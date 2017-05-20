НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?

Вы слышали, как 20 марта дрожали стены Окружного административного суда города Киева? Это братья Суркисы возмущались, что комиссия НБУ признала ФК "Динамо" связанным с Приватбанком лицом и посягнула на кровью и потом заработанные средства клуба.

Вы слышали, как 20 марта дрожали стены Окружного административного суда города Киева?

Это братья Суркисы возмущались, что комиссия НБУ признала ФК "Динамо" связанным с Приватбанком лицом и посягнула на кровью и потом заработанные средства клуба. Суд иск частично удовлетворил, признав неправомерным и отменив решение комиссии НБУ по вопросам определения связанных лиц. Это решение не окончательное, впереди еще апелляция, назначенная на 23 мая. Событие это не так незначительно, как кажется на первый взгляд, и может иметь далеко идущие последствия, теперь уже не только для НБУ и Приватбанка, но и для налогоплательщиков. Определенное влияние они могут оказать и на предстоящее судебное разбирательство, начатое 19 мая держателями еврооблигаций "Привата". Речь идет о десятках миллиардов гривен, которые в случае проигрыша украинской стороны лягут на плечи государственного бюджета. Настоящая битва за "Приват" еще предстоит. А его бывшие собственники и иже с ними не намерены ее проиграть.

Дело №...

Это не единственный иск, поданный Суркисами против НБУ, Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц. С аналогичными "динамовским" претензиями в Окружной админсуд обратились и шесть связанных с Суркисами офшорных компаний, и "А-Банк", мажоритарные акционеры которого — братья Суркисы, а миноритарные — их дочери.

Не успев обрадоваться тому, что вырвались из партнерства с И.Коломойским, Суркисы тут же огорчились, что фактически оказались в заложниках у государства.

По данным источников ZN.UA, вследствие национализации Приватбанка семья Суркисов потеряла более 248,6 млн долл. и 574 тыс. евро в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 млрд грн в Украине — уже как физлица. Суммы немалые, и надо понимать, что любое решение в пользу истцов обяжет государство их выплачивать. Но не только в деньгах дело.

Суть всех споров сводится к одному — неправомерности решения №105 комиссии НБУ по вопросам определения связанных с Приватбанком лиц и остановки ФГВФЛ операций по текущим, депозитным, корреспондентским или другим счетам в Приватбанке.

Суркисы добились того, что все судебные заседания проходят за закрытыми дверями, ведь речь идет о раскрытии банковской тайны. Поэтому о ходе процессов мы можем судить лишь на основании уже принятых решений. Они пока хоть и промежуточные, но во многом красноречивые.

Например, НБУ 2 февраля при рассмотрении иска от ФК "Динамо" подавал прошение об отводе судьи Кузьменко В.А. Что любопытно, представитель Приватбанка просьбу НБУ поддержал, а вот представитель ФГВФЛ в решении данного вопроса положился на суд. Такая позиция смущает, учитывая, что все три организации являются ответчиками по делу.

Чем же судья не угодил НБУ? По версии Нацбанка, истец подал несколько идентичных исков, чем обеспечил попадание хотя бы одного из них к "нужному" судье. Юристы подтверждают такую возможность, как, впрочем, и возможность опровержения данного факта.

"Действительно, существует вероятность попасть на рассмотрение дела к "нужному" судье путем подачи нескольких идентичных исков с дальнейшим отзывом тех исков, которые попали к другим судьям, — рассказал ZN.UA управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз. — Система автоматического распределения дел, действующая во всех судах, работает по принципу случайных чисел, поэтому дело может попасть к любому судье, и, соответственно, если один и тот же иск будет подан многократно, он распределится и на "нужного" судью. Такая процедура называется "каруселью". Однако доказать, что сделаны такие действия истца намеренно и специально с целью выбора "нужного" судьи, нельзя, поскольку истец всегда может сослаться на отсутствие у него какого-либо умысла". Это отчасти объясняет, почему суд не прислушался к доводам Нацбанка, несмотря на то, что исков действительно было несколько, и буквально на следующий день после того, как Окружной суд открыл производство по одному иску ФК "Динамо", два других аналогичных были истцом отозваны.

