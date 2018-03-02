Как наладить экспорт?

Украина вошла в ассоциацию с ЕС, получила безвизовый режим. И это сказалось, в частности, на увеличении объема товаров, которые экспортируются в Европу. Но в случае с промышленной продукцией этого увеличения недостаточно. Что же нужно, чтобы промышленный экспорт значительно вырос?

Харьковский ЧАО "Завод Южкабель" начал поставлять силовые кабели для освещения в Германию, Польшу. Но брать их там стали не сразу, несмотря на то, что у харьковчан на эту продукцию имелся авторитетный сертификат европейской системы качества ISO. Немецкие специалисты направили украинские образцы продукции и документы в один из местных научно-исследовательских институтов. Проверка длилась целый год. И только после этого было получено добро.

Т.е. непременное условие выхода на европейский и другие международные рынки — высокое качество. Харьковчане проделали к нему долгий путь. Они используют самые передовые технологии и оборудование. Постоянно обновляют номенклатуру продукции на основе потребностей рынка. Немало лет у них хорошо шли силовые кабели для металлургии и строительства. Но потребности у этих заказчиков уменьшились. И на "Южкабеле" нашли новых потребителей — транспортников и энергетиков.

Казалось, можно успокоиться. Но производитель знает: рынок не стоит на месте, требуется изыскивать новое, вести постоянный поиск. Обратили внимание, что существующие голые провода линий электропередач, ведущие к промышленным и бытовым объектам, недостаточно надежны, подвержены выходам из строя. К ним могут подключиться умельцы, ворующие электроэнергию. На заводе разработаны и внедрены изолированные кабели. Они лишены недостатков предыдущих изделий.

Также освоили выпуск кабелей, в которых до минимума уменьшено количество горючих элементов — хлора и других, повысилась безопасность людей.

Мы подробно остановились на примере одного предприятия потому, что далеко не все их коллеги заботятся о существенном изменении номенклатуры своих товаров, хотя рынок к этому побуждает.

Пока берут, и ладно. А завтра?

В зарубежной практике за пять лет номенклатура изменяется не менее чем на четверть. На "Южкабеле" пошли дальше — за такой период меняют номенклатуру не менее чем наполовину. Поэтому у предприятия — международный авторитет, стабильный и расширяющийся рынок. Солидный портфель заказов, приличная зарплата. Пережили потерю российского рынка. Поставляют продукцию в Беларусь, Грузию. Появились заказчики в Азербайджане, Молдавии, значит, будут и в Румынии.

— Заказчики приходят к вам?

— Не без того, — отвечает технический директор ЧАО "Южкабель" Ю. Антонец. — Но в основном ищем сами. Открываем торговые представительства с местными специалистами в разных странах и во всех регионах Украины. Это помогает.

Подобные же действия способствуют прибыльной работе и небольшому харьковскому заводу "Промметсплав".

— Мы перепробовали разные виды сплавов, — рассказывает директор предприятия С. Тарасенко. — На сегодня наибольшим спросом пользуются алюминиевые и цинковые. У нас их за доллары покупают в Германии.

Руководители субъектов предпринимательства порой не идут на инновации, поскольку это связано с реструктуризацией и временным снижением объемов производства. Но, ничего не вложив, ничего и не получишь.

— Мы работаем круглые сутки, поскольку по технологии нельзя останавливать плавильные печи, — продолжает С. Тарасенко — Но ныне идет реконструкция одного из комплексов, готовится к пуску новая поточная линия. И одну из печей остановили. Уверен, нынешние потери с лихвой возместит расширенное производство, оно принесет дополнительную прибыль.

На предприятиях случаются сложности с набором представителей рабочих профессий. Ведь на сегодня во многом утеряна система профтехобразования. Неоткуда брать кадры. И на харьковском "Промметсплаве" стали готовить рабочие кадры сами. Вспомнили об известной системе наставничества. Набирают новичков и прикрепляют их на два-три месяца к опытным специалистам. Чтобы процесс подготовки шел нормально, периодически проверяют и тех, и других. Помогает. С безвизом добавилась новая сложность — отъезд специалистов за рубеж.

— Раньше мы не испытывали трудностей, например, при найме сварщиков, — делится

С. Тарасенко. — Теперь платим им не менее 10 тыс. Приходится повышать цены на нашу продукцию.

