Экономика наверстывания

В мировой экономической науке настолько велико количество наработок, что любая рациональная мысль или действие непременно найдет подтверждение своей правильности в какой-то уже существующей теории. И это закономерно, поскольку все солидные экономические теории так или иначе были результатами талантливых наблюдений или реакцией на процессы, которые уже разворачивались в экономическом бытии.

Например, Адам Смит распознал невидимую руку рынка, которая регулирует экономическое поведение субъектов и через конкуренцию ведет к прогрессу. Джон Кейнс разработал универсальные меры государственного вмешательства, или контрциклической политики, чтобы противодействовать этой руке, когда она ведет к кризису или же к катастрофе, как это произошло в 30-е годы прошлого века. Неоклассики (Фридрих фон Хайек, Милтон Фридман...) в нужное время возразили Кейнсу, отметив, что чрезмерное государственное вмешательство снижает эффективность размещения ресурсов, приводит к хроническим дефицитам бюджета и росту инфляции, против которой "арсенал" Кейнса все же не всесилен.

Конечно, все это упрощение весьма серьезных теорий, свидетельствующее, однако, о правильности каждой из них, в зависимости от того, в какой конкретной ситуации их "вытаскивают" или к ним апеллируют. Поэтому профессиональные экономисты остерегаются шаблонного навешивания ярлыков типа "кейнсианец" или "фридмановец", а вместо того концентрируются на анализе фактов, чтобы понять, какие из уже наработанных инструментов надо применить в конкретных обстоятельствах для "лечения" той или иной ситуации. Порой в процессе такого поиска экономисты находят и предлагают политикам новые методы или, скорее, их комбинации, дающие неожиданно эффективный результат именно для этого объекта. Тогда их совместная работа рождает очередную историю успеха.

Украина, очевидно, заждалась собственной успешной истории. Как и Мир — появления Украины в сформированном и непременно привлекательном образе. Она все еще находится на распутье, без четких целей и приоритетов, воплощенных в скоординированное действие общественных институтов. Можно говорить, что главная проблема Украины — в ее политиках. Пусть так, но это не отменяет задачу украинских экономистов, которые должны делать свое дело, а именно — предложить решение для конкретных и уникальных условий Украины. Иначе говоря, найти то, что подходит нам сейчас, руководствуясь здравым смыслом и не заморачиваясь согласованием этого с мировыми рецептами "спасения" и доминирующими взглядами международных учреждений по экономическому развитию.

Был бы успех, а объяснение найдется. Великие реформаторы действовали, скорее, интуитивно, но всех их вели великие цели и намерения. Украина может и должна ставить перед собой масштабные и высокие задачи, например — попасть в группу самых богатых и наиболее технологичных стран мира. Но решение этих задач придет только изнутри самой Украины, поскольку множество сил и мотивов, действующих в Украине, непонятны для постороннего глаза, а главное — сами эти решения требуют высокой пассионарности, которую невозможно принести извне.

Отставание

Ныне дистанция, отделяющая экономику Украины от экономик ее соседей, огромна, и она все еще продолжает расти. На 2016 г. ВВП Украины, по паритету покупательной способности, был в несколько раз ниже ВВП Турции и Польши (см. рис. 1).

В 2016 г. прирост ВВП Украины в постоянных ценах составлял всего 1,5%, что ниже от темпов роста тех же Польши (3,1%), Турции (3,3%) или Словакии (3,4%). В текущем году, по официальному прогнозу, в Украине можно ожидать, опять-таки, 1,8% увеличения ВВП, а вот по ЕС — около 3% от их несопоставимо более высокой сравнительной базы.

В течение 2000–2016 гг. среднегодовой рост экономики Украины составил 2,3% и был обеспечен циклом высокой конъюнктуры на сырье, в частности рудную и металлургическую продукцию в 2000–2008 гг. Когда этот цикл закончился, для нашей моноструктурной экономики наступил провал, и в течение 2009–2016 гг. в среднем темпы роста уже были отрицательными — минус 2,4%. И, что важно и показательно, ситуацию не спасло сельское хозяйство, средние темпы прироста которого в 2009–2016 гг. составляли 5%, а доля в ВВП Украины достигла рекордных 12,5%.

