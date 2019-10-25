Нынешний конкурс — юбилейный, отмечает 10 лет с момента основания. Но он не "забронзовел", а все так же молод и готов самоутверждаться. Неудивительно, что именно конкурс МУХи стал самым главным в стране и самым престижным для украинских художников, только начинающих карьеру.

Владимир Денисенков

Впервые МУХ поддержал Украинский культурный фонд. Еще впервые конкурс получил конкретную тему, которая и определяла высказывания художников-участников: "Испытание границ". (Ведь "художник — это тот, кто испытывает границы опыта, все время отрабатывая все новые формы его выражения"). Но самое главное: за прошедшие годы МУХи из локальной, малозаметной инициативы одной частной арт-институции превратились во всеукраинский "барометр", по которому судят о состоянии и перспективах украинской арт-сцены. МУХи открывают новые "звездные" имена и формируют арт-моду на, как минимум, ближайший год. Они давно котируются едва ли не больше "молодежного" конкурса PinchukArtCentre. Тем более что международное жюри судит исключительно достижения украинцев, — "чужие здесь не ходят".

Владимир Денисенков

Дюжину фамилий из нынешнего шорт-листа премии эксперты выбирали из 255 заявок. Занятно: (другие) работы отдельных потенциальных победителей и, соответственно, лучших молодых украинских художников совсем недавно можно было также увидеть на харьковской Биеннале молодого искусства. (Это Петр Армяновский, арт-дуэт EtchingRoom 1, Полина Карпова и др.) Экспертный состав двух премий не совпадает, так что "дубли" лишний раз свидетельствуют в пользу номинантов, пояснили нам в оргкомитете МУХ.

Владимир Денисенков

Несмотря на наличие единой темы, которая, казалось бы, должна объединять проекты разных авторов, "победную" экспозицию нынешнего конкурса совершенно невозможно свести к какому-то единому знаменателю. Это в прошлые годы, побывав в том же Институте совриска, который принимал финалистов МУХ, достаточно уверенно можно было сказать: арт-молодежь повально увлеклась скульптурой! Или: весь следующий арт-год в Украине в топе будет медиаарт. Сегодня художники творят, кто во что горазд… Ну и слава Богу! "Всех в штанах, скроенных одинаково", высмеивал еще 100 с лишним лет назад Саша Черный. А уж совриску быть безликим и вовсе невозможно.

Владимир Денисенков

Чего не увидишь на выставке "мушиных" финалистов — это, увы, масляной живописи. (Графика все же есть). Похоже, молодежь уверена, что "картинки с выставки" сегодня продолжают создавать либо для украшения интерьеров — или же старое поколение художников-мэтров вроде Александра Ройтбурда или Владислава Шерешевского. Новое поколение уверенно выбрало фото, видео и медиа. (То, за чем никак не успевают уследить даже киевские музеи, еще сравнительно недавно вообще не считавшие то же фото "искусством"). А хорошее знакомство с мировой арт-модой выдает желание делать "концептуальные", малоэмоциональные, малокрасочные работы. К тому же, в производстве они относительно недороги.

Владимир Денисенков

Но как ни странно, именно на фоне монотонного, лишенного ярких красок "концептуального" видео- медиаарта и графики, особенно выигрывают более "игровые", зрелищные проекты. Полина Карпова свои фото "непарадного" Харькова, выставлявшиеся и на харьковской Биеннале, с помощью груды желтых осенних листьев превратила в замечательную инсталляцию, по которой так и хочется гулять, словно по парку. Ярема Малащук из Коломыи снял ироничный цветной видеофильм, где единственными героями стала толпа клубной молодежи, танцующая под рейв. Но одинаковые механистичные движения людской массы и безликость напоминают то ли жизнь под микроскопом, то ли первобытный бульон: в общем, "биомассу". Философское получилось видео в духе, как минимум, ЛеБона и бергсоновского "Смеха". А вот Александр Совтысик из Ивано-Франковска ненароком прославился еще до официального открытия выставки. Юноша создает гигантские "вытынанки" из ковров. Тех самых советских символов достатка и домашнего уюта. Коврики размером на всю немалую музейную стену ехали в Киев, в музей Шевченко — да потерялись по дороге. Спасали юного коллегу, спешно отыскивая ковры, которые, к тому же, можно разрезать на части, самые именитые отечественные кураторы и художники. В итоге коврики на выставке висят — от Александра Ройтбурда. А история "спасения рядового Райана" уже успела обрасти легендами, стала хорошим анекдотом.

Владимир Денисенков

Среди прочих участников, включая названных, наше внимание особо привлекло видео днепровской арт-группы fantastic little splash. Лера Мальцева и Александр Ганц сняли целую сагу про знаменитый отель "Парус". За пределами Днепра история легендарного долгостроя, который начали возводить на живописном берегу реки в самом центре города еще в 1970-х, к юбилею Леонида Брежнева, но не достроили… Незавершенный долгострой в бывшем Днепропетровске оброс легендами, анекдотами и мемами. Как оказалось, в городе даже календарь когда-то выпустили, с "достроенным" при помощи офтошопа "Парусом", и он висел в кабинете мэра и других главных городских чиновников. А однажды недостроенную "высотку", все 25 этажей, полностью выкрасили в зеленый — под цвет Приватбанка. В общем, видео, вначале кажущееся документальным, хмуро-"серьезным", по мере разворачивания сюжета, включающего, в том числе, комментарии многочисленных спикеров, от архитекторов до чиновников и горожан, воспринимается как чуть ли не сатира. Фильм снимался целый год на грантовые деньги: ребята-художники выиграли открытый конкурс, объявленный… городской администрацией. (Честь и хвала городским властям Днепра!)

Владимир Денисенков

— Мы не просто исследовали историю "Паруса". Своим проектом хотим показать: похоже, мы, современные украинцы, никогда не жили в "реальной" реальности, — рассказали ZN.UA Лера с Александром. — Из пространства советских симулякров, смоделированных тогдашней пропагандой действительности, сразу попали в современную "постправду". Когда здание-призрак можно "достроить" при помощи компьютерной программы и считать, что оно полноценно функционирует.

Владимир Денисенков

Я написала, что "общего знаменателя" у работ финалистов конкурса МУХи нет? Неправильно. Объединяет лучшие "молодые" проекты умение думать. И побуждать к работе головой — других, зрителей. Впрочем, как раз эта черта одинаково присуща хорошему искусству любых жанров и периодов человеческой истории. МУХи — это, в общем, конкурс не про "молодежь" как таковую. Он вообще "про" искусство. Если музеи с галереями начнут захлестывать конъюнктура и интерьерный лубок, т.е. разные симулякры, то тут же налетят юркие, жалящие "мухи". И не станет симулякров. Потому что на фоне живого и настоящего подделки никому не интересны.