Сезон за пределами столицы: "Ромео", "Олеся", "Лісова пісня" 

Украинские театры — в разных городах — в новом сезоне берут в работу украинскую классику, мировую драматургию. Экспериментируют с жанрами и новыми формами.

Если о столичных премьерах разные порталы "гудят", как пчелы на пасеке, то о театральной территории вне центра вспоминают, к сожалению, меньше. Хотя там иногда происходят стоящие внимания сценические события.

Во всяком случае, земля наша щедра талантами — не только с киевской пропиской.

В целом региональный украинский театр сегодня переживает интересные и парадоксальные времена. Прежде всего, некоторые из таких театров клянут на чем свет стоит инициаторов театральной реформы, поскольку ее реализация и результаты радуют далеко не всех. Во-вторых, некоторые театры в регионах хотят заигрывать со столичными стандартами развития современной сценической жизни: пытаются кооперироваться с зарубежными учреждениями (чтобы получить гранты на новые проекты); хотят искать прогрессивных режиссеров (хотя не везде и не все). Пытаются "интегрироваться" в эдакий полифонический фестивальный водоворот, попав на глаза, в частности, столичной критике, чтобы та донесла центру благую весть об отдельных местных достижениях.

Безусловно, стагнация и архаизация некоторых региональных театров — это постоянная и острая проблема появления настоящего театрального лидера. А поскольку с лидерами и в столице не густо, то приходится надеяться на лучшее.

Реализация некоторых региональных сценических замыслов стоит внимания даже в смысле культурного туризма: приобрел билет, поехал, например, в Сумы, погулял по центру, зашел в церковь, зашел в музей А.Чехова, а вечером — на премьеру антиапокалипсической "Лісової пісні".

Ивано-Франковск.

Love story Шекспира

Микола Тис.ZIK Художественный руководитель Ивано-Франковского академического театра им. И.Франко — Ростислав Держипильский

Художественный руководитель Ивано-Франковского академического театра им. И.Франко — Ростислав Держипильский— продолжает экспериментировать со сценическим пространством. И действие своей новой постановки снова хочет перенести в неожиданную локацию, которая в прошлом сезоне стала почти магнетической. Это "погреб" театра, техническое театральное подземелье. Сам режиссер в этом году поставил неооперу ужасов Hamlet, и она мгновенно стала визиткой театра.

Спектакль с успехом прошел летом на фестивале Porto Franko, на Шекспировском фестивале в Гданьске. Получил новые приглашения на международные фестивали.

Итак, новый проект — Ромео and Juliet (рабочая версия названия) — должен окончательно доказать, что подземное пространство — это не прихоть для предыдущего проекта: такое пространство должно стать постоянно действующей локацией. Где всегда возможны сногсшибательные эксперименты, авторские проекты.

Среди таких, в частности, и новое прочтение великой трагедии Шекспира.

"Наш театр уже обращался к этой великой трагедии, но на большой сцене, — говорит режиссер. — Между тем, как известно, каждая значительная мировая пьеса в любое время словно просится перечитать ее по-новому, открыв в ней современное и для многих неожиданное звучание. Предыдущий "Ромео" был попыткой "майданного театра": без ограничений. Там, в большом пространстве, нас захватила идея "болезни времени", собственно, идея чумы, коварно разрушающей тело и душу.

Так в спектакле возник мотив карнавала, потому что за маской человек хочет скрыть свое обезображенное лицо, изуродованную душу.

Абсолютно другие акценты и темы возникают сегодня, когда снова и снова перечитываешь шекспировскую трагедию.

Это, в частности, тема жестокости мира, который неспособен услышать голоса ума и нежных сердец.

И тогда, и сегодня этот мир — безальтернативно жестокий. И сама любовь в жестоком мире преодолевает "болевой порог", осознавая свою обреченность, но непобедимость. Человек потерял способность чувствовать боль, привык к жертвам, смертным казням.

Жестокость — как страшная доминанта времени; вера — как испытания и спасение; молодость — как смертельный поединок со старым обезумевшим миром.

