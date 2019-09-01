Театральный туризм: погода на завтра

В очередном театральном блоге на тему нового сезона попытаюсь выйти из зоны сценического столичного комфорта и полететь немного выше и немного дальше — к вершинам театральных регионов, или же совершить путешествие на сценическое побережье с целью найти и выловить новые идеи, новые названия, которые привлекут внимание не только местных жителей, но и театральных туристов.

Суфлер для Зеленского

В прошлом сезоне мода на театральный туризм была довольно заметной: театральные активисты, не жалея времени и средств, странствовали в поисках новых впечатлений во Львов, Одессу, Франковск, Винницу. Слава Богу, было из чего выбирать.

И вот что мне пришло в голову в этом контексте. Когда смотришь очередной информационный сериал с представителями высшей власти в жанре "я вам покажу кузькину мать!", то, честное слово, надо иногда менять декорации, в которых распекают местную власть наши высшие государственные чины. Что я имею в виду? В регионах есть определенные проблемы не только на таможне или еще где-нибудь. Представьте, какой весомый гуманитарный эффект вызвала бы мизансцена "я вам покажу кузькину мать!", если бы Владимир Зеленский распекал местных гетманов, например, в Одессе возле позорного полуразрушенного фасада Украинского драматического театра имени Василия Василько или вызвал на допрос черкасских казарлюг отчитываться о восстановлении местного театра имени Тараса Шевченко (старое помещение сгорело, а с новым не все понимают, что сейчас творится). И таких местных мизансцен на медийную театральную тематику Владимиру Александровичу хватило бы не на одну гастроль к вершинам и низинам наших замечательных украинских городов. И это же я еще не затронул проблемы разрушения отдельных музеев, старинных замков. Следовательно, президенту немедленно нужен суфлер, который обновит его театрально-политическую стратегию "кузькиной матери", — и тогда, глядишь, может, и обновятся отдельные театры, которые в маленьких городах являются центрами культурной жизни, неким гуманитарным фундаментом.

Львов. "Первый" уже не будет крайним!

Важная примета прошлого театрального сезона — активная миграция молодых мастеров, которых не пугают легенды о провинциальной тмутаракани, ведь ныне современный театр — это пространство, которое может быть где угодно — в тмутаракани, на поле, в музее, на руинах, в катакомбах, на заводе. Была бы под это пространство интересная идея — и тогда родится интересный театр. Не так давно Первый театр во Львове в статусе главного режиссера возглавила талантливая Роза Саркисян. И после нескольких премьер при ее каденции художественного управления об этом театре активнее заговорили, спектакли попали в чарты престижной театральной Премии имени Леся Курбаса, а также Всеукраинской театральной премии ИГРА. Вот что говорит госпожа Роза:

"Прежде всего радует то, что новое поколение не сторонится провинциальных городов и сознает, что искусство можно делать не только в столице. Такая театральная миграция, на мой взгляд, является важным политическим жестом человека, который занимается искусством, а не войной. При этом зачастую театральных мигрантов местные воспринимают как варваров, которые придут и уничтожат все, что приобретали годами. Но это очередное вранье, потому что, как показывает практика, новое поколение настроено исключительно на коммуникацию и обмен опытом, и порой бережнее относится к локальному контексту и традициям, чем местные мастодонты!

А теперь, собственно, о будущих театральных проектах Первого театра во Львове. С 25 августа по 8 сентября здесь начнет свою работу масштабный фестиваль-лаборатория "ДрамаTeen".

Главная его тема — жизнь львовских пригородов. Во время фестиваля-лаборатории отобранные авторы-подростки примут участие в мастерской театрального сторителинга под руководством драматургов Андрея Бондаренко и Ирины Гарец. А созданные в мастерской тексты поставит четверка режиссеров (Елена Апчел, Дмитрий Захоженко, Игорь Билыць, Дмитрий Гусаков) в виде театрального альманаха, которым и откроют 8 марта наш 100-й юбилейный сезон.