Впрочем, у НБУ были и другие претензии к судье, например, удовлетворяя ходатайство "Динамо", он вернул административные иски, не дав возможности НБУ с ними ознакомиться. Дело рассматривал в сокращенные сроки, требуя при этом предоставления огромного количества документов от ответчиков, включая те, которые не касаются предмета доказывания, удовлетворял ходатайства истца, противоречащие административному законодательству. Но все претензии НБУ были квалифицированы, как "субъективные допущения", и судья Кузьменко рассмотрение дела продолжил.

Не сильны ответчики и в апелляции решений. Приватбанк в первом апелляционном споре по делу "Динамо", 20 апреля 2017-го, не преуспел, потому что не оплатил в полной мере судебный сбор, приложив платежку на 1760 грн вместо необходимых 3031 грн. Великодушный суд предоставил юристам банка время на "усунення недоліків", внесение нужной суммы судебного сбора, после чего дело будет рассмотрено по сути. Естественно, есть сомнения в том, что люди, с трудом справляющиеся с формальностями, смогут донести до суда эту самую суть. Как обычно в нашей стране, теряешься в догадках, что это — идиотизм или коррупция, полная профнепригодность или бизнес по сливу решений за наш счет?

ФГВФЛ тоже нечем похвастать — его представители к своей апелляционной жалобе не только не приложили документов об уплате судебного сбора, но и забыли указать в ней, хотят ли принимать участие в заседании апелляционного суда или просят суд рассмотреть дело без их присутствия. Проще говоря, саму жалобу составили небрежно.Налицо как минимум дефицит квалифицированных юристов в рядах тех, кто еще недавно обещал прижать к ногтю и экс-собственников "Привата", и всех их инсайдеров.

Остаются надежды только на НБУ, апелляция которого будет рассматриваться 23 мая с.г. Юристы НБУ наверняка постараются собрать серьезную доказательную базу, чтобы оспорить предыдущее решение, но…

Открывая "динамовское" дело, судья уже потребовал у регулятора предоставления огромного количества информации и документов, касающихся дела. Речь о бумагах, подтверждающих списание средств ФК "Динамо"; основаниях для этого списания со ссылками на действующее законодательство; информации про орган и должностное лицо, принимавшее решение о списании средств; копии письменного решения о списании; основаниях для признания недействительными договоров между ФК "Динамо" и Приватбанком и многих других документах, которые по идее являются исчерпывающей доказательной базой.

Тем более что для более-менее осведомленных наблюдателей связь собственников "Динамо" с экс-владельцем Приватбанка очевидна. Ведь президент ФК Игорь Суркис и бывший совладелец банка Игорь Коломойский вместе владеют телеканалами "1+1", "2+2" и "ТЕТ". Игорь Суркис и Игорь Коломойский также совладельцы нескольких офшорных компаний, например, CME Cyprus Holding на Кипре и Alstrom Business на Британских Виргинских Островах. По информации ZN.UA, банки Коломойского и Суркисов тоже "дружили" — Приватбанк, например, передал в пользование "А-банку" свой софт, уникальный и технологичный, и трехлетняя лицензия обошлась последнему в смешные… 560 баксов.

Даже в деле "6 офшоров", уже проигранном Приватбанком в судах двух инстанций, просматривается связь между бизнесменами. Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP — это те самые шесть компаний, которые тоже подали иски против НБУ, ФГВФЛ и Приватбанка. Как помним, они также имеют претензии к 105-му решению НБУ и считают, что к связанным с бывшими собственниками банка лицам не относятся. Все упомянутые компании основаны в один день, зарегистрированы по одному адресу в Британии, почтовый адрес указывают тоже один, правда, уже на офшорных Виргинских Островах. Разница между ними лишь в том, что по состоянию на 20 февраля 2017 г. три первые компании принадлежали Ольге Романовой — жене Игоря Суркиса, а остальные — Полине Ковалик, первой жене его брата Григория Суркиса.

