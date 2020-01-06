Экономанализ: с какой экономикой Украина начинает год

Распространенные клише о том, что украинские промышленность и производство это красные директора и дотационные заводы - лишь добавляют нам угроз, притупляя болевой порог. Никто в новой власти не содрогнулся от известия о спаде в промышленности. А зря. Люди должны что-то одевать, что-то есть, и покупать самокаты. Если мы не будем производить все это, для нас это с удовольствием сделают другие, за дефицитную для нас валюту. Действительно ли мы хотим идти этим путем экономического неразвития?

Строительство

Отрасль строительства благодаря существенному увеличению выделению бюджетных средств на ремонт дорог, строительству/реконструкции объектов за государственный счет, инвестициям в зеленую энергетику и теплой погоде, которая позволила существенно увеличить количество пригодных дней для строительства, покажет наибольшие темпы прироста среди всех видов экономической деятельности — чуть более 20 %. Но в то же время следует отметить, что вся отрасль строительства в 2018 году обеспечила лишь 2,3 % ВВП Украины и то, что в секторе жилищного строительства будут зафиксированы темпы прироста лишь около 2 %.

Безусловно, следует отметить Винницкую область, которая покажет темпы прироста строительства в почти +100 %, хорошие результаты по итогам года в области строительства покажут Черниговская, Херсонская, Николаевская и Черновицкая. В Черкасской, Запорожской, и вероятнее всего в Ивано-Франковской, по результатам года произойдет снижение объемов строительства.

Отрасль строительства в Украине могла бы активизировать запуск ипотечного кредитования, но его фактически не было в Украине в последние годы, так и не будет в ближайшие.

Розничная торговля

Торговля благодаря росту доходов населения, увеличению переводов работников и активизации потребительского кредитования покажет около 10 % реального прироста. Но прирост будет неравномерный, если Киевская, Винницкая и Тернопольская области покажут годовой прирост торговли от 17 % до 20 %, то такие пограничные области, как Черниговская, Закарпатская, Сумская и Херсонская покажут темпы прироста от 1 % до 3 %, а Черновицкая вообще покажет уменьшение торговли на 3 %. Основными причинами таких низких показателей здесь будут и значительные объемы теневой торговли, и существенная ревальвация гривны, которая сделала украинские товары менее конкурентными, и продолжение выезда населения на заработки.

Интересный вопрос: "А благодаря чему растет торговля в Украине на 10% в 2019 году, если пищевая, текстильная и мебельная отрасли, вместе с сельским хозяйством показывают темпы прироста близки к 0, а некоторые даже падают?"

Ответ очень прост, и его легко можно увидеть как в супермаркетах, так и в государственной статистике, - это импорт.

Особенно ярко это видно на полках молочной продукции, где благодаря ревальвации гривны и огромным субсидиям в ЕС на производство молока, импортная продукция существенно вытесняет украинскую, особенно в сегменте сыров.

В 2019 году возникла парадоксальная ситуация - в Европе стоимость качественного молока для производителей молочной продукции уже ниже, чем в Украине и украинские производители могут еще как-то конкурировать с ЕС только благодаря меньшим прочим операционным расходам, например, затратам на оплату труда.

К сожалению, правительство не приняло никаких мер, чтобы урегулировать эту ситуацию, скорее всего там просто не знают очень печальный опыт производителей молочной продукции других стран, после того, как на их рынок заходили производители из ЕС с конкурентным преимуществом в виде субсидий на молоко.

Сельское хозяйство

Несмотря на рекордный урожай зерновых сельскохозяйственная отрасль, которая вместе с лесным и рыбным хозяйством в 2018 году обеспечила 10,1 % ВВП Украины, покажет по итогам года темпы прироста лишь около 2 %. На это повлияло фактическое отсутствие прироста в животноводстве и существенное падение производства некоторых растительных культур.

в Конце года был зафиксирован существенный спад в отрасли, вызванный аномально теплой погодой, что существенно подвинула сбор урожая зерновых и масличных, так и уменьшением урожая сахарной свеклы и сои. Аномальная теплая погода также несет существенные риски для озимых в этом сезоне.

Следует отметить, что у предприятий как растениеводства, так и животноводства будет обеспечен годовой прирост в 5 %, в то время как в хозяйствах населения зафиксировано по обоим направлениям годовое снижение примерно в 1,5 %.

Благодаря рекордному урожаю зерновых сельскохозяйственная отрасль обеспечит хороший приток валютных поступлений в экономику Украины.

По результатам года Одесская область покажет существенное падение объемов в этой отрасли (где-то около -8 %), Полтавская, Киевская, Хмельницкая, Ровенская и Ивано-Франковская снижение от 1 % до 4 %. Хорошие результаты покажут Запорожская и Донецкая в которых прирост составит около 20 %, Кировоградская, Днепропетровская и Луганская покажут годовой прирост от 7 до 9 %.

