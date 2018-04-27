Некому заказывать…

Для отечественной экономики и ее конкурентоспособности на мировом рынке важно развивать в первую очередь высокотехнологичные производства. Это позволит не только создать новые рабочие места, обеспечить приток инвестиций, но и одержать победу в экономической конкуренции и в войне на Востоке.

Еще в советское время в Украине функционировали мощные производства изделий электроники и комплектующих. Конечно, — с перекосами в сторону оборонной промышленности. Советская электроника по своим параметрам значительно уступала зарубежным аналогам. Тем не менее выпускался широкий ассортимент электронной техники. Однако все это было смыто перестроечной волной и нахлынувшим китайским ширпотребом. От некогда мощной индустрии не осталось и следа. В ZN.UA поднималась тема производства электроннной продукции в Украине, и не просто ширпотреба, а в том числе и для оборонных целей. Это было 14 лет назад, много воды утекло с тех пор, прокатились две революции, идет война на востоке Украины. Но ситуация в сфере науки и передовых разработок для производства стала еще плачевнее. Множество ученых выехало за рубеж и работает в ведущих университетах и других учреждениях, поднимая технологический уровень других стран. При этом все же остались коллективы, способные создавать современные разработки, столь необходимые для индустриализации Украины.

Тепловизоры для армии

Украинская армия, ведущая боевые действия на востоке Украины, сегодня остро нуждается в приборах ночного видения. Нынешние поставки Министерству обороны тепловизоров от различных фирм во многих случаях не соответствуют требуемому уровню качества. Часть из них предназначены исключительно для бытовых целей.

Дело в том, что согласно Вассенаарским договоренностям, принятым в 1996 г., западные страны не поставляют или поставляют с ограничениями Украине технику двойного назначения. Кстати, при этом Украина является участником соглашения, то есть имеет возможность и должна активнее, на государственном уровне, договариваться с другими странами о предоставлении таких технологий.

А имеем прямо противоположный эффект: западные компании зачастую ограничивают параметры техники, используемой для двойного применения. Так, например, не поставляют приборы ночного видения с частотой кадров более 9 Гц (то есть всего девять кадров в секунду), чтобы они не применялись в военных целях. А такая низкая частота сильно ухудшает отображение движущихся объектов и уменьшает эффективность применения приборов в боевых условиях. Кроме того, часто даже заявленные параметры поставляемой техники не соответствуют их реальным характеристикам.

Поэтому представляется важным использовать имеющийся потенциал профильных научных учреждений и в плане консультаций при закупке новой техники, и для сертификации поступающего оборудования.

"Действительно, структуры, связанные с Минобороны, проявляют заинтересованность в тестировании и подтверждении параметров поставляемых приборов ночного видения. В нашей лаборатории имеется разнообразное оборудование для измерения характеристик приборов технического зрения инфракрасного, видимого и терагерцового диапазонов. К тому же у коллектива имеется большой опыт работы по разработке систем видения", — отмечает Вячеслав Забудский, старший научный сотрудник Института физики полупроводников НАН Украины, кандидат физико-математических наук.

Собственный тепловизор в отделе Института физики полупроводников под руководством члена-корреспондента НАНУ, профессора Федора Сизова был разработан еще в 90-х годах прошлого века. Тогда для его производства использовались собственные матричные фотоприемники размером 128х128 элементов с параметрами на уровне мировых. Разработка демонстрировалась на многих выставках и вызвала большой интерес, но так и осталась не внедренной в производство.

"Главная проблема, стоящая перед высокотехнологичным научно-производственным комплексом, заключается в том, что в Украине умерла промышленность по изготовлению элементной базы электроники. Осталась только пара заводов. Некому заказывать, как у нас разработки, так и нам — изготовление определенных модулей", — говорит заведующий лабораторией ИФП НАНУ, кандидат физико-математических наук Владимир Рева.

Однако необходимость в собственном производстве приборов ночного видения снова возникла в

2014 г., с началом войны на востоке Украины.

"В 2014—2015 гг. мы предлагали восстановить производство тепловизорных приемников. По нашим подсчетам, это требовало 15—20 млн долл. К сожалению, процесс не был запущен, хотя, по сведениям, имелись западные источники финансирования", — подчеркивает Рева.

Несмотря на четыре года войны и якобы понимание проблем со стороны западных партнеров, поставка высокотехнологичного оборудования для Украины остается закрытой.

"Мы можем покупать тепловизоры с высокой кадровой частотой до 60 Гц только при наличии специального разрешения. После того как мы приобрели в США такой прибор для проведения исследований, к нам через два года приезжали представители Госдепа — проверить, как он используется", — говорит Федор Сизов.

