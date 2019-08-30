"Кинолетопись": увидеть историю

Реализация этого культурологического проекта началась в Украине еще в 2001 году. Его основатели ставили цель зафиксировать и сохранить страницы истории, привлечь к ним внимание современников и рассказать об этой истории потомкам. За это время проведено уже пятнадцать международных кинофестивалей, в которых приняли участие более тысячи документальных фильмов из 52 стран.

В этом году, учитывая бурное развитие современного украинского игрового кино, несколько изменен формат мероприятия, и в конкурсную программу включены игровые ленты.

Кстати, этот фестиваль уже учредил свои награды — "Золотая Софийская фреска", "Киевская кинопремия", "Золотой кадр", "Серебряный кадр", студенческое отличие "Начало". А международная почетная награда "Маэстро" вручается выдающимся кинематографистам "За личный вклад в развитие мировой культуры и искусства".

В 2019-м году на "Кинолетописи" будут представлены следующие программы: национальная, международная, студенческая и ретроспектива. В общем, в ходе кинообозрения этого года зрители смогут увидеть премьерные показы и фильмы, уже получившие высшие награды на фестивалях мира. Отобранные лучшие работы представлены кинематографистами Украины, Польши, Литвы, Болгарии, России, Португалии, Италии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Франции, Венгрии, Аргентины, Чехии, Германии и Испании.

В этом году также создана программа "Первые шаги в киноискусстве", которая дает возможность начинающим показать свои работы.

Откроется фестиваль премьерным показом ленты украинского режиссера Тараса Дударя "Генделик" и фильмом "В твоих руках" от победительницы "Кинолетописи" 2018 года режиссера Миланы Маяр (Босния и Герцеговина).

Среди наиболее заметных международных событий форума этого года — программа, посвященная польскому кинематографу, показ фильмов кинематографистов Португалии, программа итальянского кино (короткий метр), а также представленная Центром исследования дельфинов и китов на острове Тенерифе программа, посвященная проблемам окружающей среды и современного содействия развитию мира. Запланировано также подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией помощи эмигрантам в Португалии и ОО "Летопись" (Украина).

Кроме того, в рамках фестиваля состоится открытие выставки и юбилейный творческий вечер народного художника Украины Анатолия Гайдамаки, а также показ фильма "Гайдамацким путем" от режиссера Владимира Артеменко.

Еще один юбилейный творческий вечер будет посвящен непревзойденной украинской оперной диве (лирико-драматическое сопрано) Гизелле Циполе. Она — лауреат Международного конкурса вокалистов "Мадам Баттерфляй" в Токио (за лучшее исполнение партии Чио-Чио-Сан в опере "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини, имеет все три кубка — золотой, серебряный и бронзовый, титул "Лучшая Баттерфляй мира" и "Золотое кимоно"), народная артистка УССР, народная артистка СССР.

Организаторы и партнеры фестиваля — общественная организация "ЛЕТОПИСЬ", Национальный союз кинематографистов Украины, Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г.С. Пшеничного, государственное предприятие "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины", Польский Институт в Киеве, общественная организация "Ротари клуб "Киев-Центр"...

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино.