Кооперативный "вакуум"

Усилия по развитию кооперативного движения, как и набирающее силу противодействие этому процессу, пронизывает весь ход земельной реформы.

А в преддверии предполагаемого запуска глобального земельного рынка противоборство принимает еще более острый характер.

Инструмент для баланса

Земельная реформа, когда более 7 млн селян получили земельные и имущественные паи, создала ситуацию, при которой кооперирование стало не только возможным, но и крайне необходимым. Но к реформаторскому рулю селян, особенно тех, которые нацелились на выведение своих паев из общих массивов и последующее внедрение кооперативных начал, так и не допустили. Лицемерные призывы реформаторов о недопущении дробления колхозно-совхозных полей на мелкие участки привели к засилью уродливо разрастающихся латифундий. Конкурировать с ними более мелким структурам не по силам. Перед сельхозпредприятиями нависла угроза если не поглощения, то полной зависимости от агрохолдингов. И если этому напору представители малого и среднего агробизнеса не противопоставят кооперацию как инструмент экономического баланса, то непомерно разрастающиеся агрокорпорации будут и далее вести свою игру, расширяя растущие земельные банки, усиливая экономическое давление, временами переходящее в прямой рэкет.

Неблагополучное состояние кооперации в отечественном агропроме вполне объяснимо. К развитию этих структур в Украине приступили с большим опозданием, лишь в силу крайней необходимости, когда иного выхода просто не оставалось. Да и то, в основном, лишь в молочной отрасли. Этим занялись преимущественно иностранные молочные компании. Поскольку вскоре после внесенных ими инвестиций в переработку крупные и средние животноводческие комплексы и фермы перестали удовлетворять потребности переработчиков в сыром молоке. И тем надо было принимать меры, чтобы повысить качество перерабатываемого сырья, все большая часть которого поступала из селянских хозяйств. А это без создания СОКов, модернизирующих производства, было невозможно.

Некоторые иностранные молочные компании, работающие в Украине, еще в нулевые годы, не дождавшись соответствующих системных шагов от властей, стали своими силами создавать в зонах заготовки сырого молока СОКи. Для этого выделялись специальные бюджеты, предусматривающие средства для предоставления селянам доильных аппаратов и холодильных установок. Со временем дело дошло даже до создания учебной кооперативной фермы. Этот опыт использовали еще несколько зарубежных и отечественных компаний. В результате в стагнирующем в Украине животноводстве появились отдельные очаги относительного благополучия.

Появление очагов такого развития оказалось очень кстати. Поскольку в ходе евроинтеграции потребовалось больше внимания к безопасности продуктов питания, прежде всего животного происхождения. Проблема заключается в том, что львиная часть (около 70%) отечественного сырого молока производится в селянских хозяйствах, не оснащенных ни холодильными установками, ни доильными аппаратами, отчего молоко квалифицируется 2-м сортом и не отвечает стандартам ЕС. Действие принятого ВР евроинтеграционного закона о запрете заготовок второсортного молока на переработку в связи с неготовностью заготовительной базы пришлось в очередной раз отложить. На сей раз до 2020 года. Бесконечные откладывания принятия необходимых мер происходят в основном из-за проволочек с созданием молочных СОКов, с помощью которых можно было бы повысить качество сырья для переработки. Тем более что опыт создания подобных СОКов уже есть, и пути их создания известны.

В кооперативной учебной ферме села Александровка Днепропетровской обл., которая производит первосортное молоко почти десяток лет кряду, при соответствующей организации дела можно было бы обучить не одну тысячу кооператоров со всей страны. Но результаты этой учебной базы, как и других кооперативных структур, оказались локальны и ограничены. Хозяйства Александровки, где ныне действуют более сотни семейных ферм с обученным персоналом (в каждой — по 3—7 коров) и 8 мини-ферм с поголовьем по 16—20 коров, действительно преобразились. Доходы селян существенно выросли благодаря реализации первосортной продукции. Нечто подобное произошло и в соседнем Покровском районе, где также оживилось кооперативное движение. Но особых изменений за пределами этих структур не произошло ни в области, ни в стране в целом. Отдельные очаги кооперации лишь подтверждают, что решение проблемы безопасности продуктов питания в мелких хозяйствах возможно и накопленный в стране опыт мог стать для этого хорошим подспорьем. Но не стал.

