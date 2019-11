Частный космос

В начале октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности". В результате впервые в истории Украины частные компании получат возможность конструировать, строить и даже запускать ракеты.

Законопроект также переводит большинство видов деятельности по созданию и эксплуатации космических аппаратов из лицензируемых государством в осуществляемые по декларативному принципу. Масштаб изменений в космической отрасли, которые может вызвать принятие этого закона, пока еще трудно оценить. Однако надежды на перезапуск космической индустрии и появление "отечественных Илонов Масков", без сомнения, теперь имеют право на существование.

Новым законом отменяется обременительная необходимость получения разрешений на ведение переговоров с иностранным бизнесом, и вводится принцип сообщения о переговорах. Ранее отечественные компании, участвуя в многочисленных международных космических выставках, не имели права даже предложить свои услуги, предварительно не получив разрешения Государственного космического агентства Украины (ГКАУ). Исключена в законе и обязанность предпринимателей страховать собственные космические объекты, ведь вопросы страхования личного имущества должны быть делом его владельца. Останется лишь страхование ответственности субъектов космической деятельности. Разрешение на испытания и запуски космических ракет, согласно новому закону, будут выдаваться ГКАУ в течение 90 дней. Для безопасных видов деятельности (научные космические исследования, разработка, производство, ремонт и техническое обслуживание космических ракет и спутников) разрешения не нужны вовсе, — тут также вводится декларативный принцип.

По мнению специалистов отрасли, принятие этого закона потенциально способно обеспечить создание конкурентной среды для развития космических предприятий частной формы собственности наряду с государственными, а также может способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины. Напомним, что в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, до принятия этого закона могли осуществлять только государственные компании. Но смогут ли у нас появиться конкуренты Илону Маску? Ведь для успеха в этой отрасли одних, даже самых прогрессивных, изменений законодательства недостаточно.

Мировой опыт

Мировой космический рынок оценивается в 400 млрд долл. и растет в среднем на 5% в год. При этом каждый вложенный доллар дает прибыль в 7 долл. Сектор пусков космических ракет, в котором Украина может сегодня участвовать, благодаря обладанию некоторыми технологиями ракетостроения и соответствующими квалифицированными кадрами, занимает долю в 10%.

Сегодня правительства наиболее развитых или просто амбициозных стран планеты выделяют на космос 71 млрд долл. в год (из них 41 млрд долл. — США). Однако и частные инвесторы всерьез заинтересовались космосом. Если до 2009 г., по данным Space Angels, частное финансирование сектора было на нуле, то уже, например, в 2017 г. негосударственные инвестиции в космические разработки составили почти 4 млрд долл., а получили их более 300 частных компаний.

Самая известная частная компания в области ракетостроения и космических запусков — это, конечно, SpaceX Илона Маска. Свой первый запуск на околоземную орбиту она осуществила в 2008 г. А уже в феврале 2018 г. SpaceX эффектно запустила к Марсу сверхтяжелую ракету с автомобилем Tesla Roadster на борту. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, с самого начала преследуя цель сделать их многоразовыми, а также сконструировала космический корабль Dragon (выводимый на орбиту Falcon 9), предназначенный для пополнения запасов на МКС. Пассажирская версия корабля Dragon V2 для транспортировки астронавтов на МКС находится в финальной фазе разработки. Одно из главных достижений компании — отработка технологии посадки разгонных блоков на беспилотные платформы в океане, с их повторным использованием. Это существенно удешевило пуски ракет.

Не менее известна компания США Blue Origin, основанная главой Amazon, миллиардером Джеффом Безосом в 2000 г. Она специализируется на разработках в области космического туризма и расположена на территории его ранчо. В мае 2019 г. Blue Origin вошла в список компаний, отобранных НАСА для разработки и производства прототипов космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой американской лунной программы "Артемида". В мае 2019 г. в Вашингтоне презентован прототип посадочного модуля для высадки на Луну Blue Moon. Аппарат может совершать мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 тонн. Кроме того, компания успешно испытала систему New Shepard, предназначенную для суборбитальных полетов. New Shepard — система из космического корабля и многоразовой одноступенчатой ракеты. Blue Origin планирует осуществлять запуск корабля с человеком на борту. В 2016 г. компания сообщила о разработке тяжелой ракеты-носителя New Glenn для запусков на орбиту спутников и космического туризма. Кроме того, компания совместно с United Launch Alliance проводит испытания двигателя, который должен заменить российские двигатели РД-180.

