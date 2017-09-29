Когда хочется все бросить…

Большое счастье, если наша профессия приносит нам и удовольствие, и прибыль. Тогда мы уходим в работу с головой, жертвуя даже личным временем. Какой-то период мы работаем на энтузиазме, и силы наши бесконечны…. пока однажды не осознаем, что даже мысль о работе вызывает почти физическое отвращение. Руки опускаются, мысли не генерируются, а работать-то надо. Вот это тяжелое и болезненное чувство и называют профессиональным выгоранием. Чаще всего выгоранию подвержены молодые специалисты и те, чья работа связана с человеческим фактором.

Во многих цивилизованных странах работают психологи, задача которых — отслеживать психологическое и физиологическое состояние сотрудников и вовремя его корректировать. В таких компаниях работает правило "необходимого минимума". Это оптимальное количество работы для достижения нужных результатов, без переработки. Почему же у нас иначе? Да потому, что уже много лет мы живем по принципу "пятилетка за два года". Кому? Зачем это нужно? Затем, что нас приучили ждать похвалы, и именно похвала определяет нашу профессиональную самооценку. Похвалил начальник — я молодец, не похвалил — я плохой специалист, а не дай бог сделал выговор — это вообще катастрофа. Почему так происходит? Потому что не привыкли верить себе, ориентироваться в своих ощущениях и навыках, давать себе не критическую, а объективную оценку. Результат — много усилий потрачено впустую, в погоне за недостижимым чувством удовлетворения. Когда даже любимую работу выполняют через силу, вопреки усталости и в ущерб себе, она становится балластом.

Еще одна причина — недостаточная компенсация потраченных усилий. Компенсация может быть материальная и нематериальная. И какими бы альтруистами мы с вами ни были, лишь одной из двух явно недостаточно. Нет, поначалу мы верим в то, что работа должна приносить пользу и удовольствие, не ждем благодарности и делаем от души, но приходит время платить за продукты — и мы понимаем, что наши столпы альтруизма рушатся на глазах. И даже если мы не испытываем нужды в деньгах, рано или поздно наш ресурс истощается, а компенсация не покрывает затраченные силы и время. Сначала мы убеждаем себя, что не в деньгах счастье, спустя же некоторое время почти ненавидим любимую работу.

Профессиональное выгорание неизбежно настигнет вас, если будете игнорировать свои потребности, сливаясь с деятельностью. Это очень важный момент — отличать выполнение работы от слияния. Когда вы работаете, вы осознаете происходящее с вами и вокруг вас. То есть вы обязательно делаете перерыв, обсуждаете начальника с коллегами или звоните сыну. Если же вы сливаетесь — ваша реальность сузится до размеров профессиональной задачи. Туда уйдет много больше усилий, чем нужно даже для прекрасных результатов. Туда уйдет часть вас.

Казалось бы, что плохого? А то, что если по каким-то причинам вас уволят или выберут не ваш проект, вы потеряете не просто работу, но и часть себя. Немалый процент самоубийств в мире совершается после потери рабочего места. Немало людей страдают различными нарушениями психики потому, что просто загоняют себя.

Вы рискуете выгореть также в тех случаях, когда в вашей жизни много работы и мало других видов деятельности. Для адекватной работы и восстановления нервной системы мало перерыва на обед и сна. Нужно "переключать" полушария, менять вид деятельности. Спасают собаки, которых, хочешь не хочешь, а надо выгуливать, спасают книги, спорт, друзья, концерты или выставки, футбольные матчи и боксерские поединки, день на природе без мобильников и сеансы психотерапии.

Вовремя распознать выгорание бывает непросто, ведь сама причина его — в нечувствительности к себе. Когда я сталкиваюсь с профессиональным выгоранием у клиентов, чаще всего слышу следующее: "Работу люблю, но вот уже неделю не могу заставить себя работать, коллеги бесят, начальник давит… а я просто не могу". Когда вы ощущаете подобное — значит, вы уже длительное время как выгорели. На этой стадии вам нужна не профилактика, а терапия выгорания. Обычно это работа 5—10 сессий и грамотного медицинского сопровождения.

Начинается же выгорание с того, что вы чувствуете легкий, ничем не подкрепленный дискомфорт. Самое интересное, что чувство дискомфорта настигает вас не во время работы, а после нее. Во время работы вы чувствуете себя лучше, ведь вы отвлекаетесь от себя. Отсюда иллюзия, что дело не в работе. Вот на этой стадии, когда приходите домой и чувствуете смертельную усталость, либо же наоборот — непонятное возбуждение — жизненно важно остановиться и подумать о себе.

