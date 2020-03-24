Как "свои люди" чужие жизни перевесили"

Далекое от желаемого состояние украинской медицины и понимание, что справиться с полномасштабной эпидемией она не сможет, заставили власть отправить украинцев на карантин заранее, когда подтвержденные случаи заражения коронавирусом в стране еще можно было сосчитать на пальцах одной руки. Это то время, которое мы выиграли, чтобы несовершенная система могла хоть как-то подготовиться.

Президент собрал представителей крупного бизнеса и, попросив их о помощи, фактически передал в их распоряжение целые регионы. О рисках феодализации и дезинтеграции сейчас говорить не будем, но все эти закупки сегодня проводятся мозаично, без сформированного перечня потребностей, исключительно за средства донорские и местных бюджетов. Централизованные государственные закупки, которые должны были бы служить основой обеспечения страны необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием и отображают стратегию борьбы государства с распространением коронавируса, сейчас в стране не осуществляются вообще. Таким образом, вместо плановых и системных действий по обеспечению лечебных учреждений всем необходимым мы рискуем оказаться в карантине на долгие месяцы, ожидая, когда же система подготовится, и удовлетворяясь при этом новостями о сотрудничестве Минздрава и Viber и обучением, как правильно мыть руки.

Вместе с тем централизованные закупки в стране уже третью неделю блокирует Министерство здравоохранения, поскольку свою политическую волю новое руководство, по словам генерального директора ГП "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова, привязало к назначению в ГП "смотрящего" от министра Ильи Емца.

— Пан Жумадилов, расскажите, пожалуйста, немного подробнее о ситуации, которую вы изложили на своей странице в Фейсбуке. Почему вы говорите о том, что процесс государственных закупок медицинских товаров и препаратов сейчас заблокирован?

— Потому что в действительности приказ Минздрава о доведении до ГП "Медицинские закупки Украины" направлений по закупкам был принят еще в конце февраля. Это важный приказ, который определяет, что именно из лекарственных средств и медицинских изделий по 38 направлениям централизованных закупок должно закупить ГП "Медицинские закупки Украины" за средства госбюджета 2020 года. Это в том числе очень важные, жизненно необходимые для пациентов направления, такие как детская и взрослая онкология, сердечно-сосудистые заболевания, гемофилия, скрининг новорожденных, помощь при кровотечениях, рассеянный склероз, ДЦП и антиретровирусная терапия для ВИЧ-позитивных людей.

Ситуация в мире в целом сейчас непростая. Китай — основной производитель фармпрепаратов, очень просел из-за того, что продолжительное время был на карантине. Ситуация с гривней нестабильна. И чтобы обеспечить своевременные поставки таких лекарственных средств и медицинских изделий, мы должны работать уже сейчас.

Приказ Минздрава был принят. Но после этого нам нужно было получить буквально три решения министерства — паспорт соответствующей бюджетной программы, план использования бюджетных средств и официальное письмо на ГП "Медицинские закупки Украины" об ориентировочных ценах. Это вопросы, которые на самом деле уже достаточно глубоко проработаны на техническом и рабочем уровнях.

С назначением нового министра, однако, все остановилось в режиме ожидания. Мы отнеслись к этому с пониманием и какое-то время ожидали, пока он войдет в курс дел. На протяжении этого времени до меня доходили разные слухи, в частности о том, что одним из вопросов Ильи Емца было: а кто у нас отвечает за закупки, и чей это человек? Но мы не обращали на это внимания. С официальным письмом о том, что сложилась такая ситуация, на которую нужно реагировать, мы обратились в Минздрав 13 марта.

Впервые я встретился с министром на совещании о ситуации по коронавирусу на прошлой неделе. С негативной коннотацией Емец прокомментировал какой-то документ, абсолютно не касавшийся наших закупок, заметив при этом, что ГП что-то себе выдумывает.

На следующий день меня вызвали в Минздрав, спрашивали о вакантных позициях заместителей. Я ответил, что есть один заместитель, и в большем количестве необходимости нет. На это мне сказали, что есть решение министра, чтобы моим заместителем стал Владимир Владимирович Гришковец, и дали его распечатанное резюме. Скандалить я не стал, сказал, что изучу и вернусь. Но оказалось, что Владимир Гришковец был здесь, и меня с ним познакомили со словами: "Его надо завести в ГП". Я взял тайм-аут.

С 17 по 20 марта коммуникации с Минздравом были весьма странными. Я говорил, что существует процедура рекрутинга, не предусматривающая такого единоличного волюнтаристского назначения, должен быть конкурсный отбор, который проходят все наши сотрудники и консультанты без исключения. Мне отвечали, что, дескать, у нас новый министр, у него свое видение, и будет очень некрасиво сейчас входить с ним в какие-то неконструктивные отношения. Наконец я сказал, что хотел бы услышать все это от самого министра.

