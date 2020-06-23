Карпатская резня бензопилой

Стульчик Терье от IKEA украинец сможет приобрести за 399 грн. Смешные деньги как для стула из массива бука. IKEA как ответственная компания гарантирует, что происхождение сырья для этого стула абсолютно законное, иначе и быть не может. Или может...

Бук, из которого изготовили аккуратный стульчик, почти наверняка вырос в наших Карпатах. Срубили его работники государственного лесхоза в ходе так называемых санитарных вырубок. Законность оснований для них, как и объемы древесины, которую ежегодно вырубают эти "санитары", — предметы не одного расследования. Но какое IKEA до этого дело, ведь бук срублен и продан мебельной компании Plimob в Румынию. Она сотрудничает со шведским гигантом свыше 30 лет, 98% своей продукции изготавливает по заказу IKEA и, конечно, имеет все сертификаты ЕС. Для того чтобы понять объемы этих поставок, да и масштабы украинских "санитарных" вырубок, знайте: за год IKEA продает полтора миллиона стульев Терье, или три стульчика в минуту.

Это не единственная интересная история, описанная в свежем отчете британской неправительственной организации Earthsight, изучающей проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру. Два года назад ZN.UA детально описало процесс незаконной вырубки украинских лесов и основных игроков в схемах (подробнее читайте в статье "Озеленение Европы"). Тогда выяснилось, что основной вред нашим лесам наносят не "черные дровосеки", работающие под покровом ночи, а государственные лесхозы, которые, не прячась, проводят санитарные вырубки лесов, сознательно нарушая многочисленные правила и нормы, чтобы срубить как можно больше, причем наилучшей древесины. Наши выводы тогда также основывались на результатах исследования Earthsight. Сейчас активисты предоставили результаты расследования, проводившегося уже после публикации первого отчета, и они вас не порадуют.

Для наглядности вернемся к стульчику Терье. Действительно ли румынская мебельная компания Plimob производит его из украинского бука? Румыны подтверждают, что не все стулья изготавливают из местной, румынской, древесины, поскольку она дорожает, а ценовая составляющая для их шведского партнера крайне важна. Правда, Украину в этом контексте не упоминают, говорят, что диверсифицировали поставки за счет Швейцарии. Но от Швейцарии Plimob далековато, а вот до украинской границы близко настолько, что из окон видно Тису, разделяющую наши государства. На противоположной стороне границы, около пгт Великий Бычков, находится лесхоз, охватывающий территорию в 50 тысяч гектаров самой лесистой части Карпат. И сам Бог велел, чтобы лесозаготовка и деревообработка были основными отраслями промышленности в Великом Бычкове. Крупнейшим работодателем здесь является мебельная компания ООО "ВГСМ". Компания работает с 1992-го, до 2008-го ее владельцем была дочерняя компания ІКЕА — Swedwood, которую ІКЕА закрыла в 2008 году из-за местной коррупции. Сейчас компанией владеет бывший сотрудник ІКЕА румын Даниэл Михай Плопишан, и хозяйничает он умело. "ВГСМ" является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Украины, ежегодно перерабатывая 40 тысяч кубометров древесины, практически весь товар экспортируя в ЕС, причем заказчиком 96% всей продукции является ІКЕА.

И где, как вы думаете, "ВГСМ" закупает все эти тысячи кубометров для переработки? Правильно, согласно отчету Earthsight, около 90% всех поставок приходятся на местный Великобычковский лесхоз, в котором "ВГСМ" подрабатывает подрядчиком по заготовкам древесины. Свыше 73% всех заготовленных в Великом Бычкове буковых лесоматериалов, необходимых для нашего стульчика Терье, покупает "ВГСМ". Товаротранспортные документы, к которым получила доступ Earthsight, показывают, что компания "ВГСМ" как изготавливает готовые стулья и столешницы для прямого экспорта ІКЕА, так и продает буковое сырье, дуб и ясень на фабрику ІКЕА в Словакию. Но значительную часть экспортной продукции составляют полуготовые части мебели ІКЕА или буковые пиломатериалы, которые через Тису переправляют в соседнюю Румынию, где их финальной обработкой занимается Plimob. "ВГСМ" поставляет Plimob достаточно деревянных частей для изготовления до 600 тысяч стульев Терье для ІКЕА в год, а также букового сырья на еще 400 тысяч стульев. И это только одна компания из пгт Великий Бычков. Нас бы даже гордость взяла за отечественных предпринимателей, если бы не понимание, что ради аккуратных стульчиков по 399 гривен украинцы уничтожают собственные леса.

