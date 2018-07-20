Две трети произведенного зерна уходят на экспорт

Что постоянно радовало украинцев, даже во времена особых невзгод и надолго затянувшейся земельной реформы, так это ускоренное развитие растениеводства. Особенно — наращивание объемов производства зерновых и масличных культур.

И хотя это происходило в ущерб другим отраслям, особенно животноводству, но такие подходы способствовали превращению Украины в одного из мировых лидеров экспорта зерновых культур и подсолнечного масла. Сказались и на удивление хорошие погодные условия, которые позволяли на длительное время забыть, что значительная часть территории страны пребывает в зоне рискованного земледелия. А это в сочетании с незавершенной земельной реформой, резким сокращением поливного земледелия, затянувшимися решениями многих других вопросов уже само по себе создает угрозу продовольственной безопасности страны. Похоже, что к растениеводческой стабильности нестабильной в целом страны привыкли и наши торговые партнеры, импортирующие из Украины ежегодно с завидным постоянством не менее 40 млн т зерна. Что составляет ни много ни мало примерно две трети от произведенного. Но в наступившем с 1 июля новом маркетинговом году, в связи с неблагоприятным стечением обстоятельств, привычная стабильность может дать сбой. И потребуется принятие взвешенных решений, чтобы не подвести торговых партнеров и одновременно — не переусердствовать в вывозе зерна, которое становится все более востребованным на внутреннем рынке.

Скромные намолоты

экспорту не помеха

Нынешняя жатва началась на полмесяца раньше обычного, что означает — значительная часть ранних зерновых подгорела, потеряв вес и качество. И это не могло не отразиться и на валовом сборе, и на объеме экспорта зерна. Первые намолоты не порадовали ни аграриев, ни трейдеров. При необычно раннем начале жатвы к середине июля удалось собрать ранние зерновые лишь с трети площадей. Да и урожай оказался ниже прогнозируемого, составив в среднем 29,8 ц/га. В Запорожской области, где засуха оказалась наиболее сильной, средняя урожайность ранних зерновых снизилась до 22,4 ц/га.

Общий уровень урожайности с продвижением уборочных работ на север возрастает, но эксперты полагают, что прибавка не настолько значительна, чтобы выращенных ранних зерновых, особенно пшеницы, хватило и для внутреннего потребления, и для выполнения высоких экспортных обязательств трейдеров. В отличие от прошлых лет, придется более ответственно выбирать приоритеты использования зерна, причем с учетом того, что экспорт зерна в предыдущем маркетинговом году прошел не совсем удачно. С сентября 2017-го по май 2018 г. экспорт кукурузы из Украины по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, по данным "УкрАгроКонсалтинга", снизился на 17% — с 18,2 млн т до 15 млн. Надежды поправить ситуацию с экспортом зерна связываются с новым урожаем кукурузы. Однако из-за неустойчивой погоды прогнозы на урожай этой культуры тоже меняются, и не всегда в лучшую сторону.

Стремление наших чиновников приукрашивать ситуацию давно известно. Настораживает, что в разгар жатвы в южных регионах и при уже развернувшемся экспорте длительное время не было официального прогноза сбора зерновых по видам культур, который позволил бы произвести соответствующие расчеты, подкорректировать использование выращенного. Сельхозчиновники охотнее рассуждают об урожае кукурузы, который предстоит растить еще несколько месяцев, чем о пшенице, ячмене и других ранних культурах, которые уже собирают и экспортируют.

Состояние посевов озимых и ранних зерновых и их влияние на валовый сбор и экспорт зерна определялось еще в конце апреля. При том, что апрельская и майская засуха были еще впереди, а уровень сохранности озимых посевов после зимы выражался почти идеальным показателем в 99%, просчетов, угрожающих снижению сборов зерна, уже хватало. Ведь не могло не сказаться на урожае несвоевременное поступление минудобрений после их подорожания. Было известно и о том, что в южных регионах сельхозсезон начался с дефицита влаги в грунте, который локальные дожди полностью устранить не смогли. Тем не менее, прогнозированный сбор зерна в апреле был определен очередным рекордным показателем в 64,5 млн т зерна, что на 4% больше сбора предыдущего года. Но при этом экспортный потенциал зерна был определен с еще большим "запасом" — в 42,6 млн т, т. е. на 6% больше, чем в предшествующем году. Плюс 2% к экспорту — в масштабах страны такой разрыв не мелочь, он составит почти миллион тонн дополнительно "изъятого" с внутреннего рынка и направленного на экспорт зерна.