19 марта встреча с министром состоялась. Оскорбленный в чувствах Илья Емец сказал, что проявил я себя очень некрасиво, и он разочарован. Но, увидев, что я человек умный, решил дать мне второй шанс. (Этот разговор у меня записан. И если ГБР откроет уголовное производство по моему заявлению от 23 марта, надеюсь, что эта запись также будет приобщена к материалам дела.)

Честно говоря, я думал, что если не буду говорить жесткое "нет", а обращу внимание министра на то, что существует утвержденная процедура рекрутинга, то, возможно, он разблокирует процессы, и мы наконец получим паспорта бюджетных программ, план использования средств и прочее. Однако по состоянию на 20 марта этого не произошло. Хотя одновременно я старался донести до чиновников высокого уровня информацию о том, что возникла такая ситуация, что я не могу удовлетворить пожелание министра, и было бы хорошо, если бы кто-то ему объяснил, что нельзя требовать этого от ГП, и следует уже запускать закупки. Насколько я понимаю, Илье Емцу об этом доложили. Именно поэтому в пятницу, 20 марта, он заявил: "Не хотите по-хорошему, будет иначе".

23 марта я прислал помощникам Емца информацию о том, что предложенное ими лицо является ранее судимым. Информация проверена, подтверждена из разных источников, это — судебное решение. И в этом случае мы точно не можем говорить о каком-либо рекрутинге, это абсолютно невозможно. Ответ был: это некрасиво, неправильно, министр рассердится и тому подобное. То есть все эти ритуальные танцы затягиваются.

— А что тем временем происходит с закупками по коронавирусу?

— Централизованных закупок нет. Большинство закупок по коронавирусу сейчас делается за донорские средства частных лиц и организаций. Это то, что мы видим в соцсетях. То, о чем сообщает в своих обращениях президент.

Хорошо, что есть донорские средства, которые помогают стране в такое непростое время. Но, с другой стороны, у нас есть резервный фонд, есть госбюджет, в которых есть определенные запасы, средства, чтобы реагировать на такие ситуации. И, наверное, системные плановые закупки все же должны происходить за бюджетные средства. Так вот, централизованных закупок по состоянию на сегодняшний день нет.

На одном из штабов, который проводился вечером 17 марта в МЗ, я заявил, что нужно активно приобщать ГП "Медзакупівлі України", что у нас на это есть экспертиза, и мы готовы. На что почти назначенная на тот момент первый заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак жестко сказала: "Вас никто не уполномочивал, и вообще не раздражайте меня".

Мы должны начать наши основные закупки. Мы готовы и имеем желание включиться в централизованные закупки по коронавирусу. Однако, насколько я понимаю, политической воли, чтобы решить ситуацию, нет. И она все больше будет заходить в тупик. Поскольку завтра-послезавтра вопрос, почему не предложили свои услуги, будет уже к нам, я решил рассказать о том, что происходит сегодня.

Позиция Емца о возможности закупок через ГП "Медзакупівлі України" только при условии, что здесь будет его человек, не просто контрпродуктивное, неудачное управленческое решение. Она преступна. Использовать властные полномочия ради создания для кого-то условий получения материальных благ, еще и в ситуации, в которой сейчас находится страна, аморально и противозаконно.

— За счет каких донорских средств сейчас проводятся закупки по коронавирусу?

— По-разному. Об этом, в частности, говорит президент в своих обращениях. У него была встреча с представителями крупного бизнеса и предпринимателями, они все в этом участвуют. И это, наверное, прекрасно. Но при этом государственных централизованных закупок сегодня нет. Нет системного сбора информации об остатках в регионах, ожидаемых поставках, потребностях. Соответственно, не планируется и закупочная деятельность. Донорские закупки — это, как правило, ad hoc (специально для этого) каких-то решений, то есть заплата на какую-то дырку, образовавшуюся ситуативно. Это прекрасно, но это не должно быть основным алгоритмом деятельности в подобных ситуациях.

— Утвержден ли Кабмином на сегодняшний день перечень препаратов, продемонстрировавших свою эффективность в других странах, которые вносятся в клинический протокол?

— Это решение предварительно было принято Кабмином вечером 20 марта. Сейчас оно находится на доработке другими ЦОИВами. Думаю, на днях Кабмин утвердит это решение окончательно. Оно будет опубликовано и обретет силу. Пока что этого не произошло.

