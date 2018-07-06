Теневое парагосударство

Всепоглощающая "тень" во всех торговых отношениях и разгул контрабанды (игнорирующей/приручившей силовиков), совместные финансовые ресурсы которых уже позволяют им влиять на законодательные решения, — это явно не тот результат, к которому стремилась держава Украина, обретая свою независимость. Если уже сейчас премьер-министр вынужден пригрозить проведением военных учений для борьбы с контрабандистами, то чего ожидать дальше?

Ведь тень — не только на границе, она настроила под себя товарно-денежные потоки внутри страны, научилась использовать в своих интересах таможенников, силовиков, прикормила госчиновников. Она стала основой для взращивания парагосударства внутри Украины. Как работает теневое государство, и как обычному покупателю отстоять свои права в схватке с ним, наполнив при этом официальный бюджет страны? Журналист Евгений Плинский провел свой эксперимент и подробно описал его в Facebook (пост "Фреш из кэша").

Заметим, Евгений осуществил обычную покупку в одной из торговых точек крупной отечественной сети магазинов электроники, продающей дорогостоящую технику от физического лица — предпринимателя (ФЛП). Причем точно такие же покупки в других магазинах и с таким же результатом наши соотечественники делают ежедневно, зачастую не понимая сущности происходящего, но становясь бесправными гражданами серого парагосударства на территории Украины…

Фреш из кэша

Эксперимент Евгения Плинского начался в канун Нового года как обычная история одного из миллионов покупателей подарков под елку.

"30 декабря 2017 г., в торговой сети "Цитрус" я заказал два смартфона MEIZU. Приехав забирать товар в магазин по адресу Степана Бандеры, 23, что находится в ТЦ "Городок" я, выстояв предновогоднюю очередь, благополучно оплатил товар, после чего получил два новеньких телефона и вот такой документ, подтверждающий мою покупку: без реквизитов продавца, без печати, лишь красивый оранжевый штамп "ЦИТРУС" и фамилия какого-то ФЛП.

Я был удивлен тем, что вместо фискального чека, который, согласно ст. 296.10 Налогового кодекса, постановления КМУ №231 от 16.03.2017 и пункта 8 ст. 9 закона №265/95-ВР, является обязательным к выдаче при продаже сложной электроники, коей является смартфон, мне выдали товарный чек.

Продавец явно нарушил закон.

На вопрос, почему, собственно, так, администратор, не моргнув глазом, сообщил, что они фискальные чеки не выдают, а товарный чек вполне соответствует требованию законов.

Гарантийное обслуживание они проводят в собственной сети по вот этому "документу", поэтому волноваться не стоит, ступайте с Богом.

В подтверждение его слов на стойке выдачи товара, перед которой бурлила очередь покупателей, человек десять продавцов без устали шлепали оранжевыми штампами по бланкам новогодних покупок людей, которые изумленно и даже возмущенно смотрели на меня, выскочку, задерживающего очередь.

Но я был настойчив и потребовал от администратора фискальный чек, ведь покупка, на секундочку, — 20 000 грн.

Моей настойчивостью администратор стал откровенно раздражаться, заявив, что в таком случае мне придется ждать не менее 20—30 минут.

Для меня стало очевидно, что это время им было необходимо для того, чтобы "перепровести" проданные ими телефоны из "черной" базы нелегальных товаров в "белую", ведь не могут же они продать нелегальный товар через РРО и показать его в отчете ГФС!

Поэтому я потребовал директора магазина, который на мою реплику о том, что они нарушают закон и я буду обращаться в полицию, не моргнув глазом, заявил: "Возможно, и нарушаем, я не силен в бухгалтерии. Можете обращаться в полицию, это ваше право".

31.12.2018 г. я написал заявление в Оболонское управление НП, письменно изложив ситуацию и дополнив ее тем фактом, что, согласно реестрам Минюста, указанный в товарном чеке как продавец ФЛП "Попович Н.І." вообще не существует.

Т. е. 20 000 грн. в магазине "Цитрус" я отдал не просто ФЛП, что стало уже нормой в вопросе минимизации уплаты налогов для бизнеса, а отдал неизвестно кому. По сути — это факт ведения нелегального бизнеса под вывеской известной сети, за что предусмотрена криминальная ответственность по статьям 212 ККУ (уклонение от уплаты налогов) и 205 ККУ (фиктивное предпринимательство).

Но к моему удивлению, 3.01.2018 г. Национальная полиция прислала мне ответ, что в изложенных мною фактах нет состава преступления, в связи с чем оснований для начала досудебного разбирательства нет.

После этого ответа я решил обратиться со своей проблемой в ГФС и искать справедливости там.

