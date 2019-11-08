Вместо Энергетического омбудсмена — штрафы за "необоснованные" жалобы потребителей?

Отказ от института Энергетического омбудсмена и создание вместо этого Государственной жилищно-коммунальной инспекции сигнализирует о том, что потребителям жилищно-коммунальных услуг напрасно надеяться на эффективный государственный механизм защиты их прав. Почему так?

Замкнутый круг

Ныне в отечественном информационном пространстве активно обсуждают тему новосоздаваемой Государственной жилищно-коммунальной инспекции (ГЖКИ). Высказываются ожидания, что, дескать, новая структура, наконец, наведет порядок в ЖК-сфере и защитит потребителей от произвола монополистов. Однако раньше исключительные надежды в этом контексте возлагали на Энергетического омбудсмена (ЭО). Но мало кто обратил внимание на то, что законопроект о введении этого института, зарегистрированный в ВР еще в 2017 г., в конце августа с.г. отозвали. Так является ли такое развитие событий благоприятным для миллионов украинцев?

Чтобы ответить на этот вопрос, кратко напомним, какие именно полномочия возлагали инициаторы законопроекта №7059 от 04.09.2017 на институт Энергетического омбудсмена. В первую очередь, это "защита прав потребителей товаров, услуг в сферах энергетики и коммунальных услуг в получении этих товаров и услуг должного качества, в достаточном количестве, по экономически обоснованным ценам".

То есть предполагалось создать государственный институт, прямая компетенция которого заключалась бы именно в оперативном рассмотрении жалоб потребителей на поставщиков всех разновидностей ЖК-услуг и в досудебном решении споров между ними. Например, если в многоэтажном доме сломался лифт и его неделями никто не ремонтирует, или если температура горячей воды ниже норматива, жители дома имели бы все шансы исправить ситуацию с помощью Энергетического омбудсмена, поскольку он, в случае удовлетворения жалобы в пользу потребителя, имел бы полномочия требовать от поставщика устранить выявленные нарушения. За невыполнение — штрафные санкции. То есть с введением института ЭО (даже несмотря на видимые недостатки законопроекта, а именно: значительную зависимость от ВР и Кабмина, нехватку достаточных рычагов влияния на предприятия сектора, и т.п.) граждане получили бы специализированный орган, который непосредственно защищал бы их права в жилищно-коммунальной сфере.

Вместо этого на сегодняшний день потребитель ЖК-услуг фактически лишен эффективной досудебной защиты своих прав со стороны государства. Жалобы к поставщикам большей частью заканчиваются ничем, поскольку те сами себя "контролируют". Местная власть также преимущественно игнорирует потребителей, ибо нередко недобросовестные предприятия являются коммунальной собственностью — разве ж муниципалитеты будут наказывать сами себя? У Госпродпотребслужбы, наделенной прямыми полномочиями защищать потребителей, сомнительная компетентность и низкая институционная состоятельность. Так, в прошлом году этот орган рассмотрел только около 8 тыс. жалоб потребителей о некачественных услугах (подавляющее большинство обращений касается продовольственных и промышленных товаров). И это в то время, когда в Украине насчитывается почти 15 млн домохозяйств и сотни тысяч неудовлетворенных жалоб.

Потребители жилищно-коммунальных услуг могут также подать жалобу в Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), или в Антимонопольный комитет (АМК). Впрочем, из-за "глобальности" функций этих ведомств эффективность обращений приближается к нулю. Более того, поскольку на законодательном уровне полномочия между НКРЭКУ и АМКУ четко не разграничены, эти органы часто перебрасывают жалобы потребителей друг другу. Этакий замкнутый круг.

Как видим, "разнообразие" госорганов, которые якобы обязаны охранять права потребителей ЖК-услуг, на практике совершенно не обеспечивает должной защиты. Как говорят, у семи нянек дитя без глазу.

Вообще в Украине случаев, когда ЖК-монополисты грубо нарушают права потребителей, десятки, если не сотни тысяч. Люди прямо-таки теряются в глухих бюрократических лабиринтах. А тем временем из коммунального тупика как раз и мог бы вывести институт Энергетического омбудсмена, законопроект относительно которого в Верховной Раде сняли с рассмотрения по неизвестным причинам.

Возможно, инспекция поможет?

