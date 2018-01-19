Украина в заложниках у контрабандистов?

Лицо, претендующее на таможенную льготу, должно отсутствовать в стране въезда не менее 24 часов. Бизнес и эксперты считают неприемлемой отмену нормы "24 часа". Это требование удорожает контрабандные схемы и делает их невыгодными. Однако есть и те, кто против предохранителя от раздробления товарных партий.

На прошлой неделе жители пограничных территорий вышли на акцию протеста, перекрыв пункты пропуска на границе Украины во Львовской и Волынской областях. Их требование — отменить новые правила беспошлинного ввоза товаров для собственного потребления, которые начали действовать с января 2018 г. Протестующие обещают полностью перекрыть границу, если Верховная Рада до 23 января не отменит новые правила. Народные избранники услышали контрабандистов и рассматривают возможность отменить норму о пребывании за границей в течение 24 часов для получения права ввозить вещи для собственного потребления на сумму 500 евро.

Что изменилось с 1 января

Президент подписал Закон №2245-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году", принятый ВР 7 декабря 2017 г. Среди прочего, закон предусматривает изменение правил налогообложения товаров, которые ввозятся физическими лицами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Так, с 1 января фактически вводятся временные ограничения, тогда как необлагаемый порог в 500 евро остается без изменений. Не облагаются налогом на добавленную стоимость ввезенные товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалента 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, физическим лицом, которое отсутствовало в Украине более 24 часов и въезжает в Украину не чаще одного раза на протяжении 72 часов. Если временные ограничения не соблюдены, необлагаемый порог составляет 50 евро.

Отработанная схема лучше любых реформ

До 2018 г. украинцы имели возможность хоть каждый день, возвращаясь из-за границы, завозить вещей на 500 евро, то есть примерно на 15 тыс. евро в месяц на одного человека. По новым правилам предельная месячная сумма уменьшилась примерно до 5 тыс. евро. Участники акции протеста на западной границе, которую уже окрестили "бунтом челноков", подчеркивают, что новые нормы создают неудобства, требуют дополнительных затрат в случае путешествия в ту же Польшу для приобретения качественных европейских продуктов, и вообще ограничивают их конституционные права.

Защищать недовольных взялся уроженец Львовщины, член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", народный депутат Украины Андрей Антонищак. Нардеп предложил изъять норму о 24 часах и подал в ВР законопроект, меняющий п. 196.1.18 Налогового кодекса, которым устанавливаются новые правила беспошлинного ввоза на территорию Украины товаров физическим лицом для собственного потребления. В объяснительной записке отмечается, что цель законопроекта — обеспечение реализации конституционного права законопослушных лиц возвращаться в Украину без установления временного ограничения их пребывания за пределами Украины. Хотя закон совсем не требует от украинцев находиться за границей 24 часа, а лишь вводит уплату налогов, если человек был за границей меньше определенного времени и только на сумму, превышающую установленный лимит (50 евро). Для тех, кто пересекает границу не чаще чем один раз в 72 часа и находится за границей более 24 часов, сумма необлагаемого порога по-прежнему 500 евро.

Еще один член партии президента, Нина Южанина, считает: "Мы должны реагировать на то, что происходило в эти дни на некоторых пунктах пропуска на Львовской таможне из-за принятых нами изменений в Налоговый кодекс. Поэтому при рассмотрении поправок в Таможенный кодекс, в случае необходимости, после согласования с правительством, мы могли бы эти изменения корректировать".

Удивительно, почему же за все время независимости эти уважаемые лица не реагировали на события на границе: на огромные очереди, отнимающие по шесть-семь часов драгоценного времени долгожданного отпуска; на ввоз в страну коммерческих партий товара без уплаты каких-либо налогов, на "маленькие" домики и "скромные" авто рядовых таможенников? Вопросы, похоже, риторические. Возможно, сохранение контрабандных схем накануне выборов важнее государственного бюджета и решения социальных проблем рядовых украинцев.

