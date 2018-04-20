Я вам не мешаю?

Хрупкая вещь самооценка. Но не только хрупкая, но еще и, по-видимому, абсолютно круглая, ибо скатывается с любых поверхностей и разбивается вдребезги.

Разбивается, и собрать ее заново из этих мелких осколков уже практически невозможно. А если кому и удается собрать, то все эти места неровных, корявых стыковок будут видны всегда, как шрамы, чем ты там ни маскируй и ни подкрашивай. Проблема лишь в том, что ребенок, родившись, получает этот хрупкий шар в дар, доверяет его самым близким людям — своим родителям, а уж они решают, оберегать его и хранить как зеницу ока — или играть им в футбол. Вот такая сложная получилась метафора.

Самооценка — одно из главных свойств личности, формирующее представления человека о себе, своих поступках, внешности, влияющее на восприятие и оценку собственных достоинств и недостатков. Самооценка нам нужна для способности развиваться, верить в свои силы и идти вперед, не бояться делать собственные жизненные выборы. Самооценка дает возможность критично оценивать ситуации, влиять на них и на свою жизнь, принимая важные решения, нести за них ответственность, менять их по необходимости, признавая свои ошибки. Она даже влияет на умение человека говорить "нет" в определенных обстоятельствах, когда это требуется. Ведь если девушка верит словам матери, что ее "никто замуж такую неряху не возьмет", то вероятность вступить в неудачный брак, только для того, чтобы доказать что-то маме, значительно возрастает.

Надлом в детском сознании происходит очень просто. Одна моя знакомая рассказывала мне ужас своего детства: однажды, когда ей было приблизительно лет 5–6, она подслушала разговор мамы и бабушки, в котором они обсуждали перспективы ее замужества. Бабушка сетовала: "Боже, кто же ее возьмет замуж с таким-то носом!" Надо ли говорить, что с мечтой об изменении формы носа она не расставалась никогда, замуж выскочила за первого, кто брал, а фотографии в профиль были запрещены ее личным кодексом. С ее самооценкой происходили столь дивные метаморфозы, что уследить за ходом ее мысли было весьма затруднительно. Ее комплекс мог причудливым образом заставить ее не пойти на мероприятие только потому, что там будет человек с большим носом, с которым ее могут невольно сравнить. Спасибо заботливой бабушке!

Я не стремлюсь изо всего вывести формулу "во всем виноваты родители" — мне кажется излишним тот груз ответственности, который возлагают на родителей уже взрослые дети, не учитывая свой собственный вклад в свое развитие, образование и эмоциональную вовлеченность в жизненные ситуации. Но в деле формирования самооценки все-таки вклад родителей — самый существенный. Ибо фундаментом любой самооценки является мнение родителей о своем ребенке. Их восторженный или осуждающий взгляд становится источником большого количества информации для малыша, каждое их слово — это закон, каждое замечание — руководство к внутренним и внешним изменениям, даже если эти изменения — в худшую сторону. Эти все образцы, к сожалению, никогда никуда не деваются, и мы несем их всю жизнь, иногда передавая и собственным детям. Конечно в том случае, если не осознали всю их деструктивность и не поменяли приоритеты.

Эрик Берн, автор знаменитой концепции сценарного программирования и теории игр, считал, что жизнь каждого человека программируется до пятилетнего возраста, и все мы потом живем по этому сценарию. Он отмечал: "Быть красивой (так же как иметь успех) — это вопрос не анатомии, а родительского разрешения". Он подчеркивал, что только в ответ на одобрительную улыбку матери ребенок может поверить в себя, в свои силы, красоту и ум. План на будущее, считал Эрик Берн, составляется по семейным инструкциям, которые видны тогда, когда человек отвечает на вопрос: "Что родители говорили тебе о жизни, когда ты был маленьким?" Станет ли ребенок победителем или неудачником, зависит от того, что знал ребенок о себе до шести лет.

Сколько детей получают в наследство фразы: "Ты никому, кроме мамы, не нужен", "В кого же ты такая уродилась… страшненькая, тупенькая, криворукая, дылда" (нужное подчеркнуть), "Тебе, чтобы чего-то достичь, нужно в десять раз больше стараться, с твоей-то внешностью", "У тебя, как всегда, получилось ужасно", "Ты сам ни на что не способен", "Вот вырастешь — поймешь, что это все для твоего же блага". В результате — тотальное понижение самооценки, веры в собственные силы и возможности. Как больно многим потом это вспоминать, и еще труднее — преодолеть!

Проблемы, конечно, возникают и с завышенной самооценкой, но и они, чаще всего, — тоже результат предыдущего обесценивания, с которым взрослый человек так причудливо справился. То есть в этом случае, преодолевая родительские негативные установки, человек старается превысить свои успехи и способности, чтобы сохранить себя. Фактически работает компенсаторный механизм: я докажу вам, что я лучше, чем вы обо мне думаете. Такие взрослые часто становятся демонстративными нарциссами, а их жизнь превращается в ад постоянной борьбы с ощущением собственной неполноценности. Методы борьбы приводят человека к постоянному повторению сценария, который он уже проходил с родителями. Но прыгнуть выше себя удается не всем.