Есть закон, который (как вы знаете) проголосован утром 17 марта. Согласно ему Кабмин устанавливает две вещи — порядок использования средств и перечень товарных позиций, которые закупаются в пределах этого закона. Сейчас, собственно, мы ожидаем этих решений Кабмина. Мы надеялись, что ими будут выделены средства на МЗ, а МЗ, соответственно, доведет их до ГП "Медзакупівлі України" для выполнения централизованных закупок. Но из решений, принятых 20 марта, нас то ли вычеркнули, то ли просто не стали упоминать. При том, что мы на всех уровнях говорили о своей готовности и по состоянию на сегодня это один из немногих реальных путей начать централизованные закупки.

— Остановлен ли решением Кабмина по состоянию на сегодня вывоз всех этих препаратов из страны?

— Это другое решение Кабмина, которое было принято уже несколько недель назад. Насколько я понимаю, по состоянию на сегодня экспорт и реэкспорт запрещены, но этот вопрос не ко мне.

— Проведена ли инвентаризация препаратов, которые удачно показали себя в Гонконге, Израиле, Италии, Британии, Франции при лечении коронавируса и его последствий? Проводятся ли сейчас какие-то переговоры?

— Давайте разделим этот вопрос на два составляющих. Первый — определение того, какие препараты имеют доказанную, подтвержденную эффективность. Это вопрос к МЗ, который должен формировать политику в сфере здравоохранения.

— Но такие перечни они должны передавать вам.

— В том то и дело, что они должны это утвердить и потом довести до нас две вещи: перечень того, что они хотят, чтобы мы закупили, и соответствующие бюджетные средства на это. Этого не происходит.

— Я правильно понимаю, что все закупки сейчас происходят исключительно на донорские средства, они не подтверждены, не по перечню и без инвентаризации?

— Давайте я сформулирую так, чтобы это не выглядело слишком апокалиптически. Закупки происходят также на средства местных бюджетов. То есть местные рады, городские управления здравоохранения, областные департаменты здравоохранения уже что-то закупают самостоятельно. Но в том то и дело, что происходит сейчас все как-то мозаично. Что-то закупают на местах, что-то закупают доноры; что-то — на общенациональном уровне (о чем упоминается в обращениях Зеленского), что-то — на региональных уровнях (там, где местные предприниматели помогают). И хорошо, что все это делается. Но основой, стрежнем обеспечения страны необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием должны быть закупки центральные, как отображающие стратегию борьбы государства с распространением коронавируса. Вот их сейчас нет.

— Как нет пока что и перечня потребностей…

— Перечень препаратов должен быть утвержден Кабмином. Потребность будут определять МЗ и Центр общественного здоровья (ЦОЗ). То есть они должны сказать, что, например из 200 позиций перечня 50 должны быть закуплены централизованно, по определенным формулам и расчетам, в основе которых могут быть количество населения в том или ином регионе либо динамика распространения в нем COVID-19 (количество людей с подтвержденным диагнозом). МЗ и ЦОЗ формируют такую потребность, например, что аппаратов ИВЛ на страну следует закупить 100 тысяч штук и распределить их таким-то образом. Это приходит к нам вместе с бюджетными средствами. И когда уже мы закупили, МЗ издает приказ о распределении.

— Сейчас говорят о том, что при коронавирусе нельзя применять ибупрофен. Закупается ли у нас сейчас хотя бы тот же парацетамол? На днях я не смогла купить его в аптеке.

— Закупается. Местными бюджетами и донорами. Пока что согласно Закону о публичных закупках. Централизованно — нет.

Я должен еще раз подчеркнуть, что очень важно для соблюдения высоких стандартов — антикоррупционных, профессиональных. Этот вопрос не только хорошего имиджа и репутации внутри страны. Это важно в том числе для того, чтобы мы могли выходить на внешние рынки и заключать прямые контракты по товарам, которые не производятся в Украине. Поэтому мы ожидаем адекватной реакции на эту ситуацию со стороны высокопоставленных чиновников. Ведь в случае дискредитации закупочного агентства мы будем рисковать работать потом только с локальными импортерами, лишь с тем, что уже завезено в страну, и не сможем эффективно выходить на внешние рынки, не будем иметь поддержки международных партнеров.

P.S. К настоящему моменту известно, что министр здравоохранения Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации вокруг ГП "Медзакупки Украины". Со своей стороны, написав немало материалов о злоупотреблениях в этой сфере, мы знаем, что она всегда была зоной тотальных рисков и точкой приложения максимальных коррупционных усилий. А потому, кто бы ни занимался закупками, общество всегда должно будет отслеживать чистоту совершенных сделок.

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