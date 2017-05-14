Гордиев узел турецко-российских отношений

США и ЕС должны уже в ближайшее время найти формат диалога с Турцией, чтобы не допустить ее чрезмерного сползания в зону влияния Москвы, а страны G7 — прийти к сильному консенсусу о режиме диалога с Кремлем. Иначе после легко прогнозируемой победы В.Путина на выборах 2018 г. действия загнанной в угол России могут стать непредсказуемыми, и Турция, вполне вероятно, окажется в эпицентре таких действий.

О взаимоотношениях Турции и России следует говорить серьезно, избегая, по возможности, эмоциональных оценок и скоропалительных выводов.

В их основе многовековое соперничество Российской и Османской империй, десятки опустошительных войн, глубоко укоренившаяся нелюбовь тюрков к московитам, российский флаг на границе с Арменией и даже такие филологические особенности, как уничижительное использование слова "турок" в русском языке. Простое объяснение взаимной коммерческой заинтересованностью всей гаммы противоречивых, можно даже сказать, иррациональных решений двух стран, ставших реальностью за последний год, не передает их содержания и не является адекватным.

Когда 8 мая с.г. через каналы российских информационных агентств была распространена новость о начале строительства "Турецкого потока", инициированного В.Путиным более двух лет тому назад, стало ясно, что процесс серьезной трансформации внешнеполитической концепции новой Турецкой республики начался. И эта трансформация грозит значительно более серьезными последствиями для региона и всего мира, чем просто лишение Украины, Румынии и Болгарии транзитных платежей. Потому что "Турецкий поток" нельзя рассматривать в отрыве от всего остального комплекса вопросов международной политики, в той или иной степени затрагивающих интересы Турции. Достаточно просто перечислить связанные с Россией внешнеполитические факторы, на фоне которых турецко-российское сотрудничество развивается семимильными шагами, чтобы понять, что узел, который завязывается на берегах Босфора, все более напоминает гордиев.

Россия традиционно, давно и открыто поддерживает курдские организации, боевиков и сепаратистов, являющихся основной угрозой безопасности и территориальной целостности Турции. Некоторые из них даже имеют представительства в Москве.

Россия открыто поддерживала на выборах в США и Европе тех кандидатов, которые выступали за ограничение иммиграции из мусульманских стран, выдвигали ксенофобские, расистские и националистические лозунги. Россия — основной спонсор сепаратистских движений по всему миру.

Россия давно и открыто объявила НАТО врагом номер один, обвиняя "агрессивный блок" во всех смертных грехах, включая намерения "втянуть в свою орбиту Украину и захватить Крым", чтобы обеспечить себе военное преимущество над РФ.

Россия подлейшим образом захватила Крым, унижает и преследует крымских татар, повинна в десятках смертей крымскотатарских активистов, запретила Меджлис и совершила целый ряд других преступлений против человечности, что признано международным сообществом.

Россия создала в Крыму и в Сирии военные базы с современными системами ракетных вооружений, которые непосредственно могут угрожать объектам инфраструктуры на территории Турции.

Россия поддерживает кровавый режим Башара аль-Асада, повинного в гибели сотен тысяч мирных сирийцев, использовании против собственного населения химического оружия, других запрещенных боеприпасов.

Россия поставила Сирии комплексы противоракетной обороны, серьезно ограничив тем самым возможности турецкой авиации осуществлять удары по террористическим группировкам. Аналогичные комплексы, как и другие системы новейших вооружений, поставлены в шиитский Иран, что также является вызовом для суннитской Турции.

Россия не выполнила большинство взятых на себя обязательств по предоставлению турецким компаниям скидок на газ, либерализации торговли и визового режима, хотя с турецкой стороны были сделаны все возможные шаги навстречу.

Россия активно вмешивается в дела стран тюркского мира — что на Балканах, что в Азии, поддерживая автократические режимы, поставляя противоборствующим сторонам (как в нагорно-карабахском конфликте) оружие; признала события 1915 г. геноцидом армянского народа.

Россия противопоставляет "евразийство" собственного полуфашистского разлива Европейской цивилизации, пытаясь создать политические, экономические и военные союзы, противостоящие ЕС и НАТО.

Цивилизованные страны мира ввели против России санкции в связи с агрессией против стратегического партнера Турции — Украины. Однако Москва не только не прекратила прямого участия в конфликте в Донбассе, но продолжает поставки вооружений, боевой силы и техники. На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса осталось немало предприятий с турецким капиталом, ныне фактически экспроприированных оккупационными властями.

