Роль психолога в семейных спорах

Часто ли мы нуждаемся в посторонней помощи? У кого мы ищем ответы на вопросы нашего сознания, когда наше субъективное, наши мысли мешают правильно и адекватно оценивать ситуацию? И каково наше сознание во время сложных жизненных обстоятельств?

Семейные драмы — это пример сложных жизненных обстоятельств, которые порой заводят людей в тупик и служат причиной непоправимых последствий для их счастливого будущего.

В последнее время в нашем обществе возрос спрос на психологов. Люди перестали бояться признавать свои психологические проблемы и начали доверять свое сознание профессионалам. Печатные издания, интернет-платформы пестреют советами психологов на любые темы: от удачного брака до ответственного отцовства. Люди восхищаются такими статьями, ищут в них простые советы на каждый день. Если раньше самыми распространенными путеводителями были гороскопы и Дейл Карнеги, то теперь психологов-практиков, как говорят, хоть пруд пруди, и довольно трудно разобраться, где популисты, а кто действительно может помочь.

Не обошла модная тенденция и семейные судебные споры, в которых все чаще фигурируют выводы и рекомендации психологов. И наиболее распространены такие практики в вопросах домашнего насилия и установления опеки над ребенком.

Оценить действенность этих выводов пока что сложно, потому что в большинстве случаев они остаются вне доказательной базы, поскольку лишь информируют о психоэмоциональном состоянии участников процесса. Объясняется это тем, что из-за переизбытка популизма в советах психологов их выводы не воспринимаются как научные или медицинские.

Еще одним важным фактором недоверия со стороны правового сообщества к психологам является абсолютная безответственность последних за свои рекомендации и выводы. Фактически на сегодняшний день сложилась ситуация, когда кто угодно с дипломом психолога может принимать людей, раздавая советы налево и направо. Контроля такой деятельности и общих протоколов практики психологов нет. Они наугад применяют методики, действенность и целесообразность которых некому оценить. Из-за некоординированности структуры некому выявлять недостатки в деятельности психологов и указывать на них, а главное, некому исправлять последствия действий некоторых дилетантов и, не побоюсь этого слова, шарлатанов в профессии.

Однако спрос на психолога в обществе есть, и мы не только его признаем, но и уже сознательно стараемся найти среди предложений именно профессионала, который прежде всего НЕ навредит.

Обычно в сверхсложных семейных спорах фигурируют несколько психологов, участие которых можно распределить по времени выявления и корректирования проблемы и по субъектам обращения. Каждый из специалистов играет свою важную роль, и выводы каждого из них имеют разную юридическую силу. Забегая наперед, укажу, что в спорах в суде имеет значение и может быть признана доказательством лишь СУДЕБНАЯ психологическая экспертиза. О ее особенностях мы поговорим позже. А пока что — о первых обращениях за помощью и их значении в общей картине споров.

Домашнее насилие

Если пострадавшее лицо нашло в себе силы самостоятельно обратиться к психологу — это огромный прорыв в его сознании. Довольно часто адвокаты тоже предлагают своим клиентам, подвергшимся домашнему насилию, сначала проконсультироваться у психолога, который поможет построить мотивацию защиты. Сложность работы с жертвами заключается в том, что они не понимают последствий ситуации, не хотят либо боятся что-то менять. Довольно часто жертвы воспринимают насильнические действия обидчика как норму, и чем дольше длится насилие, тем труднее убедить жертву в необходимости защищать если не себя, то хотя бы детей, которые систематически были свидетелями насилия. Поэтому роль психолога в работе с жертвами на начальных этапах неоценима. В таких ситуациях желательно тесное сотрудничество психолога, адвоката и жертвы, которые, в зависимости от готовности пострадавшего лица, вместе выстраивают действенный механизм защиты.

Подчеркну еще раз: жертва должная сама захотеть себя защищать! Без мотивации к защите любая помощь будет безрезультатной и может привести лишь к худшим последствиям.

Опека над ребенком

В вопросе определения местожительства ребенка и участия родителей в его воспитании ситуация часто бывает критической. Поэтому родители ищут помощи у психологов. Но их обращения чаще всего имеют манипулятивный характер, потому что происходят на пике конфликта между родителями, которые успели сделать ребенка участником (заложником) спора. Манипулятивными такие обращения являются из-за того, что никто из участников спора даже не предполагает возможности в дальнейшем выполнять рекомендации психолога — это просто борьба за доказательства в суде. Родители могут обращаться ко многим психологам, но возьмут вывод и будут сотрудничать лишь с тем, который напишет им одну из таких двух рекомендаций: "у ребенка тесная психоэмоциональная связь с одним из родителей" или "ребенку рекомендуется ограничить (или, что хуже, — прекратить) общение с одним из родителей". Фамилии психологов, которые отваживаются на такие грубые формулировки, в Киеве всем известны, и фактически во всех сложных спорах адвокаты имеют дело с выводами именно таких психологов.

А между тем их констатация не имеет никакой юридической силы в судебных спорах, даже если эти психологи приходят в суд как свидетели или выступают как специалисты. Свидетельство психологов в суде — это отдельная тема. В большинстве случаев они лишь усложняют ситуацию из-за того, что либо их выступление не по сути, и их речь слишком изобилует терминами, либо они переходят на "балаганное" выяснение отношений с участниками процесса прямо в зале суда.