Достаточно сказать, что за два десятилетия в огромной стране с развитым сельским хозяйством всего было создано 1098 СОКов. Более того, реально действуют из них, по последним данным, лишь около 600, с более чем скромным поголовьем скота, составляющим всего 1% от имеющихся.

Кооперативный "вакуум" оставляет для агрохолдингов большой простор для маневра. Оставшиеся наедине со своими проблемами средние и мелкие предприятия вынуждены пополнять земельные банки и доходы агрохолдингов. Поскольку в создавшихся условиях не могут составить реальной конкуренции крупному капиталу. Дает о себе знать слабое развитие кооперации, являющейся надежным инструментом успешной конкуренции мелких сельхоззструктур с крупными. И многие преуспевающие в развитии агропрома страны активно ею пользуются. В странах ЕС аграрии, объединенные в кооперативы, в среднем обеспечивают производство около 60% молока и более 40% плодоовощной продукции. А в Австрии, Дании, Нидерландах отдача кооперирования сельхозпредприятий еще выше, достигая в производстве и сбыте животноводческой продукции 80—90%. Среди наиболее эффективных экспортеров зерна Канады и США находятся кооперативные структуры, объединяющие фермеров.

Объединение СОКов

Показательно, что в ряде регионов уже просматривается процесс создания кооперативных объединений, которые взаимодействуют между собой, втягивая в свою орбиту сельхозпредприятия разного масштаба. Во Львовской области разворачивает свою деятельность кооперативное объединение "Равноправие". Вокруг него объединилось уже несколько сотен сельхозпредприятий и фирм, намеренных расширять производство и налаживать совместный сбыт и переработку производимой продукции. Показательно, что в объединение, наряду с аграрными структурами, вошли представители службы, занимающиеся консультативно-разъяснительной деятельностью, финансовые структуры, предоставляющие кредиты надежным производителям. Фермеру М. Мациканичу из Самборского района кооператоры помогли закупить коров и расширить мини-ферму до 21 головы. Действовали совместно. Консультанты произвели анализ хозяйственной деятельности фермерского хозяйства, перспектив его развития, определили наиболее приемлемую форму кредита и сроки его погашения. Выданный кредит под залог 25 тонн молока, которое должно быть надоено и сдано в течение года, оказался выгодным как кредитору, так и заемщику.

Делаются первые шаги и в плане объединения сил аграриев на основном направлении — производстве и сбыте зерновых и масличных культур. В этой сфере проблема кооперирования предприятий среднего и малого бизнеса стоит особенно остро. Ведь хозяйственные структуры, обрабатывающие от нескольких тысяч до сотни и менее гектаров земли, не могут эффективно конкурировать с агрохолдингами, имеющими земельные банки по нескольку сот тысяч гектаров.

Потребовались годы, чтобы Всеукраинской аграрной раде (ВАР) удалось в позапрошлом году создать, а в прошлом — запустить в действие первый отечественный кооператив такого рода. В "ПУСК" первоначально вступил 61 участник из числа сельхозпредприятий средней руки. Спустя год их число возросло до 69. Они представляют 12 областей. Земельный банк кооператива составляет более 200 тыс. га сельхозземель, т. е., по масштабам объединение почти сравнялось с агрохолдингами среднего масштаба. Уже в первый год создания через кооператив "ПУСК" реализовано более 90 тыс. т зерна и масличных культур. "ПУСКу" за короткий срок удалось наладить связи с финансовыми структурами, в т. ч. с международными, а после решения проблем кредитования заняться проектированием элеваторов и перерабатывающих предприятий.

