Ввезти-то можно, попробуйте зарегистрировать

Неправильное понимание в народе недавно принятых изменений в Закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" посеяло череду заблуждений. В частности, некоторые автолюбители считают, что этим законом отменили требования к экологическим стандартам, действующим в стране. Мол, теперь можно ввозить и регистрировать автомобили, хоть с экологической нормой Евро-0. Так на что же на самом деле направлены принятые изменения? И что это означает на практике?

Последние изменения направлены в первую очередь на отмену двойного предъявления сертификата соответствия экологическим стандартам. Если раньше, согласно закону, контроль соответствия транспортных средств (ТС) экологическим нормам осуществлялся дважды: таможнями при пропуске на таможенную территорию и территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД при проведении госрегистрации, то теперь — только сервисами МВД после таможенного оформления. То есть таможня отныне пропускает на территорию Украины даже битые легковушки.

Однако удивляться тут нечему. Ведь в реальности данный закон является адаптацией в Украине действующей практики ЕС. Директива 2009/40/ЕС Европейского парламента и совета

"О проверке технического состояния моторных транспортных средств и их прицепов на пригодность к эксплуатации", принятая 6 мая 2009 г., не устанавливает требований по ограничению ввоза на таможенную территорию стран — членов ЕС транспортных средств, не соответствующих экологическим нормам. На территории ЕС проверка экологических показателей ТС осуществляется при их государственной регистрации и техническом осмотре, и при условии приведения автомобилей в соответствующее техническое состояние, они допускаются к эксплуатации.

Удивительно другое: закон столько лет содержал в себе коллизию, при которой при ввозе на территорию Украины нужно было еще на границе показать сертификат соответствия экологическим стандартам, а его можно получить только на территории Украины. Посему эта правка в закон, по сути, лишь узаконила и так несколько лет действующую практику ввоза б/у авто на территорию Украины без сертификата.

Для устранения данной коллизии всего-то достаточно было заменить в статье слова "пропуск на таможенную территорию Украины" словами "таможенное оформление".

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко объяснил суть новаций: "Законодатель признал, что сертификат соответствия необходимо предоставлять не во время пропуска авто на таможенную территорию Украины, а во время таможенного оформления для свободного обращения".

Таким образом при желании в страну можно ввезти даже авто экологического класса Евро-0, а вот поставить на учет такое транспортное средство без технического осмотра на соответствие экологическим требованиям в Украине (не ниже Евро-5) не удастся.

Тут надо вспомнить, что летними изменениями в этот же многострадальный Закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" была перенесена дата вступления экологической нормы Евро-6 для первой государственной регистрации транспортных средств в Украине. Если раньше этой датой было обозначено 1 января 2018 г., то теперь — 1 января 2020 г. Таким образом, сначала автолюбителям продлили возможность регистрировать в стране автомобили, соответствующие экологическим нормам Евро-5, еще на два года. А теперь им предоставлена еще и европейская возможность ввоза в страну транспортных средств без экологического сертификата.

Невольно вспоминается фраза из пояснительной записки к законопроекту 5470д: "…сегодня существует проблема ввоза на таможенную территорию Украины американских автомобилей и транспортных средств, бывших в употреблении и имеющих механические повреждения, поскольку сертификат соответствия может быть выдан на такие транспортные средства только после их переоборудования. Однако в соответствии с Таможенным кодексом Украины изменение состояния товаров, таможенное оформление которых не закончено, является нарушением таможенных правил, за которое согласно ст. 469 этого Кодекса предусмотрена ответственность".

В итоге принятое изменение в закон решает еще и проблему ввоза на территорию страны автомобилей с рынка США, бывших в использовании и имеющих механические повреждения. Поскольку теперь сертификат соответствия может быть выдан на такие автомобили уже после проведения их переоборудования. А это очень позитивное изменение для автолюбителей, которые желают ввести авто с рынков Северной Америки. Известно, что, приобретая данные автомобили, можно значительно сэкономить, получив железного коня с минимальным пробегом и в отличной комплектации.

И немаловажным будет тот факт, что данные авто не старше 2010 г. Значит, появляется возможность ввезти ТС, соответствующее экологическим нормам не только Евро-5, но и Евро-6. Тем самым увеличить шансы нашей страны на хорошую экологию. Правда, из-за особенностей конструкции ТС, ввозимое из Северной Америки авто придется переоборудовать под действующие в Украине стандарты Евро-5. Но теперь это не проблема — работы по доведению автомобиля до требуемых кондиций уже можно проводить и в Украине. Теперь не нужно будет, как раньше, завозить американские авто через Грузию, где как раз и проводились ремонт и переоборудование автомобилей, доставленных с американского континента.

Справка

Обязательные требования к переоборудованию автомобилей, привезенных с рынков США или выпущенных для этих рынков

1. Передние габаритные огни должны быть белого цвета (совмещение с указателем поворота не допускается).

2. Установить в обязательном порядке стационарно боковые указатели поворотов и задние указатели поворотов оранжевого цвета.

3. Обязательно установить задний противотуманный фонарь (ПТФ) красного цвета. ПТФ должен включаться отдельным органом управления.

4. Индикация включения заднего ПТФ должна выводиться или на дисплей, или на кнопку включения.

5. Если ПТФ — один, то он должен располагаться или строго по центру, или слева.

6. Вся светотехника, которая доставляется дополнительно (задний ПТФ, боковые указатели поворотов, передние габариты (если выносятся за фару), должна быть с европейской маркировкой.

7. Спидометр должен показывать скорость в км/час, либо на цифровом табло должна быть возможность переключения на км/час.

8. Тонировка лобового стекла, передних боковых стекол и светотехники не допускается.

9. Для определения страны происхождения и норм выброса двигателя под капотом должна быть табличка производителя.

Для прохождения сертификации на рынке есть достаточное количество таможенных брокеров, готовых сделать все это, если, конечно, собственник сам не решит заняться переоборудованием авто.