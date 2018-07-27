Затянули порт в убытки

Только за несколько последних месяцев на буксирном рынкепоявились сразу два новых игрока – ООО "Таг Сервис" и ООО "Тагкомсервис". Амбиции у новичков высокие: они активно предлагают стивидорам услуги буксирной проводки на очень выгодных условиях, обещая обслужить даже крупнотоннажные суда. Формально эти компании никак не связаны друг с другом, а их схожие названия – простое совпадение.

Но не всё так просто. По информации участников рынка, за ООО "Таг Сервис" стоит некий одиозный гражданин России с криминальной биографией. В 2002 году он был арестован в Париже, где работал вице-президентом компании Termitrans Service SA. В обвинительном заключении говорилось о его связи с "солнцевской" преступной группировкой и об участии в отмывании денег русской мафии.

Этот гражданин России был "связным" между европейскими и российскими участниками криминальной схемы. Он также являлся соучредителем трёх московских фирм: "Транссервис", "Биф-Транс" и "Нефтетранс". СБУ запретило ему въезд на территорию Украины, но он не только беспрепятственно попадает в нашу страну, но и ведёт здесь бизнес.

Участники рынка говорят, что "Таг Сервис" сейчас активно предлагает услуги в порту "Южный".

Второй новичок рынка не менее интересен. Один из соучредителей ООО "Тагкомсервис", Тарас Панькевич, по некоторым данным, работает помощником на общественных началах народного депутата Геннадия Ткачука. Последний, в свою очередь, является братом Игоря Ткачука – нынешнего руководителя Одесского филиала ГП Администрация морских портов Украины (АМПУ), и экс-руководителя Одесского порта. Игорь Ткачук – земляк и соратник премьер-министра Владимира Гройсмана, как и нынешний директор ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) Виктор Войтко.

Приближённые Игоря Ткачука тоже успели засветиться в скандалах. Рынок буксирных услуг заинтересовал "винницкую команду" сразу же после их прихода в Одессу в 2016 году. С одной стороны, Ткачук приложил все усилия, чтобы не допустить продажу одесского портофлота иностранным инвесторам. Мотивация – буксиры должны приносить прибыль госпредприятию, а не частникам. С другой стороны, менеджмент ОМТП использовал те самые государственные буксиры в интересах частных фирм.

В апреле нынешнего года была зарегистрирована фирма "Одесса Портофлот", расследование о деятельности которой ранее публиковала ZN.UA. Её 13 учредителей зарегистрированы либо в Винницкой области, либо в Одессе. Винницкие соучредители– это люди, близкие к Игорю Ткачуку. Одесситы – это капитаны буксиров ОМТП "Стивидор", "Кентавр", "Ударник", "Бугаз", "Сфинкс" и "Новатор". Компания "Одесса Портофлот" по просьбе ОМТП провела оценку рыночной стоимости буксиров, предоставив, опять-таки, заниженные цифры. СМИ сообщали, что после расследования ЗН капитанов буксиров уже начали вызывать на допросы в НАБУ.

Примечательно, что ООО "Тагкомсервис" зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО "Одесса Портофлот" – Одесса, Таможенная площадь, 1а. Здесь используется та же откатанная схема с арендой буксиров.

По делу ООО "Экофлот" прокуратура Одесской области ведёт досудебное расследование о получении неправомерной выгоды руководством ОМТП. В свою очередь, НАБУ направило письмо директору Одесского порта Виктору Войтко, в котором требует предоставить информацию о коммерческих отношениях ОМТП с этими двумя фирмами.

Но, похоже, организаторов "бума" буксирных услуг мало беспокоит интерес правоохранительных органов. Они упорно продолжают реализовывать намеченную схему, видимо, полагаясь на сильных покровителей.

Так, не смотря на допросы капитанов, в ОМТП уже создана специальная рабочая группа "для принятия оптимального управленческого решения относительно реорганизации ГП "Одесский морской торговый порт", а именно передачи буксиров ГП ОМПТ в аренду". Об этом говорится в рапорте начальника портофлота Михаила Черных на имя Виктора Войтко.