В Национальном банке Украины ожидают, что к концу нынешнего года сумма переводов от украинцев, находящихся на заработках за рубежом, побьет все рекорды и превысит 11 млрд долл.

Именно такие прогнозы озвучил глава Нацбанка Яков Смолий. Если прогнозы сбудутся, то эта сумма будет примерно на 30% больше, чем годом ранее, и поставит абсолютный рекорд за все годы независимости нашей страны. Таким образом, наши гастарбайтеры на сегодняшний день пересылают в Украину валюту на сумму, эквивалентную 10% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Эти деньги поддерживают курс гривни и работают на экономику Украины, позволяя ей держаться на плаву, а правительству помогают избежать дефолта. Но стоит ли этому радоваться? Вопрос очень непростой и не имеет, пожалуй, однозначного ответа.

Сегодня украинские гастарбайтеры обеспечивают своей родине больше валюты, чем МВФ и все прямые иностранные инвесторы вместе взятые. Причем объем поступлений от них постоянно растет. В 2015 г. украинцы, зарабатывающие за границей, перечислили в Украину 7 млрд долл., в 2016-м — 7,5 млрд, в 2017-м — уже более 9,3 млрд долл. За семь месяцев т.г. трудовые мигранты перевели в Украину 6,3 млрд долл. Предварительная оценка 2018-го, как уже было упомянуто, — около 11 млрд долл. При этом, например, инвесторы в 2017 г. вложили в бизнес на территории Украины всего 2,3 млрд долл.

До начала украино-российской войны больше всего наших граждан работали в РФ. За последние четыре года российской агрессии многие украинцы, естественно, переориентировались на Запад, и сегодня первое место по количеству отечественных работников, занятых в экономике чужой страны, занимает Польша. На примере этой страны и рассмотрим существующие тенденции трудовой миграции украинцев. Из Польши украинские работники за год перечисляют в Украину сумму, примерно равную 4% украинского ВВП (в 2017-м — 3,12 млрд долл.). По крайней мере, такие цифры озвучил недавно вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, оценивая итоги 2017 г. При этом польские государственные чиновники вовсе не озабочены достаточно мощным оттоком валюты из страны, поскольку вклад украинцев в рост ВВП самой Польши поляки оценивают в 1—2% (скорректированный прогноз роста ВВП Польши в 2018 г. — 4,7%). То есть наши соотечественники своим трудом обеспечивают около трети роста экономики соседней страны.

Европейские эксперты не скрывают, что именно украинские трудовые мигранты за последние пять лет сделали экономику Польши самой динамичной в Европе. Центральный банк Польши и Европейское статистическое ведомство (Eurostat) показывают, что за этот же период в Польшу эмигрировали более миллиона украинцев. Кроме того, количество сезонных легальных и нелегальных мигрантов из Украины (работающих в соседней стране в среднем два месяца) оценивается в 3 млн чел. Политика всего государственного аппарата Польши, от центральных органов до воеводств и местных общин, направлена в последние годы на создание условий для масштабного привлечения рабочих кадров из Украины. Поляки позитивно оценивают не только возможность решить с помощью украинцев существенные проблемы трудовых кадров, но и вклад наших соотечественников в рост потребительского спроса на рынке Польши. Украинцы отсылают на родину далеко не все заработанные деньги. Значительно большие суммы уходят на оплату жилья, питание и разнообразные покупки в польских магазинах. Все большее число украинцев, работающих легально, платят социальные и пенсионные взносы, оформляют медицинскую страховку, покупают недвижимость и автомобили.

По данным отчета НБУ, среднемесячный заработок одного трудового мигранта составлял в 2017 г. 722 долл. США, в то время как средняя зарплата в экономике Украины была на уровне 262 долл. По данным польского Центробанка, в среднем украинский рабочий пересылает из Польши домой через банки и платежные системы 425 евро каждые два месяца. Но это лишь вершина айсберга. Границу ежедневно пересекают сотни автобусов с сезонными работниками. Личные деньги до 10 тыс. евро, перевозимые при этом украинцами, не учитываются. Впрочем, польский Центробанк научился достаточно точно оценивать объемы этих денег и учитывать их в платежном балансе страны. НБУ, кстати, именно оттуда черпает информацию для своей статистики платежного баланса с Польшей.

