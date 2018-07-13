Фото: между камерами и смартфонами

Снимают практически все: на смартфоны, профессиональные и любительские камеры, на экшн-камеры во время езды на велосипеде или при горнолыжном спуске, видеорегистратором в автомобиле. А в воздухе летают и снимают дроны...

Тенденции

В первую очередь, смартфоны очень сильно вытесняют компактные камеры, а можно сказать, уже их практически вытеснили, и даже добираются до профессиональных устройств. Второй главный тренд — беззеркальные камеры вытесняют аппараты с зеркалом.

Также необходимо отметить проникновение в фото искусственного интеллекта, а точнее все более изощренную обработку изображений, наложение всевозможных спецэффектов.

Ну и, наконец, коммуникации, без них никак. Сегодня важно не просто снять красивое фото, но и как можно быстрее поделиться им в социальных сетях, а профессионалу — моментально переслать его заказчику.

Фотография становится мегамассовым явлением, без которого уже ни один здравомыслящий человек не в состоянии существовать. В какой форме он выбирает для себя фотосъемку: используя мобильный телефон либо серьезную камеру со сменной оптикой — это уже решение каждого конкретного человека, но без фотографии уже не обходится жизнь ни одного горожанина.

С зеркалом или без

Когда встает вопрос о покупке серьезной камеры, многие отдают предпочтение зеркалкам, на которые снимают профессионалы. Для них можно покупать различные сменные объективы, чтобы заниматься макросъемкой и снимать отдаленные объекты. А еще получать эффект Боке — размытие заднего плана.

Однако крупнейшие производители фототехники предлагают и так называемые системные камеры, в которых зеркало отсутствует, что позволяет значительно уменьшить их габариты.

Беззеркальные камеры стали новым классом устройств, и уже сейчас, наверное, нет сомнений, что эта техника вытеснит зеркальные аппараты, хотя у зеркалок много хороших черт. Во-первых, это привычная вещь, и мы медленно и неохотно отказываемся от того, к чему привыкли. Кроме того, зеркальные аппараты имеют пока что самый широкий парк оптики, для работы. У профессионалов на этой технике накатаны контракты, это модно, и это хорошо разрекламировано. А еще есть оптический видоискатель, который пока что является непревзойденным при работе в условиях хорошего освещения. И еще ряд моментов.

Но объективно можно сказать, что несмотря на то, что тенденция вытеснения прослеживается, и, например, на японском рынке уже произошел перелом, еще несколько лет пройдет до того момента, когда беззеркальные аппараты станут лучше.

Ведь это абсурд, что в эпоху камер с матрицами, устройствами, которые напрямую могут воспринимать световой поток, необходимо ставить перед ними какой-то дополнительный оптический элемент, который значительно утяжеляет конструкцию. Но все равно, фотографу зачастую быстрее сработать при помощи оптического видоискателя, чем глядя на экран камеры.

С другой стороны, сейчас производители выпускают великолепные электронные видоискатели, которые лучше работают при недостаточном освещении. В темноте глаз человеческий многие детали через оптику не различает, поэтому в этом вопросе уже произошел перелом. И зачастую удобнее увидеть прямо на экране. Поэтому именно при ярком освещении при хороших условиях оптика дает максимальную детализацию и возможность различить самые мелкие детали.

Бренды и рынок

На рынке профессиональной и полупрофессиональной фототехники уже длительный период "правят бал" японские производители. Это Nikon, Canon, Olympus, Sony, Pentax, Fujifilm, Panasonic. Даже корейская Samsung, которая пыталась выпускать фотоаппараты, приняла решение уйти с этого рынка и сосредоточиться на смартфонах. А китайские производители сюда даже не лезут.

Ведь период для рынка очень сложный, идет переоснащение парка, и требуется доступ не только к оптическим и механическим технологиям, к современным достижениям в области электроники, но еще и к технологиям, связанным с искусственным интеллектом. Это разработки, которые под силу крупнейшим компаниям.

Поэтому все другие пытаются играть исключительно на рынке смартфонов. Например, Google вклинилась в этот рынок, ориентируясь в первую очередь на высокие характеристики камер на телефоне. Но она тоже не замахивается на фототехнику. У остальных компаний пробиться здесь мало шансов. Крупные бренды пока что держат этот рынок. Но кто из них продержится, время покажет. Хотя наступили сложные времена и для Nikon, и для Canon, и для Sony, которая отчаянно конкурирует с ними. А, например, Pentax уже несколько раз продавался. Olympus сейчас очень сложно работать в этих условиях. Надо правильно определить класс техники, чем-то ее поддержать, чтобы она завоевала сердца покупателей.

Крупные бренды имеют возможности инвестировать огромные средства в научные разработки в разных областях, в электронике, математической обработке, что повышает шансы этим компаниям выдвинуться вперед.