31 января я отправил на имя и.о. главы ГФС Мирослава Продана, руководителя ГФС Киева Людмилы Демченко и начальника отдела контроля торговли ГФС Киева Елены Кравчук письма, подробно изложив суть дела, приложив к изложенному копию товарного чека (детали письма по ссылке), после чего события стали развиваться нелинейно.

На три отправленных письма я получил три разных ответа и сценария развития событий, выводы из которых, на мой взгляд, очевидны.

27.02.2018 г. приходит первый ответ от заместителя начальника ГФС Киева Златы Лагутиной: в ответ на мое заявление "ГФС Киева проведена проверка магазина "Цитрус" по адресу С.Бандеры, 23. Должностные лица ГФС установили нарушение порядка расчетов субъектом хозяйствования, о чем было составлен соответствующий акт, и субъект хозяйствования будет привлечен к финансовой ответственности в виде штрафных санкций, и материалы по этому делу уже переданы в суд.

Нарушений в других киевских магазинах сети "Цитрус" ими не выявлено.

"Вау! — подумал я, — справедливость восторжествовала, работает система!"

Но не стоило радоваться.

Спустя четыре дня, 03.03.2018 г., мне приходит еще один ответ от ГФС Киева, но уже от другого заместителя начальника ГФС Киева, Оксаны Малыхиной.

Вердикт госпожи Малыхиной был менее радостен для меня. "Рассмотрев предоставленную вами информацию, невозможно установить личность плательщика налогов, поскольку отсутствует номер его карточки плательщика налогов, фамилия, имя, отчество, поэтому условия для организации проверки отсутствуют.

Ситуация стала выглядеть абсурдной.

Один замначальника ГФС Киева уверил меня, что проверка проведена и "Цитрус" привлечен к ответственности путем передачи дела в суд, а второй зам на то же заявление ответил, что нет возможности даже установить, кого стоит проверять.

Диссонанс руководства ГФС Киева натолкнул на мысль, что кто-то из них либо некомпетентен, либо халатен, либо действует в интересах субъекта хозяйствования, то есть "Цитруса". Вот только кто?

Пока я терзался в сомнениях, поступила третья реакция на мое обращение.

6.03.2018 г. по факту моего заявления меня вызвали в Следственное управление финансовых расследований ГФС. Там, молодой следователь пояснил, что моим заявлением занимаются теперь они, следователи ГФС, настроены они, мол, очень серьезно и отработают его по полной.

О указанных в моем заявлении фактах они слышат не впервые, но вот без обращения людей бессильны.

"Ваше заявление развязывает нам руки. Мы открываем дело, а на основании ваших документов мы теперь можем и контрольные закупки провести, и всю сеть проверить и вообще..." — красноречиво убедил меня оперативник.

Выйдя из кабинета следователя, я почувствовал, что окончательно запутался.

Получается, что рассмотрение моего заявления только начинается, что противоречит уже двум письменным ответам руководства столичной ГФС.

Но "зраду" я не разгонял, возложив надежду на молодого следователя ГФС, который столь воодушевленно рассказывал о желании разобраться в этом деле, что я ему поверил.

Разочарование догнало меня спустя неделю, когда я, перезвонив следователю узнать, как у нас дела, услышал его менее воодушевленный голос: "Мне сказали дело передать в главное управление. Зачем, почему и что с ним будут дальше, я не знаю. Сорри…"

Такое развитие событий натолкнуло меня на мысль — а не "порешал" ли "Цитрус" вопрос с моими заявлениями?

Причем накануне этих событий мне позвонил СЕО "Цитруса" Виталий Кузнецов с предложением замять мою активность в этом вопросе, предложив дословно: "Сделать вас любимым клиентом нашей сети". (Запись этого разговора у меня есть, но поскольку Кузнецов уже не занимает эту должность, выкладывать ее не буду.)

Окончательно осознав, что меня водят за нос и не дают никакой исчерпывающей информации по моим заявлениям, я решил донести данную ситуацию до правоохранительных органов в лице главного прокуратура Киева Романа Говды, генерального прокурора Юрия Луценко и хоть и и.о., но все же руководителя ГФС Мирослава Продана, направив всем троим краткое описание событий и приложив все ответы.

К моему разочарованию, прокуратура Киева 12 апреля ответила, что не нашла в моей информации состава преступления сотрудниками ГФС Киева и отказала в регистрации ЕРДР.

Т.е. саботирование ГФС расследования фактов ведения фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов нелегальным бизнесом — это в Украине уже не преступление.

Равно как и сам факт этих действий ГФС не рассматривается как нечто заслуживающее разбирательства и наказания.

