Соцпреды: благая идея или способ выживания?

Нынче это явление предполагает смягчение социальных проблем на условиях самоокупаемости и включает поиск возможностей для открытия соцпредприятий, способных решать социальные проблемы. Как видим, социальной составляющей немало. Но на практике отечественным соцпредам приходится балансировать, чтобы удерживаться на социальных рубежах. И если они рассчитывают на некоторые послабления (ведь занимаются-то благородным делом), их пыл быстро охлаждают: "Вы же бизнесмены, стало быть, получаете доход? Значит, и спрос — по полной". Подобная картина и во взаимоотношениях с масс-медиа, обратившись в которые за поддержкой, соцпреды, как правило, слышат: "Вам — в отдел рекламы". Так кто же они — прагматичные бизнесмены или щедрые благодетели?

Перемен требуют наши сердца

Социальное предпринимательство — признанный в мире специфический вид предпринимательства, направленный на создание социальных и экономических благ. Несмотря на свой молодой возраст (в пределах четверти века), оно стало популярным наравне с такими признанными направлениями развития предпринимательства, как благотворительность, венчурная филантропия, корпоративная соцответственность. Именно при помощи социального предпринимательства фиксируются попытки решить проблемы в секторах общества и экономики, не охваченных государством и традиционными предприятиями, и на которые не обращается внимание из-за отсутствия средств, знаний, навыков или из-за бесперспективности получения значительных экономических выгод.

По мнению координатора программы ChildFund Deutschland в Украине Богдана Андрощука, "социальное предпринимательство в первую очередь — нестандартный подход, инновация и ответственность за общество и отдельных его представителей. Но для того, чтобы человек мог взять на себя ответственность, мог стать двигателем и индикатором улучшений и общественных изменений, нужно создать для него условия и пространство. Поэтому социальное предпринимательство требует эффективной идеологии, адвокации, внимания масс-медиа, позитивных примеров, критического подхода и открытости для общества".

В Украине это явление поэтапно прошло все "болезни роста". В 1991 г. был принят Закон "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", ст. 14 которого дает возможность организациям, представляющим людей с особыми потребностями, создавать хозпредприятия. В 2004 г. "Сеть гражданского действия в Украине (USAN) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) реализовала проект "Социальное предпринимательство в Украине". С этого времени словосочетание "социальное предпринимательство" вошло в отечественный лексикон, а только за последующие три года программой USAN было поддержано грантами около трех десятков проектов создания соцпредприятий в нашей стране.

В 2010 г. по инициативе Британского совета в Украине был создан консорциум "Содействие развитию социального предпринимательства в Украине". В последующие три года им было поддержано создание четырех ресурсных центров развития социального предпринимательства в таких городах, как Киев, Донецк, Сокаль, Симферополь.

Знаковым для развития соцпредпринимательства в Украине стал 2013 г., а показательным — первый Всеукраинский форум социальных предпринимателей. В нем участвовала сотня человек, из которых… лишь четверть реально представляли социальные предприятия. Добрая половина — общественные организации, остальные — донорские, образовательные, научные и госструктуры. Но маховик был запущен. В 2015 г. Western NIS Enterprise Fund (США) открыл программу социнвестирования, целью которой стало предоставление финансовых ресурсов для развития соцпредприятий в виде кредитов от 5 до 10% годовых через коммерческие банки в Украине.

Актуальность проблемы соцпредпринимательства подтвердила сама жизнь. В связи с военными действиями на Востоке Украины появились новые уязвимые группы населения: внутренне перемещенные лица и участники боевых действий, нуждающиеся в помощи в быту и в поиске рабочих мест. Многие международные донорские организации создали специальные программы для такой категории людей с целью открытия ими собственных предприятий, что стало поддержкой развития отечественных соцпредприятий.

Все не зря

Белоцерковское учебно-производственное предприятие общества слепых на Киевщине — не совсем типичное соцпредприятие. С 1933 г. здесь занимались изготовлением чернил и синьки, а с конца 60-х минувшего столетия начали производство низковольтной электротехпродукции. Во времена СССР изготавливали сигнальную арматуру и электродетали. Но в первые годы независимости страны производство резко упало, и чтобы улучшить финансовое состояние, тут пошли на смену приоритетов — изготовление товаров широкого потребления и их реализацию на международном рынке машиностроительной и лифтостроительной сфер. Главная проблема — ограниченный рынок сбыта в Украине.

Впрочем, предприятие взяло курс на поиск заказов, разработку и изготовление электротехнической продукции и ее сбыт. А еще — на поддержку и реабилитацию людей с проблемами зрения, инвалидностью. Белоцерковское УПП УТОС более восьми десятилетий известно своими мероприятиями по социально-трудовой, медицинской и профессиональной реабилитации инвалидов — граждан Украины, которые не могут конкурировать на рынке труда.