Чтобы удовлетворить и желание защитить леса, и потребность обеспечивать бесперебойные поставки древесины, большинство стран жестко регулируют правила лесозаготовки, разрешая рубить лес в ограниченных количествах и только на определенных участках. Таким образом, можно сбалансировать количество срубленных деревьев с молодняком, заботиться о лесе и избежать наиболее вредной для окружающей среды лесозаготовки, такой как рубки на крутых склонах или по берегам рек.

В Украине очень часто злоупотребляют лазейкой в законодательстве, позволяющей лесхозам заготавливать значительно больше древесины, чем предусматривают вышеупомянутые принципы, включая заготовку недозрелых деревьев. В особых условиях, например, если лес поражен вредителями, подвергся влиянию стихии или погибает от последствий изменения климата, лесхозам разрешаются уже упомянутые санитарные рубки — фундамент "теневой" лесозаготовки в Украине. Потому что вредителей может и не быть, но санитарные рубки проходят регулярно.

В 2017-м заказанное Earthsight полевое исследование показало, что этой законодательной лазейкой постоянно злоупотребляют должностные лица, и 40% всей древесины в Украине вырубают незаконно именно со ссылкой на санитарные рубки. Поскольку санитарные рубки освобождены от многих видов контроля, который обычно проводят при лесозаготовке, они становятся идеальным способом обойти экологические нормы, включая рубку большего количества деревьев, чем было бы разрешено в ином случае. Наконец, наши лесхозы умудряются после санитарных рубок заготавливать древесины вдвое больше, чем в ходе обычных.

Пришло время разобраться, это у нас леса тяжело болеют или лесники?

С 2014-го в Украине действует Закон "О животном мире", запрещающий санитарные рубки в украинских лесах с апреля по 15 июня ежегодно, потому что на это время приходятся периоды размножения уникальных лесных зверей и птиц. По данным Earthsight, в ходе планового визита в Великобычковский лесхоз в 2018 году представители Государственной экологической инспекции Украины выявили 109 участков лесхоза, где на сезон тишины были запланированы незаконные санитарные рубки. Более половины из 109 участков были запланированы под разрушительные сплошные рубки, что означает одновременную полную вырубку деревьев на большой площади леса. Предполагались сплошные рубки и буковых лесов, в которых такая практика даже при проведении стандартных лесозаготовок запрещена из-за очень пагубного влияния. Бук, именно тот, что для стульчиков Терье, составлял 60% лесоматериалов, заготовленных на этих 109 участках. Почти четверть этого бука для собственных потребностей срубила непосредственно компания "ВГСМ", выступавшая подрядчиком по лесозаготовке. Поскольку в том году "ВГСМ" купила почти две трети всех буковых лесоматериалов из Великого Бычкова, то вполне вероятно, что большинство бука, срубленного другими подрядчиками лесхоза, также продали "ВГСМ".

Государственная экологическая инспекция, куда же без нее, также выявила незаконную лесозаготовку, потому что в документах самого лесхоза есть информация о том, что и когда они срубили. И эти данные показали, что по разрешениям на санитарные рубки во время сезона тишины в 2018 году срублено около 16 тысяч кубометров леса. Более того, в мае на участках санитарных рубок, проводившихся во время сезона тишины, заготовили больше леса, чем в любой другой месяц того же года. То есть вместо того, чтобы прекратить заготовку в этот период, лесхоз, наоборот, ее увеличил. Что еще хуже, согласно тем отчетам лесхоза, в 2019 году незаконная заготовка леса в сезон тишины повторилась. И в этом году тоже: на протяжении апреля-мая 2020-го по меньшей мере на 33 участках лесхоз в Великом Бычкове проводил санитарные рубки.

