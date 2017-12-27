Искривленное зеркало

Большинство озабочено развлекательным контентом.
"На зеркало неча пенять, коли рожа крива"
Народная пословица, Н. В. Гоголь, "Ревизор"
Глядя на рейтинги самых популярных запросов года, недавно представленных ведущей мировой поисковой системой Google, так и хочется взяться за голову. Боже мой, что заботит наших соотечественников! В каком мире мы живем? Однако такому положению вещей есть вполне логичное объяснение.
Для создания объективной картины анализировались миллиарды запросов как по всему миру, так и в конкретной стране. И если многим кажется, что главное для людей — происходящее вокруг, проблемы в государстве и в экономике, то это далеко не так. В большинстве семей есть компьютер, и зачастую не один, с доступом в Интернет, плюс — смартфоны и планшеты. В итоге получается весьма пестрая и даже забавная картина. Потому как большинство озабочено развлекательным контентом.
Но прежде чем взглянуть на общую картину, учтем еще два момента. Во-первых, тренды Google или Zeitgeist (дух времени) — это рейтинги самых популярных запросов года, но не по количеству, а по всплескам популярности, или, иначе, по росту динамики в каждый конкретный момент. Таким образом, в эти рейтинги входят запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего и показывают всплеск интереса пользователей к определенным моментам, вопросам и персонам.
И во-вторых, рейтинг по Украине учитывает граждан, живущих на всей территории страны, в том числе на оккупированных территориях в Донбассе и Крыму. А, как известно, там пользователи имеют доступ только к российскому ТВ, радио, многие же украинские интернет-ресурсы блокируются. Также следует заметить, что и в основной части Украины совершенно закономерно заблокированы ведущие российские интернет-сервисы, уже давно перестали транслироваться ростелеканалы и запрещены многие сериалы. Но многие по-прежнему их ищут.
Поэтому в первой десятке топ-запросов вполне логично расположились сразу пять сериалов и два ТВ-шоу, а самым популярным поисковым запросом года стал "Физрук — 4 сезон"! Неважно, что вы его не смотрите. Но зато многие ищут в Черниговской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях, а также в Крыму. На второй позиции — седьмой сезон реалити-шоу "Холостяк", а на третьей — НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Естественно, последние два запроса почти никого не волновали в Крыму, чего не скажешь о "Физруке".
С персонами и вовсе незадача. На презентации результатов никто из журналистов не знал, кто такие Диана Шурыгина и Дмитрий Марьянов. Хорошо хоть туда попали Катя Чили, Дональд Трамп и Михеил Саакашвили. Последний даже стал топ-запросом декабря благодаря "путешествию на крышу" и продолжающейся эпопее его борьбы с "режимом олигархов".
Хоть с фильмами все понятнее: сюда уже не попали российские премьеры, которые практически перестали идти в украинских кинотеатрах. Таким образом, среди фильмов в этом году украинцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы "Форсаж 8". В целом же продолжения популярных фильмов занимают восемь позиций в первой десятке, а еще два фильма — это римейки: новая версия "Оно" по роману Стивена Кинга и киноверсия популярного сериала 90-х "Спасатели Малибу".
"Холостяк 7" стал лидером в категории телевизионных шоу. Зато на второе место вполне закономерно вышло "Евровидение-2017", а на третье — "Голос країни-2017".
В категории "Покупка года" в 2017 г. победителями стали спиннер, "билеты на поезд" и "Айфон 7". В один момент все бросились искать спиннер. Смартфоны Apple всегда в тренде, но предыдущая версия продолжает продаваться весь год и становится дешевле после выхода iPhone 8 и iPhone X. А вот билеты на поезд многие стали искать и покупать именно онлайн.
Биткоин в связи с резким повышением своей стоимости стал набирать обороты лишь в последнее время, поэтому попал всего на 10-ю позицию. Но зато в категории "Что такое ...?" он занял 4-ю с "майнингом" на 5-месте. Всех стал интересовать вопрос, как же раздобыть побольше биткоинов. Здесь также лидирует спиннер, на втором месте "антикитерский механизм", а на 3-м — VPN. Антикитерский механизм — устройство, используемое в Древней Греции для расчета движения небесных тел. Было поднято в 1901 г. с древнего судна. Но самое интересное, что этим "механизмом" интересовались только в Киеве, Киевской и Одесской областях.
В свою очередь VPN (Virtual Private Network) — технология, позволяющая обходить запреты в Интернете, т.е., например, заходить на запрещенные российские сервисы и социальные сети. Поэтому неудивительно, что она была востребована в этом году.
По той же причине в категории "Как…?" победили запросы "обойти блокировку ВК". Многие после закрытия ex.ua задумались, как "скачать видео с ютуба". Ну, и всегда актуально — "варить гречку".
Логично, что и в категории "Почему…?" победил запрос "не работает ВК". На втором месте — "подорожал газ", хотя за год дорожало все. Газ почему-то победил всех. Но вот третий запрос: "Малахов ушел с первого канала?" Ах, да, он интересовал только жителей Донецкой области и немногих — в Одесской и Киевской.
И напоследок, чтобы в преддверии Нового года совершенно выбить из серьезной колеи наших читателей, приводим результаты категории "Зачем...?", где лидируют запросы "нужен спиннер", "кармашек на женских трусах" и "переводят часы".
Ну зачем все-таки их переводят? Не забудьте благополучно перейти в новый 2018 год и дважды в году перевести туда-сюда часы!