Но в ВР есть "свежий" законопроект — №2100, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства". Им предусмотрено создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции. И кому, как не этому органу, инспектировать и контролировать качество предоставления ЖК-услуг? Впрочем, после придирчивого прочтения текста пространного документа становится понятно: ни единого слова о защите прав потребителей в полномочиях ГЖКИ нет. На самом деле этот центральный орган исполнительной власти "реализует государственную политику по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства" и "рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, централизованного питьевого водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения, обращения с бытовыми отходами, благоустройства населенных пунктов, погребения, (…) нарушения требований к коммерческому учету тепловой энергии, горячей и питьевой воды", а также дает предложения по профильному законодательству, и т.п. Таким образом, этот орган будет осуществлять именно "глобальные" функции надзора за соблюдением стандартов ЖК-законодательства, состоянием жилищно-коммунальной и городской инфраструктуры. К тому же он имеет исключительное право штрафовать за нарушение профильного закона не только поставщиков, но и получателей услуг.

Функция же защиты потребителей ГЖКИ в законопроекте выписана весьма завуалированно и "гибридно". И хуже всего то, что документ устанавливает весьма циничную норму, которая касается всех направлений контроля инспекции и прямо противоречит Конституции и ряду украинских законов. Оцените красоту игры: "Физические лица, которые подали безосновательное обращение о нарушении субъектом отношений в сфере теплоснабжения (кроме объектов и субъектов хозяйствования, которые осуществляют комбинированное производство тепловой и электрической энергии) и требований законодательства, несут ответственность, предусмотренную законом".

Во-первых, этот перл законотворчества не может не означать, что "правильные" основания и безосновательность являются размытыми понятиями, и будет формулировать их по своему усмотрению отечественный коррумпированный чиновник. Во-вторых, наличие карательной нормы совершенно нивелирует право потребителя на защиту госорганом. Захочет ли кто-либо жаловаться на коммунальщиков, если за самую малую и субъективную "безосновательность" государство может впаять потребителю штраф или наказать иным способом? И выписывают ли такие "нормы" на трезвую голову?

Как видим, Государственная жилищно-коммунальная инспекция в ее нынешнем релизе не только не обеспечит потребителям защиту, но может стать для них еще одним карательным органом, который, наоборот, будет охранять постсоветскую жэковскую систему.По моему мнению, чтобы исправить нынешнее положение дел в ЖК-сфере, когда потребитель напрасно добивается справедливости в заколдованном круге бюрократических инстанций, нужно реализовать всего-навсего несколько позиций.

Во-первых, вернуть в ВР для рассмотрения законопроект об Энергетическом омбудсмене, который представляется наиболее эффективным органом для защиты потребителей ЖК-услуг. К тому же введение такого института является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС — именно в контексте адаптации национального законодательства в сфере регулирования рынка энергетики к стандартам Евросоюза, установленным, в частности, Третьим энергетическим пакетом. Кроме того, в Директиве 2009/72/ЕС об общих правилах на внутреннем рынке электрической энергии предусмотрено обязательное введение института "защитника гражданских прав в сфере энергетики" и простых и недорогих процедур для рассмотрения жалоб потребителей. Институт ЭО успешно действует во многих странах ЕС — во Франции, Германии, Болгарии, Латвии и др.

Во-вторых, национальный ЭО должен иметь четкий мандат на достаточное административное влияние и наложение жестких санкций на недобросовестных поставщиков ЖК-услуг. Так, штрафы должны измеряться десятками (а то и сотнями) тысяч гривен, а не смешными сумами в 1700–2400 грн (за невыполнение поставщиком предписания ЭО), как это предполагалось законопроектом №7059.

В-третьих, чтобы защита получателей ЖК-услуг была эффективной, нужно разорвать порочные связи между местной властью и муниципальными предприятиями-поставщиками, ведь именно они порождают коррупцию, "откаты", извечные проблемы и махинации в оплате/зачете льгот и субсидий, вследствие чего и появляются необоснованно завышенные тарифы. Оптимальный сценарий — приватизация этих предприятий, к которой должен иметь равный доступ средний и крупный бизнес, ныне вытесненный из жилищно-коммунальной отрасли монополистами.

При самом плохом сценарии — в случае окончательного отказа власти от института Энергетического омбудсмена — новый закон должен наделить прямой функцией защиты прав потребителей именно Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, где для этого создать специальный департамент, куда смогут обращаться граждане. И, конечно же, нужно изъять норму о наказании потребителя за "безосновательное обращение" в госорган. Потому что это, простите, граничит с маразмом.