Сюрприз под елочку: автоэлектроимпорт упадет в цене

Под занавес года парламентарии положили под елочку экобонус — по крайней мере на 2018 г. они полностью отменили НДС и акцизный налог на ввоз в Украину электромобилей.

Создается впечатление, что, стимулируя страну к увеличению парка экологически чистого транспорта, депутаты попытались хоть как-то компенсировать свое невыполненное обещание по урегулированию вопроса авто на еврономерах, по большому счету тоже связанного с экологией. Однако сомнения берут, что страна, последнее время массово свозящая со всего мира б/у автомобили, за год успеет пересесть на электрокары…

Важно, что от НДС и акциза освобождаются в том числе и лица, занятые коммерческой деятельностью с использованием электромобилей: службы такси, прокат, лизинг.

Кроме того, действие временного налогового послабления распространяется не только на новые электромобили, но и на подержанные. Первоначально парламентарии предлагали ввести налоговые льготы на пять лет — до 2022 г. Но после поправок, внесенных главой фракции БПП Артуром Герасимовым, сократили срок действия закона до одного года.

Европейский прогиб цен

Если говорить о бизнесе официальных импортеров новых электромобилей, то льготы позволят им приблизить цену электрокаров к цене аналогов на двигателе внутреннего сгорания.

Давайте оценим возможную экономию, предположив, что электроавто стоит приблизительно 40 тыс. евро. Если от этой суммы вычесть фиксированную сумму акциза в 109 евро и 20% НДС, то получим около 32 тыс. евро. Следовательно, экономия составит почти 8 тыс. евро. Понятно, что эта цифра не является абсолютной, на этом примере мы оценочно показали возможный размер экономии. Но цифра вполне сопоставима со стимулами, которые предлагают европейские страны автоэлектролюбителям. Хотя, в отличие от Украины, в странах ЕС нет войны, а экономика гораздо более развита.

Так, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, Норвегия освобождает покупателя электрокара от всех налогов и сборов, в том числе 25% НДС. Нидерланды — от всех регистрационных и дорожных налогов (за четыре года владелец электромобиля экономит 5750 долл.). Исландия — электромобили стоимостью до 52600 долл. от уплаты НДС плюс дает 90 минут бесплатной парковки в центре города. Швеция, Франция и Великобритания предоставляют покупателю правительственный грант (соответственно до 4,5, 6,5 и 6 тыс. долл.). В Бельгии предусмотрена подоходная налоговая скидка 30% от стоимости электромобиля с учетом НДС (максимальный размер скидки — 10 тыс. долл.). Правительство Эстонии с 2011 по

2014 гг. потратило 9 млн евро, выдавая гранты на покупку электромобилей. Германия и Португалия предоставляют правительственный грант — 5400 долл. Правительственные гранты Румынии и Испании эквивалентны 7235 и 8600 долл.

Очевидное снижение цены на новые авто понятно, а как отразится налоговое послабление на цене электромобилей с пробегом? Ведь б/у сегмент составляет около 80—90% всех ввозимых в страну электромобилей. Вот что по этому поводу сказал главред портала "Авто24" Сергей МАТУСЯК.

"Надеяться на то, что б/у электромобили подешевеют на 20%, не стоит. Во-первых, спрос среди украинцев на привоз увеличится, соответственно цены на аукционах в США вырастут. Во-вторых, ранее при растаможке наши граждане сознательно занижали таможенную стоимость, так как именно от таможенной стоимости идет расчет НДС. Соответственно, теперь им нет смысла этого делать, ведь НДС и акциз отменили. В конечном результате вероятное снижение цены составит от 10%, а примерная экономия в абсолютных цифрах — 1—2 тыс. долл. При этом замечу, что инфраструктура (сети электрозарядных станций. — В.С.) у нас в стране одна из лучших в Восточной Европе. Лучше, чем в России и Польше. И будет развиваться еще больше".

Автоэлектропарк удвоится

Снижение цены — хороший стимул для роста рынка. Уже на данный момент, по информации AUTO-Consulting, общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, превысил

4 тыс. единиц. При этом только за последние восемь месяцев т.г. он удвоился. Лидерами по количеству электрокаров являются Киев и область — почти 30% рынка. Далее идут Харьков — 20% от общего количества импортированных электрокаров, Одесса — 18%, Днепр — всего 6%. Если динамика продолжится, то к концу 2018 г. парк электромобилей вполне может снова удвоится, составив более

8 тыс. единиц.

То, что тенденция к росту импорта электромобилей заложена не на один год, нет никаких сомнений. Но как-то обидно за отечественного производителя, который тоже хочет и может выпускать электрокары или хотя бы комплектующие к ним. А вот для него льготы законом не предусмотрены, стало быть, 20% НДС делают его неконкурентоспособным импорту. То есть ему придется подождать, пока другие наладят свое производство и поделят между собой перспективный авторынок?