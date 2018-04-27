Субъективный оптимизм?

Как это ни странно звучит, но на сегодняшний день отечественные предприятия различных видов экономической деятельности на полном серьезе ожидают оживления деловой активности. Во всяком случае, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей украинских предприятий, проведенного НБУ в первом квартале 2018 года. Опрос Нацбанка засвидетельствовал, что ожидания украинского бизнеса касательно макроэкономической ситуации в стране стали более оптимистичными. Более того, индекс деловых ожиданий предприятий на следующие 12 месяцев достиг самого высокого уровня со второго квартала

2011 года — 120,6%.

Также нельзя не заметить, что бизнес повышает оценки текущего финансово-экономического состояния своих предприятий уже седьмой квартал подряд. Т.е. уже практически два года как 88% опрошенных оценивают свое финансово-экономическое положение как "удовлетворительное" или "хорошее". Причем число опрошенных, оценивших его как "хорошее", возросло с 20 до 22%. Возросло и количество компаний, которые оптимистично настроены относительно изменения своего финансового состояния. Если в предыдущем квартале прогнозировали его улучшение 24%, то сейчас такие ожидания демонстрирует 29% предприятий. Попытаемся обнаружить объективные факторы, которые поспособствовали этому бизнес-оптимизму.

Опрос НБУ демонстрирует, что ныне потребности предприятий в заемных средствах — самые высокие с начала проведения опросов. Значительная часть респондентов планирует привлечение новых банковских кредитов для финансирования своей деятельности в ближайшее время. По-прежнему компании, планирующие брать банковские кредиты, предпочитают национальную валюту. По оценкам бизнеса, сдерживающими факторами для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, чрезмерные требования к залогу и слишком сложные процедуры оформления документов.

При этом НБУ в своем отчете акцентирует: "Увеличение инвестиционных расходов, которое ожидают предприятия всех видов экономической деятельности, бизнес планирует профинансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций".

Понятно, что оптимизм насчет своего собственного экономического будущего создает для предприятий основу и для ожиданий активного роста объемов производства в целом в Украине. Такие прогнозы бизнес дает два года подряд. Об этом заявил каждый третий из респондентов опрошенных предприятий, и еще 50% компаний считают, что объем производства в стране останется на нынешнем уровне. Наиболее оптимистично настроены представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства.

И этот субъективный оптимизм не случаен — он подтверждается объективными факторами.

Рекорды

валютного укрепления

Как и ранее, главным фактором, укрепляющим веру украинских бизнесменов "в светлое будущее", является сохранение стабильности гривни по отношению к доллару. Между прочим, по данным ежеквартального исследования информационно-аналитического центра ГК FOREX CLUB, украинская национальная валюта оказалась одной из самых устойчивых, если рассматривать валюты 12 стран СНГ. На первом месте по укреплению относительно доллара оказался грузинский лари (+6,4%), а на втором — украинская гривня (+5,4%). Замкнул тройку лидеров казахстанский тенге (+4%).

По оценкам НБУ на 12 апреля, на межбанковском валютном рынке с начала текущего года гривня по отношению к доллару США укрепилась на 8%. При этом мы помним, что госбюджет-2018 построен на прогнозе курса 30,1 грн за один доллар США на конец 2018 года.

Не будем забывать также о повышении учетной ставки со стороны НБУ до 17%, что сделало гривневые гособлигации более привлекательными для инвестиций. Вместе с тем поддержку гривне оказали сильный евро и благоприятная конъюнктура на глобальных сырьевых рынках. Будем надеяться, что поддержку национальной валюте окажут сезонные факторы и высокая учетная ставка, что положительно отразится на всем бизнесе страны.

Украинский индекс UX — рекордсмен мирового фондового рынка

Не стоит забывать и о фондовом рынке: даже при всех недостатках украинского рынка ценных бумаг, он уже третий год подряд уверенно удерживает тенденцию к повышению. Стоит вспомнить, что еще в начале 2018 года аналитики агентства Bloomberg констатировали, что Украина — вообще рекордсмен мира 2017 г. по росту фондового индекса UX, увеличение которого только за прошлый год составило 80%.

Тут, ради справедливости, надо заметить, что в 2017 году рост фондовых индексов наблюдался в подавляющем большинстве стран цивилизованного мира. Разница лишь в том, что у нас этот рост происходит фактически на дне возможностей, а у них давно достиг потолочных значений. Поэтому в 2018 г. украинский фондовый индекс продолжает расти, а мировые индексы, дрогнув, "клюнули" вниз.

Ускорение роста ВВП

до 2,3%

Еще один объективный фактор, сказывающийся на настроениях бизнеса, — ускоренный рост ВВП. В первом квартале 2018 года он составил 2,3%. Конечно, мы помним о низкой базе сравнения прошлого года, что связано с влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий прошлого года. Тем не менее, нельзя не согласиться с экспертами, в том числе Нацбанка, утверждающими, что именно внутренний спрос стал основным фактором экономического роста.

"Частное потребление поддерживали дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018-го, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств… О дальнейшем росте инвестиций свидетельствовало, в частности, ускорение роста объемов производства продукции машиностроения, в частности автомобильной и железнодорожной", — считают в НБУ.

Наконец, Госстат в конце марта текущего года улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2017 года до 2,2% с 1,8, в третьем — до 2,4% с 2,1, во втором — до 2,6% с 2,3 и в первом — до 2,8% с 2,5. А НБУ в свою очередь сохранил прогноз ускорения роста реального ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5 в 2017 году.

Еще больше

единого налога

Наконец, прямым свидетельством улучшения бизнес-климата является резкий рост поступления единого налога от физических лиц — предпринимателей (ФЛП), который идет рука об руку с увеличением новых госрегистраций малого бизнеса. Так, по данным Государственной фискальной службы, в первом квартале 2018 года ФЛП уплатили единого налога больше на 1,1 млрд грн (увеличение на 27,8%), доведя общую квартальную цифру до 4,9 млрд грн. При этом количество зарегистрированных плательщиков единого налога увеличилось на 138,3 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года…