Хочу отметить, что значительная доля сельскохозяйственной отрасли остается в тени.

Промышленность

Промышленность, которая в 2018 году обеспечила 21 % ВВП Украины, впервые за четыре года покажет снижение объемов производства. Но надо учитывать, что в 2015 году, когда состоялось предыдущее снижение, промышленность Украины испытывала влияние от военных действий на Донбассе. И самое главное, что по результатам 2019 году мы получим падение или прирост близок к 0 по всем секторам промышленности, поэтому уже можно констатировать системный кризис в промышленности.

На падение промышленности повлияло совокупность факторов: здесь и политика НБУ относительно учетной ставки и курса гривны; и увеличение среднегодовой температуры в Украине, которая повлияла на снижение производства электроэнергии и пара; и снижение цен на мировых рынках на металлургическую продукцию; и даже, влияние соглашения об ассоциации с ЕС. К сожалению, не все понимают, что не только ЕС открыл свой рынок для беспошлинного ввоза продукции с Украины, но и Украина также открыла свой рынок для беспошлинного ввоза из ЕС в котором промышленность более развита, чем в Украине.

Политика НБУ относительно курса гривни

Безусловно отдельного внимания требует курсовая политика НБУ, и здесь не только вопрос в крупнейшей ревальвации в мире национальной валюты, что существенно ударило по украинским производителям товаров и услуг, но и в том, что ни одна организация в мире не смогла спрогнозировать такое укрепление. Если открыть декабрьский консенсус-прогноз Минэкономики по 2018 год, который составляется на базе опроса экспертов различных учреждений и организаций, в том числе и НБУ, то можно увидеть, что на конец 2019 года зафиксировано такой прогноз по курсу доллара:

— минимальный 29,40 грн/долл.

— медианный 30,42 грн/долл.

— максимальный 33,00 грн/долл.

По среднегодовому курсу на 2019 год в этом консенсус-прогнозе Минэкономики зафиксированы следующие значения:

— минимальный 27,00 грн/долл.

— медианный 29,08 грн/долл.

— максимальный 32,00 грн/долл.

По результатам 2019 года мы имеем среднегодовой курс 25,84 грн за долл, что очень далек даже от минимальных значений прогнозного курса.

Фактически можно констатировать, что курсовая политика НБУ является непрогнозируемой, что закладывает существенные риски для экономики. НБУ и министр экономики заявляют, что курс уже регулирует рынок и предприятиям нужно заключать форвардные контракты для минимизации рисков, звучит красиво, но:

1) нельзя назвать установление рыночного курса, когда НБУ выходит с периодическими интервенциями в ту или иную сторону. Кстати, в некоторых странах мира знания о возможных интервенции дают возможность неплохо зарабатывать некоторым игрокам.

Рыночным валютный курс в Украине станет только после того, как любое физическое/юридическое лицо сможет купить/продать без ограничений на бирже валюту, фьючерсы или опционы на валюту, как это происходит не только в самых развитых странах мира, а и у наших соседей;

2) хочется увидеть банк, который согласится заключить беззалоговый форвардный контракт с экспортером на 100 млн долл. выручки. И хочется увидеть, что будет потом с нормативами такого банка;

3) ну и самое главное, перед тем, как начать учить банки, предприятия и организации минимизации рисков с помощью форвардных контрактов, нужно было бы для начала узнать правильную формулу расчета форвардного курса, а не использовать ту, которая генерирует убытки одной из сторон и прибыли другой.

Политика НБУ относительно учетной ставки

Относительно политики НБУ по учетной ставке, то здесь достаточно сказать, что реальная учетная ставка была в 2019 году на одном из самых высоких уровней в мире. Это привело к падению показателя "кредиты юридическим лицам к ВВП" до 14-ти летнего минимума и одного из самых низких значений в Европе, фактически банки кредитуют экономику только в минимальных объемах, что отражается на промышленности.

В начале года для банков прекрасной альтернативой кредитования были такие безрисковые инструменты, как депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Для чего банкам кредитовать предприятия, если в начале 2019 года можно было под 18-19 % безризиково размещать средства в ОВГЗ?

После того, как на рынок ОВГЗ массово зашли иностранные инвесторы обвалили доходность по ним, банки начали постепенно переходить в депозитные сертификаты НБУ, что привело к историческому рекорду в 152 млрд грн остатка депозитных сертификатов на начало 2020 года и в потребительские кредиты со средней эффективной ставкой в 50-70 % годовых.

Хотя НБУ и декларирует, что средняя ставка по кредитам юридическим лицам снизилась до 15 %, реальная ставка для предприятий начинается от 18 % годовых. В соседней Польше предприятия сейчас могут без проблем брать под 4,5 %-5 % годовых, а в некоторых других европейских странах ставки кредитования снизились до 2 % годовых. И европейские предприятия тем самым получают существенные конкурентные преимущества по сравнению с украинскими производителями.