Еще один признак выгорания — нарушение сна. Чаще всего жалуются на бессонницу. Вроде и устал, и глаза слипаются, а лежит добросовестный сотрудник и печально смотрит в потолок, ведь его мысли все еще на работе. Аудиокнижку слушает, чтобы отвлечься, но не слышит и не понимает ничего, в голове крутятся картинки из совещаний и презентаций.

Заподозрить выгорание можно также по пассивному сопротивлению к выполнению работы. Если вы садитесь за любимое дело, а оно не идет — значит, пора переключаться. Обычно пассивное сопротивление осознается нами как лень или неспособность. Тогда мы думаем, что потеряли хватку, разучились, ленимся, но дело в том, что ресурс исчерпался и вкладывать больше нечего. Вы все еще крутой специалист, но энергия и желание иссякли.

В конце концов, если вы долго игнорируете сопротивление, раздражительность, перевозбуждение и переутомление, рискуете свалиться в психосоматику. Иными словами, ваш организм истощится настолько, что начнете болеть. Самое ужасное, что болеть начнете всем сразу. Обострится вся хроника и нарушится работа наиболее уязвимых органов. Врачи обследуют — никаких предпосылок на уровне тканей. Лечат-лечат — а все по кругу. Знакомо? Это психосоматика, организм реагирует на высокие нагрузки выбросом гормонов и биологически активных веществ, те, в свою очередь, влияют на органы-мишени. До тех пор, пока организм находится в стрессе, лечение не будет давать результатов. Если вы чувствительны к себе и вовремя заметили тревожные звоночки — симптомы отступят. Но, как правило, мы обращаем внимание уже тогда, когда болит. А вот тут без помощи психолога не обойтись, ведь организм уже привык к стрессовому ритму, и одного нашего желания выйти на нормальный ритм не хватит.

Как же победить выгорание? В конце концов, рано или поздно, оно случается со всеми. Особенно ему подвержены молодые энтузиасты, верящие в свое дело. Ну, и волонтеры, конечно. Вы знали, что за границей волонтер не тратит своих денег на волонтерскую деятельность? А еще он получает материальную компенсацию и поддержку государства. Энтузиазм, вера в успех и польза — это, конечно, важно, но важнее сохранить здоровье, семью и работоспособность. Выгорание же в запущенных случаях может привести к потере всех этих ценностей.

Лучшее лечение — это профилактика. Поэтому старайтесь учитывать факторы, описанные выше. Этого более чем достаточно для того, чтобы работа продолжала приносить удовольствие. Не думайте, что вы будете тем самым исключением.

А если выгорание уже случилось? В этом случае необходимо научиться ставить себя на первое место. Вы действительно в состоянии позаботиться о себе во время работы. Это в ваших силах — отслеживать усталость, голод, жажду, температурный режим, боль и эмоции. Нужно сформировать чувствительность к своим телесным и эмоциональным потребностям. Далее — вам необходимо структурировать свое время. Ставьте будильники на каждые 2—3 часа и давайте себе по несколько минут полноценного отдыха. Перекусите, прогуляйтесь, пообщайтесь с коллегами, выпейте кофе. Иными словами — отвлекитесь. Также важно лимитировать рабочее время. Старайтесь не оставаться после работы. Очень важно, чтобы у вас была возможность двигаться. Необходимо периодически (каждый час) вставать и расправлять плечи, двигать конечностями — иными словами, возвращаться в свое тело, ощущать его.

Когда вы научитесь структурировать время, сможете расширять зону реализации. Очень полезно завести хобби, далекое от профессии. У меня, к примеру, это альпинизм и скалолазание. Найдите время на поход в кино и прогулку с друзьями, на общение с детьми и бассейн, на книги и хороший концерт.

Следующее, что важно делать, — это научиться оставлять работу на работе. Как бы вы ни любили свое дело, Вам нужно оставлять все рабочие вопросы на работе. Боитесь забыть — запишите и оставьте на видном месте. На рабочем столе. Дома вы уже не начальник, не менеджер, не продавец и не гендиректор. Вы муж, жена, отец или мать, сын или дочка. Помните это. Вашему партнеру в отношениях не нужен менеджер по продажам и ценные указания.

Часто выгорание возникает там, где вы не получаете достаточно признания. В этом случае учитесь самостоятельно определять тот верхний рубеж, когда сделано меньше, чем обычно, но достаточно для того, чтобы чувствовать удовлетворение. Старайтесь осознавать, фиксировать свои крупные достижения. Хорошо бы поощрять себя за то, что смогли достичь этого самого уровня и сумели вовремя остановиться. Никто не даст нам второго шанса прожить жизнь. А жизнь — это то, что происходит в осознанности. Получайте удовольствие и от работы, и от отдыха.