Иная ситуация наблюдалась в группе соседних стран. Эти страны стойко держатся в тренде роста благодаря их диверсифицированной промышленной структуре, которая на сегодняшний день и обеспечивает им соответствующие показатели роста. Кроме того, эта диверсифицированная структура способна предлагать хорошо оплачиваемые рабочие места, привлекая рабочих из других стран. Только Польша, где, как и в Украине, естественный прирост населения отрицательный, в течение ближайших пяти лет будет нуждаться в около 5 млн трудовых иммигрантов. Конечно, в первую очередь она рассчитывает на Украину. И небезосновательно, поскольку контрпредложения для своих граждан у Украины сейчас нет (см. рис. 2).

Существуют относительно простые и вместе с тем важные экономико-социальные закономерности. Например: страна, у которой наблюдается отток или уменьшение трудовых ресурсов, не может рассчитывать на продолжительный и устойчивый рост. Или другая: у стран с низким уровнем доходов доминирует низкотехнологичная промышленность, со средним — среднетехнологичная, а у развитых стран с высоким уровнем доходов — соответственно, высокотехнологичная.

Итак, спасти Украину от геоэкономического вакуума может только развитие, причем незамедлительное, диверсифицированной и высокотехнологичной промышленности, прежде всего обрабатывающей. Иначе — геополитическое поражение, о котором в последнее время так нагло пишут недружественные аналитики как на восток от нас, так и на запад.

Конструкция

экономики наверстывания

Но есть ли выход из такой сверхсложной ситуации, в которой находится Украина? Убежден, что он есть, и его, как не странно, нужно искать, в частности, и в нашем текущем отставании. Ведь оно диалектически несет в себе возможность наверстывания, как следующего, идущего за отставанием, этапа. Такое наверстывание осуществили в разные времена разные страны мира. В частности постмаршалловские государства Западной Европы в 50–60-е годы прошлого века, Южная Корея в 1965–1980, Польша в 1993–2000, Китай — 2000–2007, Турция — 2000–2007, Сингапур — 1965–1980, Бразилия — в 1993–2008гг.

Страны разные, но общее в их успехе — то, что все они достигли улучшения технологичности структуры материального производства как основы дальнейшего устойчивого роста. Изменили в пользу диверсифицированной перерабатывающей (или, что то же самое, обрабатывающей) промышленности, при уменьшении доли сельского хозяйства. То есть все они прошли фазу структурного экономического развития, которая и обеспечила продолжительный и устойчивый рост экономики.

Следовательно, то же самое должна осуществить и Украина, применив концентрированную политику структурного обновления промышленности, которая, в частности, радикально повысила бы ее способность к глубокой переработке местного сырья. Важно отметить, что ряд вышеперечисленных стран, например Корея, Турция или Китай, не имели в своей истории того периода индустриальной славы, который был у Украины. То есть перед собственным индустриальным переходом у них за плечами не было опыта производства самолетов, ракет или энергетического оборудования, который был и есть у Украины. Но они наверстали с позиций, уступавшим украинским, как минимум, по критерию технологической подготовленности рабочих и индустриального опыта. Поэтому здесь у Украины обрисовывается некое условное преимущество, свидетельствующее о наличии человеческого капитала, способного во время такого перехода сразу развить высокотехнологичную промышленную структуру.

Дифференциальный анализ возможностей в отставании

Теперь взглянем на ряд важных и интересных обстоятельств, которые порождает нынешнее состояние экономического отставания.

1. Экономика Украины как целостная система, в частности ее производственная сфера, абсолютно не насыщена уже успешно работающими в мире технологиями. Соответственно, если применить эти технологии для глубокой переработки нашего сырья, созданная в Украине добавленная стоимость будет расти в разы. То есть речь идет о заимствовании технологий извне как уникальной возможность современного глобального мира. Ниже представлены примеры развертывания добавленной стоимости путем внедрения некоторых современных перерабатывающих технологий (см. рис. 3).

Эти технологии уже работают по ту сторону границ с Польшей или Турцией. Так почему они не могут работать у нас?

