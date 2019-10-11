Декларирование, отмывание или легализация?

Однако очень похоже, что под видом того, что во всем мире принято считать "амнистией капитала", в Украине хотят протащить амнистию коррупционных состояний чиновников и олигархов. Ведь если наш парламент примет такой закон, любой госчиновник, которому есть, что скрывать в плане истории их капиталов, может избежать криминальной ответственности, легализовав нечестно нажитое состояние, просто подав "нулевую декларацию".

Идея нулевого декларирования в Украине не нова. Разговоры о необходимости как-то навести порядок и легализовать теневые доходы велись едва ли не с первых дней независимости Украины. В 2012 г. министр по налогам и сборам Александр Клименко предлагал внедрить эту практику с 2013 г. В 2014 г. министр финансов Александр Шлапак предлагал решить вопрос об амнистии капитала граждан в рамках налоговой реформы. В законопроекте Минфина того времени предлагалось, чтобы после нулевого декларирования, все расходы, превышающие официальные доходы, облагались по двойной ставке подоходного налога.

В 2017 г. теперь уже бывший премьер-министр Владимир Гройсман вновь включил в распоряжение правительства задачу до конца года разработать законопроект о всеобщем декларировании физлицами доходов и расходов. Наконец в мае 2019 г. тогда еще эксперт президентской команды по вопросам экономики Данил Гетманцев поставил на повестку дня вопрос об амнистии капитала, который материализовался в законопроект №1183, вынесенный сегодня в ВР.

Нулевое декларирование хотят привязать к реформе работы ГФС, а точнее — к запуску непрямых (косвенных) методов контроля над соответствием доходов и расходов граждан. Налоговики хотят получить доступ к информации о расходах всех украинцев. Используя данные о расходах, фискальные органы планируют сопоставлять доходы граждан с суммами их трат. Если расходы превысят доходы, налогоплательщикам придется либо объяснить источники происхождения денег, либо заплатить штраф. А нулевая декларация, в теории, должна стать точкой отсчета финансово-имущественного состояния каждого украинца.

Учитывая мировой опыт введения подобных методов контроля, разовое декларирование средств, имущества и валютных ценностей физических лиц действительно может оказаться полезным как для экономики, так и для оздоровления общества в целом. Разовое декларирование позволяет идентифицировать объекты движимого и недвижимого имущества, а также, в идеале, внедрить систему мониторинга изменений финансового и имущественного положения граждан. Вопрос лишь в том, насколько власть и общество готовы идти на такой шаг и смогут ли прийти к приемлемому для всех компромиссу.

Мировой опыт

Мир знает много примеров как удачных, так и провальных амнистий капитала. В принципе, налоговая амнистия — достаточно распространенный инструмент, которым пользуются, в том числе, и в развитых, экономически сильных странах. Например, амнистия капиталов проходила в 2000-х годах в Италии. Этот опыт эксперты признали успешным — в страну вернулись десятки миллиардов евро, а бюджет получил миллиарды налоговых поступлений. Также успешным был признан опыт Ирландии в 1998 г., но он касался только подоходного налога. Бюджет страны тогда получил свыше миллиарда долларов США.

В Германии налоговая амнистия проводилась в период мирового финансового кризиса 2004–2005 гг. Основной причиной ее проведения стал дефицит государственного бюджета. Опыт оказался не очень удачным. Результатом амнистии стало пополнение казны всего на 1,1 млрд евро при запланированных немецким правительством 5 млрд.

Примером создания наиболее удачного механизма легализации теневых капиталов считается Турция, где было проведено пять успешных амнистий. Впервые процесс легализации был запущен в 1998 г. Результатом действий правительства стало более 20 млрд долл. на счетах банков, добровольно выведенными из тени турецкими предпринимателями. Фактически первая амнистия положила начало новой экономической эры в Турции.

Неудачных примеров проведения амнистии капиталов также предостаточно. В 80-х годах амнистии капиталов объявлялись во Франции и Аргентине. Ничем хорошим они не закончились. Неудачным был и опыт Грузии. Амнистия 2005 г. в этой стране привлекла внимание лишь восьми человек, которые "легализовали" капитал в размере всего 35 тыс. долл.

При налоговой амнистии важно различать понятия "отмывание" и "легализация" средств, поскольку во всем мире этому придается большое значение. В Украине же законодатели практически отождествили эти два термина. "Отмывание" грязных денег — это заведомо криминальное уголовное деяние. "Легализация" же теневых доходов во многих государствах происходит при содействии и поощрении власти, поскольку легализация, при необходимой организации, может стать ощутимым источником инвестиций.

Проведение налоговой амнистии, равно как и возвращение выведенных активов, сегодня предполагает соблюдение государствами существующих международных стандартов. В частности, рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и документов Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Суть этих рекомендаций в том, что при проведении налоговой амнистии страны должны обеспечить требования по надлежащей проверке клиентов-налогоплательщиков и убедиться, что средства или другие активы, которые были задекларированы или возвращены, не получены преступным путем. Кроме того, такие программы не должны предоставлять налогоплательщику безоговорочный иммунитет от расследования за отмывание средств относительно задекларированных или возвращенных активов.

Национальные особенности

При нулевом декларировании есть два варианта: граждане либо освобождаются от уплаты налогов за ранее скрытые доходы, либо платят в госбюджет фиксированную, как правило, небольшую ставку от их общей стоимости. Сама по себе идея амнистии у украинских граждан отторжения не вызывает. Однако в нашей стране эти попытки выглядят слишком уж единичными и не скоординированными с другими налоговыми и регуляторными мерами. Очень похоже на то, что наши чиновники все эти годы не хотели реально решить проблему, а искали лишь временную меру для наполнения бюджета.

