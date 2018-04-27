Богдана Пивненко: "Приоритеты конкурса Которовича — молодые украинские исполнители"

В рамках Пасхального фестиваля в столичном Большом зале им. Василя Слипака НМАУ им. П.Чайковского стартовал новый проект — первый всеукраинский Конкурс молодых скрипачей имени выдающегося украинского музыканта, народного артиста Украины, профессора Богодара Которовича. Проект организован заведующей кафедрой скрипки НМАУ Богданой Пивненко и дочерью Богодара Антоновича Мирославой, доцентом этой кафедры.

Состязания проходят в три тура. В третьем туре и заключительном концерте сопровождать выступления финалистов будет Национальный заслуженный Академический симфонический оркестр Украины под управлением Владимира Сиренко. В конкурсе участвуют шестнадцать претендентов, которых будут оценивать шесть членов жюри: Богдана Пивненко, Мирослава Которович, Дима Ткаченко, Назарий Пылатюк (Львов), уроженец Украины Александр Бендерский (Франция) и Виктор Кузнецов (Польша). Все они в определенные периоды жизни учились у Богодара Которовича. Открылся конкурс приветствиями организаторов и коротким концертом членов жюри в сопровождении Национального ансамбля солистов "Киевская камерата" под управлением Валерия Матюхина.

Прозвучал Концерт №8 Людвига Шпора в интересном, безукоризненном исполнении Димы Ткаченко.

Фото Юрия Прияцелюка, предоставлено организаторами конкурса Дима Ткаченко

Затем Назарий Пылатюк играл "Паганиниану" Натана Мильштейна в переложении для скрипки и струнных. Это вариации на самую известную тему Паганини — 24-й каприс ля минор. Виртуозная салонная пьеса, типичная броская "бисовка" была исполнена вполне технично и музыкально зрело.

Фото Юрия Прияцелюка, предоставлено организаторами конкурса Назарий Пылатюк

ІІ и ІІІ части знаменитого двойного ре минорного концерта И.С.Баха "пропел" дуэт опытных артистов: Александра Бендерского и Бориса Громова. Концерт популярен в эталонном исполнении Давида Ойстраха и Иегуди Менухина, переиграть их сложно. Но в БЗК им. Слипака и солисты, и чутко аккомпанировавший оркестр сумели не испортить баховский шедевр, постарались на славу.

Фото Юрия Прияцелюка, предоставлено организаторами конкурса Дуэт Бориса Громова и Александра Бендерского

Заключила вечер Богдана Пивненко с

І частью І концерта Никколо Паганини. Играла эффектно, и каденция вышла отменно.

После выступления Богдана Ивановна рассказала о проекте.

— Что предшествовало старту?

— Этот конкурс — наша с Мирославой мечта. Год назад сидели в жюри во Львове. И договорились с ней, что пора создать в Киеве серьезный скрипичный конкурс, которого до сих пор не было. Вернувшись, я сразу пришла к ректору Владимиру Ивановичу Рожку, и он сказал: "Делайте! Всё — залы, классы, всё предоставим, во всем будем содействовать".

Которович проработал в НМАУ 30 лет, он заслужил такую память.

Фото Юрия Прияцелюка, предоставлено организаторами конкурса Богодар Которович

Наш конкурс имеет свою специфику. В каждом туре звучит украинское произведение. Даже в финале будет исполнен украинский концерт, выбранный участниками из предложенного списка. Для меня украинская музыка — лучшая в мире.

У нас есть серьезные конкурсы: государственный им. Лысенко, Олега Крысы во Львове. Но я считаю, что на них приезжают многие иностранцы и забирают неплохие денежные призы. А наши выпускники идут работать в оркестры и театры. Наша цель — мотивировать украинских студентов больше играть.

Мы договорились с Национальным симфоническим оркестром благодаря Михаилу Андреевичу Кулиняку и его фонду. Они оплатили участие в конкурсе этого коллектива, поскольку сейчас трудные времена и Министерству культуры нет до нас дела.

Все, что получилось,— это усилия мои, Мирославы, Кулиняка и Рожка.

Многое сделала проректор Леся Степановна Олийнык. За что всем им спасибо. И члены жюри, которым я звонила, даже не спрашивали, каков будет размер гонорара.

Александр Бендерский прекрасно реализовался во Франции, но отменил два концерта в Испании и приехал отдать дань уважения своему учителю. И Виктор Кузнецов, лауреат конкурсов Паганини и Венявского, давно работающий в Польше, ничего не уточнял, а просто сказал: "Я приеду".

Для финалистов большой школой станет игра с НСО под руководством Владимира Сиренко. Дима Ткаченко мне сказал: "Это мы всего хотели, ко всему рвались. А сейчас студенты более прагматичны. Но если почувствуют собственную востребованность — поймут, к чему нужно стремиться". Добавлю: возможно, лучшие выпускники перестанут аытаться покинуть Украину.

— Есть ли замыслы перейти в статус Международного конкурса?

— Да, мне говорят, что хорошо бы расширить географию. Но пока пусть пройдет этот конкурс. Наши приоритеты — украинские молодые исполнители. Им нередко не на что купить струны. У нас сейчас есть небольшие премии (5—15 тысяч гривен. — Авт). Нас поддержало украинское радио, которое предоставит возможность одному из участников ІІ тура сделать фондовую запись украинского произведения. Я студенткой о таком могла только мечтать. Vere Music Fund предоставит одному из финалистов грант на участие в другом конкурсе или мастер-классе. Будут и другие специальные призы.