Перечисленные выше факторы являются не ситуативными и не тактическими мерами, они составляют основу внешней политики России на протяжении последних 15 лет, а в некоторых случаях остались неизменными со времен СССР (как поддержка курдов и режима Асада, вражда с НАТО), и даже Российской империи (как оккупация Крыма и геноцид по отношению к крымским татарам). В мировой политике многими странами используются приемы "мягкой силы" и различных внешнеполитических уловок, чтобы добиться тех или иных выгодных для себя решений. Например, пытаясь добиться от НАТО решения о размещении на своей территории комплексов противоракетной обороны, Турция демонстративно провела тендер и объявила китайскую компанию победителем. Само собой, что китайские системы не могут стоять на вооружении армии страны — члена НАТО, и решение было позднее отменено, однако и сам тендер, и обсуждение возможности закупок китайского оружия были проведены мастерски, а НАТО разместило системы ПВО на границе с Сирией. Таким же образом Россия пыталась демонстрировать Брюсселю, что, в случае продолжения неконструктивной, по мнению Москвы, позиции ЕС в "газовых" вопросах, у России есть восточная альтернатива — тот же Китай. И это не важно, что газопровод "Сила Сибири" остается на бумаге, важно, что в ЕС поверили в намерения Кремля. Однако то, что происходит в турецко-российских отношениях в последнее время, уже нельзя отнести к дипломатическим уловкам и методам "мягкой силы". Запуск "Турецкого потока" не просто лишит дружественные для Турции страны — Украину, Румынию и Болгарию — транзитных платежей, он поставит Турцию в крайне зависимое положение, ведь газ из той "трубы" потребляется в основном в Стамбуле. Достаточно по воле одного человека в зимний период перекрыть этот газ или, как это произошло однажды с Туркменистаном, на маршруте случится авария, и коллапс в Стамбуле неизбежен. Россия уже отказывала Турции в поставках дополнительных объемов газа холодной зимой 2011–2012 гг., когда температура в Стамбуле опустилась до рекордных отметок. Тогда на выручку пришла Украина. При отсутствии технологического газа в трубопроводах действующего маршрута повторить подобное будет невозможно.

Среди аргументов, раздающихся в Турции в пользу "Турецкого потока", приводят тот факт, что отсутствие транзитных стран и, соответственно, транзитных платежей, удешевит газ для турецких потребителей. Особенный восторг у неискушенных политиков вызывает приближающийся момент "превращения Турции в транзитную страну", и не только в контексте проекта Южного транспортного коридора ТАНАП-ТАП, но и второй ветки "Турецкого потока", которая, по теории, должна выйти через Турцию то ли в Грецию, то ли в Италию.

Оба этих аргумента не выдерживают критики. Первый (про удешевление газа) — потому, что "Турецкий поток" — коммерческий проект, и на его финансирование будет потрачено не менее 9 млрд евро. Эти деньги нужно возвращать, поскольку российская экономика в условиях санкций давно забыла о том, что такое экономический рост. Возможно, на каком-то этапе Россия демонстративно "скинет" с цены на газ обещанные 10,25%, однако потом все вернет сторицей, поскольку уровень ее присутствия на турецком рынке станет просто угрожающим, как и возможности для манипуляций.

Второй аргумент — про транзитный статус Турции — является еще более эфемерным. Не для того Россия обходит Украину, чтобы создать себе новую головную боль в виде "транзитера" Турции. Тем более что турки сами заявили о нежелании инвестировать во вторую, европейскую ветку "Турецкого потока". "Газпром" ее построит сам, зачем же Москве давать в руки режиму НАТОвской, а значит, вражеской страны инструмент политического и экономического давления? Удивительно, что в Анкаре этого не понимают.

В мартовском выпуске журнала Foreign Policy была напечатана статья Джеймса Кирчика The plot against Europe, в которой он в оруэлловском стиле расписал сценарий реализации Россией крымского сценария в Нарве (Эстония) в условиях самоустранения США, раздробленности напуганной Европы и неспособности НАТО предпринимать решительные шаги по обузданию агрессора. "Проблема Нарвы" как проверка наличия или отсутствия политической воли у Запада вступать в войну с ядерной обезумевшей Россией действительно обсуждалась в кулуарах Североатлантического альянса, и ответом стало размещение реальных воинских подразделений США и других стран НАТО в государствах Балтии и Польше.