Надеюсь, эти мотивы найдут сценическую реализацию именно в ограниченном пространстве театрального "подземелья".

Такое пространство, я убежден, раскроет себя как неожиданная и впечатляющая трагическая метафора… Впрочем, все секреты постановки раскрывать преждевременно.

Херсон. Судьба Кулиша

Город, который принимает у себя один из самых влиятельных театральных фестивалей Украины, в новом сезоне отдает дань памяти украинскому драматургу Мыколе Кулишу (1892–1937). В этом году исполняется 125 лет со дня рождения автора "Маклены Грасы", "Мины Мазайло", "Патетической сонаты", "Народного Малахия".

Кулиш родился в семье крестьянина; рано потерял родителей; попал в окопы Первой мировой войны. Слава к нему приходит после пьесы "97", которую поставил Гнат Юра. Пик его творческого взлета — сотрудничество с Лесем Курбасом.

А 3 ноября 1937 г. — по постановлению тройки НКВД — драматург был расстрелян в Карелии.

Специальный проект о Кулише "Его судьба" готовит для Херсонского театра им. М.Кулиша режиссер Влада Белозоренко. Она говорит, что этот проект — театрализованный перформанс. "Это короткая история о репрессированных драматурге и режиссере, о том, как революция пришла, расцвела, а впоследствии выпила весь сок из земли. Сценическая редакция — Любовь Калюжная, используются тексты из пьес Кулиша".

Режиссер Влада Белозоренко

Львов. "Цвіт папороті"

До конца 2017 г. львовская Национальная опера надеется реализовать амбициозный проект — "Цвіт папороті". Эта фольк-опера Евгения Станковича написана еще в 70-е; она звучала в концертном исполнении; ее собирался поставить на сцене дворца "Украина" даже Роман Виктюк.

Но всегда происходила некая "гоголиада" (в основе произведения — как раз сюжет Николая Гоголя). И разные попытки постановки так ничем и не заканчивались.

В СССР были свои причины для цензуры: якобы произведение запретил коммунистический идеолог Валентин Маланчук. В новые времена появились новые обстоятельства.

Во Львове в этом году постановку осуществит режиссер Василий Вовкун (художественный руководитель Львовской оперы), художник — Тадей Риндзак.

dyvys.info Режиссер Василий Вовкун

Сейчас формируется творческая команда проекта.

А в ближайшее время Львовская опера представит балет "Человек. Мистерия Мастера Пинзеля". Композитор — Юрий Ланюк, режиссер — Василий Вовкун. Спектакль покажут в новом сценическом пространстве — зеркальном зале. Это пространство должно быть постоянно действующим для проката экспериментальных проектов театра.

Одесса. "Олеся"

Один из самых перспективных молодых украинских режиссеров - Иван Уривский— ставит на сцене одесского Театра кукол "Олесю" Александра Куприна. К этому тексту режиссер обращался в Киеве (театр "Золотые ворота").

Василий Артюшенко, ZN.UA Режиссер Иван Уривский

Но в Одессе — новое решение и новая технология. Прежде всего — работа с куклами. То есть мир колдовства из произведения Куприна найдет новый метафорический язык.

"Мне показалось, что произведение Куприна может и должно существовать в кукольном мире, — говорит режиссер. — К тому же после спектакля в "Золотых воротах" испытываю потребность вернуться к этой истории, ведь там еще далеко не все раскрыто. На фундаменте первого спектакля хочется создать что-то абсолютно новое, другое. Ведь кукла в театре диктует свои правила игры, другой образ существования и мышления.

Итак, возникает и новая концепция, другое ощущение театральности.

Возможно, в новом пространстве и в кукольном мире противостояние двух миров — языческого и христианского — будет выглядеть острее и глобальнее.

И, надеюсь, история любви заиграет новыми сценическими красками".

