Как, наконец, получить давно обещанный земельный пай

В нынешней вспышке рейдерства отразились все изъяны и просчеты земельной реформы. Мало того, что собственники земли отечественного образца, т. е. селяне-паевики так и не влились в средний класс, а превратились в беднейшую часть населения страны. Так еще и немало работников реформируемых сельхозпредприятий, имеющих право на получение наделов, оказались вовсе без них.

Выделение причитающихся им паев поначалу отложили, а в ходе азартной погони латифундистов за накоплением земель и вовсе забыли. Правда, на этом неблагоприятном для развития малого аргобизнеса фоне появилась и обнадеживающая новость. В рамках дела №911 4065/16 коллегия Высшего хозсуда по кассационной жалобе ООО "Роза-Л" постепенно принимает постановления (по каждому конкретному случаю), которые, по существу, разблокировали процесс распаевания сельхозземли. В результате бывшие работники совхоза "Обуховский" или их наследники в конце прошлого и в начале нынешнего года начали получать госакты на причитающиеся им согласно Земельному кодексу паи.

Обделенные громады

Рейдерские операции с сельхозземлей многогранны и многолики. И громкими силовыми захватами урожаев они не ограничиваются. Рейдерство проникло в глубину арендной системы землепользования. Ряд селянских семей и целые громады в ходе реорганизации сельхозпредприятий без лишнего шума вовсе лишили земельных ресурсов. Предусмотренное Земельным кодексом распаевание было заторможено задолго до его завершения.

В одних случаях многолетняя задержка с выделением земель в частную собственность тем, кто на них работал, мотивируется необходимостью сохранить опытно-исследовательскую деятельность научных и учебных заведений. В других — сберечь особо важные производства или многолетние насаждения. Селян, работавших на таких сельхозпредприятиях, убеждали, что задержки с выделением земли носят временный характер. Дескать, процесс возобновится после создания определенных условий. Но после этого прошел добрый десяток лет, миновали все разумные сроки. Уж очень выгодно чиновникам и землепользователям без участия собственников манипулировать доставшимся ресурсом. Ведь за использование нераспаеванной земли или земли, распаевание которой не завершено, арендная плата не требуется.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области жители трех сел остались без земельных паев. Сказалось то, что окружающую населенные пункты землю занимают учреждения Национальной академии аграрных наук (НААН). В такой ситуации распаевание было отложено. И не только в Прикарпатье, но и по всей стране. В распоряжении структур НААН на весну прошлого года находилось 465,3 тыс. га сельхозземель, из них 365 тыс. — пашни. Значительная часть этих земель (большинство экспертов полагают — около 45%), не используется по прямому назначению. А в ряде научных учреждений для опытов используется всего пятая часть выделяемой земли, остальная дается в пользование сторонним лицам. Получается — сельхозземли в избытке, но для распаевания, наделения ею селян — потенциальных фермеров ее нет. В затянувшемся на десятилетие споре — кому больше нужны эти "лишние" земли — ученым или нацеленным на ее приватизацию агрохолдингам, ответ очевиден. В интересах государства и общества неэффективно используемые земли должны попасть в руки местных селян путем завершения затянувшегося распаевания.

Почти в каждом регионе остаются сельхозпредприятия, пребывающие "между небом и землей", так и не определившись, что будет с собственностью на главный ресурс.

ГП "Виноградная долина" Николаевской обл., как и десятки ему подобных по всей стране, не попало в число предназначенных для распаевания по причине занятия виноградарством и виноделием, хотя насаждения здесь занимают чуть больше сотни гектаров из 2100. Почти два десятилетия назад местных селян обнадежили, был дан старт распаеванию, но до сих пор они права на землю и имущество не получили. В ГП "Степовой" той же области беда иного толка. Здесь проблемы возникли… из-за высокой эффективности хозяйствования. Госпредприятие с действующим племенным репродуктором, ежегодно отчисляющее в бюджет более 7 млн грн, создавшее собственную переработку и мощную социальную структуру, дающее работу почти 300 работникам, чувствует себя теперь отнюдь не "на коне", а скорее на перепутье. Как развиваться дальше? Каким образом будет проходить его разгосударствление, что будет с землей? Вразумительных ответов на вопросы как руководителей, так и рядовых работников не поступает ни из местных органов власти, ни из центра. Обеспокоенные селяне не без оснований полагают, что приватизация эффективного социально ориентированного сельхозпредприятия может произойти без учета позиции его работников и местной громады, в т. ч. и в части кадровых назначений и профиля производства.