На ситуацию оперативно среагировала торговля, используя нестабильность внутреннего рынка продовольствия и его проблемы. В магазинах и киосках "Киевхлеба" появились объявления. Сообщалось, что с 26 июня (т. е. за 4 дня до начала нового маркетингового года) пересматриваются цены на хлеб. Несмотря на то, что цена хлеба за время от прошлого до нынешнего урожая возросла на 20%, процесс "оптимизации" цен продолжился, и не только "Киевхлебом". Во вздорожании мяса всех видов, молока дает о себе знать все та же зерновая составляющая. Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко полагает, что к осени цены на белый хлеб, муку, макароны могут возрасти на 20—25%.

Недобор зерна прежде всего скажется на внутреннем рынке продовольствия, который и так переживает непростые времена, если еще не от прямого дефицита, то от несоответствия цен на многие продукты с зарплатами и пенсиями большинства украинцев.

В отличие от прошлых сезонов, заготовка зерна ныне проходит в сложных условиях. Одни регионы, в основном южные и восточные, терпят засуху, другие — западные — заливает ливнями. Уже сейчас понятно, что с зерном придется больше работать: очищать и сушить, да и качество урожая будет разным. Соотношение между полноценным продовольственным зерном и подгоревшим от засухи в ряде регионов склоняется в пользу последнего, количество отходов возрастает. И если в создавшихся условиях не наладить взаимообмен зерновыми ресурсами между регионами и по-прежнему госприоритетом считать экспорт зерна (при том, что внутренний рынок зачастую заполняется тем, что остается), то продовольственная безопасность может быть поставлена под реальную угрозу, особенно в регионах, пострадавших от засухи.

Надо сказать, что в условиях, когда агрохолдинги из года в год увеличивают земельные банки для производства агросырья в ущерб среднему и малому агробизнесу, даже в благополучные годы происходит опасное балансирование на грани несоответствия между количеством выращенного и экспортируемого.

Экономика страны довольствуется малым расходом зерна. Для посева, переработки на муку и крупы, изготовления хлебобулочных изделий, концентрированных кормов для животных расходуют чуть больше 20 млн т, — треть от произведенного. Откуда же взяться изобилию в производстве и потреблении мяса, молока? Нет в мире страны, которая бы так жестко обделяла свой внутренний рынок главным продовольственным ресурсом. Крупные экспортеры зерна — США, ЕС — представили весьма скромные обновленные прогнозы на его экспорт в начавшемся с 1 июля маркетинговом году. Так, США намерены экспортировать 26 млн т, страны ЕС — 29 млн т. А из Украины "заявок" меньше чем 40 млн т не бывает. При том, что не производство и экспорт, а использование зерна внутри государства — главный показатель продовольственного благополучия населения. Ведь зерно — это не только хлеб, но и молоко, мясо, яйца. В нашей, настроенной на экспорт агросырья стране, наверное, не случайно забыт давний испытанный временем показатель продовольственного благополучия. Согласно которому для научно обоснованного обеспечения продуктами питания, в т. ч. мясом и молоком, необходимо, чтобы в стране на душу населения расходовалось около тонны зерна. В Украине же в последние годы ежегодно производится более 60 млн т зерна, но при этом потребляется лишь треть производимого — около 20 млн т.

По существу, такой огромный разрыв между уровнем производства и экспортом зерна — прямая угроза продовольственной безопасности. Для страны, где немало пахотных земель пребывает в зоне рискованного земледелия, крупные запасы зерна (а это, прежде всего, хорошо наполненный внутренний рынок с хорошей динамикой — надежными современными элеваторами, терминалами и перерабатывающими предприятиями, налаженной логистикой) не блажь, а крайняя необходимость.

Логистика для избранных

Уязвимость логистики определяется наиболее узким местом в длинной цепочке. Даже если в большинстве ее звеньев будет все в порядке, достаточно одной "слабины", чтобы свести на нет общий результат. С недавних пор таким слабым звеном в зерновой логистике стали, в дополнение к разбитым автодорогам, железнодорожные перевозки. Характерно, что несколько последних лет общее состояние зерновой логистики проявляло тенденцию к улучшению, и на этом благоприятном фоне просчеты "Укрзализныци", связанные с задержкой модернизации подвижного состава, не так бросались в глаза. Если в 2015 г. стоимость доставки зерна в морпорты и его перевалки, по данным экспертов Всемирного банка, составляла 58 долл./т, то в дальнейшем расходы сокращались. В 2016 г. они составили 45 долл./т, а в 2017-ом — 40. И хотя это далеко не лучшие показатели по сравнению с лидирующими экономиками, где индекс эффективности логистики на 40% выше, тенденция сокращения общих расходов обнадеживала.

