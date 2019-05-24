Для людей НКРЭКУ регулирует тарифы, себе — зарплаты

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в иерархии государственных исполнительных органов даже не третьестепенная и находится где-то ближе к концу очень длинного списка. Однако в обществе она чуть ли не самая известная.

Свою сомнительную популярность получила после разработки и внедрения т.н. формулы "Роттердам+" и новых тарифов, которые загнали в тупик не только общество, но и государство, вынужденное платить многомиллиардные субсидии. Что же касается обязанностей и полномочий НКРЭКУ, то о них немногие из простых граждан знают. Хотя стоило бы поинтересоваться.

Счетная палата поинтересовалась, проведя аудит эффективности использования средств госбюджета, выделенных в 2016–2018 гг. на выполнение полномочий по госрегулированию деятельности по производству, передачи, распределению и поставкам электрической энергии; законности, своевременности и полноты принятия управленческих решений и внутреннего контроля в НКРЭКУ.

Аудиторы анализировали нормативно-правовые, программные, распорядительные и другие документы, финансовую, бюджетную, статистическую отчетности, другие документы, которые являются основанием для осуществления операций с бюджетными средствами, отследили их движение и правильность отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Полученные результаты сравнили с предыдущим аудитом.

Полномочий и задач у этого государственного коллегиального органа, который подчинен президенту и подотчетен Верховной Раде, много. Однако на всех направлениях деятельности НКРЭКУ не очень прогрессировала, о чем свидетельствует и предыдущий аудит Счетной, проведенный в 2015 г. Хотя результаты проверки были направлены в Верховную Раду и Кабмин, а в НКРЭКУ было передано заключение с рекомендациями по устранению выявленных недостатков и нарушений, с тех пор мало что изменилось.

Дело в том, что конкретные меры реагирования НКРЭКУ не принимала. Отделалась отписками, и то только после поручения Кабинета министров и комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Потому проблемы, связанные с использованием бюджетных средств и государственным регулированием в сфере производства, передачи, распределения и поставки электрической энергии, продолжают отрицательно сказываться на общем состоянии дел в отрасли.

НКРЭКУ — комиссия непростая. Профильным законом №1540 установлены должностные оклады ее членам: работникам центрального аппарата и территориальных органов — согласно размеру минимальной заработной платы, определенной законом о госбюджете на соответствующий год. Так, председателю положено 50 минимумов; члену НКРЭКУ — 40; руководителю, заместителю руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального аппарата или территориального органа, другим работникам центрального аппарата или территориального органа — от 10 до 25 минималок.

Однако такие правила противоречат другому закону, где при расчете должностного оклада вместо минимальной заработной платы для государственных служащих берется прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

И это не единственное разногласие. Например, осуществление НКРЭКУ соответствующих проверок согласно утвержденным ею порядкам контроля не согласовывается с нормами измененного Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

К тому же отдельные нормы профильного закона №1540 отсрочены. Скажем, финансирование деятельности НКРЭКУ из специального фонда за счет взносов на регулирование, которые платят субъекты хозяйствования, работающие в сферах энергетики и коммунальных услуг, начато только с 2018 г., т.е. на год позже установленного срока.

Не все обстоит благополучно с утверждением сметы НКРЭКУ, которое происходит после согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета и после вступления в силу закона о госбюджете на соответствующий год. Дело в том, что порядок внесения изменений в смету законом №1540 не определен. Это создает условия для самостоятельного корректирования Комиссией его показателей без какого-либо согласования.

Что же касается внутреннего контроля и аудита за бюджетными средствами, то правительство определило их основные принципы только через восемь лет после утверждения этого требования в Бюджетном кодексе (до тех пор руководствовались концепцией). Поэтому эффективный внутренний контроль в органах государственного сектора найти тяжело.