Трудовые мигранты сегодня, без преувеличения, помогают украинской экономике удержаться на плаву. Но однозначно позитивным явлением рост количества гастарбайтеров назвать все же нельзя. Едут трудиться за границу самые мотивированные работники, сокращая тем самым (и количественно, и качественно) трудовой ресурс украинского бизнеса. Чтобы решиться выехать на заработки за границу, необходимо иметь твердую мотивацию и уверенность в своих силах, как физических, так и интеллектуальных. Большинство украинских работников в той же Польше — это молодые, неплохо образованные люди. Нехватка квалифицированных кадров и ухудшение качества оставшихся работников тормозит развитие отечественной экономики. По расчетам специалистов НБУ, только за два последних года трудовая миграция привела к уменьшению кадрового потенциала Украины на 5—8%. На ближайшие годы эксперты, к сожалению, не прогнозируют радикальных изменений этой тенденции.

Вклад наших гастарбайтеров отображается в платежном балансе, составляемом НБУ. И именно заробитчане позволяют нашей стране сводить концы с концами. В 2017 г. Украина экспортировала за рубеж на 8,64 млрд долл. меньше товаров и услуг, чем приобрела. Кроме того, за границу было выведено около 6 млрд долл. дивидендов от инвестиций иностранцев. Лишь благодаря валютным средствам трудовых мигрантов, поступившим в Украину, удалось почти компенсировать дефицит текущего счета платежного баланса 2017 г. НБУ закрыл его с дефицитом 2,1 млрд долл., или 1,9% ВВП.

Нынешний год также большого оптимизма не внушает. В июле платежный баланс был сведен с дефицитом в 170 млн долл., прежде всего из-за "сезонного" роста импорта, значительно опередившего рост экспорта Украины. По данным НБУ, объемы экспорта товаров в июле увеличились на 12,6% в годовом измерении и составили 3,3 млрд долл. Однако объемы импорта товаров в июле увеличились почти в два раза больше — на 24,9% (5 млрд долл.). Из-за роста мировых цен на нефть и природный газ, стоимостные объемы импорта нефтепродуктов увеличились в 1,5 раза, несмотря на значительное замедление роста физических объемов их закупок. В целом дефицит текущего счета платежного баланса в июле увеличился до 1,1 млрд долл. И тут опять выручили украинские заробитчане. Чистый приток капитала по финансовому счету в июле составил 0,9 млрд долл. и, как отмечает НБУ, был обеспечен операциями частного сектора, т.е. преимущественно переводом денег гастарбайтеров из-за рубежа. В результате дефицит сводного платежного баланса за семь месяцев составил всего 0,2 млрд долл.

Трудовая миграция украинцев в зарубежные страны, сезонная или постоянная, сегодня объективно стала одним из основных факторов, влияющих на состояние и перспективы отечественной экономики. Позитивно или негативно это влияние — окончательно пока ответить, наверное, невозможно. С одной стороны, украинцы, работающие за границей, обеспечивают возрастающий приток валюты, позволяя НБУ и правительству решать текущие финансовые проблемы страны, с другой — для экономики было бы гораздо эффективнее, конечно, предоставить нашим гражданам достойные рабочие места в Украине. Поляки о трудолюбии наших заробитчан складывают целые легенды. Может быть, пора уже ускорять рост ВВП и своей страны, а не только соседей? Чисто теоретически, поскольку ВВП Польши в четыре раза превышает ВВП Украины, то те 1—2%, которые наши люди вносят в экономику соседей, могут, при создании определенных условий, принести Украине дополнительных 4—8% ВВП в год. И главное — принести уверенность в будущем страны.