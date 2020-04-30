Когда в других регионах не хватало масок, в Одессе уже было передовое оборудование, а тестирование на COVID-19 делалось за 6 часов, а не за 6 дней

13 марта официальная статистика зафиксировала первую жертву коронавируса в Украине. Стало ясно, что наша страна не будет безопасным островом посреди охваченной пандемией Европы. Несколько дней ушло на анализ имеющихся у государства ресурсов и уже 16 марта Владимир Зеленский попросил о помощи.

Это фото стало популярным: длинный стол в Офисе Президента, слева — власть, напротив — как олигархи (Ахметов, Коломойский, Ярославский…), так и крупный бизнес. С краю, дальше всех от президента, оказался совладелец портовой компании TIS Андрей Ставницер.

Мы знаем содержание разговора. Предпринимателей просили помочь государству деньгами, взять шефство над регионами, обеспечить больницы медицинской техникой и средствами защиты, дать госадминистрациям на местах специалистов по организации и закупкам.

Все это не было обязаловкой. Фамилии некоторых участников встречи больше никогда не звучали в связи с коронавирусом. Другие отделались деньгами. В Харьковской и Днепропетровской областях появились штабы, которые практически полностью финансировались крупным бизнесом и местными властями. И только в Одесской области под руководством А.Ставницера появился волонтерский штаб, объединивший усилия предпринимателей разного масштаба, активистов и жителей.

Этот пример самоорганизации может пригодиться стране в будущем. Ведь никто не надеется, что наше государство вскоре будет самостоятельно справляться с чрезвычайными ситуациями. В чем же сила Антикризисного штаба Одесской области?

Первое. Коллективное участие

К работе в Одессе приступили немедленно. План действий был составлен на совещании с участием нескольких десятков одесских бизнесменов, губернатора, мэра и главврачей основных больниц.

Компании, в которых Андрей Ставницер является совладельцем — группа терминалов TIS, зерновой терминал Neptune и буксирный оператор P&O Maritime — перечислили 46,4 млн грн в общенациональный фонд, координируемый Офисом президента. На эти деньги отправлялись самолеты в Китай за средствами защиты и тестами для всех регионов Украины.

Для помощи Одесской области Антикризисный штаб Ставницера смог привлечь еще больше — 88,9 млн грн. В этой сумме учтено участие всех людей всеми доступными им способами — есть миллионные взносы и тысячные переводы, и сотни гривен, которые одесситы отдавали волонтерам на улицах. Бизнес закупал средства защиты и оборудование напрямую у поставщиков, передавал деньги Фонду. Передавал Фонду или больницам напрямую то, что уже было на складах, что удалось закупить или же то, что мог произвести — те же средства дезинфекции, костюмы, те же горячие обеды и ужины для врачей. Люди давали транспорт, к штабу присоединились медиа: операторы наружной рекламы, телеканалы и радиостанции призывали одесситов оставаться дома и помогать тем, кому это необходимо. Торговые сети и производители продуктов передавали еду и напитки. Каждый день происходили и продолжают происходить сотни небольших событий, складывающихся в огромный результат.

Борьба с распространением коронавируса стала войной, и на защиту Родины вышли многие жители. За первый месяц работы к Штабу присоединились несколько десятков человек, а база доноров, помогающих деньгами и ресурсами, выросла почти до 300 человек.

Второе. Профессионализм

Ведущие менеджеры компаний А.Ставницера и других бизнесменов отложили обязанности по бизнесу и посвятили себя Штабу. Каждое направление получило опытного куратора: закупка средств защиты и оборудования (в это время закупщики всего мира буквально дрались за медицинский дефицит); обеспечение продуктами пожилых одесситов; обеспечение транспортом и питанием врачей; переориентация локальных производств на нужды больниц; обмен опытом с зарубежными специалистами; привлечение волонтеров; координация с больницами; краудфандинг.

Не только финансами, но и экспертизой Штабу помогало одесское бизнес-сообщество. Так, Анатолий Редер и компания "Интерхим" в кратчайшие сроки более чем за один миллион гривен купили, привезли и установили в Одесском областном лабораторном центре самую современную систему ПЦР-тестирования. Когда в других регионах не хватало банальных масок, в Одессе уже было передовое оборудование. С того момента результаты тестирования на COVID-19 делались в Одессе за 6 часов, а не за 6 дней, как в Киеве.

Совладельцы TIS уделяют много внимания благотворительности. Поэтому совсем не случайной удачей в апреле 2020 года стали крепкие связи Андрея Ставницера с фондом "Корпорация монстров". В мирное время "Монстры" помогают лечить тяжелобольных детей и кормить самых нуждающихся одесситов. В дни борьбы с эпидемией коронавируса фонд стал поставлять в Штаб информацию о нуждах больниц, а также распределять помощь медикам и пожилым людям из группы риска.

Третье. Открытость

Государственные закупки в сфере здравоохранения традиционно считаются в Украине скандальной темой. Во время эпидемии коронавируса медицинские товары закупались на средства частных жертвователей, поэтому доверие людей и работу Штаба могла обеспечить только совершенная прозрачность.

Информация о нуждах и предложения производителей собиралась в чате Штаба в WhatsApp. Туда же добавлялись люди, способные помочь контактами, деньгами, транспортом, знаниями. Координация происходила в реальном времени, а отчетность практически ежедневно публиковали в фейсбуке Андрей Ставницер и руководительница фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова.

Промежуточные итоги

Бороться пришлось на два фронта: против распространения вируса и против инертности бюрократии. Коронавирус оказался гораздо быстрее. За месяц число зараженных в Одесской области выросло до 250 человек. Тем временем областная администрация несколько недель не могла определиться со списком опорных больниц, итоговый перечень был составлен неадекватно, закупки не готовились, бюджет не выделялся.

Сложностей добавила география. Одесская область — самая большая в Украине по площади, с населением около 2,5 миллиона человек. Очень скоро выяснилось, что не всех пациентов с COVID удается довезти до опорных больниц. Так перечень подшефных клиник Штаба за счет районных больниц расширился до 28.

Ставницер справился, выполнив просьбу президента и сделав больше.

"Скорая помощь", 28 больниц, морги, служба по делам детей в Одесской области обеспечены средствами защиты с запасом. Удалось закупить для больниц свыше 200 тысяч респираторов, 150 аппаратов БИПАП, 42 аппарата ИВЛ, 26 кислородных концентраторов, 16 мониторов пациента, более 40 тысяч защитных костюмов, а также тысячи перчаток, бахил, защитных очков и щитков, термометры, пульсоксиметры и инфузоматы, тонны дезинфицирующих растворов. Одиноким пожилым одесситам развозят продуктовые наборы.

В конце месяца медики области, работающие с ковидными пациентами, получат денежную надбавку. Механизм этой выплаты тоже был разработан и проведен через облраду волонтерским Штабом Ставницера. Созданный для помощи власти, в некоторых моментах он вынужден был власть заменить.

Динамика эпидемии в Украине достигла шаткой стабильности. Все мы надеемся, что график выйдет на "плато", а не стрельнет вверх, наказав за ослабление карантина на Пасху. Но хотя бы в Одессе на цифры можно смотреть без ужаса — волонтеры не дали случиться в области самому худшему сценарию.