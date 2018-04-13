Коммерциализация результатов исследований — самое слабое звено инновационной деятельности

Инновации — важнейший двигатель развития современной экономики. Однако в Украине достижения на этом направлении не впечатляют. Инновации разрабатывают и внедряют менее одной пятой предприятий и других структур хозяйствования. Принят ряд законов, которые должны способствовать инновационному развитию государства. Но и они работают не очень эффективно. Недостаточна и координация государственных органов на этом направлении, не распределены полномочия по государственной поддержке инноваций. В результате в значительной мере не выполняется стратегия развития нового в науке и технике.

Решению указанных проблем должна способствовать Национальная инновационная система. Она охватывает совокупность законодательных и других составляющих, нацеленных на создание и применение новых знаний, технологий и подготовку условий для обеспечения инновационного развития. Именно созданию Национальной инновационной системы были посвящены парламентские слушания, состоявшиеся в конце марта в ВР.

Нельзя сказать, что в Украине нет ничего передового. Есть чем похвастаться в информационных технологиях, в сельском хозяйстве, военно-промышленном комплексе и медицине. Например, в Харьковском государственном учреждении "Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева" введена методика имплантации "искусственной кожи" и средства замещения дефектов костей костными имплантатами при лечении некоторых заболеваний. Ряд высококачественных зерновых культур лидируют на Европейском зерновом рынке. Способствуют укреплению обороноспособности государства разработки ученых Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" — в области танковой техники, Харьковского национального аэрокосмического университета им. Н.Жуковского — в создании беспилотных летательных аппаратов, и пр.

Что же мешает должным образом реализовать эти разработки? Прежде всего — мизерное финансирование. В 2018 г. в Украине предусмотрены затраты на науку в размере 0,22% ВВП, а на инновации еще меньше — 0,1%. Тем временем в развитых странах они достигают 3–4%, да еще и с учетом значительно большего ВВП. Даже в соседней Польше затраты на научные исследования и разработки, по абсолютной величине, более чем в сто раз превышают украинские.

Ныне запланировано некоторое увеличение финансирования науки в Украине, в частности — на инновационные разработки. Если в 2017 г. направлялось 0,21% ВВП, то теперь — 0,22%. Хоть что-то. Тем временем, по расчетам, этот показатель должен был бы составлять не менее 1,7% ВВП. То есть на существенное увеличение государственного финансирования инноваций в ближайшее время рассчитывать не приходится.

Не хватает денег и у заказчиков. Денег от зарубежных инвесторов и международных грантов поступает недостаточно. Мало развиты в Украине и венчурные фонды, и рынок ценных бумаг.

По нашему мнению, наиболее приемлемой формой финансирования этого процесса являются кредиты. Для поставщиков преимущество этого источника заключается в том, что кредиты погашаются не сразу и не подлежат налогообложению. Вместе с тем кредит повышает ответственность разработчиков и производителей, поскольку обязанность его возвращать побуждает отбирать для финансирования действительно эффективные проекты, обеспечивающие улучшение показателей деятельности субъектов предпринимательства. Само кредитование может в некоторой степени помочь усилить самое слабое звено инновационной деятельности в Украине — коммерциализацию результатов исследований.

Существует много интересных разработок, но не все они доходят до потребителя из-за финансовой невозможности и по ряду организационных причин. Тем временем разработчикам иногда не хватает средств на полное погашение кредитов. В связи с этим на мартовских парламентских слушаниях предложены меры по внедрению целевого кредитования, а именно: предоставление беспроцентных кредитов, введение налоговых каникул для инновационно активных предприятий, направляющих часть прибыли на инновационную деятельность, и др.

В свою очередь, надо заинтересовать и банки. Например, можно предложить снижение налоговой нагрузки на банковские структуры при кредитовании ими эффективных инноваций. Выгоду получат все: государство — в результате увеличения налоговых поступлений от прибыльных инноваций, сами инноваторы и банки.

