Искривленное зеркало

"На зеркало неча пенять, коли рожа крива"

Народная пословица, Н. В. Гоголь, "Ревизор"

Глядя на рейтинги самых популярных запросов года, недавно представленных ведущей мировой поисковой системой Google, так и хочется взяться за голову. Боже мой, что заботит наших соотечественников! В каком мире мы живем? Однако такому положению вещей есть вполне логичное объяснение.

Для создания объективной картины анализировались миллиарды запросов как по всему миру, так и в конкретной стране. И если многим кажется, что главное для людей — происходящее вокруг, проблемы в государстве и в экономике, то это далеко не так. В большинстве семей есть компьютер, и зачастую не один, с доступом в Интернет, плюс — смартфоны и планшеты. В итоге получается весьма пестрая и даже забавная картина. Потому как большинство озабочено развлекательным контентом.

Но прежде чем взглянуть на общую картину, учтем еще два момента. Во-первых, тренды Google или Zeitgeist (дух времени) — это рейтинги самых популярных запросов года, но не по количеству, а по всплескам популярности, или, иначе, по росту динамики в каждый конкретный момент. Таким образом, в эти рейтинги входят запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего и показывают всплеск интереса пользователей к определенным моментам, вопросам и персонам.

И во-вторых, рейтинг по Украине учитывает граждан, живущих на всей территории страны, в том числе на оккупированных территориях в Донбассе и Крыму. А, как известно, там пользователи имеют доступ только к российскому ТВ, радио, многие же украинские интернет-ресурсы блокируются. Также следует заметить, что и в основной части Украины совершенно закономерно заблокированы ведущие российские интернет-сервисы, уже давно перестали транслироваться ростелеканалы и запрещены многие сериалы. Но многие по-прежнему их ищут.

Поэтому в первой десятке топ-запросов вполне логично расположились сразу пять сериалов и два ТВ-шоу, а самым популярным поисковым запросом года стал "Физрук — 4 сезон"! Неважно, что вы его не смотрите. Но зато многие ищут в Черниговской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях, а также в Крыму. На второй позиции — седьмой сезон реалити-шоу "Холостяк", а на третьей — НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Естественно, последние два запроса почти никого не волновали в Крыму, чего не скажешь о "Физруке".

С персонами и вовсе незадача. На презентации результатов никто из журналистов не знал, кто такие Диана Шурыгина и Дмитрий Марьянов. Хорошо хоть туда попали Катя Чили, Дональд Трамп и Михеил Саакашвили. Последний даже стал топ-запросом декабря благодаря "путешествию на крышу" и продолжающейся эпопее его борьбы с "режимом олигархов".

Хоть с фильмами все понятнее: сюда уже не попали российские премьеры, которые практически перестали идти в украинских кинотеатрах. Таким образом, среди фильмов в этом году украинцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы "Форсаж 8". В целом же продолжения популярных фильмов занимают восемь позиций в первой десятке, а еще два фильма — это римейки: новая версия "Оно" по роману Стивена Кинга и киноверсия популярного сериала 90-х "Спасатели Малибу".

"Холостяк 7" стал лидером в категории телевизионных шоу. Зато на второе место вполне закономерно вышло "Евровидение-2017", а на третье — "Голос країни-2017".

В категории "Покупка года" в 2017 г. победителями стали спиннер, "билеты на поезд" и "Айфон 7". В один момент все бросились искать спиннер. Смартфоны Apple всегда в тренде, но предыдущая версия продолжает продаваться весь год и становится дешевле после выхода iPhone 8 и iPhone X. А вот билеты на поезд многие стали искать и покупать именно онлайн.

Биткоин в связи с резким повышением своей стоимости стал набирать обороты лишь в последнее время, поэтому попал всего на 10-ю позицию. Но зато в категории "Что такое ...?" он занял 4-ю с "майнингом" на 5-месте. Всех стал интересовать вопрос, как же раздобыть побольше биткоинов. Здесь также лидирует спиннер, на втором месте "антикитерский механизм", а на 3-м — VPN. Антикитерский механизм — устройство, используемое в Древней Греции для расчета движения небесных тел. Было поднято в 1901 г. с древнего судна. Но самое интересное, что этим "механизмом" интересовались только в Киеве, Киевской и Одесской областях.

В свою очередь VPN (Virtual Private Network) — технология, позволяющая обходить запреты в Интернете, т.е., например, заходить на запрещенные российские сервисы и социальные сети. Поэтому неудивительно, что она была востребована в этом году.

По той же причине в категории "Как…?" победили запросы "обойти блокировку ВК". Многие после закрытия ex.ua задумались, как "скачать видео с ютуба". Ну, и всегда актуально — "варить гречку".

Логично, что и в категории "Почему…?" победил запрос "не работает ВК". На втором месте — "подорожал газ", хотя за год дорожало все. Газ почему-то победил всех. Но вот третий запрос: "Малахов ушел с первого канала?" Ах, да, он интересовал только жителей Донецкой области и немногих — в Одесской и Киевской.

И напоследок, чтобы в преддверии Нового года совершенно выбить из серьезной колеи наших читателей, приводим результаты категории "Зачем...?", где лидируют запросы "нужен спиннер", "кармашек на женских трусах" и "переводят часы".

Ну зачем все-таки их переводят? Не забудьте благополучно перейти в новый 2018 год и дважды в году перевести туда-сюда часы!