Американская компания Virgin Galactic известна, прежде всего, своими двухфюзеляжными самолетами-ракетоносителями. Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, компания также планирует работать в сфере космического туризма и занимается разработкой суборбитального корабля многоразового использования класса SpaceShipTwo. В апреле 2018 г. прошли успешные испытания этого корабля, а в ноябре 2017-го компания уже продала "билеты" желающим попасть в космос на общую сумму 225 млн долл.

Компания Rocket Lab (США) основана в 2006 г. новозеландцем Питером Беком, штаб-квартира расположена в Калифорнии. В январе 2018 г. Rocket Lab осуществила успешный запуск ракеты-носителя Electron с площадки в Новой Зеландии. Ракета доставила на орбиту три спутника, предназначенных для коммерческих заказчиков.

Космическая Украина

Украина является одной из 16 стран, которые имеют собственные ракетные технологии. Однако у нас нет полного цикла производства ракет, и Украина взяла на себя жесткие обязательства по нераспространению ракетных технологий. Сегодня статус Украины на мировом рынке космических услуг — поставка отдельных ракетных технологий (наряду с Беларусью и Пакистаном).

Украину сложно причислять к космическим державам, т.к. наша страна не может самостоятельно создавать конечный продукт. Так сложилось исторически: во времена СССР двигатели и ракетные ступени, как правило, производились на территории России. Украина специализировалась на электронном оборудовании и автоматических системах управления, которые сегодня уже морально устарели. Кроме того, в 1996 г. Украина подписала Вассенаарские договоренности, согласно которым она может производить лишь то, что производила до момента их подписания. Это существенно ограничивает страну в возможностях разработки новых ракетоносителей. Другими словами, вот уже более 20 лет космическая Украина, по сути, существует исключительно благодаря торговле ракетными компонентами, что для статуса космической державы недостаточно. Кроме того, согласно ст. 4 Закона "О предпринимательстве" деятельность, связанную с созданием ракетоносителей, могут осуществлять исключительно государственные компании. Существует огромное количество подзаконных нормативных актов, которые прописывают все таким образом, что в космической отрасли Украины все осуществляется на основании государственных закупок, а ГКАУ — генеральный заказчик всех проектов.

Рынка космических услуг в самой Украине не существует. Нет ни спроса, ни предложения. Последний отечественный спутник был запущен в 2011 г. Единственная надежда космической отрасли — сотрудничество с зарубежными партнерами. Тут на помощь отечественным предприятиям приходят технологии, опыт и славная история космического ракетостроения, оставшиеся со времен Союза. Долгое время на этом удавалось выезжать. Например, в 2016 г. общий доход нескольких десятков отечественных предприятий космического сектора составил около 4 млрд грн.

Большинство украинских предприятий, работающих на рынке космических технологий, — государственные и находятся в сфере управления ГКАУ. Созданная в 1992 г. структура, по сути, определяет сегодня государственную политику в сфере освоения космоса. Через нее проходят все основные проекты, которые Украина реализует в данной сфере. В подчинении ГКАУ —

5 конструкторских бюро, 8 производственных компаний и 10 научных центров, центров стандартизации и представительств ГКАУ в разных регионах. Крупнейшие игроки — "Конструкторское бюро "Южное" и "Южный машиностроительный завод им. Макарова" ("Южмаш"). Это предприятия с давней историей, созданные еще в 50-х прошлого века. Обычно их рассматривают в паре: бюро разрабатывает, а завод воплощает в жизнь. Проекты "Морской старт", ракеты-носители класса "Зенит", "Антарес", "Вега", спутники "Сич" — все это их разработки. При этом "Южное" — одно из самых доходных предприятий сектора. Согласно данным, размещенным в YouControl, доход компании в 2016 г. составил почти 1,6 млрд грн, в 2017-м — около 2 млрд грн. Доходы "Южмаша" в 2016 г. составили 750 млн грн.

Репутацию отечественной космической отрасли во многом подпортили некомпетентность и неповоротливость государственных космических предприятий. Например, в 2004 г. Украина и Бразилия договорились построить ракету-носитель Циклон-4 и использовать ее на бразильском космодроме Алкантар для коммерческого выведения в космос тяжелых грузов. На выведении на орбиту крупного спутника весом, к примеру, 10 тонн можно заработать около 800 млн долл. Украина могла бы торговать своей квотой логистических мощностей Циклона-4 и зарабатывать неплохие деньги.

Однако все сложилось не так, как было задумано. Создать ракету КБ "Южное" пообещало в 2006 г. Для строительства ракеты-носителя ГКАУ привлекло кредитных средств на 410 млн долл. Еще 24,2 млн долл. были взяты из госбюджета Украины. Бразилия, в свою очередь, потратила 318,5 млн долл. на строительство необходимой наземной инфраструктуры.