Но тенденция поменялась, и не в лучшую сторону — в начавшемся маркетинговом сезоне логистические расходы стремительно дорожают. Специалисты Всемирного банка полагают, что их рост в нашей стране составит 30—50%. Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев во время консультаций с представителями УЗ отметил, в частности, "некоторое падение перевалки зерновых в украинских портах", как и то, что экспорт зерна старого урожая из-за несовершенной логистики задержался. Дает о себе знать и несоответствие между разными логистическими потоками, имеющее общее направление. Скажем, элеваторы страны могут отгрузить за день почти в десяток раз больше зерна, чем УЗ способна за то же время его перевалить.

Из-за стратегических просчетов железнодорожного ведомства в ответственное время транспортировки зерна не оказалось ни достаточного количества вагонов-зерновозов, ни даже тяги для них. При этом госведомство, не обеспечившее за многие годы размещения заказов многочисленным отечественным предприятиям на ремонт и изготовление подвижного состава, развернуло активную деятельность, чтобы переложить на плечи сельхозпроизводителей возрастающие расходы на износившуюся транспортную инфраструктуру. Ну а чтобы заручиться поддержкой крупного агробизнеса в финансировании пополнения подвижного состава, основной удар разрабатывающихся в УЗ новшеств направили на так называемые малоэффективные железнодорожные станции, которыми обычно пользуются представители малого и среднего агробизнеса, отправляющие небольшие партии зерна. Работу таких станций в интересах формирования крупных партий зерна и их ускоренных перевозок решено было "оптимизировать". Поначалу обсуждалось принятие радикальных мер — закрыть более 300 таких ж/д станций. Правда, временно, т. е. тогда, когда услуги железнодорожников больше всего необходимы местным аграриям (подробнее о логистических новациях руководства "УЗ" читайте в статье "Логистический ажиотаж" — ZN.UA от 8.06.2018 г.). Но после консультаций с профильными ассоциациями руководство УЗ пообещало несколько уменьшить размах преобразований, сократив количество станций, которые будут временно закрыты, "только до 66".

Многие представители малого и среднего агробизнеса, долгие годы пользующиеся услугами этих самых "малоэффективных" ж/д станций, опасаются, что они выводятся из зерновой логистики отнюдь не временно. Объекты, прекращающие работать временно, имеют свойство быстро разрушаться и деградировать. Уже не редкость, когда на забытых, брошенных ж/д станциях доходит не только до растаскивания складов и небольших элеваторов, но и ж/д путей. Но ведь в проталкиваемой чиновничьей новации речь идет не об отдельных станциях, а о существовании и судьбе многих, если не большинства из них. Поначалу на них перестают останавливаться скорые и дневные поезда, спешащие в крупные города, потом — все остальные. Затем наступает время запустения и разрушения построенных на малых станциях складов и элеваторов.

Эксперты усматривают в ряде принятых руководством УЗ последних решений скрытое повышение тарифов на 10—40% для разных типов грузов, в т. ч. зерна. В результате изменений в правилах расчета сроков доставки грузов, роста ставок за пользование вагонами участникам рынка приходится доплачивать в среднем за каждую перевезенную тонну зерна — 1 долл., подсолнечника — 1,8 долл. А то, что в разгар уборочных работ и транспортировки зерна на ходу меняются правила эксплуатации подвижного состава, только дезориентирует сельхозпроизводителей.

Такой подход опасен вдвойне. Поскольку бизнес аграриев среднего и малого звена из-за неопределенности и дополнительных логистических расходов трещит по всем швам, многие из них рискуют лишиться оборотных средств, необходимых не только для завершения нынешнего сельхозсезона, но и начала нового. Со всеми последствиями для внутреннего рынка.

В нынешнем сезоне, чего раньше не наблюдалось, дело доходит до перекрытия местными селянами автодорог, по которым транспортируется зерно нового урожая. Чтобы разблокировать автодорогу "Городенка-Залещики" в Ивано-Франковской области, довелось срочно проводить выездную коллегию местной РГА. Селяне пропустили зерновозы только тогда, когда были приняты меры по улучшению состояния разбитой улицы и обеспечению безопасности движения.

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В нынешнем маркетинговом году все-таки присутствует некий плюс. Наблюдательные эксперты отмечают, что мировые цены на продовольственную пшеницу нынешнего урожая имеют явную тенденцию ускоренного роста. За последние недели цена ее продаж возросла на 12,5%, т.е. за тонну продовольственной пшеницы платят в среднем на 25 долл. больше. Создается возможность переломить негативную тенденцию, характерную для последних нескольких лет, когда объемы экспорта зерна из Украины растут, а доходы сокращаются. Но с ростом возможностей растет и угроза. Повышение мировых цен на продовольственную пшеницу может стать непреодолимым соблазном для того, чтобы отправить на экспорт больше высококачественного зерна в ущерб продовольственной безопасности страны.