Кстати, 27 декабря прошлого года братья Суркисы, их отец, дочь Игоря Марина, дочь Григория Светлана и ее мать Полина дружно обратились в Окружной админсуд Киева с иском к НБУ, ФГВФЛ и временному администратору Приватбанка с требованием отменить решение о признании их связанными лицами. Точнее, опять подали несколько исков, но остался в производстве лишь один, попавший к судье Аблову. А попутно заявители признали свои связи друг с другом. Но достаточно ли этого для того, чтобы признать их связанными с бывшими собственниками банка?

Bail-in, bail-out

Список связанных с банком лиц был составлен НБУ в 2015 г., а расширен в 2016-м, их ответственность ужесточена, а все сделки, заключенные банком со связанными лицами на нерыночных условиях, признаются недействительными с момента их заключения, независимо от того, когда компания была признана связанной стороной.

Несмотря на эти изменения, работа по доказательству "связанности" — это трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации всех участников процесса, включая судей, ведущих подобные споры. Кроме владельцев акций банка и топ-менеджмента, к связанным относятся любые лица, через которые проводятся операции в интересах связанных лиц и на которых связанные лица могут осуществлять влияние во время проведения таких операций. Руководители или собственники аффилированных с банком структур. Юрлица, руководители или собственники которых признаны связанными с банком, или любое физлицо, через которое проводились операции в интересах связанных лиц. И главная проблема в необходимости доказать не связь как таковую, а факт того, что операции действительно проводились "в интересах". Очевидное для обывателя не всегда очевидно для судьи. И сам факт, что кто-то решил депонировать средства в кипрском филиале "Привата", ничего не значит, если не суметь доказать, что собственник банка как-либо повлиял на это решение и/или получил выгоду от этих операций.

Естественно, тень, брошенная судебными решениями не в пользу НБУ на методику определения связанных лиц, и сложность доказательства прямой выгоды экс-владельцев Приватбанка от их операций будут иметь весомые последствия.

Временная администрация Приватбанка вместе с НБУ отдельные пассивы банка, которые, по мнению регулятора, были связаны с его бывшими акционерами, обнулили и перевели в капитал. Тот самый bail-in ценой порядка 29 млрд грн. С семьи Суркисов, по информации ZN.UA, в капитал банка списали совокупно 7,7 млрд грн. Кстати, конкретно ФК "Динамо" bail-in не коснулся.

Вот что ответили на запрос ZN.UA в Нацбанке: "Судебные процессы пока продолжаются. Национальный банк не разглашает и не комментирует их детали. В то же время Национальный банк удивлен позицией ООО "ФК "Динамо Киев". Как известно, во время работы временной администрации в Приватбанке все юридические лица получили непродолжительные ограничения на проведение расходных операций в силу закона. Однако ограничения были сняты довольно быстро. Замечаем, что bail-in не касался футбольного клуба, поэтому ни о каком, даже гипотетическом, нарушении его прав речь не идет. Более того, футбольный клуб "Динамо" имеет действующую кредитную линию в банке с существующей задолженностью. Наличие судебного процесса при отсутствии предмета иска — нонсенс".

Отнюдь — хочется возразить регулятору. Ведь предмет этого иска, как и всех прочих, — состоятельность НБУ в признании инсайдеров банка, и исход этого дела повлияет на судьбу других "связанных". А среди них тоже немало тех, кто не хочет терять свои "кровные".

В пул bail-in попали, например, и евробонды "Привата", что вызвало возмущение многих инвесторов. Держатели этих бондов в конце декабря 2016-го объединились в специальный комитет для совместной защиты своих интересов — всего пять фондов, среди которых британские, американские и швейцарские. Совместно держатели евробондов владеют разными выпусками ценных бумаг на сумму 372 млн долл. И они будут бороться за эти деньги.

