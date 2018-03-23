Взрослые любят с глубокомысленным видом цитировать Антуана де Сент-Экзюпери: "Все мы родом из детства", — когда пытаются доказать, что помнят о своем детстве и понимают важность тех вещей, которые необходимы ребенку. Но детство — это не подготовка к жизни, это уже и есть сама жизнь, и нам не удастся переиграть ее заново. Такой возможности не будет и у наших детей. Значит нам, взрослым, необходимо осознать, что действительно важно для наших детей в данный момент, а что может подождать, и дать, наконец, детям право на игру.

В 2013 году ООН вынуждена была внести поправку в статью 31 Конвенции о правах ребенка, чтобы закрепить право ребенка на игру. Основная задача поправки — борьба с коммерциализацией детства, сверхзанятостью ребенка и некомпетентностью родителей в сфере развития детей. Проблема состояла в том, что игра перестала быть основным методом обучения, а это привело к серьезным пробелам в развитии малышей: к их неспособности фантазировать, переживать важные эмоции, социально взаимодействовать. По сути, дополнение должно было определить общее для разных стран понимание сущности игры и выработать единую стратегию мероприятий по обеспечению прав ребенка на свободную игру. Дополнение содержит развернутое определение игры и предложения по реализации мер для ее поддержки.

Игра определялась главной формой активности ребенка, как способ понимания им окружающей действительности. С моей точки зрения, очень важным определением игры в этой поправке было то, что игра должна быть спонтанна и интуитивна, и не может быть автоматизирована, запрограммирована и управляема извне. То есть мир озаботился тем, что у ребенка по вине взрослых исчезла произвольная игра, ее вытеснили инструкции родителей, воспитателей, педагогов, которые упорно пытаются сделать из детей маленьких гениев, независимо от того, хотят ли этого сами дети. Право ребенка на игру грубо подменили собственным желанием отыграть несбывшиеся мечты, которые были спроецированы, на мой взгляд, недостатком собственных взрослых побед или искаженным представлением об успехе, навязанными ложными теориями о развитии и популярными ток-шоу.

Поэтому вместо игры детям стали предлагать всевозможные школы раннего развития, где все подчиняется инструкции, методике и делает необходимостью жесткие показатели успешности ребенка, которые якобы вписываются в нелепые стандарты скорости различных действий и четкости формулировок.

Издерганные родители, пытаясь непременно "успеть", в ужасе обнаруживают у своего ребенка мифические отставания в развитии только потому, что он при счете до десяти пропускает злосчастную цифру "семь" и не может нарисовать зайчика, так же, как Сережа, который на две недели младше. Возможно, при этом ребенок умеет играть в магазин и доктора, понимать суть символизации, разговаривать с медвежонком и учить кукол кулинарии, но кого это интересует, если в 5 лет он не выучил алфавит? И "заботливые" родители посадят дитя за парту, отняв у него милые сердцу занятия, в число которых и входит игра.

Проблема в том, что как раз игра и является занятием, дающим возможность ребенку не только познать мир, его свойства и законы, но и смоделировать многие ситуации, которые в жизни будут более востребованы, чем академические знания. При этом игра, являясь моделью мира ребенка, несомненно, дает большие преимущества перед другими способами вовлечения детей в осознанную деятельность.

Что же дает ребенку игра?

Игра учит фантазировать. Роль фантазии в жизни человека трудно переоценить. Благодаря воображению человечество осуществляет научный прогресс, создает новое и украшает свою жизнь, наполняя ее прекрасным и нужным. Задачи детства заключаются в том, чтобы напрямую, не сталкивая ребенка с трудностями жизни, предоставить модели действительности, которые достаточно приближены к реальной жизни, но на деле ею не являются.

В этой ситуации ребенок может безопасно простроить свою действительность на основе фантазий, дающих ему возможность искать пути выхода из сложных ситуаций. Ребенок сталкивается с воображаемыми трудностями, преодолевает их и исследует законы бытия. Первичное постижение реальности происходит, когда ребенок фантазирует во время игры. Это очень важная функция. И отнимая ее у ребенка, мы лишаем его возможности искать различные пути решения актуальных жизненных задач.

Игра учит чувствовать. Увы, современное общество существенно деградирует в сфере понимания и принятия чувств, как собственных, конкретного человека, так и его понимания чувств других людей. Все более популярны тренинги эмоционального интеллекта, призванные восстановить белые пятна чувственной сферы…

А на практике лучшим и самым безопасным тренажером для проявления и "тестирования" чувств была и, надеюсь, останется, именно игра. Во время игры ребенок пытается попробовать чувства на вкус, говоря детским языком — как бы "понарошку", но ощущения у ребенка могут быть вполне реальные, что дает возможность отойти от болезненных и неприятных чувств просто закончив игру, оставляя психике возможность на быстрое восстановление.

Игра способствует познанию мира и самопознанию. Детские игры возникли в результате отражения маленьким человеком профессиональной деятельности и бытовых взаимодействий взрослых. Таким образом, игра стала способом познания ребенком мира, а в дальнейшем — и своего к нему отношения. В игре очень легко понять свои собственные реакции, предпочтения и желания, узнать свои сильные и слабые стороны. Игра помогает ребенку развивать понимание себя и других людей, а также предметов и явлений вокруг него.

Игра учит спонтанности и упорядоченности. Спонтанность в игре — главное, что способствует мотивации и воле. В игре, которую ребенок выбрал, он чувствует себя тем человеком, который сам все определяет: во что играть, как играть, с кем и сколько. При этом игра требует установки правил, которые дают возможность взаимодействовать с другими и управлять своими желаниями. Правила — неотъемлемая часть детских игр, регулирование которых учит ребенка слышать и учитывать интересы других, давать возможность проявлять как твердость и последовательность, так и гибкость. Есть такое наблюдение: когда дети устали от игры, они начинают менять правила. Игра учит принимать правила и справляться с проигрышем.

Игра учит общаться и помогает в социализации. Мифы о социализации уже много лет не дают покоя многим родителям, которые всеми силами пытаются затянуть ребенка в детский коллектив. А вот как раз игра и учит не бояться одиночества. Она дает возможность ребенку не чувствовать себя ущербным, когда рядом нет сверстников и партнеров для взаимодействия. Да, коллективные игры хороши и приятны, но не мене важно научиться себя занимать, не прибегая к помощи посторонних людей. В ролевой игре ребенок учится взаимодействию, и это очень важно, но не менее важны и его попытки самостоятельно найти себе партнера, научиться включаться в чужую игру, руководить игрой или подчиняться правилам, установленными другими.

Игра позволяет ребенку постоянно учиться и развиваться, ведь в ней ребенок может сделать любое количество проб и ошибок, и у него есть возможность их исправить, есть время поразмышлять над тем, почему у него получилось так или иначе или совсем не получилось. В игре ребенок может тренировать уже имеющиеся у него навыки и развивать новые.

Ну и, конечно же, игра приносит удовольствие, дает возможность научиться ребенку развлекать себя.

Но возникает еще одна проблема. Очень часто родители подменяют игру своим пониманием, которое подразумевает наличие большого количества ультрареалистичных игрушек и интеллектуальных соревнований.

Был у меня забавный случай, когда я встретила своего знакомого в магазине детских игрушек. Приятель вожделенно смотрел на маленький детский внедорожник. Он открывал коробку с набором инструментов, крутил руль, нажимал на клаксон, совсем по-взрослому проверял, насколько накачаны шины, абсолютно восхищенным детским взглядом смотрел на эту совершенную игрушку. Увидев меня, он начал неловко и сумбурно оправдываться, мол, вот хочу пацану своему купить, он очень хочет именно такую машину.

— А почему ты решил, что он хочет? — взыграл во мне психолог.

— Да ты понимаешь, Катя, — грустно ответил приятель, — он садится на стул задом наперед и делает вид, что едет на машине: жужжит, переключает передачи, крутит несуществующий руль. А тут целая машина с набором инструментов! Ему точно понравится, — заключил мой собеседник.

Я еще долго рассказывала приятелю, как важно то, что делает ребенок, как важно то, что он фантазирует, представляет себе, что вот он сегодня едет на джипе, а завтра — на "Феррари", а теперь — на полицейском мотоцикле, в который может превратиться один-единственный стул. И что вот эта символизация и его игра гораздо важнее этой реальной дорогой машины… Мой собеседник грустно смотрел на это чудо техники, которое, очевидно, было его детской мечтой. А я вспомнила расхожее: "Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя "Бентли", то все равно в детстве у тебя не было велосипеда".

Наверное, именно наше "безвелосипедное" детство заставляет нас наполнять детские комнаты ненужным хламом, не имеющим ничего общего с реальной игрой, которая так несложно организовывалась нами в нашем далеком детстве —при помощи одного-единственного мяча, резинки для трусов или пластмассовой негнущейся скакалки.

Давая ребенку возможность играть дорогими и ультрамодными игрушками, мы часто удовлетворяем не их, а свои потребности соответствовать стандартам, навязанными нам массовой культуррй. При этом мы жестко регламентируем, как этой игрушкой ребенку нужно пользоваться, чтобы не поломать ее, не испортить и не нанести ущерб нашему благосостоянию.

Гегель очень тонко заметил: "Лучшее, что может сделать ребенок с игрушкой, — это сломать ее". Безусловно, великий философ подразумевал не вандализм, а желание ребенка познать суть вещей, исследуя возможность игрушки и желая посмотреть, что же у нее там внутри. Психологи почти единодушны в том, что игрушки должны удовлетворять и потребность ребенка в деструктивных действиях, и в созидательных. Именно поэтому я считаю лучшей детской игрушкой "Лего", которое позволяет ребенку безопасно разрушать и строить, удовлетворяя все потребности исследователя мира. Впрочем, таким же свойством могут обладать и простые деревянные кубики, и песок на пляже…

Какие бы у нас ни были личные взаимоотношения с собственным детством, мы просто обязаны вернуть детям игру и подарить им счастливое взросление.