К чему может привести такая неопределенность, свидетельствуют события вокруг бывшего совхоза по выращиванию лечебных трав "Староушицкий" Хмельницкой области. Здесь игры с землей проводят с особым цинизмом. На первых порах работавших на предприятии селян попросили подождать с распаеванием, пока ГП выполнит свои обязательства перед переработчиками. Потом, когда эта причина отпала, в ход пошли иные аргументы. А недавно местные селяне, терпеливо ждавшие причитающейся им сельхозземли, узнали, что чиновники из областного ГУ Госгеокадастра форсируют приватизацию той самой земли. Вот только в списках на разработку проектов землепользования фигурировали в основном люди, никакого отношения ни к "Староушицкому", ни к ближайшим селам не имевшие. Разразился громкий скандал.

Вопреки децентрализации

В последнее время вместо завершения распаевания госземли в порядке, предусмотренном Земельным кодексом, проводится бесплатная раздача сельхозугодий с подачи земельного ведомства путем создания личных крестьянских хозяйств (ЛКХ), зачастую фиктивных, поскольку их хозяева не собираются заниматься сельхозпроизводством и берут ее для иных нужд. К тому же наделение землей происходит по экстерриториальному принципу и без согласований с местными громадами. Что противоречит идее децентрализации, расширения полномочий и ответственности органов местного самоуправления и существенно усиливает коррупционную составляющую.

Ведь земли, передающиеся ЛКХ, по сути, выводятся из-под действия моратория, следовательно, их можно продавать в обход запрета. Этим пользуются структуры, нацеленные на накопление земельных банков, или занимающиеся перепродажей невозобновляемого ресурса. Навести порядок в обращении с землей можно было бы с помощью объединенных территориальных громад (ОТГ), если добавить им новые полномочия. Однако, хотя число созданных ОТГ, среди которых больше всего сельских, вплотную приблизилось к

7 сотням, давно обещанного закона по распоряжению ими сельхозземлями, находящимися за пределами населенных пунктов, до сих пор нет.

Первый законопроект такого плана был зарегистрирован в ВР еще в марте 2016 г. И даже благополучно прошел первое чтение. Но дело затормозилось, появилось несколько новых законопроектов. Пока работа парламента идет по кругу, убийственная для отрасли ситуация с распределением сельхозземель в обход ОТГ продолжается. Немало сельских громад могут остаться совсем без сельхозземли или получить ее в свое распоряжение в таком юридическом оформлении, что полноценно распоряжаться ею не смогут. Проблемность земельного вопроса еще больше возрастает в связи с предстоящей приватизацией госпредприятий, в т. ч. и аграрных.

Экс-глава Госгеокадарстра, а ныне первый заместитель министра Минагрополитики М. Мартынюк не устает утверждать, что начать процесс распаевания государственных и коммунальных сельхозземель "можно только после начала их приватизации". Т. е. сначала агропредприятие продается частному собственнику, а уж потом его земля распаевывается между селянами. Если вспомнить, чем завершились отсрочки в ходе массового распаевания, то можно представить, чем закончится это обещание. Эксперт А. Мартин обращает внимание на то, что выписанная в предлагаемых законопроектах процедура перераспределения земель "не очень понятна". Аналитик Аграрного союза И. Диденко полагает, что для решения означенной проблемы этот и другие подобные законопроекты вряд ли нужны, т. к. в 90-х годах "распаевание земель регулировалось подзаконными актами, подготовленными Госкомземом". Следовательно, по ее мнению, вопрос можно уладить приказом Минагрополитики.

По этому поводу есть и более радикальные суждения. Вроде того, что следующие один за другим законопроекты вносятся с целью затянуть процесс распаевания. Расчет на то, что меры, способствующие передаче земли местным селянам, будут отвергнуты нынешним парламентом. Вряд ли мощное аграрное лобби, нацеленное на предстоящую приватизацию госпредприятий, согласится с тем, чтобы опекаемые ими лица покупали их (госпредприятия) в связке с распаеванной среди селян или предназначенной для этого землей. Ведь именно сельхозземля является главным ресурсом. И делиться им с селянами намерены не все. Ожидать, что новоявленные паевики, как и большинство их предшественников, согласятся на скудную арендную плату и на всевозможные махинации с их собственностью, вряд ли стоит.