Но по состоянию на 2006 г. Циклон-4 построен не был. Не закончили его и к 2009-му, когда представители КБ "Южное" пообещали закончить проект к 2011 г. И попросили дополнительное финансирование — 83 млн долл., которые ГКАУ вынуждено было опять взять в кредит. Когда в середине 2015-го КБ "Южное" снова заявило о неготовности ракеты-носителя, бразильцы не выдержали. Бразильский МИД вручил украинскому послу в этой стране ноту о денонсации договора. При этом Бразилия отказалась от какой-либо компенсации. Правда, какое-то время строительство Циклона-4 все еще продолжалось, — по состоянию на сегодня он готов почти на 90%.

Сегодня космодром для запуска ракет "Циклон-4" намерены построить в Канаде. По данным канадцев, строительство обойдется в 148 млн канадских долларов. Всего же на строительство, запуск первой ракеты и развитие проекта потребуется 304 млн канадских долларов. Первый коммерческий запуск по плану должен состояться в 2020 г. Ожидается, что к 2022-му с космодрома будут запускать 8 ракет ежегодно.

Неудача постигла не только украино-бразильский проект. Тяжело продвигался и бесславно закончился для Украины проект "Морской старт".

Частный космос Украины

Наряду с государственными в Украине представлены и частные космические компании. Среди опытных компаний можно, например, выделить частные акционерные общества "НПК "Курс" и "Элмиз". Созданные на базе "Киевского радиозавода" как частные структуры, компании были официально оформлены еще в середине 90-х. Предприятия взаимосвязаны и взаимозависимы. "Курс" занимается разработкой, являясь конструкторским бюро, "Элмиз" — завод, воплощающий в жизнь то, что создали коллеги. Одна из главных разработок "Курса" — уникальная одноименная система сближения и стыковки космических аппаратов. "Система "Курс" используется на МКС в течение всего ее существования.

В Украине официально работающих космических стартапов пока нет, что связано, прежде всего, с вышеупомянутыми ограничениями существовавшего законодательства. Зато у нас выгодно открывать центры R&D (research and development — исследования и разработки), привлекая для работы местных ученых и студентов, готовых за небольшие деньги создавать высокотехнологичные продукты для освоения космоса. Так, например, работает американский стартап EOS DA.

EOS DA был основан в 2015 г. украинским бизнесменом Максимом Поляковым и его партнером Марком Уаттом. В Украине у компании три подразделения (в них работают 150 человек), расположенные в Киеве, Харькове и Днепре — крупных университетских центрах. Компания разрабатывает наукоемкий продукт — EOS Platform. Это одновременно и облачная платформа, и инструмент для анализа спутниковых, а точнее оптических и радарных снимков, которая позволяет проводить геопространственный анализ (GIS). Сервис используется в самых разных отраслях, например аграриями.

Еще одно предприятие, у которого есть украинское R&D подразделение, — американская Firefly. Компания строит собственные ракеты для обеспечения запусков малых спутников. Ракеты-носители легкого класса Firefly Aerospaceмогут доставлять груз массой до 1 тыс. кг на низкую околоземную орбиту.

Компания Skyrora, которая базируется в Эдинбурге (Шотландия) и владеет предприятиями в Эдинбурге и Глазго, также имеет R&D-центр в Днепре. По словам представителей шотландской компании, это позволяет минимизировать эксплуатационные расходы, грамотно использовать космические наработки Украины и привлекать квалифицированных украинских сотрудников. Недавно Skyrora провела успешный тестовый полет ракеты Skylark Nano.

Перезапуск отрасли

Приведенные примеры удачных космических R&D-центров с отечественной пропиской и иностранным финансированием — это лишь несколько штрихов в пестрой картине огромного потенциала украинских разработчиков космической техники и техники исследования космоса. Сегодня этот потенциал, к сожалению, не всегда работает на Украину. А ведь потенциал-то есть, — условий нет. Пора перестать гордиться историей и начать производить конкретную технику и оборудование, оказывать востребованные космические услуги. Сегодня перед нашей страной стоит довольно трудная задача — не потерять достижения и перезапустить космическую отрасль в Украине. При этом очень важно найти свою модель. Мировые тенденции однозначно свидетельствуют, что будущее — за частным космосом. Поэтому открытие космоса для частных компаний — это первый шаг в правильном направлении. Последуют ли за ним другие шаги, зависит теперь, прежде всего, от предприимчивости украинцев.