Без запуска масштабного кредитования под эффективные ставки меньше 10 % никакого прироста реального ВВП в 40 % ВВП не будет. И здесь не помогут никакие инициативы Кабмина относительно выборочного кредитования малого бизнеса.

НБУ, безусловно, может заявить, что для них главное не рост экономики, а цены, поэтому они проводят таргетирование инфляции, которая привела к снижению потребительской инфляции до 5 %. Но...

Во-первых, каждый может взять и посмотреть структуру потребительского набора по которому считают смену потребительской инфляции и легко понять насколько он далек от реальных расходов домохозяйств, что приводит к искажению показателя потребительской инфляции.

Во-вторых, можно задать себе простой вопрос: "Что лучше для экономики? Иметь 5 % потребительской инфляции и 15 % роста доходов? Или может 10 % инфляции и 30 % роста доходов? Что мы таргетуємо? Одни из самых низких зарплат в Европе? Зарплата же являются составляющими себестоимости всех товаров и услуг.

в-третьих, если даже во время рекордной ревальвации гривны мы имеем 5 % потребительской инфляции, то что будет с инфляцией во время девальвации гривны? У нас же по заявлениям НБУ рыночный курс, и может колебаться, как в одну, так и другую сторону. На исторических данных можно легко посчитать, что подорожание доллара на 10 % с определенным временным лагом приводит к увеличению потребительской инфляции на 5 %.

в-четвертых, в НБУ случайно не возникает вопрос, почему ФРС считает обеспечение экономического роста более важной задачей, чем таргетирование инфляции?

в-пятых, НБУ надеется, что таргетирование инфляции позволит существенно снизить ставки кредитования, только они забывают, что ставки кредитования зависят от стоимости ресурсов, которые прямо не зависят от инфляции, а зависят от спроса и предложения на ресурсы. В стране может быть 0 % годовой инфляции, но в то же время ставки по депозитам будут доходит до 15 % и более, и такое уже в Украине было.

В итоге получается, что благодаря такой денежно-кредитной политике на будущее в НБУ заложен существенный девальвационное давление на гривню через выход нерезидентов покупателей ОВГЗ. Начинает он себя проявлять после того, как объемы выхода превысят объемы входа. А это рано или поздно произойдет, потому что иностранный инвестор продавая доллары на X гривен для покупки ОВГЗ через некоторое время будет формировать спрос на валюту в размере X+% гривен после продажи ОВГЗ.

ОВГЗ

Анализируя экономическую ситуацию в 2019 году нельзя обойти вниманием ситуацию на рынке ОВГЗ, тем более, что многие обвиняют Минфин в формировании "долговой пирамиды".

Надо понимать, что размещение ОВГЗ является одним из ключевых инструментов финансирования дефицита бюджета и погашения прошлых выпусков облигаций, проходит размещение в виде аукционов и акцептуются самые низкие уровни доходности из предложенных. Поэтому ставки под 18-19 % годовых в начале 2019 года были вынужденными, потому что существенную конкуренцию ОВГЗ составляли депозитные сертификаты НБУ, и именно банки были одними из крупнейших покупателей ОВГЗ.

После подключения к Clearstream и массового мероприятия нерезидентов удалось существенно уменьшить доходность благодаря увеличению спроса от нерезидентов, которые теперь обеспечивают существенную долю спроса во время первичного размещения ОВГЗ (116 млрд грн гривневых ОВГЗ на конец 2019 года уже держат нерезиденты).

Много кто пугает возможным массовым выходом нерезидентов в случае негативного изменения экономической ситуации в Украине в мире и обвалом курса гривны, но проблема в том, что хотя в Украине и функционирует вторичный рынок, сейчас нет игроков, которые смогут выкупить такой объем у нерезидентов. Также надо отметить, что зашли некоторые фонды, которые просто разбавили свои инвестиционные портфели еще одним инструментом, теперь они будут держать до погашения ОВГЗ и судьба украинских ОВГЗ занимает очень незначительный удельный вес в их портфелях. 5 млрд долл украинских гривневых ОВГЗ это капля в море долговых инвестиций.

Главными проблемами на рынке ОВГЗ во время экономической паники будут:

— существенное снижение спроса на первичном рынке, а в 2020 году запланировано размещение на 231 млрд грн ОВГЗ. Кто их выкупит? Безусловно, украинские банки заберут долларовые ОВГЗ, поскольку фактически Минфин сейчас стал монополистом по размещению валютной сверхликвидности, а кто буду выкупать гривневые облигации? Украинские банки уже не особо интересуют гривневые ОВГЗ с текущей доходностью в 11 % годовых;

— существенное увеличение предложения на вторичном рынке, что приведет к увеличению ставок по ОВГЗ как на первичном рынке, так и на вторичном рынке.