После неудач правительственных законопроектов за нулевое декларирование взялись народные депутаты. Еще в середине декабря 2015 г. в ВРУ был зарегистрирован проект закона авторства тогда еще лидера президентской фракции Юрия Луценко и народного депутата Александра Кирша "О нулевой декларации". Идея была в том, чтобы обязать всех совершеннолетних украинцев прийти в Налоговую и задекларировать имеющееся имущество. Текущее финансовое положение должно быть принято за так называемую нулевую точку отсчета. Имелось в виду, что после декларирования своего имущества в полном объеме гражданин уже не несет ни уголовной, ни административной ответственности за его происхождение. Каких-либо штрафных санкций для декларантов либо уплаты каких-либо денег в бюджет страны законопроектом предусмотрено не было вообще.

Президент лично одобрил инициативу, но глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина раскритиковала проект закона, назвав его декларативным, и взялась переписывать законопроект. Депутат предложила рецепт одноразового декларирования, при котором имущество и капиталы свыше одного 1 млн грн, в том числе содержащиеся за границей, легализируются при уплате налога в 5%. Законопроект так и не был принят, потонув в бюрократических и политических волнах.

5 сентября нынешнего года на сайте ВР появился законопроект №1183 авторства целого коллектива депутатов уже IX созыва во главе с той же Ниной Южаниной "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц". Документ предлагает украинцам задекларировать свое имущество в виде движимого, недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг и прочих активов и пользоваться им после уплаты налога в размере 9% от самостоятельно определенной стоимости этого имущества (половины ставки действующего подоходного налога в 18%).

При этом государство обязуется не привлекать декларанта к уголовной и административной ответственности, и не использовать данные из деклараций как улики или основания в открытии уголовного производства или проведении проверки. Документ предлагает провести кампанию по всеобщему декларированию с 1 января 2020 г. по 31 мая 2020 г. и налагает обязанность на самих граждан сделать это, подав декларацию в контролирующий орган по налоговому адресу декларанта. Если же физлицо не подало декларацию в срок, контролирующий орган просто считает принадлежащими декларанту лишь те активы, данные о принадлежности которых конкретному физлицу есть в распоряжении государства.

После проведения кампании одноразового декларирования инспекторы налоговой службы согласно законопроекту №1183 будут отслеживать, что покупают украинцы, и сравнивать их расходы с доходами. Если превышение будет больше 10 минимальных зарплат (сегодня это примерно 40 тыс. грн), и украинец не сможет в течении 60 дней документально объяснить возникшее несоответствие, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции в размере 25% от налогового обязательства.

Без права на ошибку

Главный вывод, который можно сделать по результатам мирового опыта проведения амнистии капиталов, — то, что без гарантий безопасности для собственников и свободы дальнейшего вложения капитал в страну не возвращается. То есть прежде чем приступать к нулевому декларированию и экономике "с чистого листа", необходимо иметь четкие правила ведения бизнеса, хотя бы зарождающиеся традиции неприкосновенности частного капитала и вразумительные возможности для инвестиций в реальную экономику. Также важен психологический аспект. Возвращая деньги в легальный оборот страны, гражданин должен чувствовать, что совершает доброе дело, за которое соотечественники будут его, как минимум, уважать, а не забрасывать камнями. Созрели ли в Украине похожие условия? Очень сложный и неоднозначный вопрос.

Как свидетельствует мировой опыт, процентная ставка, по которой платили налог в казну при признанных удачными примерах амнистии капитала, не превышала 5% от суммы легализируемого имущества и капитала. Главное, чтобы люди почувствовали психологическую привлекательность данного предложения. Предлагаемая сегодня ставка в 9% явно превышает максимальный процент, который привел к успеху в мировой практике. Правда, это компенсируется самостоятельной оценкой имущества при декларации.

Для Украины, разумеется, есть ряд дополнительных важных нюансов, которые следует обязательно учитывать. Например, важно не оставить без внимания деньги, находящиеся в офшорах. По оценкам экспертов, за годы независимости туда выведены суммы, в несколько раз превышающие бюджет страны. Важно, конечно, создать стимулы украинцам и для дальнейшей добровольной уплаты налогов. Пока что горячего желания граждан пополнять казну государства не замечено. И главное — огромный риск, что на фоне тотального недоверия к органам власти украинцы могут побояться раскрывать свои сбережения. Ведь нет гарантии, что сотрудники контролирующих органов не станут использовать информацию о состоятельных гражданах в уголовных делах или в криминальных целях. В любом случае, амнистия капиталов требует тщательной и доступной информационной кампании на протяжении не менее одного года до даты вступления правил об амнистии в силу.

Введение жестких методов контроля над доходами и сбережениями без очень тщательной подготовки также может привести к полному краху как самой идеи легализации теневых капиталов, так и финансовой системы страны в целом. Власти могут столкнуться с мощным сопротивлением со стороны бизнеса и рядовых граждан, после чего на идее добровольного декларирования можно будет окончательно поставить крест.

И последнее, что вызывает серьезные опасения, это время, выбранное властью для проведения нулевого декларирования. Страна уже пять лет воюет с превосходящим по силе противником, экономика лишь недавно начала оправляться от затяжного спада. В этих условиях, с одной стороны, получить в бюджет солидную сумму (а теневая экономика и средства на руках у украинцев оцениваются в десятки миллиардов долларов) весьма соблазнительно. С другой стороны — в условиях войны и неуверенности в завтрашнем дне, в условиях разгула чиновничьей коррупции и сознательно нерешаемых проблем в вопросах инвестиций — люди деньги государству не покажут. Украина с очень большой долей вероятности может пополнить ряды стран с провальной историей амнистии капиталов. А ведь второй попытки может и не быть.