Господин Продан на мое письмо с изложенными фактами сомнительных действий его подчиненных отвечать мне не стал, а переслал его одному из фигурантов моей жалобы, заместителю начальника ГФС Киева Злате Лагутиной, которая сообщила, что мое заявление рассмотрено и на данный момент принимаются меры по проведению организации проверки магазинов "Цитрус".

Данный ответ госпожи Лагутиной датирован 27 апреля 2018 г., хотя ровно два месяца назад, 27 февраля 2018 г., та же госпожа Лагутина заявляла, что проверка магазинов "Цитрус" по моему заявлению уже была проведена, субъект привлечен к ответственности и дело уже даже передано в суд.

Я перезвонил по указанному в ответе Лагутиной исполнителю, который заверил меня, что проверки действительно проводились и результаты таки были переданы в суд еще в феврале.

На мою просьбу дать более подробную информацию о результате проверки ответил отказом.

На вопрос, почему в судебном реестре, по состоянию на 22.06.2018 г. отсутствует какая-либо информация по поданным ГФС еще якобы в феврале делам, — ответил, что это вопрос уже не к ним.

На этом я и решил закончить свой эксперимент, убедившись в том, что в Украине полностью отсутствует возможность покупателя отстоять свои права и привлечь к ответственности нелегальный бизнес.

Даже если вы, как покупатель, этого очень захотите и готовы писать, ходить и доказывать, — скорее всего, вам это не удастся, ведь вы — бесправный источник кэша для всей этой серо-черной системы импорта и продаж.

Правила ведения нелегального бизнеса внутри страны гораздо проще и понятнее, чем условия для "белого" бизнеса.

Вези товар, продавай, щедро посыпай всех кэшем — и все будет ОК.

Никаких тебе проблем "белого" бизнеса в виде отчетов, мучительных растаможек, содержания армий бухгалтеров, непосильных налоговых нагрузок и вечных проверок фискалов.

В стране сегодня созданы все условия для процветания нелегального бизнеса, в цепочке которого импорт без уплаты налогов (контрабанда) — лишь звено, за которым тянется все остальное.

Готов спорить что никаких 4 млрд долл. на таможне Владимир Гройсман не найдет и контрабанду не поборет, до тех пор, пока внутри страны существуют тепличный рынок сбыта нелегальных товаров, схемы ухода от уплаты налогов и неприкосновенные торговцы. Пока все это не будет сломано, мы как вакуум будем втягивать в себя контрабанду".

***

Действительно, товар, которого в Украине официально нет, сегодня реально захватил полки торговых центров и интернет-продавцов. Более того, он активно вытесняет оттуда легальный товар, показывая, что быть в Украине "серым" — комфортно и прибыльно. Удивительно, что наше родное государство (официальная его часть) не предпринимает по-настоящему действенных мер, чтобы остановить нелегалов, своим кэшем укрепляющих парагосударство. Более того, даже действие тех немногочисленных антитеневых законодательных актов, уже принятых Верховной Радой, находится под большим вопросом.

Во-первых, в мае парламентский налоговый комитет, по сути, проголосовал за возврат к жизни одной из главных контрабандных схем — "пиджаков" или "челноков". Во-вторых, вступление в силу норм закона, предотвращающих использование бизнесом беспошлинных почтовых посылок под видом физлиц, пытаются все дальше отсрочить. В-третьих, все еще в законопроектах ходит механизм "кэшбек для покупателя" (инициатива Минфина), который должен был уже вступить в действие с 1 июля 2018 г. Он позволяет с минимальными издержками организовать общественный контроль торговых операций на конечном этапе движения товара. В случае введения этого механизма каждый покупатель сможет самостоятельно проверить, является ли его чек фискальным. И таким образом он не только может выявить нарушителя, но и получить за это компенсацию.

Есть у инициативы "кэшбек для покупателя" еще одна "точка роста": если депутаты успеют принять законопроект до конца года, то поступления в казну от реализации "кэшбека для покупателя" могут стать частичным компенсатором бюджетных потерь от введения столь ожидаемого бизнесом налога на выведенный капитал (НнВК). Позаботится о компенсаторах потерь бюджета трижды попросил президент Украины П.Порошенко, публично подписывая законопроект о НнВК для подачи в ВРУ на недавней встрече с бизнесом.

Антитеневые законы должны быть сохранены и усилены новыми инициативами. Противоположное будет означать, что государство теряет чувство самосохранения, отдавая все больше инициативы своему параллельному антиподу. А тот ведет себя все более агрессивно, захватывая вокруг себя жизненное пространство и плотно окутывая его тенью.