Рукой подать. ТОП-5 региональных арт-галерей

С 18 по 27 мая в Киеве состоится одна из самых масштабных художественных ярмарок Украины — Kyiv Art Fair. Десятки ведущих мировых и украинских галерей и частных фондов выставят свои лучшие экспонаты на большой ярмарке картин и предметов искусства.

В отличие от иностранных, украинские галереи принимают участие в ярмарке бесплатно. Представлять Украину на Kyiv Art Fair будут не только столичные, но и региональные галереи.

Правда, среди киевлян бытует мнение, что культурная жизнь за пределами столицы заканчивается. Вернисажи, выставки и богемная жизнь — это не о регионах.

Организаторы Kyiv Art Week выбрали галереи, которые опровергают предрассудки.

Bunkermuz (Тернополь,

год основания: 2010)

Галерея современного искусства Bunkermuz расположена в центре Тернополя, в старом польском доме, где ранее функционировали типография и обком. Сегодня это арт-комплекс с рестораном, баром, клубом и галереей, в котором проходят концерты, выставки, лекции и литературные презентации.

Директор Bunkermuz Ярослав Качмарский заявляет, что миссия галереи — "культурное спасение человечества через трансляцию избранных фрагментов концептуального искусства, введение в мировой арт-дискурс и формирование эстетического мировоззрения и вкуса".

Возможно, звучит громко и претенциозно. Но горожане оценивает Bunkermuz по достоинству.

Основные художники Bunkermuz: Дмитрий Стецько (Тернополь), Виталий Довгасенко (Тернополь), Лиланд Бэти (США), Виталий Агапеев (Киев), Владимир Чорнобай (Тернополь), Олег Сусленко (Жовква)

Выставки, которыми гордятся: арт-проект "Парк супрематичного мистецтва" Анатолия Федирко, групповая выставка "Addicts of Ternopolis" кураторства Вовы Воротнева, выставки медиа-арта к фестивалю "Гамселить", персональные экспозиции Дмитрия Стецько "Вітрила часу", Виталия Довгасенко "Блакитна лінія", Андрея Хира "Забобони", Владимира Костырко "Художник і модель", Гагика Кургинян "Доброго ранку, Сайгоне!" и живописи Сергея Гая.

MASLO (Хмельницкий,

год основания: 2017)

MASLO — первая галерея современного искусства в Хмельницком. За первый год существования здесь успели провести более десяти выставок, множество культурных и образовательных событий. В MASLO проходили лекции галериста и бывшего участника "Океана Ельзи" Павла Гудимова, писателя и искусствоведа Александра Михеда, фотографа Александра Ляпина, мультипликатора Никиты Лиськова. Презентации своих книг провели Сергей Жадан, Андрей Любка, Александр Ирванец, Любко Дереш и другие авторы.

Основные художники: MASLO — молодая галерея, у которой пока нет до конца оформленного списка "основных художников". Сейчас они работают с Аленой Науменко (Киев), Гамлетом Зинковским (Харьков), Иваном Михайловым (Киев), Юрием Денисенковым (Киев), Орестом Яремчуком (Киев) и Аленой Кузнецовой (Киев).

Выставки, которыми гордятся: "До речі, життя прекрасне" (выставка международного плаката, куратор — Pictoric), "Кордони та межі" (Катя Лесив, Виталий Янковой, Тарас Пантелейчук, Анастасия Пустоварова, Виктория Дмитрив), "DRESS CODE: перетворення" (Алена Науменко, Полина Веллер), "Яким ти бачиш цей колір?" (Тарас Попович, Олена Кузнєцова), а также персональные проекты "Автопортрети. Шмат землі" (Гамлет Зинкивский), "Інстинкт існування" (Юрий Денисенков), "Край землі" (Иван Михайлов), "Виміри мислення" (Орест Яремчук), "Релікваріум" (Назар Мартинюк) и другие.

Хмельничанин Андрей Зойн, организатор Respublica FEST, рассказывает: "MASLO открылось год назад и превзошло все мои скептические ожидания. Классный дизайн, интересные проекты, художники, лекции, грамотный куратор. Несмотря на то, что галерея находится далеко и добираться до нее неудобно, там всегда есть посетители, на открытиях от сотни и больше. Причем таких красивых людей, что я даже не подозревал об их существовании в городе".

"Артсвіт" (Днепр,

год основания: 2013)

Галерея заявила о себе в Днепре в 2015 году акцией-инсталляцией днепровского художника Никиты Шаленного "Лекторий". Акция проходила в два этапа. Сначала в прессе появился анонс лекции всемирно известного искусствоведа, в котором говорилось, что мероприятие состоится лишь в случае полной посадки посетителей на места.

Затем Никита Шаленный разместил места для посетителей — ряд красных стульев на фасаде галереи, на крыше и на волнах Днепра. Художник считает, что фактическая невозможность посещения лекции — "это метафора стереотипов, которая не позволяет горожанам выйти за пределы самих себя". С тех пор символом и альтернативным логотипом "Артсвіта" стал красный стул.

Директор галереи Ирина Поликарчук говорит, что одно из самых важных направлений деятельности галереи — актуализация и переосмысление творчества художников Днепра, которые "были недооценены или вынесены за скобки истории. Так, команда "Артсвіт" занимается исследованием феномена "Днепровской школы фотографии", а в 2017 году представила неизвестные работы из домашних альбомов фотографа и видеографа Александра Ковальчука. "Артсвіт" проводит образовательные мероприятия об искусстве (цикл лекций "Контексты визуальной культуры", платформа "Артсвіт дітям"), кино (лекции и показы совместно с прокатчиком Arthouse Traffic), издает книги по искусству, каталоги и альбомы художников.

