической зоны по всей стране по некоторым направлениям промышленного производства.

Чехия предлагает инвесторам воспользоваться преференциями, в 1992 году была создана государственная организация Czechinvest, с помощью которой были привлечены почти 25 млрд долл. и созданы 168 тысяч рабочих мест. Максимальная сумма государственной помощи составляет 25% от затрат компании. Правительство освобождает инвесторов от налога на прибыль на десять лет, а в отдельных случаях — от налога на недвижимость. Важна пропорция государственных затрат на обустройство индустриальных парков и привлеченных инвестиций: каждый доллар, вложенный государством в инфраструктуру, способствовал привлечению почти 50 долларов иностранных инвестиций (на 250 млн евро из бюджета были привлечены от инвесторов 9 млрд евро). Стоимость создаваемых рабочих мест составляла около 100 тыс. евро, ведь они были высокотехнологичными. Вложения в квадратный метр территории для обустройства ИП составляют 10–20 евро.

В Турции производители в индустриальных парках через локальные и национальные инвестиционные стимулы освобождаются от НДС и ввозной пошлины на импортное оборудование, получают снижение ставки налога на прибыль (до 90%), освобождаются от уплаты взносов на социальное страхование, налога на недвижимость, также получают более дешевое выделение земли, снижение стоимости электроэнергии, воды, газа и связи, упрощенный порядок найма специалистов.

По состоянию на 2019 год в Южной Корее действовали около 1200 индустриальных парков общей площадью свыше 140 тыс. га, в которых было занято более 2,1 миллиона человек. ИП обеспечивают 81% товарного экспорта страны, 69% промышленного производства, 47% занятости населения и половину ВВП.

В Китае существуют 187 СЭЗ, которые предлагают инвесторам снижение налога на прибыль, освобождение от ресурсных сборов, сборов за землепользование и пошлин. Налог на прибыль для инвесторов составляет 15% (против 33% в общих режимах). Инвесторы в Китае имеют приоритетное право на получение инфраструктурных услуг, государственных разрешений и финансовой поддержки стартапов. Только за 2010–2013 годы в китайскую экономику привлечены 1,3 трлн долл. Получение льгот связано часто с требованием передачи технологий, что позволило китайской экономике перестроиться и стать лидером во многих высокотехнологичных секторах.

А как в Украине?

Несмотря на то, что Закон "Об индустриальных парках" в Украине приняли еще в 2012 году, до сих пор не выработаны четкие механизмы имплементации ключевых норм и не налажены системы привлечения инвесторов.

Согласно действующему законодательству, участники и инициаторы ИП освобождаются от долевого участия в развитии населенных пунктов, а при наличии бюджетных средств могут получить беспроцентные кредиты и целевое финансирование. Кроме того, резиденты освобождаются от уплаты пошлины при ввозе оборудования, если аналогичное оборудование не производится в Украине.

Такую мизерную поддержку никак нельзя сравнивать с упомянутыми выше практиками стран мира по стимулированию промышленного развития через индустриальные парки (см. табл.).

На сегодняшний день в Украине в Реестр индустриальных парков включены 43 объекта, но суммарное количество резидентов всех ИП Украины не превышает количества резидентов среднестатистического ИП Турции.

Очевидно, что без дополнительного пакета стимулов отечественные индустриальные парки большей частью не смогут привлекать инвестиции.

Считаем целесообразным безотлагательно ввести в Украине ряд стимулов для ИП, которые должны отвечать реалиям современного мира и быть более привлекательными, чем в соседних странах, в частности следующие:

— введение минимального НДС на импорт оборудования и комплектующих для обустройства ИП сроком на пять лет;

— введение минимального НДС на импорт сырья, полуфабрикатов и устройств при условии дальнейшего производства из них конечного продукта и экспорта не менее 50% готовой продукции;

— полное освобождение от ввозной пошлины на импортное оборудование и комплектующие, а также сырье, полуфабрикаты в случае производства из них конечного продукта и экспорта не менее 50% готовой продукции;

— полное освобождение от налога на прибыль на протяжении пяти лет и 50% налога на прибыль на протяжении следующих пяти лет для резидентов, имеющих экспортную выручку не менее 70% от общего оборота;

— снижение налога на недвижимость и платы за землю для резидентов ИП;

— компенсация 50% затрат на присоединение к электросетям;

— создание Агентства развития индустриальных парков как центрального органа власти, осуществляющего координацию развития ИП, мониторинг их деятельности, компенсацию затрат на развитие инфраструктуры, представляющего интересы ИП в органах государственной власти и международных отношениях.

По нашему мнению, именно сейчас критически важно обеспечить это агентство финансовым ресурсом для развития инфраструктуры отечественных ИП. Мировой опыт наглядно свидетельствует, что такие инвестиции государства окупаются: реализация инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры ИП на сумму 30 млрд грн обеспечит от 600 млрд до 1,5 трлн грн инвестиций в промышленное производство.

Более того, государственная инвестиция в инфраструктурное развитие ИП может стать масштабным механизмом по преодолению экономических последствий эпидемии, ведь уже на протяжении нескольких месяцев десятки тысяч граждан будут с рабочими местами. Кроме того, на выходе государство получает развитую инфраструктуру в рамках ИП, на которой уже в следующем году могут стартовать сотни новых производств.

Имплементация предложенного комплекса мер может обеспечить дополнительные 1,5–2% роста ВВП в год, увеличение количества занятого трудоспособного населения на 0,69%. Валовое накопление основного капитала в стране вырастет на 4,89%, а динамика индекса промышленной продукции ускорится на 6,6%.

Все перечисленные действия по повышению привлекательности индустриальных парков, включая получение финансирования на инфраструктуру за счет увеличения дефицита бюджета в условиях пандемии, значительно более реальны, поскольку противодействия международных организаций не будет. Такие голосования ВР, а особенно действия правительства можно осуществить мгновенно. Мешают лишь негативные информационные мифы о том, что все страны добились успеха, а у Украины не получится. Ссылаются на опыт 2000–2004 годов, когда льготы порождали коррупцию. На самом деле это явление имело место лишь в двух зонах в Донецке, которые и присвоили средства бюджета за счет дыр в законодательстве, импортируя мясопродукцию. Остальные СЭЗ создали и сохранили около 160 тысяч рабочих мест, имели высокие темпы поступления инвестиций и масштабные планы инвесторов увеличивать производство (чего стоит только Закарпатская СЭЗ!).

Ну и напоследок снова о пандемии. Мир будет другим, прежде всего с учетом возможности привлекать инвестиции, которые станут менее доступными. Конкуренция за них усилится в несколько раз, и при нынешних условиях инвестиционные предложения от Украины могут выглядеть как too little, too late — слишком мало и слишком поздно. Поэтому нужно действовать уже сегодня, чтобы достичь успеха завтра.

