Загрузка на полную осадку

В порту "Южный" углубят подходные каналы и операционную акваторию у причалов. Это поможет порту принимать крупнотоннажные суда и, как следствие, увеличить грузооборот.

В порту "Южный" грядут большие перемены. Здесь проведут дноуглубительные работы на внутренних подходных каналах и в операционной акватории нескольких причалов. Примечательно, что речь идёт об уникальном для украинской морской отрасли государственно-частном партнёрстве. ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и группа компаний ТИС подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому инфраструктурные проекты в порту "Южный" реализуются на условиях софинансирования.

Дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №№18–22 порта "Южный" до 19 м выполнит АМПУ за счёт государственных средств, а углубление операционной акватории этих причалов до 16–19 м выполнит группа компаний ТИС за собственные средства. В настоящее время глубина операционной акватории составляет 15 м, что ограничивает возможности для захода в порт крупнотоннажных судов.

По словам министра инфраструктуры Владимира ОМЕЛЯНА, государство впервые осуществляет дноуглубительные работы под чёткие гарантии коммерческого предприятия по увеличению грузопотока. "Реализация меморандума с ТИС будет еще одним направлением развития порта "Южный", — отметил и.о. председателя АМПУ Райвис ВЕЦКАГАНС.

Эксперты положительно оценивают перспективы такого сотрудничества.

"Компания Ferrexpo переваливает грузы через ТИС. Но грузиться на полную осадку не получается из-за глубины, поэтому грузятся на 16 метров, потом выходят в рейд и догружаются там. Это неудобно и дорого", – объясняет Владислав ТАЛАХ, директор по связям с общественностью и госорганами компании "Дельта Вилмар", владеющей комплексом по перевалке растительных масел в порту "Южный".

Владимир НАУМОВ из Центра реформ транспортной инфраструктуры считает, что дноуглубление следовало провести даже на глубину больше 19 м, указанных в меморандуме. "Сейчас строят суда, для которых глубина 16 метров – очень маленькая. Дно нужно углублять и лучше даже не до 19, а до 21 метра. Потому что на сегодняшний день суда догружаются на рейде. Соответственно, это дополнительное расходование средств. А углубив дно, перевалку можно значительно удешевить. Сейчас судно стоит в море, ему мелкими судами привозят груз и перегружают до полной загрузки. А так – судно заходит сразу по фарватеру, становится под причальную стенку и грузится до необходимых объёмов", – говорит он.

Специалисты поддерживают дноуглубление подходного канала и операционной акватории у причалов №№18–22.

"Это хорошо и для бизнеса, и для государства. Зайдут большие глубокие суда, будет дешевле транзит. Если государственно-частное партнёрство сработает, это будет замечательно. Это налоги, это создание дополнительных рабочих мест", – комментирует Юрий Князев, директор по стратегическому развитию компании Allseeds.

А в самом порту "Южный" подчёркивают, что это дноуглубление – лишь часть большого проекта по модернизации порта. "Весь проект – шире. Он рассчитан на то, что, учитывая увеличение глубин, увеличится грузооборот. Это увеличение доходов – как предприятий, которые занимается перегрузкой, так администрации, которая взымает сборы с входящих судов. Кроме того, это увеличение налогов", – говорит Инна Яблонская, замначальника администрации порта "Южный" по экономике и финансам.

Напомним, порт "Южный" – один из крупнейших портов в Украине. В 2017 году ГП "Южный" уплатил в госбюджет 519,3 млн грн налогов. ТИС – крупнейшая частная стивидорная компания в Украине. В прошлом году ТИС уплатил 850 млн грн налогов в бюджеты всех уровней, и обеспечил государству более 50 млн у.е. портовых сборов.