Почему их выводы не имеют юридической силы? Потому что за такими рекомендациями обращается тот из родителей, с которым на момент спора проживает ребенок. Психолог работает исключительно с самим ребенком, не оценивая фактические обстоятельства, а именно: продолжительность ограничения общения между ребенком и родителем, проживающим отдельно; систематичность давления на ребенка родителя, проживающего с ребенком. И хотя психологи предусмотрительно прописывают, что родитель, проживающий с ребенком, никак на него не давит, и что решение не общаться с другим из родителей осознал и принял сам ребенок, все это в суде подвергается сомнению.

Психологи неосмотрительно забывают, что судьи иногда тоже являются родителями, которые так или иначе проходили через семейные споры и драмы и профессионально знают, как родители могут манипулировать ребенком. Судьям известно, что ребенок — это маленькая модель того из родителей, с которым он проживает. И чтобы настроить ребенка против второго из родителей, необязательно подговаривать его или активно запрещать встречи. Достаточно игнорирования, легких шуток и родственников, которые только то и делают, что жалеют одиночку или одиночку с ребенком. Поэтому такие обращения к психологу не приносят пользы в судебном споре за право опеки и доступа к ребенку, а, наоборот, могут лишь навредить своими необоснованными и безосновательными выводами.

Никто не отрицает целесообразности психологического сопровождения семьи, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах, но если оценивать обращение родителей как будущие доказательства в суде, то можно дать им такие советы.

Обращению к психологу должно предшествовать событие, реакция на которое и станет основанием для психологического исследования; должна быть причинно-следственная связь между конфликтом, ссорой и психологической проблемой, с которой обращаются к психологу; событие должно быть зафиксировано каким-либо доступным способом: аудио-, видеозапись, объяснение очевидцев, медицинский осмотр, заявление в полицию.

При отсутствии события, но при наличии проблем, необходимо психологическое исследование ребенка без ссылки на т.н. анамнез конфликта со слов того из родителей, с которым проживает ребенок. Психолог должен указать в своем выводе лишь наличие проблемы, подробно ее описать, исследовать вероятные причины и дать рекомендации. Рекомендации не должны быть категоричными, особенно относительно ограничения в общении с одним из родителей, иначе такие суждения будут оценены критически как необъективные и предубежденные.

Эти советы базовые, и их суть сводится к тому, что адвокат, который будет осуществлять представительство, должен иметь возможность выстроить линию защиты в совокупности всех доказательств и найти основания для ходатайства о проведении судебной психологической экспертизы.

В чем же отличие вывода психолога на стадии досудебного урегулирования спора и вывода эксперта в судебном процессе? Специалисты, которые будут проводить исследование по постановлению суда, — это аттестованные судебные эксперты, предупрежденные об уголовной ответственности и ориентированные на требования, установленные МЮ Украины.

Цель судебной психологической экспертизы — обосновать обеспечение наилучших интересов ребенка и способы установления оптимальных психологических условий его проживания с одним из родителей. Согласно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований №53/5, утвержденной приказом МЮ Украины от 08.10.1998 г., с учетом существующей судебной практики, экспертам задают такие вопросы.

Каким образом семейная ситуация, индивидуально-психологичные особенности родителей, особенности их воспитательного поведения влияют на эмоциональное состояние, психическое развитие и ощущение благополучия ребенка? Каким образом могут повлиять условия воспитания каждого из родителей на психологическое состояние и развитие ребенка? Зависит ли оценка ребенком семейной ситуации от влияния родителей и других взрослых? Способен ли ребенок, с учетом его возрастных особенностей, эмоционального состояния, индивидуально-психологических свойств, уровня умственного развития и условий микросоциальной среды, оценивать отношение к нему каждого из родителей, проявлять благосклонность к кому-то из родителей? Целесообразно ли в интересах ребенка, с учетом его возрастных особенностей, эмоционального состояния, индивидуально-психологических свойств, уровня умственного развития, сокращать контакты с отцом или матерью (либо менять местожительство ребенка)? Какими индивидуально-психологическими свойствами характеризуется отец или мать? Обладает ли отец или мать (с учетом его или ее индивидуально-психологических свойств, интеллекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, направленности личности) психолого-педагогическими качествами, необходимыми для воспитания ребенка? Повлияет ли, и если да, то как именно изменение условий проживания, воспитания и окружения ребенка повлияет на его психологическое состояние в случае передачи ребенка от одного из родителей к другому? Перечень вопросов может расширяться и корректироваться в зависимости от особенностей спора с учетом исходных данных. Исходные данные — это материалы дела, собранные доказательства, которые будут предоставлять экспертам на исследование. Из вопросов понятно, что исследования будут проводить с отцом, матерью и ребенком. И именно это является решающим и главным для суда, который в итоге снимает любые сомнения в односторонности вывода.

Подводя итоги, замечу, что участие психолога в семейных спорах крайне важно, поскольку предоставленные рекомендации и выводы в дальнейшем будут влиять на отношения между родителями и ребенком. Однако лишь судебно-психологическая экспертиза имеет силу доказательства и может быть принята судом во внимание. Поэтому прежде чем идти к психологу с просьбой предоставить вывод в ваших интересах, посоветуйтесь с адвокатом, насколько это целесообразно, к какому психологу нужно обращаться, и что должно быть изложено в его письменных выводах.

Старайтесь решать споры мирно и по возможности меньше подвергайте своих детей всяческим исследованиям, даже когда считаете, что это ради их блага.