Лев Прокипчук, руководитель Львовской таможни ГФС, считает, что новые нормы не являются препятствием для обычных людей: "Средняя заработная плата в октябре во Львовской области составляла 6617 грн (для пограничных районов эта сумма еще ниже), то есть для того чтобы человек со средней заработной платой мог приобрести товар стоимостью 500 евро (16 500 грн), он должен откладывать средства почти три месяца. Так часто ли этот человек поедет за границу на закупки? Наверное, нет. В лучшем случае — раз в год. Представим, что семья из четырех человек на один день поехала на закупки в Польшу. Согласно новым правилам, такая семья без ночевки в Польше может воспользоваться возможностью ввезти без уплаты налогов товаров общей стоимостью 200 (4х50) евро. Таким образом, значительная часть людей, проживающих в пограничных районах, будут иметь и в дальнейшем возможность купить пищевые продукты или медикаменты стоимостью до 50 евро (1650 грн) на человека, несмотря на дополнительные условия, установленные законопроектом".

Схемы уклонения от налогообложения: "пиджаки" или "челноки"

Всю схему и примерные объемы челночного бизнеса объяснил в расследовании журналист Евгений Плинский.

Журналист также утверждает, что 70% украинцев, пересекающие границу с Польшей, — контрабандисты. По данным Госпогранслужбы, за шесть месяцев 4 млн 703 тыс. украинцев заехали на территорию Украины из Польши. Из них 1 млн 200 тыс. человек заехали в автобусах (34 500 автобусов), 90% из которых — это алко-сигаретные контрабандные рейсы. 190 автобусов в сутки. Из этих 3 млн 500 тыс. человек, которые остались, 1 438 963 (округляем до 1 млн 500 тыс.) ввезли в Украину товар по схеме TAX FREE на 540 млн евро без уплаты пошлины и НДС.

По данным Министерства финансов Республики Польша, из системы "Возврат НДС для туристов" за период с 2013 г. по I кв. 2017-го (или за 52 месяца), по документам TAX FREE, в Украину ввезли без уплаты налогов товаров на сумму свыше 3,5 млрд евро.

3,5 млрд евро — это 115 млрд 500 млн грн (при курсе 33 грн за евро). Если бы из этой суммы был уплачен по крайней мере НДС в размере 20%, государство получило бы 23 млрд 100 млн грн. То есть госбюджет теряет 444 млн 321 тыс. грн в месяц. Если даже предположить, что только 50% из этой суммы — нелегальный импорт, то сумма неуплаченных налогов составляет 222 млн 115 тыс. грн в месяц, или 2 млрд 665 млн 384 тыс. грн в год. Это значительная сумма, которая могла бы пойти, например, на дополнительное финансирование тяжелобольных украинцев, нуждающихся в лечении за границей, поскольку собственное государство не способно предоставить им необходимое лечение.

Так, в прошлом году под стенами ВР родственники тяжелобольных просили обеспечить финансирование граждан, ожидавших спасения. "Наконец, начали выдавать информационные (гарантийные) письма тем, на кого хватило выделенных государством 238 млн грн. Этих средств хватило лишь на 84 человека. Из 160... Мы просили дофинансировать программу по меньшей мере до 400 млн грн, чтобы хватило на всех пациентов. Государство выделило всего 238 млн... Так что 76 человек будут ожидать следующего бюджетного года", — писал Юрий Андреев, участник Национального движения "За трансплантацию". Как пригодились бы здесь 2 млрд из таможенных схем "пиджаков"!

Что не так с нормой "24 часа"

Новые правила еще не проработали в стране и месяца, а уже звучат призывы их отменить из-за неэффективности и создания неудобств и препятствий жителям пограничных территорий. Оценить преимущества от изменений, посчитать дополнительные поступления в госбюджет неинтересно? Народные избранники защищают простых людей — или все же схемы?