Технологическое заимствование изменит структуру материального производства Украины, сделав его диверсифицированным и менее зависимым от сырьевых ценовых циклов. Оно нуждается в квалифицированном труде, поэтому автоматически будет предлагать высокооплачиваемые рабочие места.

Еще один аспект производительности привлечения перерабатывающих технологий для Украины заключается в том, что на произведенную продукцию существует высокий и устойчивый спрос на внешних рынках. То есть мы значительно нарастим экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью, а это именно то, что нужно в текущих обстоятельствах. От экспорта заработают корпорации и домохозяйства, получив возможность накопить ресурсы для дальнейших инвестиций и активизации внутреннего спроса. Тем самым запускается цикл динамического развития, которое заканчивается только тогда, когда происходит насыщение товарного предложения и исчерпывается потенциал наращения присутствия на внешних рынках.

2. Но текущее отставание Украины делает это пространство очень широким. Сегодня Украина почти незаметна на международных рынках потребительских товаров или продукции промежуточного потребления с высокой добавленной стоимостью. Исключение представляют все те же зерновые, масло, металлопрокат, которые с радостью закупаются, поскольку являются важным фактором продуцирования добавленной стоимости из этого сырья в странах-импортерах.

А вот потенциальной группы товаров с конкурентными преимуществами организации производства в Украине на внешних рынках вообще нет, поскольку производится она в небольших масштабах или не выпускается вообще. О группе товаров со сравнительными конкурентными преимуществами производства в Украине (comparative advantage factors) следует говорить в отдельной статье. А здесь только отметим: эта группа для Украины настолько велика, что не стоит искать аналогов в других странах.

Доля Украины в мировом импорте в 2016 г. составляет лишь 0,2%. Та же Польша и Турция занимают по 1,2%. Но самое интересное для нас — мизерность нашего присутствия во внешнем импорте стран ЕС: всего 0,8%. Последнее означает, что украинские предприятия могут в разы наращивать экспорт, не переступая красной черты присутствия на рынке, за которой наступает реакция местных производителей. В отличие, скажем, от китайских корпораций, которые уже обозначены красным цветом.

3. В конце концов, свои преимущества имеет необходимость обновления базовой социально-экономической инфраструктуры. Она еще кое-как выполняет свои функции, однако устарела физически и морально. Инвестиционная задолженность перед этой инфраструктурой, измеренная как объем средств, необходимых на замещение объектов, отработавших свой нормативный ресурс, в четыре раза превышает годовой номинальный ВВП страны в 93 млрд долл. США в 2016 г. (см. табл. 1).

Важно сделать одно принципиальное уточнение. Имеющаяся инфраструктура должна не просто обновляться, а реконструироваться под потребности новой промышленной структуры. То есть нужно строить дороги и создавать резерв энергетических мощностей прежде всего в регионах, в которых выгодно организовывать те же предприятия по переработке разного сырья.

Где это делать? Например, вдоль Днепра, и мы не ошибемся! К Днепру прилегают территории, продуцирующие сельскохозяйственное сырье, железную, урановую и другие руды, те же металлические полуфабрикаты. Области, по которым течет Днепр, — Черниговская, Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, — производят 34% всего украинского зерна. Вдоль Днепра уже есть человеческие ресурсы и индустриальная инфраструктура, а сама река — неоценимый логистический элемент для транспортировки продукции к потребителям.

Итак, инфраструктурное отставание определяет огромные объемы внутреннего заказа на инвестиционную продукцию, большинство которой производится в Украине.

Точка реконструкции экономики

Таким образом, в одном месте и в одно время в Украине совпал ряд факторов, программирующих индустриальную структурную трансформацию. Они одновременно ее императивно требуют и обеспечивают ресурсами. Эту позицию можно назвать точкой реконструкции экономики. Правильно стартуя с этой точки, все успешные страны достигают опережающих темпов экономического роста. Иначе говоря, осуществляют экономическое наверстывание, которое выводит их или максимально приближает к группе развитых стран по производительности труда и уровню доходов населения.