Со времен 90-х многое изменилось. Дает о себе знать небеспочвенное соображение на этот счет. Новые земельные собственники после преподнесенных уроков их предшественникам вряд ли станут заключать арендные договора на 49 лет или вестись на другие уловки. Поэтому собиратели крупных земельных банков стремятся установить такой порядок приватизации госпредприятий, чтобы можно было вместе с техникой и строениями получить в собственность и землю в "чистом" виде, т. е., без арендных "заморочек" и всевозможных рисков, связанных с возможным восстановлением законности и справедливости. Утверждение таких подходов может привести к тому, что и земля приватизированных агропредприятий только нарастит земельные банки латифундистов и пройдет мимо представителей малого агробизнеса.

Правовая практика: первые уроки

Среди негатива, свидетельствовавшего о разбалансированности в распределении земли, выделяется обнадеживающая новость. Бывшие работники совхоза "Обуховский" (реформированного в ЧАО) или их наследники в конце прошлого и начале нынешнего года стали получать в частную собственность причитающиеся им паи. И, следовательно, сами решают, как распоряжаться земельным ресурсом — то ли хозяйствовать самостоятельно, то ли отдать в аренду подходящему землепользователю. Для такой самостоятельности много чего должно было произойти. Претендентам на землю, причитающуюся согласно закону, пришлось организоваться, найти поддержку, стать силой, с которой нельзя не считаться. А Коллегии судей Высшего хозсуда предстояло скрупулезно разобраться в сложившейся ситуации в целом и с каждый земельным участком в отдельности, проанализировать и осмыслить решения судов низшей инстанции и выносить учитывающие все обстоятельства постановления.

Принимающий участие в судебном процессе адвокат А. Луцик в интервью ZN.UA обратил внимание, что в решении вопроса затянувшегося распаевания, по cути, до последнего времени не было судебной практики. Но ситуация, по его мнению, меняется: "теперь коллегия Высшего хозсуда своим делом проторивает правовую дорожку". Одна из организаторов инициативной группы селян, В. Нагленко, рассказала ZN.UA, что побуждением людей к активным действиям стало невыполнение обязательств. Паевикам и их наследникам надоело, что причитающейся им сельхозземлей пользуются бесплатно с конца 90-х годов. К тому же площади земель стали стремительно убывать. Сотнями гектаров. При этом "исчезновение" угодий, их передачу третьим лицам землепользователь стал использовать в качестве непреодолимого препятствия для распаевания. Дескать, о каком выделении паев может быть речь, когда земли не хватает. Инициативной группе селян понадобилось несколько лет, чтобы найти поддержку в местных органах власти, облпрокуратуре.

В конце 2015 г. распоряжением Обуховской РГА был утвержден проект приватизации сельхозземель ЧАО "Обуховский" и выданы соответствующие приказы облструктуры Госгеокадастра. Но руководство сельхозпредприятия не согласилось с таким поворотом событий, его представители настаивали на том, что ЧАО "является законным пользователем земель госсобственности" и обратилось с исками в суды, требуя отмены как распоряжения РГА, так и приказов земельного ведомства. Потребовалось два года разбирательств в судах разных инстанций. Точку поставил Высший хозсуд, отказавший в иске представителям земепользователя и подтвердивший правомерность решений о наделении селян паями.

Значение принятых постановлений выходит за рамки локального события. Ведь продемонстрировано, кроме всего прочего, что действующее законодательство дает возможность разрешать споры, возникающие вокруг незавершенного процесса распаевания земли, которое накануне предполагаемой приватизации аграрных госпредприятий становится еще актуальнее. Какими документами руководствоваться? Как действовать? В какие инстанции обращаться тем селянам, которые и доныне не получили причитающихся им паев?

Постановления Высшего хозсуда дают ответы на многие вопросы, которые на местах зачастую трактуются вкось и вкривь. В частности, в них отмечается, что порядок приватизации гос- и коммунальных сельхозземель определен "ч. 2 ст. 25 Земельного кодекса", а "передача земельного участка в собственность лицу, которое имеет право на земельный участок (пай), в порядке приватизации, не требует ни согласия предыдущего пользователя, ни предварительного изъятия земельного участка у такого пользователя решением полномочного органа" и многое другое. Такие судебные постановления не только дадут возможность селянам наконец получить наделы и распоряжаться ими по своему усмотрению, но и окажут существенное воздействие на общую ситуацию в обращении с сельхозземлями. Одних обнадежат, укажут путь приобретения земли, передачи ее в выгодную для селян аренду или создания на ее основе семейно-фермерских хозяйств, другим напомнят, что законы нужно соблюдать, даже если они кого-то не устраивают.