В октябре в нашем театре продолжит свою работу международная театральная резиденция румынского режиссера Космина Матея и украинского драматурга Ирины Гарец "Память. Тожсамость. Мы", которая осуществляется благодаря гранту от Украинского культурного фонда в рамках программы "Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты". Главные темы, с которыми будут работать авторы спектакля, — современные львовские идентичности и ощущения культурно-социальной принадлежности, роль памяти в создании идентичностей, персональные границы политического выбора и эмансипации в Украине. Результатом работы лаборатории станет постановка спектакля, который базируется на импровизациях актеров и на их персональных историях, на осмыслении личного опыта. Премьера планируется на конец октября".

Также в течение года планируются постановки штатных режиссеров. Главный режиссер Роза Саркисян будет работать над постановкой спектакля для детей младшего возраста, в основе которого будет музыкальная сюита Камиля Сен-Санса "Карнавал животных". Режиссер Лариса Диденко будет ставить пьесу для детей современного польского драматурга Малины Пшеслюги, а Роман Валько поставит "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше.

Кроме этого, планируется также фестивальная и гастрольная деятельность. В частности, спектакль "Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена" в августе покажут на трех фестивалях — XII Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi: Ukraina (Познань, Польша), ParadeFest (Харьков), "Світогляд" (Северодонецк)".

Увлекательное путешествие с "банкета" в "Бухенвальд"

Не теряет активные творческие обороты и культовый Львовский театр имени Леся Курбаса. В прошлый сезон было много шума вокруг их "Перекрестных троп" (спектакль получил Премию имени Леся Курбаса). В новом сезоне будет сразу два проекта от руководителя театра — легендарного Владимира Кучинского.

Следовательно, чего ожидать?

"Кабаре Бухенвальд" по пьесе КЛИМа и "Банкет" по Платону (режиссер Владимир Кучинский), "Опасные связи" по Шадерло де Лакло (режиссер Нил Флекман).

Но, возможно, в афише курбасовцев появятся еще и другие новые названия?

А Львовский национальный театр имени Марии Заньковецкой пока что официально не анонсирует названий премьер, поскольку еще длятся разговоры. Но есть инсайд о том, чем заньковчане будут удивлять. В одном из своих интервью режиссер Стас Мойсеев признался, что у него продолжаются разговоры с Театром Заньковецкой на предмет постановки. Станислав Анатольевич, по его собственному признанию, хочет предложить заньковчанам свою версию шекспировского "Венецианского купца".

И еще один интересный режиссер может появиться в театре с новой постановкой, — Алексей Кравчук (руководитель львовского театра "И люди, и куклы"). Его заинтересовала яркая кассовая бенефисная пьеса Эрика-Эммануэля Шмитта "Бульвар преступлений", посвященная известному французскому лицедею Фредерику Леметру. В пьесе интересное время — начало ХІХ века, неспокойная Франция, неистовая популярность бульварного театра, предлагающего десятки криминальных пьес. Кто сыграет Фредерика — пока что тайна. Труппа большая, но, возможно, будет и приглашенная звезда?

О творческих планах Федора Стригуна и Аллы Бабенко в новом сезоне сейчас ничего не известно. А вот актер и режиссер этого театра Богдан Ревкевич осуществит проект в формате "поэтического театра".

А что на родине Гройсмана?

Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского в прошлом сезоне привлек к себе внимание столичных театралов и зрителей других городов ярким музыкальным спектаклем "Kvітка", посвященным выдающейся американской певице украинского происхождения Квитке Цисык. Есть ожидания, что в новом сезоне эксперты ИГРЫ и других театральных обзоров поедут в Винницу не только любоваться знаменитыми фонтанами или чтобы посетить бункер Гитлера, но и посмотреть новую версию "Гамлета" (в переводе Юрия Андруховича). В литературно-драматической части этого театра сообщили:

"Театр готовится к открытию 86-го театрального сезона. Тарас Мазур, известный нашему зрителю как режиссер "Народного Малахия", "Слишком женатого таксиста", "Моей прекрасной леди", "Белой вороны", увлекся Шекспиром. На 26 сентября запланирована премьера Story of revenge "Гамлет". Художницей-постановщицей "Гамлета" является Анна Духовичная. В театре также рассматривают возможность постановки знаменитой драмы Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы". К Новогодним и Рождественским праздникам — "Волшебник Изумрудного города" по мотивам американского писателя Лаймена Френка Баума. Режиссер-постановщик — Роман Хегай-Семенов. Пластическое решение во всех спектаклях — заслуженной артистки Украины Дианы Калакай.

