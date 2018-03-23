Когда есть что делить: роль детей в имущественных спорах супругов

Развод — неприятный, мучительный, эмоциональный и спорный процесс для супругов. Семейных адвокатов можно по праву назвать "врачами разбитых сердец": поскольку мало кто в Украине обращается за правовыми советами на этапе заключения брака, очереди за услугами юристов вырастают тогда, когда семейный уют умирает от удушья развода.

Процесс развода включает в себя решение следующих споров: раздел имущества супругов; установление опеки над детьми и обеспечение права доступа к ним; определение размеров и установление способов удержания (алиментов); способ расторжения брака. Сложность и стоимость процесса развода делит супружеские пары на следующие группы: 1) не имеющие общего имущества — "романтические"; 2) имеющие общее имущество, ограниченное количеством членов и их интересами (одна квартира и одна машина на всех), — "правильные"; 3) те, у которых есть что делить (квартиры, дома, машины, земельные участки и т.п.), — "богатые"; 4) изображающие из себя "правильных" или "богатых": все, что у них есть, приобретено в кредит и на момент расторжения брака, отягощено долгами.

У всех четырех групп могут быть существенные, для кого-то — отягчающие, а для кого-то — смягчающие обстоятельства: дети, которые не дадут родителям возможности забыть об их любовных и жизненных ошибках.

Те пары, у которых нет общего имущества, — счастливчики, поскольку процесс расторжения их брака может оказаться наиболее безболезненным. Главной и единственной проблемой для них станут общие дети, которых надо будет содержать, по крайней мере до совершеннолетия. Именно "романтические" браки чаще всего заканчиваются судебными распоряжениями и решениями о взыскании алиментов. Инфантильность и жертвенность в супружеских отношениях приводят к тому, что обязанности содержания расценивается как унижение и наказание. Причина довольно проста: еще в браке супруги строили отношения по принципу "люблю — не люблю", без материальной составляющей и общего участия в семейном бюджете и благоустройстве семьи, поскольку одно лишь упоминание об имущественных обязанностях могло вызвать шквал обвинений в цинизме, жадности и корысти. Поэтому вопрос алиментов у таких пар — самая большая проблема.

Семейным адвокатам приятнее всего работать с парами, у которых есть что делить, поскольку здесь вполне возможно сухим математическим расчетом удовлетворить интересы всех заинтересованных. Проблемы возникают только с определением общего имущества и личной частной собственности каждого из супругов, ибо каждый из них абсолютно оправданно и справедливо старается увеличить свою долю.

Самые неприятные для адвокатов — "правильные" супружеские пары и те, которые стали заложниками "долговой кабалы", когда раздел имущества замыкается на одном общем для обоих жилье или же на общих кредитах и долгах. Здесь приходится применять выразительные методы медиации для сохранения если не брака, то хотя бы дружеских отношений.

Подведем короткий итог сказанного: гарантом брачных отношений является общее имущество супругов, представляющее имущественную ценность для каждого из них и не подлежащее равноценному распределению.

Не менее сдерживающий от расторжения брака фактор — общие долги супругов и невозможность их погашения каждым из них отдельно. Все это должно быть подкреплено глубоким взаимоуважением супругов, зародившимся не на чувствах любви, а на ценности общих поступков в период брака. Чем больше супруги успели вместе сделать добрых дел в интересах друг друга и семьи, тем ближе они будут друг другу в момент развода. Но замечу: утверждение "он зарабатывал деньги, а она варила борщи и воспитывала детей" — уже давно не является признаком "вместе", наоборот — это может еще больше отдалить из-за дискриминационного подхода к распределению семейных обязанностей. Общее дело, общий проект, общие работа и увлечения — вот что, в конце концов, будет представлять ценность.

Дети, которых, по моему глубокому убеждению — ошибочно, рожают "для укрепления брака" и для картинки полноценной семьи, не уберегли от развода еще ни одну пару.

Во время расторжения брака первой бежит с поля битвы любовь, не оставляя после себя даже упоминания о былой славе. Детей неразрывно связывают именно с чувственной стороной отношений, поэтому когда о любви забывают, дети остаются лишь раздражающим воспоминанием о неудачном браке.

Но можно ли изменить ситуацию, чтобы дети ассоциировались с общим имуществом и уважением? Какова роль детей при разделе имущества супругов?

На сегодняшний день Семейным кодексом Украины предусмотрено, что при решении спора о разделе имущества суд может отступить от принципа равенства долей и увеличить размер доли имущества жены или мужа, если один из них не заботился о материальном обеспечении семьи, уклонялся от участия в содержании ребенка (детей), скрывал, уничтожил или повредил общее имущество, тратил его в ущерб интересам семьи, или же если с ней (с ним) проживают дети, а также нетрудоспособные совершеннолетние сын, дочь, при условии, что размер алиментов, которые они получают, недостаточен для обеспечения их физического, духовного развития и лечения.

Вместе с тем статьей 173 Семейного кодекса Украины установлено, что при решении спора между родителями и совместно проживающими малолетними, несовершеннолетними детьми о принадлежности им имущества считается, что оно является собственностью родителей, если иное не установлено судом.