Нарушение требований сезона тишины — не единственный грех лесхоза. Сравнивая снимки со спутников с официальными картами и лесорубными билетами (разрешениями на вырубку), Earthsight обнаружила расхождения, свидетельствующие о том, что в том же 2018-м компания "ВГСМ" срубила больше леса, чем это позволяли лесорубные билеты, а также проводила лесозаготовку за пределами разрешенных участков. В частности, спутниковые снимки показывают, что одна из выборочных санитарных рубок проходила на участке, который уже был вырублен, поэтому непонятно, каким образом "ВГСМ" удалось вырубить на этом участке много бука. Среди возможных сценариев такой: лесорубы незаконно срубили лес поблизости, а записали как срубленный на этом участке.

Позднее, летом 2019 года, в Великий Бычков приехала группа экспертов из местных неправительственных организаций, которые также нашли там много интересного. Команда исследовала случайную выборку из запланированных, активных или свежих лесосек на территории лесного хозяйства. Нарушения выявили на шести участках из десяти. В топах: неоправданные сплошные санитарные рубки, сплошные рубки за пределами территории лесосеки, трелирование древесины по руслам рек и захламление этих же рек порубочными остатками. Один из изученных участков был местом сплошной вырубки букового леса, который уничтожили, несмотря на то, что перед заготовкой эксперты подтвердили, что 75% деревьев — здоровые, а санитарная рубка возможна только при условии, что 90% деревьев — больны.

И если вам показалось, что весь этот трэш — беда одного поселка в Карпатах, то нет. Это общие практики на примере одного лесхоза. В ходе двухлетнего исследования специалисты Earthsight нашли человека, который более десяти лет работает в одном из лесхозов, но не одобряет действующие подходы к работе. Своими впечатлениями этот человек поделился анонимно, но его наблюдения ценны для понимания того, что происходит в отрасли. Далее прямая речь:

"Я десять лет проработал лесорубом в лесхозе и многого насмотрелся. Например, как наши лесоводы расширяют границы лесосеки или границы участков для заготовки для собственных потребностей. То есть, если официально мы вырубаем 200 кубических метров древесины, то, благодаря расширению границ участка, дополнительно вырубаем еще 100 кубометров. Мы маркируем границы лесосеки красной краской. Типичная лесосека имеет площадь до гектара, один гектар или полтора гектара. Далее, на наше усмотрение, мы можем отступать еще на пять метров от границы и снова обозначить новую границу краской. Следовательно, если на участке приблизительно 300 кубометров леса, мы дополнительно срубим еще 150–200 кубометров. Если приедут инспекторы, то они увидят, что все хорошо, и деревья помечены краской. Но площадь же лесосеки увеличили. Никто не реагирует на такие нарушения. Инспекторов можно увидеть уже на подъезде к лесхозу. Поэтому наши дорогие лесоводы выходят им навстречу, дают взятку, и те уезжают. В лесхозе есть люди, которые там на самом деле не работают или уже умерли. Все "неофициальные" работы записаны на них. В каждом лесхозе как минимум пять таких "человек". Лесоводы обычно слишком напуганы, чтобы о чем-то говорить. Людям надо работать, семью кормить, жить дальше. Но терпеть это тяжело. Они никак не могут "наесться", им все мало. Они хотят нахапать как можно больше. Сейчас очень страшно. Хуже, чем сейчас, еще не было".

А ухудшилась ситуация, потому что все описанные нами злоупотребления успешно легализируются, и вся незаконно срубленная украинская древесина поступает в ЕС, уже имея сертификаты FSC — ведущей международной системы экологической маркировки древесины и бумаги. Например, у Великобычковского лесхоза такой сертификат с 2016 года. В целом 90% карпатских лесов, контролируемых Государственным агентством лесных ресурсов Украины, являются FSC-сертифицированными. Все другие упомянутые в этом тексте компании также имеют эти сертификаты. Это так тень на лучших мировых практиках!