В то же время более классические бренды будут, на мой взгляд, испытывать сложности, и это будет зависеть от того, насколько они смогут адаптироваться, перестроиться и вобрать опыт современных электронных технологий, в том числе, искусственного интеллекта, который сейчас решает очень многие вещи. Шутка ли, что Google решил в рамках смартфона вопрос размытия заднего плана за счет подключения баз данных и анализа картинки искусственным интеллектом. И получает изображение, для которого в прошлом требовалось приобретать дорогостоящий объектив с большой светосилой.

Поэтому можно ждать в ближайшее время и появления новых имен, и достаточно трагичных разорений. Интересный период, и от этого выигрывает конечный потребитель. В то же время ожидаем появления множества интересных устройств и массы новых возможностей для творческой фотографии. Поэтому сейчас великолепный период, для того чтобы вступать в ряды творческих фотографов, не таких, которые щелкают направо и налево, а которые углубленно изучают фотографию и комбинируют с видео.

Экшен и дроны

А вот что касается активных камер (экшен), которые позволяют снимать человеку при активных занятиях спортом, например, на лыжах при спуске с горы или при быстрой езде на велосипеде, то здесь исключительно приоритет за китайскими компаниями. Такие камеры применяются и на дронах, которые тоже требуют мобильных устройств, снимающих на больших скоростях с особыми режимами, панорамированием. Да и зеркало точно туда незачем цеплять.

В этом направлении задала тенденцию компания Gopro. Сегодня это также высококонкурентный рынок, где необходимо выдерживать постоянно растущий спрос и растущие требования к данным устройствам. И здесь в будущем больше шансов даже у таких компаний, как Olympus, Pentax, которые в свое время начинали задавать тон в классе компактных защищенных устройств и у других брендов, которые занимаются напрямую фотографией.

С другой стороны тон задают и производители квадрокоптеров и других дронов, например, компания DJI, которая сейчас достаточно активно, кроме выпуска летательных аппаратов, занимается и оборудованием. А недавно DJI приобрела Hasselblad, и вполне возможно, что им удастся создать камеру с большой матрицей, которая сможет резко повысить качество фото и видео. Такой агрессивный подход, который сейчас показывает DJI, дает этой компании больше шансов выдержать конкуренцию с оптическими брендами.

И, наконец, смартфоны

Сейчас все производители смартфонов каким-то образом анонсируют использование искусственного интеллекта. Но насколько реален их ИИ?

Пока это больше название, которое приятно произнести, то есть с умным видом сказать "искусственный интеллект", но чаще всего это просто компьютерная обработка, которая делает какие-то вещи, которые раньше обычное программное обеспечение не в состоянии было делать: проанализировать базу данных и лучше вырезать объект на переднем плане таким образом, чтобы размыть на заднем; проанализировать экспозицию кадра и уже без ошибок определить, как правильно снять черную кошку в темной комнате или объект на светлом снегу, с чем не справлялись обычные экспонометры; подключить базу данных изображений. Безусловно, скорость развития этой технологии так высока, что мы каждый год ждем новых прорывов.

Могут ли камеры современных смартфонов, хотя бы флагманских моделей, конкурировать с профессиональными зеркалками, другими камерами? Ведь производители смартфонов все время указывают, что "вы получаете восхитительные снимки, даже в темноте", "у вас двойная камера" и т.д. А в Huawei P20 вообще впервые использована тройная камера.

Конечно, имеем в первую очередь дело с большой маркетинговой составляющей, подстегивающей покупателя и заставляющей его постоянно обновлять свою технику и покупать все более дорогие смартфоны. Без сомнения, хорошая камера с крупной матрицей со сменной оптикой даст вам значительно больше широкие возможности в плане фотографии. Но с каждым часом им все сложнее и сложнее конкурировать, потому что в смартфонах появились камеры с несколькими матрицами. То есть, производители таким образом пытаются решить проблему, ведь в тонкое компактное устройство невозможно встроить мощный зум, но зато можно поставить несколько матриц, связанные между собой, чтобы математически в совокупности они давали еще более интересную картинку.

И даже некоторые профессиональные фотографы отложили свои зеркалки и стали экспериментировать со смартфонами. Ведь тут главный плюс — возможность тут же обмениваться фото.

Заглядывая в будущее

Сегодня и зеркальные и системные камеры комплектуются модулями Wi-Fi, позволяющими передавать фото и видео на смартфоны или сразу в социальные сети. Правда, сделано это достаточно неудобно. Ведь камеры проигрывают в этом плане смартфонам и планшетам. Почему-то производители оптики не спешат комплектовать не только Wi-Fi, но и мобильными модулями, чтобы камера была всегда на связи и можно было не только передать изображение, но и серфить по интернету и даже отвечать на звонки.

Поэтому, можно спрогнозировать, что зеркалки и беззеркалки также пойдут в развитии в направлении компьютерной техники, и тогда возможно появится уникальный класс профессионального оборудования с возможностями, которые предоставляют сейчас смартфоны. Ведь сейчас в смартфонах, которые стоят несколько сотен, математическая обработка превосходит камеры стоимостью в несколько тысяч долларов.