А предприниматель Андрей Ивчатов завершил карьеру в страховании и продал дом, чтобы вместе с женой помогать детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с аутическими расстройствами. Он — сооснователь фитнес-центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата "Самотужка" и фитнес-центра Fit4kid. "Самотужка" — бизнес мой и моей жены Тани, — рассказал Андрей. — Нам пришлось менять свою деятельность. Решили создать бизнес, основанный на навыках жены, — это реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Она занималась акробатикой, работала в цирке, училась в университете физвоспитания, в Китае обучалась работе с детьми с ДЦП. Когда ей предложили заниматься с таким ребенком, у нее получилось, и мы стали обсуждать, как сделать бизнес".

Супруги понимали, что реабилитация имеет несколько составляющих: физическая, социальная, психологическая и медикаментозная. А они работали только с физической, поэтому придумали делать ее в формате фитнес-центра. Ведь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата физкультура и массаж необходимы постоянно, значит, надо создать условия. Нанимали молодежь для проведения занятий в игровой форме, т.к. тренировка может быть тяжелой. Также решили делать небольшие центры, приближенные к комфортному фитнес-центру. Нужна была реклама — мы напечатали флаера и раздавали их возле спецшкол. Первый клиент пришел именно так и привел знакомых: "сарафанное радио" сработало.

В качестве соцсоставляющей мы предоставили услугу лечебной физкультуры в игровой форме, причем качественную, доступную и регулярную. К тому же смогли за счет своей бизнес-модели сделать низкую цену, — родители платят разово. И еще здесь дают работу пенсионерам, людям с инвалидностью. Супруги поняли, что все не зря, когда каждую неделю приходили на занятия по два—три новых человека. В апреле 2017 г. решили открыть вторую точку. В месяц у них занимаются более 300 детей — с аутическим расстройством, мышечной недостаточностью и заболеваниями, влияющими на физическую активность. А в 2018 г. открыли фитнес-центр для детей Fit4Kid. По словам организаторов, соцбизнес не может быть большой, чаще — средний или малый, поэтому приходится быть и директором, и главным администратором, решать много вопросов. Но это — пример детям и мотивация. Плюс благодарность родителей детей.

Кто во что горазд

Международные организации, работающие в Украине, стимулируют спрос на соцпредпринимательство, зарекомендовавшее себя как действенный механизм решения социальных проблем за рубежом. Такой процесс за почти полутора десяток лет сформировал в Украине предложения в разных направлениях. Однако проанализировав имеющиеся примеры социального предпринимательства, нельзя не заметить существенные проблемы, тормозящие его развитие.

В числе главных — все то же пресловутое "советское прошлое", сформировавшее уверенность в том, что государство позаботится обо всех. Как следствие — потребительское отношение и равнодушие ко всему, что не касается каждого лично.

Разное понимание соцпредпринимательства, отсутствие внятного обозначения этого явления в отечественном законодательстве вынуждает большинство представителей бизнеса, общественных институтов пропагандировать собственное понимание этого явления "кто во что горазд". Есть примеры, когда предприятия работают, за счет собственных доходов решают все социальные проблемы в громадах, но вовсе не идентифицируют себя как социальные. А рядом с ними — предприятия, хорошо разрекламировавшие себя именно как социальные, отнюдь не отвечающие всем критериям такого рода бизнеса.

Между тем, по мнению президента фонда "Восточная Европа" Виктора Ляха, "социальное предпринимательство — прекрасная возможность зарабатывать и делать вклад в развитие общества. Конечно, эффективное управление предприятием — это наука, требующая постоянной работы над собой. Социальное предпринимательство, как и обычный бизнес, тоже руководствуется определенными правилами и законами, и для его успешного ведения необходимо владеть конкретными знаниями и навыками".

Но ведь не боги горшки обжигают. Поэтому все чаще в Украине появляются необычные предприятия: "Кранчи с любовью" в Черновцах — источник здорового питания — создается молодыми людьми с инвалидностью; "Особенное путешествие" в Киеве — мир экскурсий для семей, воспитывающих детей с инвалидностью; "При деле" в Киевской области — рабочие места для лиц с инвалидностью в сфере выращивания экологически чистой и органической продукции; "Буківничка" во Львове, где, покупая книгу, нуждающиеся дети получают вторую в подарок; Klein в Ровно — логопедическая студия, работающая для радости общения всех детей; "Безглютеновая жизнь" в Одессе — для тех, кто придерживается безглютеновой диеты; семейный клуб "Ладони" в Кривом Роге — для психологической реабилитации семей.

Примеров социального предпринимательства становится все больше. Разве эти и им подобные энтузиасты не заслуживают поддержки?