Герман Богапов

Увидеть невидимое

В Институте физики полупроводников за последние годы разработаны и другие технологии визуализации, которые могут найти широкое применение в различных сферах. О том, что они весьма актуальны, говорит уже 15-летний опыт сотрудничества с ведущими китайскими научно-исследовательскими центрами.

Так, коллектив перешел к изучению новых и актуальных систем видения в терагерцовом диапазоне. С одной стороны, исследования показали, что пассивные приборы массового применения в этом диапазоне получить нельзя, но можно создавать специальные приборы активного видения, например, для обнаружения опасных веществ в посылках и конвертах, методом сканирования, по типу рентгеновских установок в аэропортах.

Еще одно направление — разработка высокочувствительных приемников излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра. Это направление — очень актуально, поскольку все производители смартфонов бьются над тем, чтобы их камеры снимали при слабом освещении, а еще лучше — в полной темноте.

В этом направлении также есть определенные достижения, например, был разработан прибор на основе ПЗС матриц (ПЗС — прибор с зарядовой связью) с электронным умножением, позволяющий получить изображения достаточно высокого качества в условиях очень слабой освещенности. Испытаниями подтверждено, что почти при полной темноте, только при освещении от звездного неба, при наличии соответствующей оптики можно наблюдать и идентифицировать объекты на расстоянии до 200 метров. Эта методика перспективнее, чем ныне используемая производителями гаджетов, ведь они для получения изображения фиксируют несколько кадров и используют вторичные датчики камер. А используя разработанные приемники, можно снимать не только фото, но и видео с телевизионной частотой кадров.

Опять же, в такой технике заинтересованы и украинские военные. В письме от В.Гордиенко, главного конструктора предприятия, принадлежащего Укроборонпрому, говорится: "Государственное предприятие Научно-производственный комплекс "Фотоприбор" заинтересован в проведении исследований и разработке фотоматриц ПЗС с электронным умножением и в экспериментальной разработке приборов видения на их основе, которые функционируют в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра. Предприятие готово провести необходимые испытания параметров образцов таких устройств на своей базе с целью возможного применения в приборах двойного назначения".

И уже по результатам испытаний был подписан протокол с выводами: "Разработанная камера имеет чувствительность не хуже, чем чувствительность электронно-оптического преобразователя (ЭОП) поколения 2+. И может быть рекомендована по замене ЭОП 2+ поколения при модернизации приборов ночного видения бронетанковой техники".

Герман Богапов

Собственное производство

Сегодня, например, те же США и Китай, обладают мощными центрами разработки и крупными производствами, как в частном, так и в государственном секторе. Но в мире достаточно небольших стран, в той же Европе, где работают исследовательские центры, а производства готовой продукции размещены в других странах. Возможно, данный опыт надо перенять и Украине, то есть разрабатывать новые технологии в отечественных НИИ, а готовую продукцию выпускать, например, на крупных китайских фабриках или европейских предприятиях.

"Когда дело касается высоких технологий двойного применения, в Европе или США требуется получение лицензий и всевозможных разрешений. То же касается и Китая, возможно, в меньшей степени, но зачастую можно не получить требуемое качество продукции", — отмечает Владимир Рева.

С одной стороны, китайские фабрики готовы сегодня выпускать в массовых масштабах в первую очередь потребительскую электронику, с другой — у них сейчас зачастую не получится это делать дешевле, чем в Европе, из-за роста зарплат китайских специалистов, а с третьей — они способны быстро скопировать технологии и наладить производство под

своей маркой.

Поэтому создавать предприятия для разработки и выпуска высокотехнологичной продукции, особенно двойного назначения, необходимо однозначно в Украине.

Но что делать, если ранее мощные научно-производственные предприятия распродали свои площади, коллективы стареют, а молодежь уезжает за границу? Ответ прост и сложен одновременно, и лежит на поверхности: инвестировать в перспективные разработки, в производство элементной базы и готовых приборов, в кадровый потенциал. Привлекать действующие группы ученых из различных отечественных научно-исследовательских институтов и талантливую молодежь, которой можно будет предложить достойную зарплату. Тесно сотрудничать со специалистами из других стран.

Возможно, имеет смысл создать специальный технопарк, который имел бы полностью замкнутый цикл как разработки, так и производства элементной базы и готовых приборов. В то же время централизованная закупка технологий и оборудования для производства позволит оптимизировать расходы.

И необходимо понимать, что военные хотят получить то, что сразу стреляет или в данном случае снимает, а не инвестировать в то, что будет получено через 5 или 10 лет. Поэтому необходим диалог всех заинтересованных лиц — от разработчиков до Кабмина и президента страны.