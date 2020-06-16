Блеск и нищета миллионеров

Офшоры, это не только эффективный инструмент для минимизации налогообложения и сокрытия собственности. Практика показывает, что их вполне можно использовать, чтобы спрятать преуспевающий бизнес за ширмой банкротства и таким образом не платить по долгам. Оказывается ради этого можно даже банкротить собственный бизнес, уходя от требований кредиторов. Блеск и нищета в одном флаконе — огромный собственный капитал и колоссальные долги…

150 млн евро долга

Наша история началась в 2011 г. Тогда успешный производитель соков, контролировавший, по данным Forbes, 55% украинского рынка фруктового и ягодного концентрата, решил инвестировать в развитие бизнеса. В 2011–2013 гг. компании группы T.B. Fruit Тараса Барщовского — "Яблуневий Дар" и "Танк Транс" — взяли шесть кредитов в "Дельта Банке" на общую сумму около 150 млн евро.

Однако уже в 2014-м оккупация Донбасса и аннексия Крыма спровоцировали у "Дельта Банка" серьезные проблемы. В этой ситуации яблочные должники решились на так называемую операцию схлопывания своих кредитов. За два месяца до ликвидации "Дельта Банка" американская Cargill Financial Services (на тот момент собственник 30% акций банка) уступила свои права требования по аккредитивам ряду компаний, среди которых две — из группы Т.Барщовского. Соответственно, T.B. Fruit оперативно подала заявления о зачете встречных однородных требований. Так, по информации Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), всего было проведено более десяти таких операций по "схлопыванию" на сумму свыше 100 млн евро. Но дальше все прошло не так гладко.

"После нескольких лет борьбы мы все-таки смогли в Верховном Суде доказать незаконность операций по "схлопыванию", доказать сам факт существования требований и открыть таким образом путь к взысканию этой задолженности", — говорит директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Где деньги?

Итак, куда же ушли кредитные деньги? Начнем с описания участников.

1. ООО "Яблуневий Дар" (код ЕГРПОУ 32475074). Согласно открытым данным Youcontrol, непосредственно Барщовскому в этой организации в разные годы принадлежало около половины капитала. Другим собственником была зарегистрированная на Кипре Francoso Corporation Limited.

2. Бенефициаром Francoso Corporation Limited, согласно данным финансовой отчетности самой компании, в период между 1 июля 2011 г. и 30 июня 2015 г. обозначен Тарас Барщовский. (Таким образом, можно говорить, что "Яблуневий Дар" находился под контролем Барщовского).

3. ООО "ТБ Сад" (код ЕГРПОУ 37122702). По данным Youcontrol, его единственным собственником с момента основания и до 2016 г. был Тарас Барщовский. Также в документах финансовой отчетности Francoso Corporation Limited компания "ТБ Сад" обозначена как связанное лицо.

4. Еще одна связанная с Francoso Corporation Limited компания — Petergrow Limited. При этом последняя предоставляла Francoso Corporation Limited многомилионные займы в евро (см. ниже иллюстрацию из финансовой отчетности компании).

5. ООО "Одео". Владелец этой компании — Роман Палий, финансовый директор группы T.B.Fruit.

6. ООО "Танк Транс". Владелец — Тарас Барщовский.

7. ООО "Агробизнесресурс". Владелец — ООО "ТБ Сад". Как показано выше, владелец последнего — Тарас Барщовский.

8. BROCKETT SERVICES LTD. Согласно открытым данным ее бенефициар — Тарас Барщовский.

9. Gateborg Solutions. Также подконтрольна Тарасу Барщовскому.

Как видно, компаний много, но все так или иначе завязаны на Тараса Барщовского. Использование офшорных компаний — распространенная в Украине практика. Однако тут мы видим еще и очень интересные отношения между компаниями. В открытых судебных реестрах Украины содержатся данные о взыскании и переводах между компаниями:

"Танк Транс" в 2011 г. поставила Petergrow продукцию на 8 млн долл., которая никогда не была оплачена.