Совсем не удивлен протестами против нормы "24 часа" Борис Кушнирук, главный эксперт-аналитик Украинского аналитического центра: "Законодательная инициатива относительно "24 часов" является естественной и необходимой реакцией на широкомасштабное распространение контрабанды. Если сравнивать статистическую информацию об экспорте и импорте, например, Польши и Украины, то невооруженным глазом можно заметить несоответствие в 2 млрд долл. — примерно такой объем контрабандных товаров, которые ежегодно нелегально ввозятся в Украину. Как следствие — экономика страны теряет миллиарды гривен. И это не только потери бюджета от недополученных товаров, но и потери, вызванные искажением конкурентной ситуации (ведь контрабандисты, не платя НДС и пошлины, находятся в намного более выгодных условиях, чем предприниматели, ввозящие товары легально). Как следствие — условия ведения бизнеса в стране вообще ухудшаются. Наступает парадоксальная ситуация, когда государство своей бездеятельностью поощряет нарушение законодательства и использование схем, "наказывая" предпринимателей, работающих честно. По моему мнению, предложенные ограничения по времени пребывания граждан за границей, довольно слабы. Они не способны разрушить бизнес-процессы, сложившиеся в пограничных регионах. Однако могут стать серьезной проблемой в осуществлении контрабанды. Поэтому неудивительно, что именно эта норма законопроекта вызывает особое сопротивление среди парламентариев".

Сама норма о 24 часах пребывания за границей — это обязательства, которые взяла на себя Украина, присоединившись еще в 2011 г. к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.

"Ограничение для ввоза товаров гражданами без уплаты налогов — это не ноу-хау украинской власти, а рекомендации Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. В частности, в ней предусмотрено "правило 24 часов". То есть лицо, претендующее на льготу, должно отсутствовать в стране въезда не менее 24 часов. Это означает, что международное сообщество уже давно соприкоснулось с проблемой "пиджаков" и выработало способ противодействия. Например, в США, если лицо было за границей чаще одного раза в месяц и не находилось за пределами страны более 48 часов, то льгота уменьшается до 200 долл.", — говорит Андрей Саварец, эксперт по правовым вопросам центра CASE Украина. По его мнению, пребывание за границей в течение какого-то времени — это не "мучилка" для граждан, а предохранитель от дробления товарных партий. Отмена нормы о 24 часах лишь приведет к ротации групп "челноков", перебрасывающих товары через границу. Принимая во внимание и без того высокую конкуренцию среди этих группировок, к реальному снижению уровня злоупотреблений льготой беспошлинного ввоза это не приведет.

Ключевое в нормах беспошлинного ввоза — товар некоммерческого характера. Об этом забывают народные избранники, пытающиеся подыграть бунтовщикам и схемникам налоговой минимизации. При отмене нормы о пребывании за границей в течение 24 часов народные депутаты фактически возвратят право жителям пограничных территорий использовать норму Таможенного кодекса в коммерческих целях. Это усугубит стагнацию экономики. Ведь люди, когда зарабатывают полулегальными схемами, не платят налогов, но получают субсидии от государства, фактически требуют себе комфортной жизни за счет людей, работающих легально. В результате у нас будет еще большая нагрузка на Пенсионный и социальные фонды. Легальный бизнес, не выдерживая конкуренции с "серым" товаром, будет вынужден сокращать свою деятельность, а соответственно — и отчисления в бюджет. А когда в государстве не хватает средств, оно увеличивает налоги, которые в нашей ситуации — уже критичные.

Недавнее прошлое Украины уже наглядно продемонстрировало, к чему приводят "маленькие бунты" недовольных. Когда ради обеспечения государственных интересов на восточную границу были отправлены войска, жители Востока, защищая свой уклад, свою матрицу поведения, блокировали военную технику, подкрепляя протест лозунгами и иконами. Что из этого вышло, мы все ощущаем уже пятый год.

P.S. Шпаргалка для реформированной полиции

Для предотвращения блокирования государственной границы Украины можно задействовать регулировщиков дорожного движения, которых так часто используют во время проезда кортежей с высокопоставленными должностными лицами. За игнорирование пешеходами сигналов регулировщика предусмотрена административная ответственность—ч. 1 ст. 127 КУоАП. Нарушения, предусмотренные ч. 1, вызвавшие создание аварийной обстановки, наказываются штрафом в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными роботами на срок от двадцати до сорока часов.

За блокирование же транспортных коммуникаций предусмотрена уголовная ответственность, согласно ст. 279 Уголовного кодекса Украины. В частности, ч. 3 этой статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, уголовная ответственность наступает также за хулиганство, групповое нарушение общественного порядка, массовые волнения, призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку.