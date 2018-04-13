Сохранить и приумножить

В Верховной Раде полным ходом идет работа по реформированию пенсионной системы. Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения принял решение включить в повестку дня восьмой сессии ВР законопроект № 6677 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно введения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования", и даже готов его принять за основу по итогам первого чтения.

Притом, что Комитет в том же решении от 27.02.2018 г. прямо признает существующие ныне риски по сохранению и возращению накопленных средств пенсионерам: "Главной проблемой накопительной системы является сохранение накоплений…" И еще: "Что касается механизма сбережения накоплений, то сначала необходимо предусмотреть урегулирование вопросов обеспечения эффективного функционирования рынков капиталов". Если введение обязательного пенсионного накопления предусматривается с января 2019 года, то непонятно, когда же успеют наладить эффективное функционирование рынков капиталов. Ни один из опрошенных нами специалистов компаний по управлению активами не знал даже об инструментах инвестирования, которые собирается использовать государство в накопительной пенсионной системе. А ведь им эти пенсионные деньги придется инвестировать.

Сколько нужно платить?

Откровенно узким местом в накопительной пенсионной реформе является сохранение и приумножение собранных у населения средств для его будущих пенсий. Главное — еще до начала действия второго уровня пенсионной системы правильно определить, куда можно аккумулировать этот финансовый инструмент. Именно над этим вопросом в первую очередь нужно работать. Вместо этого чиновники, в том числе Министерства социальной политики, ведут спор, вовлекая в него СМИ, например, о проценте обязательных отчислений — в диапазоне от 2 до 15%.

Их стандартный ответ о размере будущей пенсии: "Размер накопительной пенсии будет зависеть от того, сколько человек будет платить накопительному пенсионному фонду".

Хотя нетрудно понять, что можно и всю зарплату отдать, но при этом остаться без достойной пенсии, если деньги не будут надлежащим образом хотя бы защищены от обесценивания. Об инвестиционном доходе пока даже не говорим.

Давайте вспомним, что украинская денежная единица за 21 год своего существования (гривна была введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 г.) обесценилась по отношению к доллару США почти в 15 раз. (Она начиналась с курса НБУ 1,76 грн/долл. США, на момент написания статьи этот курс — 26,06 грн/долл.) До гривны, когда ходили карбованцы, было еще веселее. Достаточно сказать, что при введении в оборот гривны она оценивалась в 100 000 крб, т.е. 10 грн — это уже миллион. А что сейчас можно купить на 10 грн? Даже килограмм хлеба не купишь… Нам кажется, это серьезное предупреждение тем, кто печется только о собирании денег, а там — будь что будет.

Еще одно напоминание для тех, кому невтерпеж: размер минимальной заработной платы. Так вот в начале 2000 г. этот размер был равен… 90 грн. Сегодня, спустя 18 лет, минимальная заработная плата в Украине достигла 3723 грн, т.е. выросла более чем в 41 раз. Любопытно, сколько нужно было бы отчислять с зарплаты в 90 грн, чтобы спустя десятилетия накопить на достойную пенсию. А ведь пенсионные деньги сегодняшней молодежи будут храниться 30 и более лет, т.е. гораздо дольше, чем существует на сегодняшний день независимое государство Украина.

Куда вкладывать?

Во всем мире одним из традиционных инструментов для сохранения и приумножения пенсионных денег является фондовый рынок. Нельзя сказать, что у нас об этом не знают. Во всяком случае, разработчики законопроекта № 6677 не забыли о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Но вспоминают о ней как о регуляторе-администраторе негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами. А этого мало. Ведь чтобы администрировать, нужно, чтобы в стране существовал реальный дееспособный фондовый рынок. В противном случае нужно рассматривать вопрос инвестирования в ценные бумаги иностранных эмитентов, а это, считай, инвестирование в экономику чужих стран, уплата там налогов, создание там, а не в Украине, благосостояния.

Только в случае, если у нас будет хорошо развитый рынок ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды через компании по управлению активами смогут в него инвестировать собранные у людей средства. А это, в свою очередь, обеспечит мощный инвестиционный толчок для динамического роста экономики Украины и одновременно оживления фондового рынка. Однако "законопроектом не предусмотрено комплексное урегулирование вопросов эффективного функционирования рынков капитала, повышение качества обслуживания потребителей финансовых услуг, в том числе пенсионных фондов, что является важным условием запуска накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования". И это тоже утверждает в своем решении к законопроекту № 6677 профильный комитет ВР.

Аутсайдер-рекордсмен

Прежде чем начать вкладывание пенсионных денег, стране нужно подготовить свой фондовый рынок, обеспечить достаточные объемы предложений ценных бумаг. Сделать так, чтобы отечественные предприятия выходили на него с продажей ценных бумаг, не рискуя при этом столкнуться с рейдерским захватом. Кстати, при всех недостатках украинского рынка ценных бумаг, он уже третий год подряд удерживает тенденцию к повышению. Стоит вспомнить, что еще в начале 2018 года аналитики агентства Bloomberg констатировали, что Украина — вообще рекордсмен мира 2017 г. по росту фондового индекса UX, увеличение которого за прошлый год составило 80%.

Тут, ради справедливости, надо заметить, что в 2017 году рост фондовых индексов наблюдался в подавляющем большинстве стран цивилизованного мира. Разница лишь в том, что у нас этот рост происходит фактически на дне возможностей, а у них достиг потолочных значений. Поэтому в

2018 г. украинский фондовый индекс продолжает расти, а мировые индексы, дрогнув, сдвинулись вниз.

Так что шансы у нас есть. Очень бы хотелось, чтобы пенсионные деньги, попав на хорошо подготовленный фондовый рынок, стали и его драйвером, и помогли реанимировать экономику всей страны.

Комментарий эксперта

Алексей Сухоруков,

управляющий директор инвестиционной группы "УНИВЕР":

— Рост индекса (фондового индекса UX. — В.С.) наблюдается, но по отношению к гривне. Это, конечно, хорошо, но если смотреть на долларовый эквивалент, мы пока еще не восстановили его даже на уровень начала 2014 года.

До сих пор наш фондовый рынок отличался от множества даже развивающихся рынков тем, что у нас внутреннего инвестора не было как класса, т.е. частных инвесторов было немного, поэтому "длинные" деньги инвестора отсутствовали. И вот как раз второй уровень — это тот самый долгосрочный ресурс, который может внести на рынок позитивные ноты... Второй уровень будет стартовать в январе 2019 г., но пока нет понимания, как он будет работать, во что можно будет инвестировать, можно ли будет инвестировать в акции или нет. Очень вероятно, что на первом этапе будет запрет. Скорее всего, на начальном этапе разрешат инвестировать в государственные бумаги, облигации. Но давайте дождемся понимания, как это все будет сконфигурировано в конкретных требованиях нормативных документов, т.е. что можно покупать, а что нельзя, каковы условия, и т.д.

Справка

Второй уровень пенсионной системы — обязательный накопительный. Он предусматривает, что работники или работодатели от их имени, а иногда — самозанятые лица уплачивают взносы в накопительный пенсионный фонд. Взносы учитываются на индивидуальных пенсионных счетах, средства инвестируют в различные финансовые инструменты. После выхода на пенсию участник системы получает право на пенсию из накопленной суммы взносов и инвестиционного дохода.