"Яблуневий Дар" в 2012–2014 гг. систематически отправлял предоплаты общим размером 64 млн евро за товар, который никогда не был поставлен Petergrow.

"Танк Транс" в период 2013–2014 гг. систематически отправлял предоплаты общим размером 13 млн евро за товар, который никогда не был поставлен Petergrow.

"Агробизнесресурс" в 2014 г. отправлял предоплаты общим размером 11 млн евро за товар, который никогда не был поставлен GATEBORG SOLUTIONS.

"ОДЕО" в 2016 г. поставила BROCKETT SERVICES продукцию на 5 млн евро, которая никогда не была оплачена.

Подтверждение связей компаний Барщовского в судебных решениях

Судя по всему, известный бизнесмен из списка Forbes, прикрываясь экономической деятельностью, выводил из страны средства.

В Европе — заводы. В Украине — банкрот

Причем деньги в офшорных компаниях без дела не лежали. Консолидированные на счетах Francoso LLC средства использовались для покупки и строительства двух заводов в Польше (Двикозы и Аннополь) и завода в Молдове (Единец). В аудированной отчетности кипрской Francoso LLC за 2012–2015 гг. видно, что компания предоставила 20 млн евро долгового финансирования и 13 млн евро инвестиций в капитал польских и молдовских операционных компаний T.B. FRUIT DWIKOZY Sp. Z.o.o., T.B. FRUIT POLSKA Sp. Z.o.o., T.B. FRUIT POLSKA Sp. Z.o.o. SKA, TB FRUIT MOLDOVA SRL (Moldova). Все эти компании входят в TB Group и представляют компанию на европейском рынке.

Переводы со счетов Francoso LLC на счета европейских заводов

А пока деньги накапливались в других странах, в Украине Барщовского настойчиво просили возвращать кредиты. Вместо расчета, в ноябре 2019 г. был подан иск компании "ТБ Сад" в отношении банкротства ООО "Яблуневий Дар" (заемщик "Дельта Банка"). Несложно понять логику иска родственной компании — по закону процедура банкротства предусматривает мораторий на возврат долгов и отчуждение имущества. Получается, что Барщовский решил сам формально обанкротить свои компании, а деньги увел на заграничные счета?

"Инициируя банкротство одной из компаний-должников, другая компания группы T.B. Fruit, занимающаяся выращиванием яблок, заявляет о наличии у нее миллиардных сумм требований за якобы выращенные и поставленные на переработку яблоки. Доказать, что это невозможно, — довольно легко. Достаточно посмотреть документы в отношении права собственности, пользования на земельные участки, с которых в 2013–2014 гг. собирался урожай и продавался по договорам купли-продажи... Ведь, по версии компании, выходит, что им удавалось собирать гигантские объемы яблок, выращивая их в сравнительно скромном саду сельскохозяйственного предприятия "ТБ Сад" всего через год после засаживания саженцами. Так что это либо издевательство, либо победа над силами природы" — комментирует Андрей Дудник, представитель консорциума кредиторов ФК "Гелиос" и ФК "Инвестохиллс Веста", владеющего правами по взысканию долга по проблемному кредиту.

Сейчас кредиторы в судебном порядке добиваются возврата средств и блокируют попытки манипулирования правосудием. Ведь, по словам директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут: "… это один из кейсов, где был применен практически весь имеющийся сегодня на рынке арсенал борьбы с ФГВФЛ по уклонению от обслуживания своих долгов и соответственно возврату средств кредиторам".

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На заре успеха Тараса Барщовского в издании Forbes вышла статья, где в радужных тонах описывался небывалый стратегический ум предпринимателя. В том тексте есть важный эпизод. Наставник и бывший деловой партнер Барщовского — Конрад Янке, владелец известной компании Jahncke — недоумевает, как украинцу удалось так быстро увеличить объемы и завоевать рынок. Неужели секрет кроется в банальном невозврате кредитов? И сможет ли теперь суд достойно оценить такое специфическое предпринимательство?