А дела Суркисов им в этом помогут. Нет сомнений, что и они намерены отстаивать потерянные средства до последнего, подключив все возможные ресурсы, включительно с национальной любовью украинцев к футболу. И вполне могут преуспеть. Не получится у них, появятся другие несогласные. По информации ZN.UA, против НБУ подано уже 24 иска от инсайдеров Приватбанка, и это только начало.

Да, в Украине не прецедентное право, и решение о неправомочном признании их связанными лицами не распространится на всех многочисленных партнеров И.Коломойского. Но компетентность НБУ, потратившего два года на создание списка инсайдеров банка, будет поставлена под сомнение. Ведь если регулятор и новое правление Приватбанка не смогут доказать столь очевидную связь бизнеса Суркисов с бывшими акционерами финучреждения, велика ли вероятность, что они преуспеют в других, более сложных делах?

После того, как Приватбанк вернул американской корпорации Cargill 70 млн долл., которые также были принудительно конвертированы в капитал после национализации, держатели еврооблигаций обратились к Приватбанку, НБУ и ФГВФЛ с требованием возместить инвестиции и им по примеру Cargill. Для них каждая уступка в этом вопросе — весомый аргумент, а любая зацепка — повод для спора.

Собственники облигаций уже заявили о намерении оспорить принудительный обмен ценных бумаг на акции банка в Лондонском международном арбитражном суде, и они рассчитывают получить не только моральную компенсацию. По мнению юристов, Лондонский международный арбитражный суд обязательно будет учитывать позицию украинских судов в отношении того, кто является связанными с Приватбанком лицами и по каким критериям такие лица определялись.

Когда государство национализировало Приватбанк с беспрецедентным по объемам инсайдерским кредитным портфелем, сомнительными залогами под эти кредиты и дырой в капитале, оно сделало огромное одолжение бывшим собственникам банка, возложив на госбюджет решение всех накопившихся проблем финучреждения. Но теплилась надежда, что собственники и связанные с ними лица не выйдут сухими из воды и как минимум будут наказаны рублем за то состояние, в котором банк оказался, и за созданные для финсектора риски. Пока мы не наблюдаем особого рвения властей и новых собственников Приватбанка призвать к ответу его бывших владельцев. А если в долговую яму не сядут они, в ней окажутся украинские налогоплательщики.

Уже процитированный нами Виктор Мороз является еще и советником держателей облигаций "Привата". Отвечая на вопросы ZN.UA, он, кроме прочего, отметил один очень важный момент, раскрывающий позицию не только кредиторов, но и бывших владельцев банка: "На самом деле заявленное НБУ значительное количество кредитов, выданных связанным лицам, фактически положенное в основу национализации банка, на сегодняшний день не нашло подтверждения. У бывших собственников банка существуют основания для оспаривания решения государства о национализации Приватбанка, однако, насколько мне известно, пока это не входит в их планы".

То есть в будущем поставленные под сомнения перечень связанных лиц и методика их определения могут стать основой для попыток через суды вернуть банк предыдущим владельцам. Ну конечно, это перспектива не месяцев, а лет. Ведь желательно вернуть банк уже в отличном, обеспеченном за счет налогоплательщиков финансовом состоянии.

За три прошедших года бюджет потратил свыше 50 млрд грн на докапитализацию Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка. Еще 117 млрд грн влили в Приватбанк, и сумма не итоговая, конечные цифры станут понятны после аудита, проводимого EY. Но не слишком ли высокую цену платит государство за то, что является собственником половины банковской системы? А в какие бюджетные, и не только, потери выльется дальнейшая "нерасторопность" и лояльность власти к экс-владельцам Приватбанка, мы можем только гадать. Но суммы будут ошеломительными, это точно.