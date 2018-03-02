Помощники-манипуляторы на рынке аренды жилья

Снять квартиру в эпоху Интернета, как ни странно, стало сложно... без участия риелтора. Ведь 95% т.н. прямых объявлений об аренде квартир на сайтах, в газетах и даже просто на столбах выставляются посредниками (риелторами), а не самими арендодателями. Странно? Однако позвонив по любому указанному номеру телефона в объявлении, вы в большинстве случаев попадаете к посредникам, которые сумели, не хуже хакеров, подчинить возможности Интернета для своих манипуляций, не оставляя шансов соискателям на прямую аренду квартир.

В результате риелторство из услуг по оказанию платной помощи на рынке аренды недвижимости на глазах превращается в навязываемый вид услуг, в прослойку, обложившую рынок данью, обойти которую становится очень непросто. Так за что платят риелторам комиссию арендаторы?

Оказывается, получить клиента элементарно просто. Например, посредники тиражируют объявления с несуществующими (липовыми) квартирами и своим номером телефона. Цель подобных объявлений — нацепить жертву на крючок, чтобы дальше продолжить работу уже по реальным предложениям. И если потенциальный арендатор позвонит, чтобы справиться о понравившейся квартире, то ему скажут, что она уже арендована, но есть другая, еще лучше, и он может ее посмотреть. В итоге путем таких несложных манипуляций риелтор может воздействовать на рынок аренды, искусно влияя на стоимость предлагаемого жилья.

С подобным креативом столкнулся студент Евгений Павлик из Запорожья, который на протяжении недели подбирал себе жилье для аренды, — похожие друг на друга как близнецы объявления появлялись каждый день.

"Объявление только выложили в Интернете, звонишь, говорят, уже арендовали, а взамен предлагают другой вариант, но цена уже значительно выше. Также я заметил, что риелторы любят создавать ажиотаж, дескать, есть еще желающие, и нужно скорей хвататься за этот вариант. Выход один, чтобы не кормить посредников, — поиск собственников квартир, сдающих напрямую. Половина от стоимости месячной аренды того стоит".

Комиссия за посредничество в 50% от стоимости месячной аренды квартир делает и так недешевую аренду жилья еще дороже. Например, столица Украины и без этого вошла в десятку столиц-лидеров по соотношению стоимости аренды к средней заработной плате.

Если верить уважаемому Bloomberg, средняя стоимость аренды жилья в Киеве составляет 609 долл. в месяц, или 213% средней заработной платы (286 долл.). Не очень веселая картина. Для утешения отметим, что например, по данным сайта Numbeo.com, цены на аренду кажутся более демократичными, чем у Bloomberg. Так, стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет 428,65 долл., в спальных районах — 233,45 долл. А в реальной жизни однокомнатку в Киеве можно снять и за 5 тыс. грн/месяц.

Первое место в рейтинге Bloomberg (по соотношению стоимости аренды к средней заработной плате) заняла столица Венесуэлы — Каракас. Там стоимость жилья в 14 раз превышает среднюю заработную плату. В первую десятку также вошли Ханой, Мумбаи, Буэнос-Айрес, Богота, Москва, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай.

Еще одна не менее увлекательная уловка — списки квартир с прямыми контактами. Их продают бесстрашные риелторы, не выходя из офиса. Они приглашают клиента в офис и просят оплатить 500—800 грн за доступ к базе квартир, убеждая его, что, воспользовавшись этой базой, он точно найдет себе жилье. И даже подписывают договор, хотя данные базы устаревшие и зачастую неактуальные.

Даже интернет-ресурсы, предоставляющие возможность бесплатно поместить частное объявление, используются манипуляторами как инструмент блокировки объявлений от собственников жилья. Ведь созданные на сайтах объявлений т.н. "кнопки" для выявления и блокировки мошенников, теперь умело используются для манипуляции риелторами. В результате за помощью в сдаче квартиры к риелторам вынуждены обращаться и хозяева жилой недвижимости.

"Впервые я с этим столкнулась, когда решила попробовать сдать "однушку". Воспользовалась популярным сайтом, дала объявление. Однако не прошло и часа, как мое объявление заблокировали. Я получила уведомление, где администратор сайта ссылался на жалобы, из которых следует, что якобы цена не соответствует реальности", — рассказала киевлянка Светлана Ном.

Дружно "забанив" объявления от хозяина, не очень разборчивые в заработках риелторы пытаются сами выйти на связь с владельцем квартиры, предлагая выставить объявление о ее аренде за более высокую сумму (выше на тысячу или две). Очень убедительные риелторы стараются создать такие условия, чтобы собственник жилья согласился и подписал договор по оказанию риелторских услуг, в котором значится пункт о запрете размещения прямого объявления. Выгода от такого сотрудничества меркнет, когда сдача квартиры в аренду затягивается. Особенно это касается отопительного периода, когда, кроме потерь от простоя, собственник квартиры вынужден оплачивать коммунальные платежи на большие суммы.

"Как сейчас помню: "…работайте с нами, мы защитим ваши интересы, — говорил риелтор. — Мы сдадим вашу квартиру по лучшей цене". В итоге я потеряла три недели, и они сдали квартиру по цене ниже той, о которой договаривались", — отмечает Светлана Ном.

Увы, рассчет получить в лице риелтора надежного помощника, заплатив за его услуги определенную сумму денег, в нашей стране не всегда просто реализуем. Под маской опытного и многообещающего риелтора может скрываться умелый манипулятор.