Харьков. "Гамлет"

Еще одно большое литературное произведение — через кукольную призму. В этот раз — в Харькове. Там работает талантливая Оксана Дмитриева (недавно она попала в рейтинг самых влиятельных людей современной украинской культуры по версии "Нового времени").

На сцене харьковского Театра кукол Оксана все время осуществляет особые авторские проекты — на основе произведений Н.Гоголя, А.Чехова, А.Платонова.

И, безусловно, У.Шекспира.

В 2011 г. Оксана обращалась к шекспировскому "Королю Лиру". Сегодня режиссер подходит к ответственной новой работе — "Гамлет".

Думаю, не стоит забегать наперед, не стоит ничего прогнозировать, не стоит и выспрашивать у постановщика: каким будет кукольный "Гамлет"?

Оксана — из тех режиссеров, из которых лишнего слова не вытянешь.

Между тем она умеет ошеломить художественным результатом.

В частности, в начале октября один из таких результатов можно ожидать в рамках международного фестиваля кукольных театров в Киеве. Это ее харьковская постановка "Больной, да и только" по классической пьесе Мольера. На такое видение, убежден, сбегутся все критики.

Чернигов. Мольер

Художественный руководитель черниговского Театра им. Т.Шевченко Андрей Бакиров в новом сезоне начинает работу над пьесой Мольера "Проделки Скапена". У популярного произведения интересная сценическая история, пьесу часто ставили и во Франции, и в других странах.

cultua.media Художественный руководитель черниговского Театра им. Т.Шевченко Андрей Бакиров

Роль хитрого Скапена — всегда репертуарный подарок для яркого актера.

"Почему именно сегодня нужна комедия? — переспрашивает режиссер. — На самом деле шутка ради шутки мне не очень интересна. Мне интересно встретиться "в бою" с высоким Автором, с которым, кстати, для меня это первый "спарринг". Считаю мольеровский фарс достаточно серьезным и насыщенным мыслями о человеческой неблагодарности. Мольер это сам написал, сам ставил, сам играл Скапена. И не очень верю, что после своего "Дон Жуана" или "Мизантропа" великий Автор мог превратиться в банального "потешника толпы"…".

Итак, в рейтинге самых главных драматургов сезона и Мольер находит свое видное место.

Сумы. "Лісова пісня"

В октябре планирует представить премьеру "Лісової пісні" Леси Украинки сумской Театр им. М.Щепкина. Режиссер — Роман Козак, художник — Алия Меженина.

За короткий период работы в этом театре Алия смогла придать некоторым спектаклям новое художественное обрамление, интересное переосмысление классических сюжетов.

На мой вопрос — "Чем удивлять собираетесь?" — Алия взорвалась философским монологом по поводу "Лісової пісні" и ее прочтения в Сумах.

"Потеря гармонии между человеком и природой оборачивается катастрофическими последствиями, — говорит художница. — Это приводит к конфликту стихии и человеческого эго. Желание человека обмануть природу в своей погоне за титулом "венец творения" разрушает связь с природой. Человек уничтожает самого себя.

Мне как художнику интересен жанр пьесы, поскольку он не ограничивает фантазию.

Итак, мы и решили пофантазировать о том, "что" может произойти в недалеком будущем, когда вековечный дуб станет последним оазисом на планете, когда человеку не будет хватать ресурсов, когда жажда выжить будет только убивать.

По нашей версии, дядька Лев и является Лесовиком. Это посланец из других времен, он пришел к нам — от наших предков. Он и берет на себя миссию восстановить гармонию между человеком и природой с помощью двух начал — природного (Мавка) и человеческого (Лукаш).

Мавка верна Лукашу, однако предает себя, превращая свой мир в мир человеческий.

В нашем спектакле не будет фонограммы, только хор. Этот хор подобен древнегреческому.

Итак, хор и струнный квартет станут поводырями в этой истории, — в музыке будут звучать голоса наших забытых предков. Это голоса с того мира, откуда и приходит дядька Лев, и куда все возвращаются после смерти".

И уже от себя добавлю: концепция интересная. Надеюсь и на совершенную художественную реализацию.