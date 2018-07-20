Торговая война и Украина

Сегодня Украина – одна из самых открытых экономик мира. И можно было бы порадоваться, если бы этому факту не сопутствовал огромный дефицит торгового баланса c печальной тенденцией к росту. По подсчетам Нацбанка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 г. был сведен с дефицитом 6,85 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита–2016. А в период с января по май нынешнего года баланс внешней торговли товарами и услугами уже сведен с дефицитом на уровне 2,91 млрд долл., что на 23,3% выше дефицита аналогичного периода 2017 г.

В современном мире добиться позитивного баланса внешней торговли сегодня нельзя без серьезной стимуляции развития собственного производства и защиты внутреннего рынка. Так, президент США Д.Трамп одобрил введение новых пошлин на импорт стали и алюминия, чем порадовал американских металлургов и огорчил конкурентов из других стран. Аналитики расценили этот шаг как объявление глобальной торговой войны, которая может затронуть значительное количество товаров и стран, и приобрести угрожающие масштабы. Украина тоже не сможет остаться в стороне. Хотя американский рынок далеко не основной для наших сталеваров, решение Трампа уже начинает сказываться и на их работе.

Рост загрузки сталеплавильных мощностей в США, по мнению профильных мировых аналитиков, приведет к уменьшению годового импорта стали в США на 8–13 млн т. Эти объемы необходимо будет перераспределить на мировом рынке, что, в целом, ухудшит перспективы всех экспортеров стали. Отечественные сталевары пострадают даже не из-за потери американского рынка, а потому, что глобальная проблема избыточных мощностей в металлургии станет еще более чувствительной. Условия ведения бизнеса станут жестче, а давление на цены – еще сильнее. Глобально введение пошлин на сталь и руду со стороны США уже привело к падению цены на руду в Китае и Австралии более чем на 10%. А ведь экспорт металла на сегодняшний день это фактически более трети экспорта Украины.

Отечественным металлургам срочно нужно искать новые рынки и ни в коем случае не потерять свой собственный. Китайцы, которых сегодня начинают вытеснять с рынков Европы и США, также ищут новые возможности сбыта своей продукции и готовы усиленно демпинговать. Дешевый китайский металл способен в кротчайшие сроки если и не уничтожить, то серьезно подорвать нашу металлургическую промышленность. Правительству срочно необходимо принять стратегическое решение по поддержке производителей и защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. Как минимум – отдавать отечественным компаниям приоритет в тендерах государственных компаний.

Большинство стран мира используют различные способы ограничения доступа на свои рынки иностранных конкурентов. Например, законодательно закрепляется право местных компаний на приоритет в уровне цен, т. е. при прочих равных условиях выигрыш присуждается местному поставщику. Ценовая "фора" для местных игроков может составлять от 6% (США, Канада) до 15% (Кувейт, Индия). В ряде стран к торгам не допускаются те иностранные участники, которые в своих предложениях не предусматривают передачу части подряда местным фирмам. А еще – часть госзаказа резервируется для определенных категорий поставщиков, например малого бизнеса, организаций инвалидов, учреждений пенитенциарной системы и т. д. Кроме того, крупные контракты часто умышленно разбиваются на более мелкие для облегчения доступа национальным производителям.

В современных условиях все чаще стали использоваться менее явные способы ограничений, такие как нетарифные меры (стандарты, сертификаты, лицензии и т. д.). ВТО запрещает целенаправленно поддерживать национальный бизнес, но, например, не запрещает поддерживать малый и средний бизнес. В результате в госзакупках США не менее 20% зарезервировано для таких компаний. Директивы ЕС даже более строго, чем правила ВТО запрещают преференции для национальных компаний при госзакупках. Однако, например, в Венгрии есть льготы для предприятий, которые... создают рабочие места для венгров.

А во Франции на гостендерах побеждают не предложившие наименьшую цену товара, а наилучшую цену и условия обслуживания в течение всего периода эксплуатации. И французские фирмы часто побеждают за счет более близкой логистики и сервисных центров.

