Контейнер с востока

На прошлой неделе было объявлено о приходе в Украину крупного инвестора: DP World (ОАЭ) приобретает 51% акций Контейнерного терминала ТИС под Одессой. Сумма контракта не разглашается, но обе стороны уверяют, что более масштабных сделок в инфраструктурной отрасли Украины еще не было.

Игра по-крупному

Глобальный оператор DP World – один из крупнейших портовых операторов мира. За 2019 г. группа обработала 71,2 млн TEU. Для сравнения: все украинские порты обработали чуть больше 1 млн TEU. DP World располагает 78 терминалами по всему миру и управляет 150 бизнесами в 50 странах. Бизнес-интересы компании распространяются на порты и контейнерные терминалы, технопарки и экономические зоны морские и логистические сервисы.

ТИС тоже может похвалиться успехами. В 2019 г. контейнерный терминал группы продемонстрировал 75% роста грузооборота, который составил 220 тыс. TEU. Длина причалов ТИС-КТ – 600 м, что позволяет одновременно принимать два судна типа Capesize.

Парк для бизнеса

По словам Ставницера, DP World намерен модернизировать работу терминала, внедрить в него IT-решения, инновации и свою глобальную экспертизу.

"DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества предоставляемых услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка", – заявил Ставницер.

Пример для подражания уже есть: в Эмиратах DP World развивает индустриальный парк JAFZA, где работает 7,5 тыс. компаний из 100 стран, создающих 23,8% ВВП Дубая. В 2018 г. бизнесы, работающие в JAFZA, обеспечили товарооборот на 93 млрд долл.

Глава правления и генеральный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем тоже считает сделку удачной и взаимовыгодной.

"Мы рады расширению присутствия в Украине. DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании – создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира", -- заявил глава компании.

В ТИС признаются: этой сделке предшествовала огромная работа в течение последних трех лет.

"Мы инвестировали в капитальное строительство и оборудование. Первыми в стране переставили контейнеры с автомобилей на поезда, и уже обеспечиваем 15 регулярных контейнерных поездов в неделю. К нам ходит первый в Украине фидерный сервис из Поти. Усилия дают плоды", -- написал Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

Сигнал для инвесторов

Представители власти высоко оценили приход в Украину столь крупного инвестора.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, сделка не только пойдет на пользу украинской экономике, но и станет позитивным сигналом для других крупных инвесторов и морской отрасли в целом.

С коллегой согласен и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Правительство поставило перед собой амбициозную цель: в ближайшие пять лет привлечь 50 млрд долл. инвестиций. И вот хороший результат – компания DP World приобрела 51% акций TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, в Украину заходит один из самых крупных портовых операторов мира, что открывает для нас новые возможности в создании новых рабочих мест и роста экономики", -- отметил Милованов.

"Я хочу чаще видеть такие сделки в нашей стране. Давайте опишем минимальные условия: много работать, верить в проект, мотивировать свою команду, контролировать затраты, прозрачно строить процессы, платить все налоги, проводить аудит, рисковать, ценить свою репутацию", -- комментирует нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Василий Хмельницкий, основатель компании UFuture, также очень положительно отозвался о произошедшем в Facebook: "Крутая новость, от которой выиграл каждый украинец. Для всех, кто далек от портов и морей, скажу, что это значит. Новые рабочие места, новые технологии и опыт, магнит для новых инвестиций".

Участники рынка также ожидают, что сделка с DP World повлечет за собой новые инвестиции в страну.

"Это большой прорыв и для компании ТИС, и для Украины", -- говорит гендиректор ZIM Integrated Shipping Ukraine Services Андрей Кузьменко.

А инвестиционный банкир из Dragon Capital Сергей Фурса уверен, что значение слияния DP World и ТИС КТ трудно переоценить:

"Эта сделка – очень хорошая новость: и для рынка, и для страны в целом. Она говорит о том, что у больших иностранных инвесторов есть интерес к Украине. Это сигнал для других инвесторов. Для сегмента приход такого игрока означает, что можно ожидать роста инвестиций, а значит, и развития отрасли. Но главное – это сигнал того, что нас ждут хорошие времена в плане притока инвестиций".

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также уверен, что приход инвестора такого уровня – хороший знак для Украины.

"После этой сделки можно смело говорить, что именно портовая инфраструктура в авангарде привлечения инвестиций", - уверен эксперт.

Глава аналитического департамента ИК Adamant Capital Константин Фастовец убежден, что эта сделка подтолкнет других крупных инвесторов к решению приходить в Украину.

"DP World – крупный игрок. С момента начала войны такого уровня сделок M&A у нас было очень мало. Даже не знаю, были ли. Поэтому точно можно сказать, что это одна из самых крупных. Для Украины – это хороший сигнал. Это значит, что инвесторы начинают снова заходить в страну", - заявил эксперт.