Самооценка — краеугольный камень всех тренингов личностного роста. Ее повышение и удержание требует денег, энергии, временных и душевных ресурсов. К сожалению, на таких тренингах часто учат просто слепо верить в свои силы, пытаясь путем самовнушения реабилитировать мертвое тело самооценки. Это часто приводит к потере адекватного восприятия реальности, к иллюзиям, которые потом все-таки рушатся, психически истощая человека. Неоправданно высокая самооценка — причина зависимостей, например игровой, когда человек верит в магический успех выигрыша, не имея на то реальных оснований. Он может браться за задачи, значительно превосходящие его знания, навыки и умения, тем самым обрекая себя на неуспех, который, в свою очередь, может дать почву для деструктивных мыслей о том, что "мама таки была права, я — никчемный неудачник".

Признаки низкой самооценки часто видны в типичных фразах и поведении человека. Такими маркерам являются фразы: "Я вам точно не мешаю?", "Вы мне льстите" (в ответ на комплимент), "Только вы ничего не подумайте", "Я не уверен, что у меня получится", "Вряд ли", "Это для меня очень дорого"...

Людям с низкой самооценкой часто свойственно постоянное чувство вины, которое может преследовать их всю жизнь. Они редко рискуют, а если рискуют, то могут сорваться в невроз или болезнь.

Такие люди часто тайно или явно завидуют другим, имеют навязчивые, но неисполнимые желания, например, похудеть или изменить как-то свою внешность, они часто просят советов, которым потом не следуют, а если следуют, то для того, чтобы было кого обвинить, если что-то пошло не так. Они редко говорят о своих желаниях, им сложно кому-либо отказывать, даже если согласие нарушает их собственные интересы. Они часто не по делу извиняются, словно само их существование может приносить кому-то дискомфорт. Из них получаются отменные перфекционисты, которым жизненно важно все делать идеально, а при невозможности достичь идеальности они впадают в депрессию и изводят себя.

Поэтому очень важно, воспитывая детей, уметь видеть в них лучшее, замечать успехи, учить справляться с неудачами, поддерживая, а не критикуя.

Должна заметить, что воспитание ребенка в условиях любви совсем не исключает критики в тех случаях, когда она необходима. Мы не можем вырастить адекватного человека в условиях незаслуженной похвалы и всеобщего попустительства, но родителям просто необходимо научится отличать конструктивные реакции от обесценивания, которое, к слову, считается психологическим насилием. При правильном воспитании и отношении к критике необходимо учесть несколько важных правил:

Мы всегда должны оценивать и критиковать не личность ребенка, а его конкретный поступок, не ставя знака равенства между ними. В этом случае, во-первых, ребенок способен нас услышать. Во-вторых, мы избегаем штампов и ярлыков, которые больно ранят ребенка и становятся отражением его личности.

Ребенка нельзя наказывать и критиковать за один и тот же поступок более одного раза. То есть если мы указали ребенку на его ошибку, не стоит каждый раз припоминать ему его оплошность и "тыкать носом". Такими действиями мы укрепляем ребенка в уверенности, что у него никогда ничего не получится и лучше за это больше не браться.

Наказание (порицание) должно быть непосредственным, то есть сразу после проступка, и не должно быть унизительным (тем более — физическим!). То есть нельзя, однажды промолчав, в тот момент, когда вам что-то не понравилось, вспомнить совсем некстати эпизод из прошлого и ткнуть его ребенку. Точно так же нельзя наказать ребенка спустя какое-то время за плохую оценку, лишив его, например, похода в кино, если это никак не оговаривалось заранее.

Если ребенок заслужил похвалу, его обязательно нужно похвалить. Скупость в этом вопросе может приводить к нежеланию вообще хоть как-то стараться. Если оценку очень хочется "придержать", то, возможно, вам стоит разобраться со своими личными тараканами, ведь причины такого поведения могут быть глубоко спрятаны в вашем собственном детстве. Нельзя хвалить ребенка из жалости или желания ему понравиться.

Чтобы ребенок поверил в свои силы, можно просить у него помощи или совета, как у равного. Быть в роли ученика иногда очень важно и полезно и для взрослых. Если ребенок вас критикует — прислушайтесь, постарайтесь не обижаться, ведь именно ваш пример учит ребенка уважать чужое мнение и спокойно относиться к критике. Учитесь признавать и свои ошибки перед ребенком.

Истинное чувство собственного достоинства формируется не в результате постоянных родительских аплодисментов, не в результате частых и незаслуженных комплиментов, оно является частью уважения к личности ребенка, его потребностям, желаниям и чувствам. Оно является и частью осознанных самоограничений и ответственности за свои действия, мысли, поступки, которые могут родиться только в безопасном поле любви и доверия. Как важно, чтобы каждый ребенок читал в глазах родителей ежедневно и хоть раз в жизни услышал: "Малыш, мы тобой гордимся! Мы верим в тебя! Ты сможешь!"