Больше всего высококвалифицированных ученых сосредоточено в вузах. Однако, как подчеркнула в своем выступлении на слушаниях министр образования и науки Лилия Гриневич, если в США таким структурам на научные исследования и разработки выделяют не менее 75% государственного финансирования, то в Украине — всего 10%. Следует не только увеличить вузам объем финансирования, но и повысить их автономию в инновационной деятельности. В частности, наделить их правом использовать материально-техническую базу вузов совместно с бизнес-структурами, упростить систему банковских расчетов, внести изменения в Бюджетный кодекс о предоставлении вузам права самостоятельно использовать средства, полученные по результатам научных исследований, внести изменения в Налоговый кодекс об их освобождении от НДС, снизить налоги на землю и направить их на развитие материально-технической базы вузов, и т.п.

Безусловно, предприниматели возьмут на освоение только разработки, которые для этого готовы и имеют практическую ценность. В этом контексте рассматривался положительный опыт корпорации "Научный парк" Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", в котором специалисты известных научных школ работают непосредственно с бизнесом.

Тем временем участники парламентских слушаний большое внимание уделяли средствам заинтересованности бизнеса во внедрении инноваций, поскольку бизнес — основное звено на пути реализации нововведений. Для малого бизнеса, в частности для начинающих, так называемых стартапов, средства интереса заключаются в налоговых преференциях. Для крупного — в информационной поддержке, в популяризации его продукции, поисках рынка и т.п.

Выше рассматривались меры, требующие немалых финансовых вложений. Но есть организационно-управленческие средства деятельности соответствующих структур, значительных вложений не требующие. Как говорил известный литературный персонаж Остап Бендер, это — средства, которые лежат на полу, и их нужно только подобрать. К таким структурам относятся, в частности, технопарки и бизнес-инкубаторы, положительный опыт работы которых в Украине есть, и он нуждается в дальнейшем распространении. Технопарки объединяют научные исследования с функцией коммерциализации их результатов. Цель работы бизнес-инкубаторов заключается в создании благоприятных условий для стартового развития фирм и индивидуальных предпринимателей предоставлением им соответствующего комплекса услуг и ресурсов.

К сожалению, мало распространены в Украине кластеры. Их организация связана со сложностью многих современных разработок, выполнить которые не по силам одной организации. Под кластерами понимают совокупность разных предприятий, организаций, связанных партнерскими отношениями на всей цепочке жизненного цикла товаров: от добычи сырья до потребления продукции и услуг. Такая работа в одной команде способствует сокращению времени на разработку и внедрение нововведений, снижению затрат на эти процессы, повышению качества новых товаров.

Возникает насущная потребность создать национальную методику определения эффективности нововведений, хозяйственных решений в рыночных условиях. Первым приближением к ней можно считать работу специалистов кафедры экономики и маркетинга Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". В ней приведены критерии и показатели определения величины предварительного и фактического эффекта нововведений, хозяйственных решений в течение жизненного цикла инноваций, в том числе методы расчета эффекта от создания портфеля проектов, оценки операций внешнеэкономического эффекта при работе украинских специалистов в транснациональных компаниях. Предложено определение коммерческого эффекта субъектов предпринимательства, ІТ-технологий, влияния вероятностных факторов на величину эффекта.

Инновации становятся успешными, когда происходит их эффективная коммерциализация. Чтобы быть успешными на рынке, нужно еще до начала создания инновации на основе прогнозирования найти потенциальных покупателей. Возникают новые формы организации между разработчиками, производителями и потребителями инноваций. Например, в США 85% идей по улучшению продукции приборостроения подсказывают инноваторам потребители.

К сожалению, бизнес-структуры не всегда откликаются на требования времени. Сегодня их продукцию берут. А что будет дальше? Бывает и так, что бизнес, сдерживая введение инноваций, повышает риски возможных негативных результатов применения ряда нововведений. Помочь избежать этого может тщательное исследование рынка с целью выяснить, какому потребителю нужна конкретная продукция с соответствующими технико-экономическими характеристиками, как меняется спрос в динамике.

В конце концов, для введения инноваций в производство необходимо закупать новое оборудование, осваивать новые технологии… Ничего не вложишь — ничего и не получишь.

А еще же есть коррупция, теневые схемы, преодоление которых пока что иллюзорно. Как подчеркивалось на парламентских слушаниях, отторжение бизнеса от научных результатов наблюдается также в связи с его частичной нацеленностью на теневые схемы и приобретение второстепенных иностранных технологий. Преград на пути высоких темпов инновационного развития в Украине еще много. Все их мы должны преодолеть ради процветания нашей Родины…