Не составляет исключения и НКРЭКУ, где целостная система не создана, а есть только ее отдельные элементы. Не осуществляется постоянный мониторинг деятельности системы внутреннего контроля и не устраняются выявленные в ходе ее оценки несоответствия. Распределение работников в этой сфере не отвечало фактическому составу Комиссии и реальному положению дел.

Правда, был создан сектор внутреннего аудита, подчиненный и подотчетный председателю НКРЭКУ. Но в течение 2016–2018 гг. его не укомплектовали надлежащим количеством специалистов. Так что в 2016–2018 гг. проведено 13 аудитов соответствия и финансовых. Что же кается аудитов эффективности использования средств, то их не проводили вообще.

Неудивительно, что на 2018 г. работникам центрального аппарата и территориальных органов Регулятора постановлением НКРЭКУ №618 от 28.04.2017 г. были установлены должностные оклады, которые в среднем втрое выше, чем у других государственных служащих.

При этом Регулятор самостоятельно распределяет средства, выделенные ему на соответствующий год, и распоряжается ими. Да и как не распоряжаться, если он наделен правом не только определять ставки взноса (на регулирование, которое платят субъекты хозяйствования в сфере энергетики и коммунальных услуг) для каждого плательщика, но и осуществлять их ежеквартальный просмотр, утверждать методику (порядок) определения ставки взноса, принимать решение о наложении на плательщика штрафа за неуплату взноса или даже его части.

То есть Законом №1540 Комиссия наделена полномочиями единолично осуществлять управление бюджетными средствами. Это не способствует прозрачности формирования ни доходной, ни расходной частей бюджета.

А средства немалые. В 2016–2018 гг. общая сумма расходов НКРЭКУ составляла 482673,1 тыс. грн. Причем с 2017 г. они увеличивались в разы (по сравнению с 2016 годом — в шесть раз). Из общей суммы, направленной на обеспечение деятельности НКРЭКУ за три года, самый большой удельный вес составляли расходы на оплату труда с начислениями на нее — 96% (438391,4 тыс. грн).

Вместе с тем НКРЭКУ не обеспечила использования средств государственного бюджета в полном объеме. В 2016–2018 гг. в госказну вернули 96885,6 тыс. грн. Комиссия каждый год возвращала почти половину открытых ассигнований, предусмотренных на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Кроме того, Комиссия не обеспечивала рационального и эффективного использования собственного имущества. Здания, которые находятся на балансе НКРЭКУ, не имели надлежащим образом оформленной технической документации. Земельные участки для обслуживания административных зданий в установленном законодательством порядке не отведены, правоустанавливающих документов на землю нет, и в бухгалтерском учете ее стоимость не отображена. И как следствие — занижение в бухучете стоимости основных средств и искажение финансовой отчетности.

Вот один из вопиющих факторов расточительства. В 2016–2018 гг. арендная плата за пользование отделом НКРЭКУ в Харьковской области нежилыми помещениями составляла 155,9 тыс. грн (66% общей суммы таких затрат по всем территориальным подразделениям НКРЭКУ). Только в январе 2019 г. найден более дешевый объект. Что-то похожее было и в Тернополе.

С международной технической помощью, которую получила НКРЭКУ в 2016–2018 гг. как безвозвратный заем на выполнение проекта "Программа содействия регуляторной реформе централизованного теплоснабжения Украины" (стоимость проекта — 1638,6 тыс. евро, срок выборки средств — до 31.12.2017 г.), вообще произошли чудеса.

В целом по проекту НКРЭКУ использовала 824,2 тыс. евро. И хотя это только половина предусмотренных средств, деньги, фактически, выбросили на ветер, ведь результаты реализации проекта в практической деятельности Комиссии не использовались.

После всего вышесказанного непонятно, стоит ли перечислять рекомендации (их почти полтора десятка), в который раз предоставленные Счетной палатой Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Хотя хотелось бы надеяться, что Регулятора когда-нибудь таки заставят в полной мере выполнять свои полномочия с соблюдением законодательных норм.