Таким образом, в брачно-семейных отношениях видятся две презумпции: общее имущество в семье считается собственностью родителей; доли имущества супругов являются равными.

При делении имущества супругов, имеющих ребенка, последний не получает в свою собственность никакого имущества, поскольку оно считается собственностью родителей. За счет ребенка, а точнее — установленного права опеки над ним, может быть увеличена доля в имуществе того из родителей, который будет осуществлять эту опеку. Это обстоятельство имеет значение при решении вопроса определения места жительства ребенка и установления размера ежемесячных алиментов. Таким образом, если супруги, имеющие ребенка, разводятся и не могут прийти к соглашению о разделе имущества, прежде всего должен решиться вопрос опеки над ребенком, а именно: с кем из родителей и где он будет проживать и какие алименты будет платить тот из родителей, который будет проживать отдельно. После этого в процессе раздела имущества супругов суд примет во внимание вышеупомянутые обстоятельства для учета баланса интересов ребенка и возможности их обеспечения родителями путем установления соответствующих долей.

В ситуациях, когда супруги имеют в своей собственности то, что можно делить, достаточно действенной и аргументированной является норма об обеспечении ребенка недвижимым имуществом в счет ежемесячных алиментов. Но будем откровенны: на практике этой нормой почти не пользуются, поскольку те из родителей, с которыми остается ребенок, боятся продешевить или же не имеют систематического собственного дохода, поэтому им выгоднее жить на содержании второго из родителей, пользуясь и прикрываясь интересами ребенка.

Когда речь идет о супругах, в собственности которых есть только одно общее жилье или же когда у них непомерные долги, то суды при разделе имущества охотно пользуются нормой об отступлении от равенства долей, защищая таким образом интересы ребенка в пределах тех материальных условий, которыми он пользовался, проживая с обоими родителями.

Говоря проще, в ситуациях, когда у родителей есть только одна квартира, при расторжении брака суд встанет на сторону того, с кем будет проживать ребенок, и увеличит размер доли. Обычно увеличение происходит до 70–75%. Если спорное имущество после установления таких размеров долей окажется неделимым, это приводит к логической выплате компенсации одним из супругов другому за меньшую долю. Или же вообще к лишению права на меньшую долю, когда ее владелец совершает противоправные действия относительно второго совладельца и общего ребенка. В таких спорах, если они доказаны в суде о разделе имущества, финал с противоправными действиями довольно распространен, поскольку такие судебные споры решаются тогда, когда супруги добровольно и порядочно не могут разъехаться во время расторжения брака и вынуждены проживать под одной крышей, в ежедневных скандалах и криках.

Так вот, на сегодняшний день дети имеют защищенное законом право пользования имуществом своих родителей. Право собственности на имущество родителей может быть приобретено детьми только по свободной и доброй воле самих родителей или же путем наследования после их смерти.

Имущество родителей, общее или единоличное, имеет значение для суда исключительно на стадии защиты обеспечения интересов ребенка при определении его места жительства и установления способа и размера содержания.

14 марта 2018 г. министр юстиции П.Петренко на заседании правительства выступил с инициативой внедрения нормы, по которой дети будут иметь право на долю общего имущества бывших супругов наравне с родителями: "Мы можем позаимствовать норму французского законодательства, по которой потомки после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который они имели во время проживания в полной семье". О представленной инициативе пока рано судить, насколько она будет действенной, поскольку непонятно, какими именно будут изменения и каким будет механизм их действия. Но заранее хочется предостеречь от изменений, которые могут противоречить действующим нормам права, а именно: если будет внесена норма, которая будет давать детям именно право собственности на часть от имущества разводящихся родителей, то она не будет совмещаться с действующими институтами права собственности и наследования и может вызвать существенное неравенство в обеспечении и защите интересов детей, которые уже воспитываются только одним из родителей или же проживают одной семьей со сводными братьями и сестрами. Кроме того, такое право сделает ребенка участником имущественного спора наравне с родителями, что будет нивелировать институт опеки и противоречить обязанности содержания и ответственности родителей за своих несовершеннолетних потомков.

Но инициативы министра об обеспечении того уровня содержания детей, который они получали, проживая в полной семье, абсолютно правильны и необходимы. Для реализации этой инициативы, по моему мнению, достаточно внести изменения, которыми отступление от равенства долей супругов измеряется уровнем выполнения родительских обязанностей по содержанию.

Считаю, что при разделе имущества достаточно будет предоставить право судам увеличивать долю в имуществе того из супругов, с которым проживает ребенок, независимо от размера алиментных обязательств. Таким образом, это будет побуждать родителей сознательно относиться к своим родительским обязанностям через прямое отношение этой обязанности к их праву общей совместной собственности. Конечно, такая норма может вызвать и обратную реакцию со стороны супругов, которые будут манипулировать своим правом опеки ради получения большей доли при распределении имущества, поэтому указанная инициатива требует комплексного и взвешенного подхода, чтобы не стать еще одной платформой нарушения прав ребенка.