Что говорят горожане:

Артем Рисухин, журналист: "В Днепре печально обстоят дела с галереями и выставками. После закрытия "Я Галереи" в прошлом году недостаток в интересных и крупных проектах стал ощущаться сильнее. Со стороны городской власти идут инициативы вроде программы "Культурная столица", но этого мало. При этом в Театре оперы и балета проходят выставки кожгалантереи и ярмарки мёда, а в Филармонии продается белорусский трикотаж. Просто дико, что в межсезонье им приходится этим заниматься, чтобы выжить!"

Основные художники: Никита Шаленный (Днепр), Егор Анцыгин (Днепр), Давид Чичкан (Киев), Ольга Федорова (Харьков), Kinder Album (Львов).

Выставки, которыми гордятся: "Давай забудемо", Єгор Анцигін (2018); "Будь-які збіги з реальністю випадкові", Ольга Федорова (2017); "Penetration", Микита Шаленний (2017); "Під час війни", Давид Чичкан (2016); "Дніпропетровська школа фотографії" (2015); "Qui Pro Quo", Kinder Album (2015); "Де брат твій?", Микита Шаленний (2013).

Invogue#art (Одесса,

год основания: 2016)

Invogue#Art — галерея современного искусства, расположенная в центре Одессы. Ее работа направлена на продвижение украинских современных художников. Маша Целоева, со-куратор галереи, говорит, что миссия галереи — инвестировать в развитие художественной среды в Одессе и разнообразить событийную культуру города.

"Программа выставок Invogue#Art построена так, чтобы показать одесситам, что происходит в других городах Украины и таким образом выстроить с ними межкультурный диалог, а также продемонстрировать, на что способны сами одесситы. Наш главный интерес представляют художники, работающие с нетрадиционными медиа, скульптурой и медиаискусством", — говорит Целоева.

Помимо выставок, в галерее проходят авторские встречи, практические классы и лекции. Программа событий рассчитана как на профессиональных работников культуры, так и на широкого зрителя без специального образования. В выходные Invogue#Art проводит занятия для детей.

"Invogue#Art — в первую очередь место встречи людей для обмена идеями и знаниями с целью общественного диалога и публичного доступа к искусству. Но мы также считаем важным сплотить вокруг галереи людей, которые, как и мы, хотят поддерживать культуру и искусство. Ведь именно благодаря меценатской поддержке и вовлечению коллекционеров в свое время был построен наш город", — подчеркивает Целоева.

Основные художники: Мария Куликовская (Керчь, Киев, Мальмё), Роман Михайлов (Харьков, Киев), Степан Рябченко (Одесса), Kinder Album (Львов), Маша Рева (Киев), Оксана Канивец (Одесса), Юлия Яланжи (Одесса)

Выставки, которыми гордятся: Степан Рябченко, "Honey Plant"; Мария Куликовская, "Складки времени/Складки памяти"; Bob Basset, "Существа"; Роман Михайлов, "Голодный город", проект к ОМКФ "Холодная вера".

Что говорят?

Надя Дризицкая, журналист: "Invogue#art служит хорошей платформой для молодых художников, которые выставляют здесь свои работы, для молодых одесских писателей, которые презентуют свои книги. Одесситы узнают о своих — это важно. Но и не только о своих. Приезжают киевские проекты, спикеры — и это отдельный диалог. Понравились мероприятия, проходившие на Одесском кинофестивале в прошлом году: лекция кинокритика Андрея Алферова, встреча с Жаданом и командой фильма "Ворошиловград" и выставка "Холодная Вера". Кроме того, запомнилась выставка Марии Куликовской "Складки времени", фотовыставка Никиты Кузьменко "2US", лекции Александра Топилова, Маши Ревы и Юрия Марченко. В общем, радует, что в городе появилось еще одно место, платформа для коммуникации".

ChervoneChorne (Канев,

год основания: 2013)

Художественное объединение ChervoneChorne создано на базе отельного комплекса "Княжа Гора", который функционирует с 2006 года и ежегодно проводит симпозиумы скульптуры и живописи. Куратор Катерина Рей говорит, что цель объединения — "просувати сучасне мистецтво України, досліджувати взаємозв'язки, етапи його розвитку, документувати ці процеси, створювати дискусійну платформу для міжкультурного діалогу, сприяти формуванню нового іміджу України шляхом колаборації з міжнародними художниками та профільними інституціями".

Основные художники: Владимир Будников (Киев), Влада Ралко (Киев), Александр Бабак (Киев), Алексей Дяченко.

Выставки, которыми гордятся: "Геометрія трави" Алексея Литвиненко, "Прихисток поета" Владимира Будникова и Влады Ралко, "Вулиця Дніпровська" Александра Бабака, "Укритття" Владимира Будникова и Влады Ралко, "Still life" Александра Бабака, "Лінія розмежування" Владимира Будникова и Влады Ралко, "Перебіг речей" Любови Миненко.

Что говорят?

Любовь Миненко, художница: "Канев — исторически известный город, который находится недалеко от Киева, но все же культурно отрезан от столицы. Его информационное пространство — скудно. Присутствие ChervoneChorne значительно влияет на жизнь в городе и мотивацию местного подрастающего поколения. Там выставляют интересных художников, многих из которых я знаю лично — Анатолия Криволапа, Александра Будникова, Владу Ралко и даже зарубежных художников из Японии и Италии. ChervoneChorne — это высокая планка".