Люко Дашвар. Первопрочтение в Чернигове

Продолжая параллели с прошлым сезоном, замечу, что тот сезон утвердил в статусе одного из самых влиятельных театров страны Черниговский театр имени Тараса Шевченко. Главный режиссер Андрей Бакиров реализует интересную художественную программу, и театр активно приглашают на фестивали и гастроли. Как известно, "Вий" черниговцев стал одним из главных фаворитов премии ИГРА. Проявляется большой интерес и к их "Скапену".

В новом сезоне тоже будет "на что ездить" киевским критикам и блогерам. В частности, этот театр впервые предложит сценическое прочтение популярной и модной прозы украинской писательницы Люко Дашвар. Режиссер Антон Меженин берет в работу ее произведение "Иметь все". Сам Андрей Бакиров будет работать над "Танго" Мрожека. А спектакль "Наймичка" Ивана Карпенко-Карого поставит молодой режиссер Анастасия Кузик, которая получила грант президента и уже работает над этим произведением.

"Травиата", коварство, Жванецкий, Урывский

Как я уже говорил раньше, Одесса понемногу возвращает себе статус привлекательной театральной столицы. Заметный "движ" — в Одесском украинском театре имени Василия Василько, в Одесском оперном театре. Другие коллективы также не расслабляются. Одесскую оперу в статусе главного режиссера относительно недавно возглавил молодой и амбициозный Евгений Лавринчук (ученик Романа Виктюка). На новый сезон запланировано много привлекательных проектов.

"Самой ожидаемой премьерой Одесской оперы нового сезона должна стать La Traviata, — говорит господин Евгений. — Ставлю я, дирижер — Вячеслав Чернухо-Волич. Это абсолютно инновационная версия как с точки зрения режиссуры, так и привлеченных сценографических средств, а также нестандартного подхода к продюсингу и пиару. Нестандартность режиссуры состоит в создании иллюзорного пространства, которое дематериализуется в конце каждого действия и относится ветром, то есть пролетает в сознании главной героини за миг до ее смерти".

Нестандартность продюсинга состоит и в привлечении внебюджетных средств — из источников новообразованного Фонда Одесской оперы, возглавляемого главным режиссером театра Евгением Лавренчуком. Расширенный пиар будет состоять в создании целой линии сопутствующих образовательных программ вокруг La Traviata, проектов как для профессионалов в сфере оперы, так и для зрителей, а самым важным прорывом в продвижении современного украинского художественного продукта станет проведение шоу-кейса для европейских критиков, продюсеров и оперных интендантов.

Что ж, желаем успеха!

В то же время Одесский украинский театр продолжает переговоры с киевскими режиссерами. В частности, молодой киевский режиссер Татьяна Губрий (ученица Стаса Жиркова) поставит известную пьесу Василия Сигарева "Фантомные боли". Впрочем, в театре уточняют, что это будет спектакль по мотивам пьесы.

На большой сцене Роман Федосеев ставит "Горгоны" Дона Нигро — спектакль-дуэль для двух именитых актрис. Как известно, эта же пьеса появится и в репертуаре столичного театра "Актер", где главные роли сыграют мужчины — Алексей Вертинский и Артем Емцов.

У главного режиссера этого театра Ивана Урывского продолжаются муки творчества: он обдумывает оригинальную концепцию классической шиллеровской мещанской трагедии "Коварство и любовь".

Как отмечает художественный руководитель театра Юлия Пивоварова, новый сезон будет щедрым на актерские сюрпризы, ведь в новых проектах встретятся и известные мастера театра, и молодое поколение, только что влившееся в труппу. Следовательно, среди ожидаемых названий на большой сцене — "Бабье лето" от режиссера Татьяны Аркушенко, "Ужин в Сансиле" от продюсера и режиссера Ирины Зильберман, которая недавно с большим успехом поставила в Одессе детский мюзикл "Дюймовочка".

Если продолжать тему детского театра, то сосед васильковцев, Одесский театр кукол, в последнее время привлекает внимание не только детского, но и взрослого требовательного зрителя, высоко оценившего такие спектакли, как "Бабы" Бабеля и "Мистификация".