Увы, украинские чиновники не имеют пока традиций и устоявшихся приемов поддержки отечественного бизнеса. А качество, а иногда и безопасность приобретаемой продукции отходят вообще на последний план. Наиболее яркий пример – попытка закупки предприятиями "Укрзализныци" вагонного литья китайского производства. Как сообщало LB.UA, "Укрзализныця" в феврале 2107 года объявила два тендера на закупку литых запасных частей при установленной максимально допустимой цене в 96 тыс. грн за один комплект. Производящие данную продукцию украинские предприятия – "Кременчугский сталелитейный завод" (Полтавская область) и "Азовмаш" (Донецкая область) – сразу же отказались от участия в торгах, т.к. максимально допустимая цена была ниже себестоимости их продукции. Заявки же на участие в указанных торгах подали компании, не имеющие собственной производственной базы. Они предложили китайское литье, изготовленное для России и хранящееся на складах Китая еще с 2012–13 гг.

В результате огласки столь вопиющих фактов, инициированной металлургами, закупки неликвидного вагонного литья удалось избежать. Сделка была заблокирована из-за неопределенных технических характеристик продукции. При расследовании выяснилось, что у китайским заводом не выполнялись требования, предъявляемые укараинским монополистом к отечественным производителям при производстве аналогичной продукции. А ведь на кону чиновничьего безразличия по сути стояло будущее отечественного вагоностроения и значительных мощностей металлургии, а, возможно, и жизни людей...

В текущий момент похожая ситуация может сложится с закупками той же Укрзализныцей грузовых вагонов. В администрации монополиста всерьез обсуждают возможность закупки вагонов у китайских производителей. И это в то время, когда, едва выживающее в тяжелых условиях внутреннего рынка, лишенное традиционных рынков сбыта СНГ, украинское вагоностроение загружено в лучшем случае на 15-20 % мощности. Теперь уже вагоностроители бьют в набат.

Актуальной для всей страны в последнюю неделю стала остановка ДнепрАзот, единственного украинского производителя хлора для обеззараживания питьевой воды, и, по совместительству одного из производителей азотных удобрений. Работа химического предприятия стала просто не возможной на фоне высокой цены основного сырья - природного газа. Конкурирующие за украинский агрорынок российские и даже европейские производители пользуются преимуществом сравнительно низких цен на сырье и просто выдавливают украинских химиков с внутреннего рынка.

Чем ответят чиновники?...

Комментарий эксперта

Виктор ГАЛАСЮК, председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства

- В успешных странах публичные закупки - не только механизм удовлетворения общественных потребностей, но и инструмент развития экономики. Дело в том, что в нашей экономике критически высокая импортозависимость. На фоне хронически дефицитного торгового баланса это ослабляет гривну и раскручивает маховик инфляции. Импорт превышает 50% ВВП, тогда как в США и Китае - менее 20%. В сфере госзакупок ситуация еще хуже - здесь проникновение импорта у нас доходит до 38%, тогда как в США и Японии этот показатель менее 5%, а в ЕС - 7,9%.

Украина сегодня тройной донор для успешных соседей - "поставщик" сырья, людей и денег. Подчеркиваю, даже денег! Публичные закупки в Украине достигают почти 400 млрд грн в год, это почти 13% ВВП страны. И значительная часть этих средств идет из наших с вами карманов на поддержку иностранных производителей - покупку польских трамваев, французских вертолетов, белорусской агротехники ... А это "минус" и в торговом балансе, и при расчете ВВП, и в карманах граждан. Эту ложную экономическую модель надо немедленно исправлять!

Убежден, что уже осенью парламент примет во втором чтении инициированный РПЛ законопроект №7206 "Покупай украинское, плати украинцам". Мы создадим новые "правила игры" в интересах украинских производителей и потребителей. Отечественные промышленные предприятия получат дополнительные заказы на десятки миллиардов ежегодно, а украинцы - работу, высокую зарплату и качественные национальные товары.

Закон предоставит 11-процентное ценовое преимущество украинской продукции. В США, где 1933г. действует закон "Покупай американское" установлено ​​12-процентное ценовое преимущество для американских производителей - малого и среднего бизнеса.