На гендерных фронтах

Мужчины и женщины получат равные права в доступе к образованию, здравоохранению, бизнесу и политике через 170 лет — сказано в докладе Global Gender Gap (исследование в 144 странах мира).

"Такого равенства не достигнут никогда. Мужчина веками приносил добычу. Женщина всегда берегла дом и рожала, — возражает в Фейсбуке известный специалист-мужчина. — Отсюда имеем у них принципиально разные биологические особенности".

Женщина — дом сторожит, мужчина — охотится на мамонта

Является ли женщина жертвой "несправедливости биологии"?

— Является жертвой стереотипов общественного мышления, — считает первый заместитель министра образования и науки в 2014–2016 годах, ныне вице-президент Киевской школы экономики Инна Совсун.

Существуют устойчивые стереотипы относительно мужских и женских ролей, формирующиеся прежде всего через систему образования: все мы помним первую книгу для чтения: "мама готовит, папа читает" (а лучше было бы, чтобы убирали вместе). Эти картинки закладывают подсознательные нормы поведения, социальные роли и типичные профессии для разных гендеров. Еще когда я работала в министерстве, мы разработали проект стратегии реформы в образовании (Стратегия реформирования высшего образования в Украине до 2020 года). Один из важных компонентов Стратегии — гендерная экспертиза учебников. Авторы школьных учебников — преимущественно мужчины. Не удивительно, что у нас сформировался так называемый стеклянный потолок для женщин во всех сферах общественной деятельности. В образовании, если ты учитель, у мужчины шансы стать директором школы — 70%. В медицине главные врачи — тоже преимущественно мужчины. Среди студенток вузов женщин больше, среди выпускников магистерских программ женщин в разные годы — 52–54%. На уровне кандидатских баланс меняется в пользу мужчин. Но на уровне докторов уже 80% — это мужчины! Почему так происходит? Исследования показывают, что время наивысшей профессиональной активности у женщин совпадает со временем принятия решения родить ребенка. А по сложившимся в обществе стереотипам именно она должна отказаться от карьеры в пользу семьи. Это закладывается уже в первых книгах для чтения. Проблема не в том, чтобы "мама не мыла рамы". Должно существовать для нее, а также и для него, право выбора, тогда и мужчина не будет повторять в жизни то, что подсознательно вынес из учебников: "должен приносить домой мамонта". От заложенных в детстве общественных стереотипов трудно отойти во взрослой жизни. Поэтому в школе не надо распределять: мальчики учатся слесарничать, девочки — шить. А может, девочка хочет забивать гвозди, а мальчик не хуже может научиться вышивать и печь торты! В дальнейшем распределение на гендерные роли приводит ко многим формам неравенства между мужчинами и женщинами.

Мужчинам — карьера, женщинам — декретный отпуск

С появлением ребенка "слабый пол" обычно оставляет профессиональное поле "сильному". Поэтому примеров успешной женской карьеры в Украине не так много. Но они есть. Первый заместитель министра финансов Украины, государственный уполномоченный по вопросам инвестиций Оксана Маркарова, — №18 среди самых влиятельных женщин Украины в 2016 году и №21 — в 2017-м (по рейтингу "Фокуса"). И при том она воспитывает с мужем четверых детей.

— С четырьмя легче: они друг за другом присматривают, — шутит г-жа Маркарова. — У нас много ограничений, которые женщины накладывают на себя сами. Мы вынуждены это делать. Потому что женщины рожают детей. Объективно мужчина не может кормить ребенка грудью. Если женщина является сторонницей природного вскармливания, это на некоторое время привязывает ее к ребенку. Но из-за неимения садиков в Украине она может застрять "дома с ребенком" и на шесть лет. И — теряет профессиональные навыки. Поэтому женщин работодатели очень часто не рассматривают как равноценных с мужчинами специалистов.

Примечательно, что мужчин, у которых есть дети, на рынке труда воспринимают как ответственных родителей, поскольку они содержат семью, и это им помогает в карьерном росте. У женщин ситуация совершенно противоположная. Считается нормальным, что женщина с ребенком больше отдается семье и потому меньше зарабатывает, ведь у нее есть зарплата мужа (традиционно считается, что женщина замужняя).

Я достигла своей должности благодаря своему мужу. Несмотря на то, что муж у меня "традиционных" взглядов, он взял на себя практически все обязанности по уходу за детьми. Отвозит в школу, забирает из школы. Выполняет много домашних дел, которые традиционно считаются женскими. И у него это хорошо получается. Сегодня я вижу у детей большую самостоятельность, чем тогда, когда ими занималась я. Мы, женщины, сами не доверяем мужчинам выполнение домашних обязанностей или уход за маленькими детьми. Подсознательно. Думаем, что "сделаем лучше". Однако если мы не будем больше привлекать мужчин к семейным делам и вообще к широкому обсуждению темы гендерного равенства в обществе, нам ничего не удастся в этом плане достичь. Гендерный вопрос и в дальнейшем будет восприниматься как "женская болтовня", хотя есть примеры дискриминации и в отношении мужчин.

Чтобы родить ребенка, нужны мама и папа, но почему-то в дальнейшем мы, украинцы, об отце традиционно словно забываем. Но ведь по нашим законам мужчина тоже может взять декретный отпуск. Это уже является нормой во многих странах Европы. А, например, в Швеции декретный отпуск обязательно делится между отцом и матерью. Из 17 месяцев, оплачиваемых государством, четыре теряются, если декретный отпуск берет только один из родителей. Кроме того, что создаются равные возможности для трудоустройства мужчин и женщин, улучшаются и отношения в семье.

В конце концов, женщина имеет право быть тем, кем она хочет. Но неправильно, когда мы прибегаем к другим крайностям: женщина должна быть профессионалом. Надо искать баланс. Если ей больше нравится заниматься семьей, она должна строить баланс вокруг этого. Если больше нравится делать карьеру — соответственно организовывать свою жизнь. Но она должна иметь такую возможность и не чувствовать при этом вину.

Приходят более шустрые мужчины, и женщины отступают

"Акула" политики, бизнеса — это прежде всего о мужчинах, которые в основном более агрессивны в ведении дел и не боятся рисковать. На сегодняшний день знаем 50 диктаторских режимов, и все диктаторы — мужчины. Мир публичный переполнен "тестостероном". По данным ООН, в последние годы всего 8% международных соглашений были подписаны женщинами. Вместе с тем рост лидерства женщин делает государства успешными, что доказывают примеры стран, где руководителями являются женщины (таких на сегодняшний день пятнадцать, в восьми из них женщины стали лидерами впервые). Женщины более взвешенны, менее авторитарны, менее конфликтны, они практичнее и более сбалансированно учитывают интересы всех.

Однако "слабый пол" получил право голоса не так давно. И вряд ли можем надеяться, что в ближайшей перспективе получит полное равенство с "сильным", поскольку и сам в это не очень верит.

— Женщин не воспитывают в духе лидерства. Мы сами считаем, что мы не такие, как мужчины, квалифицированные, конкурентоспособные, — утверждает директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. — По нашим исследованиям, 76% предпринимателей ответили, что женщины и мужчины одинаково ценные работники. Как думаете, какой процент женщин такого мнения? Всего 66. Женщины не хотят конкурировать с мужчинами за престижные или высокооплачиваемые должности. Приходят более шустрые мужчины, и женщины отступают, оправдывая себя потребностью выполнять домашние обязанности, рожать и воспитывать детей. Но во всем мире женщины рожают, и во всем мире подход иной. Прежде всего потому, что сами женщины себя иначе позиционируют, чем это характерно для Украины и вообще для восточнославянских стран: женщина помогает мужчине на производстве, а мужчина помогает жене дома, а не выполняет свои родительские обязанности. Итак, разруха — в головах. Пока будем так думать, женщины будут ответственны за семью, как это традиционно всегда было в Украине, а мужчины будут заниматься бизнесом и без женщин будут решать, как управлять страной, хотя женщины — это большая часть населения.

Немного положительной дискриминации в свою пользу

— Вижу большую проблему в том, что общество, а самое важное — и сами женщины очень часто не создают возможностей для других женщин получить доступ к руководящим должностям, — отмечает Оксана Маркарова. — Общество к этому не готово. Особенно если претендентка молодая, да еще и красивая (что не значит — глупая) — не сдерживаются в своем желании покритиковать ее как женщину, не фокусируются на ее профессиональных качествах. Да, демотивирует то, что иногда женщины достигают успеха через своих мужчин. И, как по мне, намного больше ситуаций, когда этот вопрос слишком раздувается и искажается. В Украине руководителя-женщину и воспринимают прежде всего как женщину. Введите в поиске имя любого замминистра, министра, депутата-женщины — что гуглят в Интернете? Больше всего — "Кто муж такой-то?" Ищут и мужчины, и женщины. Я тоже отношу себя к поколению, которое выросло и сформировалось в парадигме гендерного неравенства, в стереотипах и предубеждениях. Еще до государственной должности, руководя бизнесом, сама себя ловила на том, когда искала работника, что обращаю внимание только на объявления мужчин. У меня у самой возникало в голове: ой, женщина, это же дети, больничные, в командировку не поедет. Тяжело бороться с устоявшимися предубеждениями. Но надо.

Мне кажется, сегодня, в условиях гендерного неравенства, мы должны проявлять даже небольшую положительную дискриминацию в пользу женщины — при равных баллах у претендентов преимущество отдавать ей.

Я не являюсь пылкой сторонницей квотирования на выборную должность или на должность, на которую назначают, для того, чтобы якобы создать видимость равенства для мужчины и женщины, хотя понимаю, что это вынужденный подход на этом этапе, пока сами женщины не начнут активно подаваться на должности.

На самом деле в государственной службе женщин очень много. Если уровень главных специалистов — то там преимущественно женщины. Есть они и на уровне помощников. Проблема — подтолкнуть их на ступень выше. В существующей дискриминационной системе предубеждений женщине очень сложно занять руководящую должность. Если женщина отказывается, спрашиваю: " Почему?" — "Ведь у меня дети…" Когда вижу, что причина в гендерном стереотипе, говорю: "Это прекрасно, что у тебя дети, но спрашиваю, готова ли ты профессионально. Я дам тебе столько больничных, сколько понадобится, главное, чтобы была хорошо сделана работа". Как правило, поощрение мотивирует.

Гендерное равенство в мелочах

Когда после Помаранчевой революции, в 2005-м, в Министерстве иностранных дел готовились к визиту госсекретаря США Кондолизы Райс, выяснилось, что на шестом этаже, где сидит все руководство, и министр в том числе, нет женского туалета. В авральном порядке его обустроили. Соединенные Штаты "приобщились" к гендерной справедливости в рамках министерства.

Но повсеместно критически не хватает соответственно оборудованных туалетов (с особыми нуждами для женщин), детских комнат, лифтов и пандусов для людей с ограниченными возможностями, а без этого не сможем чувствовать себя равными в обществе. Равенство начинается с "мелочей". В мире уже много лет вводится гендерноориентированное бюджетирование (анализ затрат бюджетных средств с учетом интересов мужчин и женщин, всех слоев населения). Среди европейских стран больше всего продвинулась в этом Швеция.

Так, например, были проанализированы вопросы уборки снега (с которым в Украине проблемы каждый год) на предмет гендерного равенства. Женщины чаще ходят пешком, ездят на велосипедах, пользуются общественным транспортом. Мужчины чаще ездят на автомобилях. Уборка снега влечет разные последствия для мужчин и женщин. Пешеходы втрое больше получили травм, вызванных гололедицей. Стоимость лечения из-за нетрудоспособности в четыре раза больше, чем зимнее обслуживание дорог. Анализ уборки снега с гендерной точки зрения показал, что приоритет в уборке предоставляется мужским территориям. Сначала убирали кольцевые дороги поздно вечером, когда мало грузовиков, потом — главные дороги, улицы, которые ведут к крупным предприятиям, где работают преимущественно мужчины. В последнюю очередь — автобусные остановки, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. В удобстве выигрывали мужчины. Конечно, это не делалось нарочно, просто действовали как всегда. После анализа решили расчищать прежде всего пешеходные дорожки. Детским садам предоставили главный приоритет, поскольку родители по дороге на работу сначала идут туда. Большие объекты — во вторую очередь, на этот раз там, где работали преимущественно женщины. Больницы, пешеходные и велосипедные дорожки получили приоритет третьей очереди. И только после этого — остальные улицы и дороги. Интересно, что работа в таком порядке не ввела в дополнительные расходы муниципалитеты, но способствовала значительному уменьшению травм и экономии средств на лечение, повышению гендерной справедливости (раньше 85% травмированных были женщины).

Гендерное бюджетирование является большой частью шведской помощи в Украине. Пока это отдельные проекты в Украине, а не "общий тренд" — то есть не стало государственной политикой, которая планируется, обсуждается и финансируется, направляется на создание одинаковых прав, обязанностей и возможностей для мужчин и женщин.