"Наши планы на новый сезон — премьера спектакля по пьесе О.Богаева "Dawn-way. Дорога вниз без остановок" от режиссера Элистина Михайлова, — рассказывает художественный руководитель Одесского театра кукол Иосиф Меркович. — Также — "Горка" по А.Житковскому (режиссер А.Баркар). Далее — "За двумя зайцами" от режиссера И.Карпова, еще — спектакль по Ионеско "Король умер" (режиссер Г.Гамкрелидзе), "Буратино" (режиссер Ю.Чайка), "Солнечный лучик (режиссер И.Руди), "Маленький Дед Мороз" (режиссер Ю.Чайка), "Ивасик-Телесик" (режиссер А.Куцик)".

В то же время настоящую бомбу готовит в новом сезоне Одесский театр музыкальной комедии. Это премьерный мюзикл — на основе произведений Михаила Жванецкого.

"Это будет очень большое событие в жизни Одессы, да и вообще в жизни Украины, — рассказывает режиссер-постановщик Владимир Подгородинский. — Михаил Михайлович именно нашему театру дал такое разрешение. Это будет мировая премьера. В планах на 73-й сезон — также премьеры мюзикла "За двумя зайцами" и оперетты "Марица".

Харьковские соглашения

Этот город супертеатральный. Интересные события бурлят и в центре, и на окраинах, в частности в Театре на Жуках. Какой-либо особый художественный привкус всегда сопровождает премьеры модного харьковского театра "Прекрасные цветы". И некоей иконой театрального Харькова уже давно является режиссер Оксана Дмитриева, руководитель Харьковского театра кукол имени Афанасьева.

"В новом сезоне у нас точно будет премьера Андерсена "Стойкий оловянный солдатик", — говорит госпожа Оксана. — Этот спектакль мы делаем совместно с Натальей Денисовой. Еще есть несколько названий, которые будут подтверждены уже в сентябре. Надеемся на реализацию этих творческих замыслов".

"Харьковский камерный Театр на Жуках в этом сезоне отмечает свое 12-летие, и откроет его в сентябре показом нового спектакля "Потому что бабочки" по пьесе Леонарда Герша "Эти свободные бабочки", премьеру которого сыграл в начале лета, — рассказывает Дмитрий Терновой, известный драматург и один из руководителей Театра на Жуках. — Также в сентябре на сцене театра — спектакль "Тень" французского режиссера и педагога Жоржа Ганере по сказке Андерсена. Показ этого спектакля, сделанного с использованием новейших информационных технологий "захвата движения", состоится при поддержке Украинского культурного фонда в рамках проекта "Театральное окно в Европу". После Харькова, кстати, спектакль увидят также в Киеве (театр "Дах") и на Гогольfest в Днепре. Что же касается премьер сезона, то "Жуки" готовят спектакль "Детектор лжи" по новой пьесе соучредителя театра драматурга Дмитрия Тернового "Гамлет. Шоу", которая переносит события классической шекспировской трагедии на современную украинскую почву. Театр хотел бы выпустить спектакль уже в декабре, к своему дню рождения, и впервые планирует выйти с ней на большую сцену. Еще одна работа, за которую театр возьмется во втором полугодии, носит рабочее название "Либерте". Это экспериментальная пластическая постановка, построенная на работе не только с "физикой", но и с актерским вниманием. Также в этом сезоне "Жуки" собираются восстановить в обновленном составе свой спектакль "Пластилин мира" по философской сказке Евгения Клюева "Между двух стульев", полюбившейся зрителю. Все эти проекты традиционно готовятся в постановке художественной руководительницы Театра на Жуках режиссера Ольги Терновой".

Уже в ближайшее время напишем и о других "харьковских соглашениях" — новых спектаклях в модном театре "Прекрасные цветы", а также о долгожданной музыкальной премьере в Оперном театре Харькова, — это совместный международный проект об "украинском короле" Вышиванном (режиссер-постановщик — Ростислав Держипольский, автор либретто — Сергей Жадан, композитор — Алла Загайкевич. Сценографом планируют пригласить архитектора Олега Дроздова, разработавшего проект Театра на Подоле).