Развитые же страны не могут находиться в таком интенсивном движении, поскольку они уже сделали этот переход, насытив свою экономику технологиями, инфраструктурой и осуществив "разрешенную" экспортную экспансию. Их дальнейшее развитие обусловлено, скорее, технологическими прорывами, что обязывает их быть на передовом рубеже научно-технических разработок. Это определяет их модель поведения относительно развития инфраструктуры по исследованиям и внедрениям и сооружения структурного барьера, очерчивающего их исключительные возможности в научно-техническом прогрессе и отделяющего от группы развивающихся стран.

Украина должна ставить задачу преодолеть и этот барьер, однако следует понимать, что для выполнения такой задачи нужно осуществить экономическое наверстывание, воспользовавшись описанными преимуществами отставания. Это что-то наподобие ступени ракеты, которая должна вывести корабль на определенный уровень орбиты.

Факты экономической истории свидетельствуют, что именно находившиеся в состоянии экономической реконструкции страны достигали наивысших темпов роста. Поэтому мы абсолютно оправданно можем надеяться минимум на 7, а то и на 10% среднегодового роста на протяжении пятнадцати и более лет в процессе такой реконструкции (см. табл. 2).

Даже не стоит акцентировать на том, что такой задаче должны быть подчинены вся государственная система и все общество. Цена очень высокая, и приз слишком дорогой. На популизме, цинизме, позерстве и прочих похожих "подходах" этого не сделаешь. Поэтому эта высокая задача способна вычистить политикум, который этого не понимает.

Необходимый блок политики

Чтобы воспользоваться имеющимися обстоятельствами, их прежде всего нужно увидеть, а это мы уже попытались сделать и предложили соответствующий инструментарий политики наверстывания, что должно стимулировать структурную трансформацию материального производства в Украине.

В основе такой трансформации остаются принципы рыночной экономики, в частности энергия предпринимательства. Частные корпорации и предприниматели — важные агенты изменений, независимо от страны их происхождения. Поэтому надо мотивировать их инвестиционные настроения. Такое мотивирование невозможно без базовых экономических свобод, а именно: защищенная собственность, низкие административные барьеры вступления в бизнес, равное поле игры для внутренних и внешних инвесторов. Поэтому этот блок реформ абсолютно необходим.

Однако для Украины, где корпоративная и предпринимательская среда пока слаба, этого недостаточно. Украинские частные предприятия не оперируют тем масштабом человеческих и финансовых ресурсов, а также знаний и навыков, которых требует построение высокотехнологичной промышленной структуры. Поэтому кто-то должен восполнить эти пробелы. В частности, привлечь в Украину прямые иностранные инвестиции, которые приносят современные технологии и практики управления бизнесом. А этого никто, кроме государства, очевидно, не сделает, да и исторически в аналогичных ситуациях не делал.

Итак, государство должно стать самым активным агентом изменений структуры материального производства в Украине. Его обязанность — восполнить пробелы, связанные с дефицитом стартовых ресурсов, знаний, ориентиров, координации, а также внутренними и внешними коммуникациями. Все это предусматривает блок весьма проактивной и практической политики экономического наверстывания. Пунктов этой политики не так уж и много. Вот основные из них.

1. Снижение стоимости денег в Украине и содействие накоплению капитала корпорациями и домохозяйствами. В условиях нашей экономики существует очень много проектных возможностей с высокой ставкой внутренней доходности, которых нет в развитых странах. Это, опять-таки, преимущество отставания. Поэтому финансовая политика снижения учетной ставки для условий Украины будет значительно более эффективной, чем для зрелых экономик.

2. Изменение фискальной политики, а именно — решительное увеличение расходов на базовую инфраструктуру за счет как публичных финансов, так и государственных корпораций, отвечающих за инфраструктуру. Это удешевит стоимость частных инвестиций, усилит потенциал экономического развития и в условиях Украины принесет экономический рост. Одновременно надо повысить шансы отечественных производителей воспользоваться возможностями внутренних закупок, выровняв асимметрии, возникающие из неравных условий доступа к финансам или технологиям. Тогда можно быть уверенным в компенсации этих общественных расходов будущими налогами от роста производства в новых секторах.