В США, Канаде и ЕС в аграрной кооперации различной направленности принимают участие от 50 до 95% действующих компаний, фирм и фермерских хозяйств. В Украине доля пользующихся услугами кооперативных структур пока составляет всего 1,5—2%. Глава Ассоциации свиноводов страны Артур Лоза обращает внимание на то, что во многих западных странах государство всячески способствует селянам в объединении усилий и ресурсов на особо сложных направлениях деятельности. У нас же, сетует он, повелось так, что чиновники, напоминая сельхозпроизводителям о законе по безопасности продуктов питания, вместо помощи в создании необходимой инфраструктуры и организационных форм ее использования пугают сложностями выполнения требований. Возникает вопрос: не для того ли это делается, чтобы они вовсе отказались от такого бизнеса? Но проблема в том, что как бы власти ни дотировали строительство и модернизацию животноводческих комплексов, заменить производимую продукцию в мелких хозяйствах не получается. Падение поголовья скота не прекращается уже который год. Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко полагает, что при уменьшении коммерческой активности мелких сельхозпредприятий и хозяйств населения государству придется больше импортировать продуктов животноводства: говядины — из Аргентины, свинины — из Польши.

Вершки и корешки

Выделение дотаций аграриям из госбюджета — давняя постоянная практика, которая хоть и далеко не всех сельхозпроизводителей устраивает, почти не меняется. Что вызывает постоянные скандалы, связанные с тем, что мелкие и средние аграрии остаются почти без крайне необходимой им помощи, а агрохолдинги, которые вполне могли бы обойтись без нее, получают по максимуму. И хотя в государственном бюджете финансирования программы помощи аграриям на 2018 г. введено ряд новаций, в т. ч. — о поддержке сельхозкооперативов, крен в сторону агрохолдингов по-прежнему ощутим. Напомним, что всего в нынешнем году выделено средств на поддержку аграриев 6,3 млрд грн. Но вопрос в том, каким образом они распределяются.

Фермерам и сельским хозяевам не по средствам возведение животноводческих комплексов, за строительство которых государство компенсирует немалые деньги, получаемые крупными агрокомпаниями. Преобладающее большинство аграриев также не может воспользоваться занесенным в программу снижением процентов за кредиты, т. к. банки весьма строги и требовательны к предоставлению займов, на их взгляд, "малоземельным сельхозпроизводителям", а фермерам, у которых земельный банк составляет менее полутысячи гектаров, вовсе отказывают в кредитах.

Первый замминистра агрополитики М. Мартынюк на пресс-конференциях и в СМИ не устает утверждать, что осуществлен чуть ли не переворот в отношении выделения дотаций в пользу развития фермерства и сельской кооперации. На самом деле ситуация мало изменилась. На развитие сельской кооперации из фермерского миллиарда направляются скудные 150 млн грн с целевым назначением — "погашение 70% расходов на приобретение оборудования без учета НДС". Даже если создатели новых кооперативов возьмут большую часть расходов на себя или привлекут доноров, выделенных дотаций хватит на помощь всего нескольким сотням молочных кооперативов.

К тому же в программу развития кооперации, как и в поле внимания правительственных чиновников, на сегодня попали только молочные кооперативы. Тогда как ситуация с не менее важными подотраслями — производством и заготовкой говядины и свинины в мелких хозяйствах — еще более тревожна и драматична. Для создания кооперативных цехов по убою животных, разделке туш, подготовке мясных наборов для реализации по существу ничего не сделано. Хотя евроинвестиционный закон о безопасности продуктов питания касается производства и заготовок не только молока, но и мяса.

В этой сфере все остается в прежнем виде. Агрохолдинги, занимающиеся мясным животноводством, имеют собственные убойно-разделочные цеха или используют таковые по договорам. Что касается фермеров и хозяев селянских хозяйств, то, не имея соответствующей базы и средств для ее создания, они вынуждены заниматься забоем животных и их разделкой в собственных, мало приспособленных для этого дворах.

Созданием инфраструктуры, связанной с реализацией и переработкой мясной продукции, должны бы заняться кооперативные структуры, т. к. если отдать этот участок деятельности бизнесу, отстранить свиноводов и скотоводов от переработки, получения конечного продукта, то можно вовсе отвадить многих сельских хозяев от привычных занятий свиноводством и скотоводством, получив на выходе вместо откормочных мини-ферм пустующие сараи.