Южное направление: и у нас будет свой МХАТ

Николаев — известный театральный город. В последнее время широкая огласка сопровождала спектакли Максима Голенко в Украинском театре ("Белая Ворона" и "Закат). В новом сезоне театр, очевидно, делает большие ставки на спектакль по мотивам гоголевской "Женитьбы". Впрочем, он будет называться "Женихи" — это, так сказать, возвращение к первоначальной концепции автора (как известно, именно ее уже ярко сценически реализовали в Одессе, в Театре имени Василько). Гоголевский проект реализует литовский режиссер Линас Зайкаускас. Также в театре будет музыкальный спектакль "9 жизней Эдит Пиаф", моноспектакль Светланы Лубенец "Да, я живу!" Всего — 12 премьер на Большой и Малой сценах.

"Должны быть интересные премьеры и на Малой сцене, — рассказывает в одном из интервью руководитель Украинского театра Николай Бергсон. — Так, 12 сентября 93-й театральный сезон откроет спектакль "Сильвия" по пьесе американского драматурга Альберта Герни — о бездомной собаке Сильвии, которую подобрала супружеская пара. С нетерпением зрители ждут музыкального путешествия на два действия, посвященного жизни и творчеству Людмилы Гурченко и Валерия Ободзинского. Кстати, билеты раскуплены уже на 20 спектаклей вперед".

В то же время коллеги и конкуренты Николаевского украинского театра из местной русской драмы также планируют каскад премьер. Этот театр сейчас в состоянии трансформации его названия. Нынешнее — Николаевский художественный академический драматический русский театр — НХАДРТ. По моему мнению, многовато слов. Можно было бы и сократить до НХТ (на украинском МХТ), без каких-либо посягательств на славу и репутацию Московского художественного театра, которым сейчас руководит Сергей Женовач. Страны — разные, театры — разные, спектакли — разные...

Художественный руководитель нашего МХАТа Артем Свистун рассказывает о будущих работах:

"Максим Голенко поставит спектакль "Хаос. Женщины на грани нервного срыва". Будут также "Чудаки" по Александру Куприну. Можно ожидать спектакль на Малой сцене "Как я был актером" от Екатерины Богдановой. Еще — "Странная Диана" по произведению Лопе де Веги "Собака на сене" от Сергея Чверкалюка, "Имение Рейвенскрофт" по Дону Нигро ("Пять жар-птиц в поместье ворона") — режиссеры Павел Гатилов и Андрей Карай, "Дом Бернарды Альбы" по пьесе Ф.Г.Лорки — режиссер Евгений Тищук, "Бременские музыканты" в инсценировке Елены Карай".

О планах Херсонского театра имени Николая Кулиша рассказал его художественный руководитель Александр Книга:

"В нашем театре состоится бенефис народного артиста Украины Анатолия Толока — это будет открытие сезона. Ждите водевиль "Ну, кумедия тебе" (Л.Яновская "На сенокосе") от заслуженной деятельницы искусств Украины Ирины Королевой. Также в афише "Женитьба" Н.Гоголя — режиссер Станислав Мойсеев, "Украденное счастье" И.Франко от заслуженного деятеля искусств Украины Сергея Павлюка, "Любовь, несмотря ни на что" — режиссер Руи Мадейра (Португалия), "Рок-н-ролл при закате солнца" — режиссер Татьяна Аркушенко. Планируется также открытие "Ночного театра" спектаклем "Кабаре" — режиссера Екатерины Слажневой. От этого режиссера можно ожидать нескольких постановок — "Исполнитель желаний" (А.Курейчик), "Я жду тебя, любимый" (Дарио Фо), "Офис" (И.Лаузент), "Остаться, невозможно уехать", "Красавица и Чудовище".

Напомню, что Херсонский театр традиционно принимает один из самых масштабных и влиятельных международных театральных форумов в Украине — "Мельпомена Таврии". И, очевидно, некоторые из новых названий со временем найдут свое место и в привлекательной афише очередного фестиваля.

P.S. Такой обширный блог-простыня о новых спектаклях в украинских регионах имеет целью не только подогреть интерес к сценической децентрализации в наших городах, но и представить предварительную карту потенциально интересных проектов в рамках Всеукраинского театрального фестиваля-премии ИГРА, который проводит Национальный союз театральных деятелей Украины. Даже пробежав по диагонали такую простыню, уже сейчас можно сказать: будет из чего выбирать. И это ведь еще далеко не все театры. О творческих планах театров Ивано-Франковска, Днепра, Черновцов, Сум, Ужгорода — в ближайшее время.