3. Обнародование индикативных (прогнозных) планов экономического развития на коротко- и среднесрочную перспективу (3–5 лет) и объяснение сути этих планов обществу. Речь идет не об архаизме доведения объемов производства чего-то и кому-то, а об ожидаемых макроэкономических показателях и расходах на экономическую деятельность (госзаказ). Это внесет элемент предсказуемости, столь необходимый для планирования инвестиций частным сектором.

4. Увеличение расходов на развитие на региональном уровне, в частности на ту же инфраструктуру. Координация центральных планов с планами местных громад и требование профессиональной разработки соответствующих реальных планов развития в регионах. То, что разработано сейчас, обычно носит формальный характер.

5. Проведение профессионального технологического аудита, который реально покажет, в каких направлениях Украина может осуществить собственные прорывы или удержаться на передовых позициях в научно-технических разработках. Эти направления должны быть поддержаны посредством распределения рисков в их финансировании между государством и венчурными инвесторами, а также подготовкой студентов соответствующих специальностей.

6. Осуществление внешних коммуникаций с международными корпорациями по поводу организации ими выпуска в Украине продукции, имеющей признаки сравнительных конкурентных преимуществ производства у нас. Предоставление им индивидуальной поддержки и стимулов. Такая активность должна быть масштабной и подготовленной, а не эпизодичной и формальной, как это было до сих пор. То есть надо знать, с какими корпорациями и в каких странах вести переговоры. Это несложно определить экспертно. Приведенные пункты 1–3 этому очень будут способствовать.

7. Одновременно нужно менять общественные настроения апатии и отстранения. То, что уже происходит в Украине, до сих пор невиданно. Поскольку Украина за десятки лет проходит путь развития, который другие страны проходили за сотни. Итак, необходимо увеличение делового контента в средствах массовой информации, в частности — увеличение числа сообщений об успешных историях, критическая масса которых очень быстро сделает свое дело.

Особенностью современного мира является мгновенное распространение информации, как благоприятной, так и негативной. Поэтому информация об инвестиционных возможностях Украины из уст авторов историй успеха очень быстро поднимет волну здорового ажиотажа и интереса к Украине.

Детально политика структурных изменений промышленности Украины еще требует доработки, однако комплекса выше перечисленных мер уже будет достаточно для критических сдвигов в пользу инвестиционного процесса, с которыми индустриальная политика страны связана решающим образом. Речь идет именно о прямых инвестициях в те сектора перерабатывающей промышленности, которые имеют сравнительные преимущества и появление которых будет означать диверсификацию и технологический рост промышленной структуры. Иначе говоря, этот процесс можно назвать вертикальным движением, или захватом высших цепей создания добавленной стоимости.

***

И еще одно. Каждое время предлагает свой набор факторов развития. Постоянно появляются окна возможностей. Но если ими вовремя не воспользоваться, возможности теряются. Например, может эмигрировать большая часть лучших рабочих, или исчерпаться какой-либо природный ресурс, или другие производители займут перспективные рынки. Чтобы не терять таких возможностей, страны генерировали соответствующую политику развития.

Нынешнее время предлагает Украине необходимый набор факторов для быстрого экономического наверстывания. Роль государства остается критически важной. Оно должно координировать весь процесс. В фокусе соответствующей политики должны находиться развитие факторов производства (капитала и человеческих ресурсов) и структурные изменения промышленности.

Эта политика должна стимулировать прямые инвестиции и предпринимательство. На этом пути допустим протекционизм относительно отдельных отраслей, прежде всего — машиностроения, в частности через ограничение импорта или преференции во внутренних тендерах. Привлекать нужно сразу новейшие технологии. Затраты государства на экономическое развитие в таких случаях — неминуемы, но они сторицей окупятся будущими доходами, которые будет генерировать перерабатывающая промышленность.

Политика структурной трансформации промышленности программирует появление десятков тысяч малых и средних предприятий. Поэтому это путь гражданского общества, путь среднего класса. Если идти по этому пути, то уже через 10–15 лет младшее поколение украинцев будет жить в обновленной стране с высоким уровнем доходов и диверсифицированной и открытой промышленной структурой, технологически интегрированной в производственные процессы Промышленности 4.0. и будет ставить перед собой уже новые задачи постиндустриального развития. Но делать это надо сообща, здесь и сейчас.