В случае с Турцией вроде бы подобный сценарий невозможен. Однако давайте вообразим, хотя бы на миг, что извечная мечта московских попов вернуть православным Константинополь, а кремлевских правителей — избавиться от турок, контролирующих Босфор и разрешающих кораблям НАТО, в первую очередь, США, постоянно крутиться под боком у России, становится реальностью. Происходит это примерно так: сначала военные корабли под флагом РФ перестают спрашивать разрешения на проход Босфора, потом попросту его блокируют. На протест турок следует объяснение, что Россия крайне обеспокоена "продвижением НАТО на Восток" и поэтому требует запретить появление американских ракетных крейсеров в Черном море. Кроме того, Москва вспомнит, что Святая София — самый главный православный храм, и неплохо бы его вернуть, причем не Вселенскому патриарху, а под управление Москвы, вместо того, чтобы превращать в мечеть. Далее в Анкаре услышат много интересного про сакральность греческой цивилизации и "священную землю Царьграда" для православных всего мира, как священной для них же оказалась земля Сирии. Никаких активных боевых действий не будет. Будут сплошные провокации и много лживой пропаганды. Утопия, скажете вы? А война в Донбассе утопией не показалась бы, если бы подобный сценарий обсуждался три года назад?

При наличии таких инструментов давления, как отключение газа сразу по "голубому" и "турецкому" потокам, отзыв 4 млн туристов, экспроприация турецких предприятий в России и возможность использования военных баз в Сирии и Крыму для ударов по Аккую, Синопу и Анталии, "защита интересов русскоговорящих граждан Турции" будет восприниматься без юмора. "Закрытое" Россией Черное море будет означать серьезнейший удар по экономическим интересам Грузии, Украины, Болгарии и Румынии и в том случае, если военная опция не будет задействована. Даже если все эти предположения и останутся исключительно плодом фантазии, с учетом недавнего опыта выборов в США и Европе, кто может исключить возможность активного вмешательства российских хакеров в турецкие президентские выборы 2019 г., судьба которых, судя по результатам референдума, пока висит на волоске? Или кто-то мог ранее предположить, что Россия покусится на святая святых американской демократии — выборы президента США?

На примере перехода от дружбы к проклятиям и совершенно неадекватным угрозам после инцидента со сбитым СУ-24 (по какой бы причине это не произошло), и потом снова к теснейшей дружбе, когда две страны даже собираются снимать совместные "мыльные оперы", уже вполне можно судить о масштабах вариабельности Кремля и его способностях манипулировать общественным сознанием. В подобных условиях вряд ли существует сценарий, который со стопроцентной вероятностью можно назвать неосуществимым.

Частью экспертов, относящихся к симпатикам Турции, даже если они не входят в фан-клуб Р.Эрдогана, высказывается уверенность, что все происходящее — хитрый план потомков Оттоманов, и, в конце концов, Турция выйдет победительницей из сотрудничества с Россией и останется верным союзником Запада. Однако вопрос заключается в том, что думает об этом Запад. Начальник Генштаба Турции теперь регулярно встречается со своим российским коллегой и делает это едва ли не чаще, чем с партнерами по НАТО. Развитие отношений ЕС и Турции после неудавшегося переворота 15 июля 2016 г. и продолжающаяся "охота на ведьм" вовсе не способствуют уверенности в том, что переговоры о членстве Турции в ЕС будут продвигаться успешно. Со стороны ЕС уже звучат заявления о разнообразных "красных линиях", которые Турция вот-вот перейдет. Речь идет и о возможном восстановлении смертной казни, и о продолжающихся, по мнению Брюсселя, нарушениях прав человека, свободы слова и репрессиях без суда и следствия. Вялая и неадекватная реакция стран ЕС на кризис с беженцами и все еще формирующееся "новое лицо" внешней политики США не вселяет уверенности в том, что окончание "сезона выборов" приведет к более сильной и объединенной Европе. А в следующем году — выборы в России.

В.Путин выбрал отличное время для начала строительства "Турецкого потока". Сам по себе малозначимый проект в условиях всеобщей стабильности вряд ли вызвал бы даже рябь на полотне мировой политики. Однако в условиях кризиса, который можно охарактеризовать цепочкой ассоциаций Сирия—беженцы—ИГИЛ—рост правых партий и популизма в Европе—избрание Трампа—Иран—обострение ситуации в Северной Корее—Китай—Россия—Украина, Турция превращается в одно из ключевых звеньев, на которых держится нынешний карточный домик условных "договоренностей о ненападении". США и ЕС должны уже в ближайшее время найти формат диалога с Турцией, чтобы не допустить ее чрезмерного сползания в зону влияния Москвы, а страны G7 — прийти к сильному консенсусу о режиме диалога с Кремлем. Иначе после легко прогнозируемой победы В.Путина на выборах 2018 г. действия загнанной в угол России могут стать непредсказуемыми, и Турция, вполне вероятно, окажется в эпицентре таких действий.