Выход один — повышать качество, чтобы покупали по более высокой цене. Тогда можно и зарплату увеличивать. Но с ценами на рынке следует поступать осторожно, гибко. Они должны расти так, чтобы не отпугивать покупателей. В станкостроении США при росте производительности станков в

2,5 раза цены на них увеличились в 1,6 раза, т.е. затраты на единицу потребительских свойств снизились практически на две трети. Это приносит эффект как потребителям, так и изготовителям.

Могут возразить: подобные примеры относятся к менее капиталоемким отраслям, а как быть с более капиталоемкими — авиастроением, тяжелым машиностроением и другими?

Давайте вспомним расцвет так называемых "Азиатских тигров", стран Южноазиатского региона. С чего они начали? Со сборки несложных изделий, основанных на зарубежных комплектующих. У нас многие такие компоненты можно сделать самим. Поэтому с учетом нынешнего состояния отечественной экономики вначале стоит отдать приоритет менее капиталоемким отраслям — приборостроению, электроаппаратостроению фармации, пищевой промышленности, сельскому хозяйству. Естественно, не стоит забывать и о машиностроительных и других производствах, которые работают в том числе и на экспорт. Полученную прибыль рекомендуется накапливать на специальном инновационном счете, используя его для новаций в капиталоемких отраслях.

Еще одна проблема состоит в некачественном менеджменте со стороны руководителей целого ряда субъектов предпринимательства. По оценкам специалистов, потери от некачественного менеджмента в Украине составляют 50%. В то же время в Европе и США — соответственно 25 и 7%.

И здесь, нам представляется, необходимо изменить систему подготовки менеджеров. В самом деле, что могут предложить директору предприятия, начальнику цеха, проработавшим по 20—30 лет, выпускники управленческих специальностей вузов, которые и дня не проработали на производстве? В США например, используются иные принципы. Для получения второго, управленческого образования отбирают толковых инженеров, у которых обнаружились задатки успешных управленцев. Именно такие становятся успешными менеджерами.

Следует стимулировать зарубежных инвесторов, обеспечить им соответствующие гарантии, о которых немало говорилось. Зарубежный инвестор не придет, если недостаточно вкладывают в инвестиционно-инновационную деятельность местные предприниматели. В ФРГ, например, при проведении тендеров на получение права выполнять проекты местным предпринимателям предоставляется скидка в размере 10—25% от их цены.

Сколько говорилось об изменении налоговой системы, стимулирующей развитие инноваций! Кое-что в этом плане делается, но недостаточно.

— Хорошо, что хотя бы в течении года нет существенных изменений в налоговой системе, — заявляет директор предприятия "Промметсплав" С. Тарасенко. — Это способствует стабилизации в работе.

Согласно опросам, проведенным кафедрой экономики и маркетинга Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" по заданию Института экономики и прогнозирования НАНУ, инноваторы ждут от правительства льготного кредитования своих разработок, отложенного налогового кредита. В зарубежной практике для стимулирования нововведений затраты на них включают в величину капитальных инвестиций, а соответствующие затраты на уровне национальной экономики — в состав ВВП. Подобные затраты не входят в налогооблагаемую часть инвестиций.

Ждем, когда у государства появится больше денег на финансирование инновационно-инвестиционной деятельности. В свое время правительства США и Японии полностью финансировали аэрокосмические программы, создание ЭВМ новых поколений. Но такие средства не должны уходить в песок, как это бывает у нас. Задача государства — осуществлять строгий контроль их расходования. В Южной Корее, например, осуществляется мониторинг использования подобных средств. При нерациональном их применении, необоснованном превышении сметы расходов их неиспользованная часть передается другим, более успешным субъектам предпринимательства, а неумелые предприятия, организации лишаются в дальнейшем государственной поддержки.

