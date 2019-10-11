Проверки на автодорогах

Проблемы автомобильного транспорта и его инфраструктуры, особенно дорог, вполне обоснованно занимают ведущее место. Ведь транспортная логистика из-за слабости и несовершенства всех других компонентов делает его незаменимым в перемещении грузов.

25 сентября вступили в действие два закона, призванные в комплексе решить взаимосвязанные проблемы. Во-первых, предупредить преждевременное разрушение автодорог перегруженными фурами, сохраняя их таким образом для дальнейшего использования, снизить расходы на ремонт. И, во-вторых, привлечь дополнительные средства на финансирование дорожного хозяйства. Речь идет об изменениях в законодательные акты по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№1047), а также внесение корректив в Бюджетный кодекс о пополнении источников формирования дорожного фонда (№1063). Эти документы ВР одобрила 11 и 12 сентября. 23 сентября законопроекты подписал президент Украины В.Зеленский, спустя день они были опубликованы, а 25 сентября вступили в силу.

Эксперты отмечают комплексный подход к решению важного вопроса, который длительное время не решался, а если и были попытки его решения, то неудачные. Комплексный подход к решению проблемы, полагают наблюдатели, должен привести к успеху. Первый из названных законов направлен на то, чтобы способствовать соблюдению всеми участниками рынка автоперевозок норм законодательства об автомобильном транспорте, повышению качества и безопасности перевозок. Второй же документ нормирует в бюджетном законодательстве расширение ресурсного обеспечения строительства и ремонта автодорог. Этот закон закрепляет в Бюджетном кодексе направление на проведение мероприятий, финансируемых из Государственного дорожного фонда, в т. ч. — 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных габаритно-весовых норм и 50% от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам, улицам или ж/д переездам.

Внесение изменений и дополнения в различные законодательные акты, полагают эксперты, позволит, во-первых, уменьшить вред, наносимый автодорогам перегруженными фурами. И, во-вторых, увеличить средства, направляемые на строительство и ремонт автодорог. Если раньше (согласно старому законодательству) штрафы за перегруз составляли менее тысячи гривен, то после внесенных в законодательство корректив они существенно возросли. Новый закон ощутимо повышает размеры штрафных санкций и дифференцирует их в соответствии с масштабами допущенных нарушений. Если груз превышает установленный норматив на 5–10%, штраф составляет 500 необлагаемых минимумов или 8,5 тыс. грн. Если превышение ограничений составит 10–20%, — 1000 необлагаемых минимумов или 17 тыс. грн. Сверх 20% — наложат штраф в 2000 необлагаемых минимумов или 34 тыс. грн. Значительный шаг сделан в законодательстве для повышения статуса и прав инспекторов "Укртрансбезопасности". За отказ остановиться для осуществления контрольных действий инспектором водителю предусмотрен штраф в сумме 400 грн или лишение прав управления автомобилем на срок до 6 месяцев. Правом осуществлять габаритно-весовой контроль наделяется "Укртрансбезопасность".

Принятие жестких мер имеет весомые основания. Экспертные оценки свидетельствуют, что большинство автомобильных дорог в стране пребывают в неудовлетворительном состоянии. Они утратили несущую способность, дорожные покрытия деформированы и разрушены. Значительная часть дорожной инфраструктуры изношена. В то же время все большее число фур осуществляет перевозки с нарушениями весовых ограничений. Структура "Укртрансбезопасности" — не из тех, которые можно назвать мощной и влиятельной, в том числе и в отношении контроля над весовыми ограничениями. По экспертным оценкам, 34 имеющихся переносных весовых комплекса позволяют проверить всего чуть более 270 тыс. единиц в год, что составляет всего около 1% большегрузного автотранспорта. Структура с таким оснащением не способна обеспечить контроль габаритно-весовых параметров транспортных средств на должном уровне. Выход — в модернизации контрольного оснащения, совместные действия всех участников рынка автоперевозок.

Новое законодательство дает дополнительные возможности как для участия в процессе совершенствования перевозок всех участников рынка, так и повышения эффективности работы "Укртрасбезопасности". Не секрет, что старое законодательство, которое предусматривало небольшие штрафы, а контроль возлагался на сотрудников, не наделенных особыми полномочиями, давало возможность нарушителям избегать финансовых санкций. Новый закон, обращают внимание эксперты, закрывает многие прорехи, которыми пользовались нарушители правил перевозки грузов. Ответственность за нарушение несут не только водители, но и собственники перегруженных фур. Законодатели предусмотрели нормы, не дающие возможности использования разного рода схем, которые раньше могли сойти с рук.

Установлено, что ответственность за весовые и габаритные нарушения несет собственник автотранспорта (физическое лицо или компания) или зарегистрированный действительный пользователь. Если же речь идет об авто на еврономерах, то ответственность ложится на лицо, которое ввезло транспорт на территорию Украины.

У инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия новых законов было немало проблем с обеспечением условий их деятельности. Это касалось как проверки технического состояния пассажирского и грузового транспорта, так и контроля над исполнением правил перевозки людей и грузов. Не было четких, основанных на законодательстве правил, которые бы обязывали водителей останавливать транспортные средства по требованию инспекторов для проведения соответствующего контроля над правилами перевозки и безопасности. Согласно новому закону, водители пассажирского и грузового транспорта обязаны останавливаться по требованию инспектора и предоставлять ему условия для проведения контрольных проверок. Нарушение этого правила закон строго пресекает, предусматривая штраф в размере 3400 грн и лишение прав употребления автотранспортом до полугода.

Еще в процессе работы над законами эксперты отмечали тенденцию в отношении того, что все участники рынка автоперевозок, а это — местные органы власти и самоуправления, структуры, занимающиеся автодорожным строительством, а также МВД, — начали более предметно заниматься наведением порядка на дорогах, в т. ч. и обеспечением габаритно-весового контроля.

В Николаевской области в сентябре был зафиксирован на контрольном участке автодороги Н-24 существенный результат. Здесь за одну из сентябрьских недель инспекторы областного отделения "Укртрансбезопасности" составили 21 акт, зафиксировав перевозку груза с превышением допустимых габаритно-весовых параметров. Нарушения на дорогах удалось пресечь в том числе и за счет того, что контроль инспекторы "Укртрансбезопасности" проводили совместно с патрульной полицией и представителей общественности.

В Киевской области во время недавних контрольных проверок журналисты могли увидеть как проделки хитрецов, так и настойчивость инспекторов по наведению порядка на дорогах. Они стали свидетелями того, как водители ряда грузовиков, узнав о контроле на автотрассе, попытались использовать местные дороги для объезда, но были остановлены, и их транспортные средства подверглись контролю. Перегруз оказался значительным, как и выписанные штрафы. Нарушители оправдывались. Один из них ссылался на то, что везет груз прямо из-под комбайна, а какой вес у него — узнает только на месте доставки. "Лишние" 4 тонны подсолнечника явно опровергали такого рода объяснения. Другой водитель объяснял нарушение еще менее убедительной причиной — незнанием нормативов. Представители Киевского межрегионального управления "Укртрансбезопасности" сообщили, что уже до конца этого года планируется установить еще несколько пунктов контроля.

В Полтавской области уже в первый день работы нового контрольно-весового комплекса были выписаны несколько штрафов особо "отличившимся" нарушителям. Этот комплекс на автотрассе "Сумы—Полтава" установило ГП "Агентство местных дорог" на средства, выделенные из областного бюджета. Комплекс разместили так, чтобы можно было контролировать прохождение автотранспорта в направлениях, ранее не контролировавшихся. Таким образом, к уже существующим семи контрольным площадкам в разных концах области добавилась еще одна.

В Запорожской области, по инициативе ОГА, разработали и утвердили сеть площадок для габаритно-весового контроля на автодорогах общего пользования. Под особый контроль взяты местные дороги, которые зачастую использовались для объезда контрольных пунктов. Показательно то, что после первых "урожайных" дней с выявлением нарушений весовых ограничений число фур, нарушающих правила, сократилось.

Принятие законов имело общественный резонанс. Официальные сведения, обнародованные в соцсетях, звучат особенно тревожно. Пользователь называет их грустными, хотя на самом деле они страшные. За минувший год на автодорогах произошло около 150 тыс. ДТП, в которых больше 3 тысяч человек погибли, а более 25 тысяч — пострадали. За крайне несовершенную транспортную логистику, пребывающую в плену сырьевой экономики, производящей в основном низкомаржинальную продукцию, страна расплачивается не только финансовыми потерями, но и человеческими жизнями.

Правда в том, что состояние отечественной транспортной логистики по основным направлениям удручающее. Из генератора возрастания производства она превратилась в тормоз. Нереформируемая, но зато крайне самостоятельная "Укрзалізниця" явно не справляется с предоставлением транспортных услуг, спрос на которые стремительно растет. А поскольку посредством речных перевозок транспортируется мизерная часть грузов и этот процесс держится лишь на энтузиазме и настойчивости отдельных компаний, то весь груз неразрешенных транспортных проблем ложится на автодороги.

Оптимизм вызывает разве то, что вслед за введением в действие изменений в законодательство, усиливающее контроль над безопасностью и предотвращающее преждевременный износ автодорог, в ВР зарегистрирован законопроект о речном транспорте. И хотя в парламенте предыдущего созыва подобный проект уже обсуждался, но не был принят из-за непреодоленных противоречий, возвращение к нему внушает надежду, что нынешний парламент не только найдет решение "заговоренного" вопроса, но и примет меры для совершенствования транспортной логистики в целом.