После предыдущего отчета Earthsight в октябре 2018-го ASI, орган, задачей которого является обеспечить соблюдение правил FSC, провел специальные проверки в Украине. Особое внимание уважаемые специалисты планировали уделить законности санитарных рубок и мошенничеству с продажей и экспортом древесины. В результате они просто приехали, осмотрели два соседних лесхоза Львовской области и предоставили заключение, что никаких проблем не выявлено. И знаете, что интересно? Уважаемые эксперты, оценивающие законность рубок, осмотрели участки, засаженные елями на высотах, не являющихся естественными для этих деревьев. Они были на участках, где лесники сознательно посадили ели как можно выше, потому что знают, что тогда деревья начнут сохнуть, и санитарная рубка будет оправдана как никогда. Были, и ничего подозрительного не заметили. Нелегальность санитарных рубок они проверяли, приезжая на участки, где остались только пни, хотя целесообразно было бы осмотреть участки, где эти рубки только планируются, чтобы убедиться, что деревья действительно больные. Мошенничество с продажей и экспортом древесины эксперты ASI оценивали по документам самих лесхозов и там тоже, как вы догадались, проблем не нашли. Бывает…

Цель FSC-сертификации — защитить самые ценные участки лесов, поэтому от всех сертифицированных лесхозов требуется перечень тех наиболее ценных участков, которые они охраняют. Знаете, что оказалось, когда Earthsight сравнила перечень участков, которые обязался охранять Великобычковский лесхоз, с данными о его же рубках? Правильно догадались, лесхоз не только не сохранил эти участки в их естественном состоянии, но и в течение 2017–2019 годов выдал 31 билет на рубки в этих лесах, заготовив свыше пяти тысяч кубометров древесины. Некоторые рубки проходили на участках первобытных лесов, то есть цельных частях нетронутого Карпатского леса.

И здесь мы, конечно, могли бы написать, что из-за подобной липовой сертификации такие порядочные компании, как ІКЕА, покупают "серый" украинский лес, даже не догадываясь о его происхождении, но не напишем. Потому что ІКЕА является одной из компаний — основателей FSC-сертификации, вкладывает значительные инвестиции в ее продвижение и непосредственно финансирует украинский офис FSC. Потому что ІКЕА нужна сертифицированная древесина, а для этого надо охватить FSC-сертификацией максимум поставщиков. Вопрос качества, контроля и реального происхождения — это вторичное.

Перед публикацией результатов исследования Earthsight поделилась выявленными фактами с ІКЕА, ООО "ВГСМ" и Plimob. ООО "ВГСМ" не отрицало, что древесина от санитарных рубок во время сезона тишины использовалась в изделиях IKEA. Но общество заявило, что ни его собственная деятельность, ни деятельность Великобычковского лесоохотничьего хозяйства не была нелегальной лесозаготовкой, а стала результатом неоднозначных трактовок и разногласий в нормативно-правовых актах в сфере лесного хозяйства. Plimob заявила, что все действия — как ее, так и ее поставщиков, — являются вполне легальными. А ІКЕА ответила, что древесина нелегального происхождения в их товарах является неприемлемой, но, чтобы мы знали, законодательные акты о периоде тишины касаются только подтвержденных мест размножения животных. То есть вы сначала найдите эту рысь или птичку, за судьбы которых вы так переживаете.

Понятно, что без спроса тех, кто готов покупать украинский "серый" лес, заинтересованных в его рубках здесь не было бы. И значительная часть ответственности за то, что происходит с Карпатскими лесами, лежит на белых и пушистых европейских компаниях, для которых реальная социальная ответственность заканчивается как раз там, где начинаются прибыли. Но не будем вешать всех собак на жадных иностранцев. Местные власть имущие приносят не меньше беды. После предыдущего отчета Earthsight премьер-министр Гройсман объявил войну незаконным рубкам. Одним из результатов борьбы Гройсмана стал отчет, написанный Государственной аудиторской службой Украины в октябре 2018 года в сотрудничестве с Национальной полицией, Государственной экологической инспекцией и таможенной службой. Его так и не обнародовали, но наверняка документ получился неплохой, потому что Гослесагентство даже начало судебное разбирательство против аудиторской службы из-за его подготовки. Президент Зеленский достиг еще меньших результатов. Он также объявил войну незаконным рубкам, но она закончилась электронной системой учета древесины Гончарука. Тот, кто дочитал до этого места, понимает, что никакая онлайн-система не разрешит нашу проблему. Нам нужны не столько электронные реестры, сколько законодательные изменения, принципиальная реформа Гослесагентства, честные аудиты лесохозяйственных предприятий и посадки. Как новых деревьев, так и старых дровосеков.