Если в чем-то Минфин и обвинять, то в:

- отсутствия легкого доступа украинских резидентов к операциям на рынке ОВГЗ. Возникает парадоксальная ситуация, что любой украинец может с телефона открыть счет у одного из лучших брокеров в мире и покупать/продавать облигации ведущих стран мира, а в Украине нужно пройти десяток бюрократических кругов, чтобы купить ОВГЗ. Некоторые страны уже давно пошли намного дальше и уже в онлайне позволяют своим гражданам предоставлять средства в долг правительству прямо со своих карточек, а мы до сих пор обкладаємося кучей бумаг;

- 0 % налогообложении доходов физических лиц по операциям с ОВГЗ, что привело к использованию их для легализации теневых/криминальных денег;

- дефицитном бюджете, который требует постоянного увеличения заимствований.

Надо также отметить, что Минфин проводит постепенное замещение валютных обязательств гривневым, но в 2019 году вследствие ревальвации такая политика привела к фактически существенного увеличения расходов. Например, 15 января 2019 года состоялось размещение годовых гривневых и долларовых облигаций, долларовые облигации за год принесли инвестору 7,45 % годовых в долларах, а рублевые облигации 41.35 % годовых благодаря ревальвации гривны. А доходы инвесторов, это и есть расходы Минфина.

Иностранные инвестиции в Украину

Большие надежды правительство делает на приход иностранных инвестиций в Украину, здесь я хочу задать несколько довольно простых вопросов.

Вы бы инвестировали в страну правительство которой вам официально заявляет, что независимо от экономических показателей вашей деятельности вы потеряете за первый год минимум 14 % своих инвестиций? Думаю, что нет. Но именно это слышат иностранные инвесторы когда видели в конце 2019 года текущий курс гривны к доллару и сравнивали его с заложенным курсом в бюджете. Да, такой прогноз правительства относительно девальвации гривны также подтверждается международным консенсус-прогнозом.

Вы бы инвестировали в страну в которой надо расходы почти 9 месяцев, чтобы подключить новое предприятие к электричеству?

Вы бы инвестировали в страну в которой потребительский рынок не защищен от контрабанды, которая массово ввозится без уплаты пошлин и НДС?

Вы бы инвестировали в страну в которой не обеспечивают собственных инвесторов честными, открыть и понятными правилами ведения бизнеса, но в то же время это обещают иностранным инвесторам?

Вы бы инвестировали в страну в которой вам придется конкурировать с черным бизнесом? Вы бы инвестировали бы в страну в которой вы будете нанимать работников в белую, а ваши конкуренты без проблем в серую и черную?

можете Ли вы бы инвестировали бы в страну в которой не действует принцип неотвратимости наказания за нарушения? А контроль за соблюдением законодательства, наказание нарушителей и являются одними из главных функций государства для обеспечения одинаковых правил введения бизнеса.

Получается парадоксальная ситуация, что сейчас более эффективно для инвестора построить предприятие в соседней стране ЕС, чем в Украине, и пользоваться беспроблемным доступом к электросетям, доступ к значительно более дешевого кредитования, поняли правилам введения бизнеса, беспроблемным завозом продукции в Украину по соглашению об ассоциации, а теневики могут вообще без проблем обеспечить ввоз в Украину товаров без уплаты пошлины и НДС. И самое главное, что по такой схеме вам будет обеспечен доступ к одной из самой большой страны в Европе с существенными теневыми доходами.

Безусловно есть несколько секторов экономики, которые будут интересными для иностранных инвесторов, даже учитывая вышеупомянутые вопросы. Например, инвестиции в зеленую энергетику несмотря на законодательные риски оставались одними из самых привлекательных, здесь и самый высокий в Европе тариф на продажу зеленой энергетики защищен от риска девальвации национальной валюты, и даже были обеспечены льготы на ввоз оборудования. В какой еще стране такая мана небесная для инвесторов?

Дальнейшая экономическая ситуация в Украине будет существенно зависеть от действий правительства и НБУ, если продолжится политика статистов, то, как прогнозирует МВФ, Польша все дальше будет отрываться от Украины в экономическом росте. По последнему прогнозу МВФ за следующие пять лет ВВП на душу населения Польши вырастет на 5,7 тыс. долл., с 14,9 тыс. долл. в 2019 до 20,6 тыс. долл. в 2024 году. В то же время ВВП на душу Украины вырастет лишь на 2,4 тыс. долл., из 3,6 тыс долл в 2019 до 5 тыс. долл. в 2024 году. То есть МВФ прогнозирует, что только прирост Польше за пять лет превысит показатель Украины.

Экономикой страны надо заниматься, а не просто констатировать показателя, или экономикой вашей страны будут заниматься другие страны.