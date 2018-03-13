 Биатлон - Сборная Украины будет бойкотировать Девятый этап Кубка мира по биатлону в Тюмени - Новости Украины - Колумнисты - zn.ua

Сборная Украины будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

13 марта, 14:31 Распечатать

Решение обосновали политическими и этическими мотивами.  

Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в российской Тюмени. Об этом во вторник, 13 марта, сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Он отметил, что хотя государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций, но все правила имеют исключения.

"Сегодня имел встречу с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Бринзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.... Речь идет про страну-агрессора, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил... Было принято совместное решение – сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - сообщил министр.

Читайте также: Сборная Украины завоевала "серебро" смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону

Отметим, что этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.

Напомним, исполком Международного союза биатлонистов утвердил календарь Кубка мира сезона 2018/19, в котором не оказалось этапа, который проходил бы в России.

По материалам: ZN.UA /
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №8-9, 3 марта-16 марта Архив номеров | Содержание номера < >