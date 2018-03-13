Сборная Украины будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в российской Тюмени. Об этом во вторник, 13 марта, сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Он отметил, что хотя государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций, но все правила имеют исключения.

"Сегодня имел встречу с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Бринзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.... Речь идет про страну-агрессора, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил... Было принято совместное решение – сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - сообщил министр.

Отметим, что этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.

Напомним, исполком Международного союза биатлонистов утвердил календарь Кубка мира сезона 2018/19, в котором не оказалось этапа, который проходил бы в России.