Возникает еще одна проблема — в ряде случаев отечественные предприятия поставляют за рубеж сырье, материалы — древесину, алюминий и др., а в обратном направлении из за рубежа к нам поступают изготовленные из них товары. Такая проблема — неоднозначна. На первый взгляд, государство выигрывает дважды: от поступления налогов в валюте при продаже отечественного сырья за рубеж и от импорта готовых товаров оттуда. Однако положительный эффект будет иметь место, если объем продукции изготовителя материалов полностью удовлетворяет отечественные потребности. В противном случае будут иметь место потери как для субъектов внутреннего предпринимательства, так и для государства. При наличии собственного производства аналогичных готовых изделий потери для украинского производителя выразятся в уменьшении величины прибыли при снижении объема производства аналогичных товаров в результате импортных поставок. Ухудшается и социальный фактор — уменьшается потребность в рабочих местах. Потеряют и отечественные покупатели, как физические, так и юридические лица, при продаже им дорогой импортной продукции. То есть проигрывает и государство.

Как же заинтересовать отечественных производителей сырьевого направления в данном случае?

Стимулированием при увеличении объемов производства. Например, снижением процента отчислений от прибыли на 20% от установленного норматива, для производителей как сырья, так и готовых товаров, используемых для внутренних потребностей. Это принесет дополнительные преимущества как отечественным изготовителям, потребителям, так и государству, поскольку общая сумма прибыли, остающаяся у отечественных субъектов предпринимательства, и сумма налоговых отчислений государству, увеличиваются.

Тем не менее, такие меры могут оказаться недостаточным стимулом для отечественного производителя материалов, поставляемых за рубеж, в случае, если наблюдается недостаточное их количество для отечественных потребностей.

В рыночных условиях изменить удельный вес поставок административными мерами сложно. Однако можно. Одна из таких мер состоит в выдаче государственного заказа на поставку украинским предприятиям таких материалов в необходимых объемах. Подобных производителей можно также лишать, например, государственной поддержки сроком на три года, оказывать на них моральное воздействие, налагать штрафы и т.д.

Хотелось обратить внимание еще на одно обстоятельство. Харьковский институт ВНИИ "Электроаппарат" обладал высококачественной испытательной лабораторией электроаппаратов, равной которой не было на пространстве СНГ. Несколько лет назад, в период распада института, к ним обратились представители г. Курска о продаже этой лаборатории. Харьковчане, чтобы как-то поправить свое финансовое положение, согласились. Лаборатория ушла, а электроаппаратостроение в Украине осталось. Теперь, при необходимости проведения комплексных испытаний отечественных разработок, обращаться в Россию? Подобные случаи — не единичны. Что же предпринять? Существуют объекты национального достояния, которые защищаются государством. Все в них не вместишь. Но почему не создать реестр объектов регионального, отраслевого значения, которые будут иметь соответствующие охранные права?

…Расширение рынка. Оно невозможно без максимальных объемов внутреннего потребления отечественных товаров. Но на этом пути возникают препятствия.

— Государство мало защищает своего производителя, — сокрушается технический директор ЧАО "Завод "Южкабель". Ю. Антонец. — Ввозится из за рубежа по непонятным схемам аналогичная продукция, качество которой по меньшей мере не лучше нашей отечественной. А сколько продается в магазинах, на базарах некачественных товаров, изготовляемых в ненадлежащих условиях, пожаро- и взрывоопасных! Задача контролирующих структур — проверять у реализаторов наличие соответствующих сертификатов, что позволит бороться с подобными проявлениями.

Проблема здесь глубже. Покупаем порой зарубежные авиационные двигатели, горно-металлургическое оборудование, качество которых не превосходит отечественные разработки. При этом остаются без работы соответствующие институты, теряются отечественные научные школы, проектные структуры.

Выше говорилось о претензиях к госструктурам, но можно привести и положительные моменты в этом направлении. На Харьковщине рост объемов производства обрабатывающей промышленности, машиностроения выше, чем в других областях Украины. Существенную роль в этом сыграли экономические службы Харьковской ОГА. Их усилиями в различных странах мира созданы десятки представительств, в которых пропагандируется харьковская продукция. Такая точечная "атака" принесла результаты. Украинскую продукцию стали приобретать в США, Канаде, Китае, европейских странах. А говорят, областные, городские структуры в этом направлении ничего не могут.

Но усилий на местах мало. Необходима более мощная поддержка на государственном уровне. Только кому ее осуществлять? Существовавшее ранее госагенство по инновациям распущено. Нужен новый эффективный орган, отвечающий современным требованиям. Тогда и конкурентоспособные инновации будут продвигаться лучше.